16 внезапных реплик из примерочных, которые подняли настроение всему магазину
Знакома ли вам ситуация, когда идешь в магазин просто за базовой футболкой, а в итоге получаешь позитивные впечатления на год вперед? Походы по торговым центрам — это не только шопинг, но и настоящий генератор комедий, где за шторками примерочных разворачиваются очень живые и смешные истории. То покупательницы пытаются натянуть на бедра зимний шарф вместо юбки, то искренне возмущаются кроем детской манишки, приняв ее за модный кроп-топ.
- В примерочной семья одевала папу. Он набрал ворох вещей, выходил то в одних брюках, то в других. Очередной выход — жена и дочки хором: «Вот эти классные, бери!» Папа довольный ушел в кабинку, и вдруг оттуда раздался возглас: «Так я же в этих штанах и пришел!» © Cool story / VK
- Зашла купить платье, примеряю, бормочу под нос: цвет не тот, бока торчат. Вдруг из-за кабинки мужской голос отвечает: «Перестань! Ты у меня красотка! И брюки тоже возьми». Я улыбаюсь и на автомате: «Спасибо, котик!» Радуюсь, а потом вспоминаю никаких брюк я не брала. И вообще приехала в ТЦ одна, а муж сейчас на работе. Пунцовая выхожу из примерочной — а там стоит совершенно незнакомый мужчина и разговаривает со своей дочкой. Так быстро из примерочной я еще никогда не убегала.
- Недавно зашла в магазин, наблюдала такую сцену. Девушка примеряла вечернее платье. Ее спутник сидел на пуфике возле кабинки, потом отошел. Девушка кокетливо спрашивает через шторку: «Зай, ну как тебе? Посмотри! По-моему, я в нем выгляжу как настоящая голливудская звезда! Берем на нашу годовщину?» Из-за шторки раздается вежливый мужской голос: «Выглядите вы наверняка сногсшибательно. Но, боюсь, моя супруга будет категорически против нашего с вами свидания». Девушка в шоке распахивает шторку и видит уставшего мужчину с ворохом пакетов, который ожидал свою жену. Такой шутник оказался.
- Примеряла много комплектов, каждый раз выходя из примерочной, снимала контент. На диванчике женщина ждет дочь и невольно наблюдает за мной. В конце концов ее материнское сердце не выдерживает: «Вы уже так долго мерите. Давайте-ка попробуйте ту вещь». И показывает на черное платье с бахромой. Потом добавляет: «Оно в вашей атмосфере». © valentina.premudraya
- Зашла в магазин одежды. Продавец дал нужный размер, пошла в примерочную. Уже начала подготавливаться к примерке, как шторка резко распахнулась. Смотрю, а там какая-то девица глазками хлоп-хлоп. Оглядела меня с головы до ног и потом спросила: «Вам вещи посчитали?» А у меня была всего одна вещь. Я так растерялась, что просто молча закрыла шторку. © Lisenok21 / ADME
- Пришла в ТЦ за сапогами. Понравилась одна пара, прошу 37 размер. Консультант отвечает: «Они дорогие». Я молча ушла. Прошла метров 20 — в другом отделе такие же. Примеряю. Тут заходит та консультант, которой «дорого», смотрит на меня и выдает: «Вам очень идет». А хозяйка этого бутика ей говорит: «Лена, шла бы ты к себе». © mariia__kubrak
- Как-то пошли мы с другом покупать ему одежду на осень. Друг — студент, а денег у студентов, ну, сами понимаете. Зашли в магазин, выбираем кожаную куртку. Друг взял одну, примеряет, ему нравится, но ценник, на котором скромно написано 6000, он не увидел. Я другу говорю:
— Влад, как тебе куртка, нравится?
— Да, думаю, может ее взять?
— А ты на ценник-то глянь.
Влад взглянул на ценник и мигом снял куртку. Потом на полмагазина выдал: «Тьфу ты! Цвет не тот. Пошли отсюда». © Cool story / VK
- Понравилось платьишко, пошла в примерочную. Платье я натянула, а вот снять не могу — рукава трещат. Зависла, натянула обратно. Зову консультантку. Прошу помощь снять платье. Она растерянно: «Я не могу». Зовет вторую, та тоже говорит, что не может. Думаю про себя: «Ага, платье-ловушка. Сейчас покупать заставят». Потом понимаю, что я для них обеих — башня. Ростом девушки, как Дюймовочки. Я им говорю: «Я сяду на табурет, а вы тяните». Стянули. Закрылась в примерочной. Надела свое. Вышла. Консультантки хором на автомате: «Подошло что-нибудь?» Рефлекс без рефлексии... © veronikaWFS / Pikabu
- Девушка заходит в примерочную с ворохом теплых вещей. Через десять минут из-за шторки доносится пыхтение и возмущенный голос:
— Девушка-консультант, подойдите! Я, конечно, понимаю, что мода требует жертв, но это уже перебор!
