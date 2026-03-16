19 теплых историй о пушистиках, чьи выходки превращают каждый день в приключение
Без кота и жизнь не та. Впрочем, без собаки — тоже. И пусть их проделки добавляют нам хлопот, но радости и света эти мохнатые дуралеи привносят в нашу жизнь гораздо больше. В этой статье вы найдете 19 смешных историй, в которых узнают себя все хозяева четвероногих.
- У меня была жесткошерстная такса. Это такая щетка с заниженным клиренсом и мохнатыми лапками. Гуляю я с ней как-то по снегу. И вдруг собаченька натурально падает передо мной на спину и лапки — кверху, как таракан придавленный. Я обалдеваю, хватаю животинку, ощупываю на предмет повреждений, проверяю лапки и все остальное. Вроде все в порядке. Опускаю на землю, и она как ни в чем не бывало топает дальше. Прихожу домой, рассказываю мужу про мой стресс, а он ржет