Консультант подходит к кабинке:
— Что-то не подошло по размеру?
— Да она вообще шагать не дает! Ткань классная, теплая, плотная, сидит по фигуре отлично. Но как в этом вязаном цилиндре вообще передвигаться по улице? Только прыжками, как пингвин! Консультант заглядывает за шторку, и с хохотом говорит:
— Конечно! Вы же натянули на бедра зимний шарф-снуд!
- Мы с подругой в примерочной. Я примеряю платье. Подруга пытается его застегнуть, но оно не сходится. Далее у нас состоялся такой диалог:
— Блин, опять нужно худеть!
— Поль, если тебе мало платье размера XS — это не значит, что тебе надо худеть.
— Насть, это вообще-то размер L. © polina_viktorovnaa_
- Зашла в спортивный магазин. Смотрю, дед примеряет кроссовки. Продавец расхваливает, какие они прочные и удобные. Дед любуется ими, а его бабушка вдруг на полном серьезе спрашивает продавца: «А их хватит до конца жизни?» © Cool story / VK
- Наблюдала, как дама пошла в примерочную. Оттуда раздалось недовольное бормотание. Потом она распахнула шторку и пожаловалась мужу: «Ну и кроп-топ! Горло узкое, пройм для рук нет! Кто это шил?!» Муж смотрит на этикетку у нее на плече и отвечает: «Тот, кто проектировал детскую вязаную манишку для шеи».
- Стою в примерочной. Девушка в соседней примерочной звонит кому-то со словами: «Вадик, я тебе там фотку платья скинула. Отправь 5000. Целую!» Через 5 секунд звонит опять: «Алло, Игорь я там фотку отправила. Скинь 5000. Целую». Интересненько! © treschenko24 / X
- Я однажды в примерочной в брюках застряла. Молния боковая заела и все. К тому же эти брюки просто безобразно на мне сидели! Я не могла себе позволить в них кому-либо показаться. Минут 30 танцевала и так и сяк. Подружкам фотку скинула, поржали. И когда я уже была готова разорвать молнию, она, наконец, поддалась. Жаль, что мужа рядом не было, он бы оценил это шоу не для слабонервных. © Chfirchkho / Pikabu
- Пошла покупать джинсы в ТЦ. Примеряю. Смотрю в зеркало. Продавец лет 20 равнодушно ждет. Я говорю: «Мне нравятся, но немного тесноваты». А она такая: «Они растянутся». Попросила пару большего размера. Она пожала плечами, принесла. Опять примеряю, говорю, смотря в зеркало: «Очень классные, но немного великоваты». Она мне на полном серьезе: «Они уменьшатся». © hey___jul
- Как-то застряла в спортивном топе. Ни подцепить его, ни вывернуться. Позвала мужа, но в примерочной было тесно и ему никак не удавалось меня из топа вызволить. Пыхтение, возня, «давай так», «ай, давай не так». Потом муж улыбнулся и как запел: «Эй, ухнем!» Я заржала, от хохота как-то изогнулась, и он меня из топа этого спас. © MelissaFlorova / Pikabu
Примерочные кабинки явно хранят в себе еще немало тайн и курьезных моментов, о которых потом так здорово вспоминать в кругу друзей.
А у вас бывали ситуации в магазинах одежды, от которых до сих пор бросает то в краску, то в смех? Признавайтесь, застревали в узких платьях, спорили с продавцами или случайно путали чужих мужей со своими?
Не понимаю тех, кто намеренно и осознанно пытается засунуть себя в одежду меньшего размера. Была у меня подруга юности, купила джинсовую юбку, в которую мы с братом вдвоём пытались её засунуть- брат тянул вниз, подруга стояла втянув живот и задержав дыхание, а я проталкивала вверх пятую точку по частям. Как-то натянули, и она убежала на свидание. Как она смогла сидеть в этой юбке, для меня загадка. До сих пор вспоминаем эту историю из прошлого века.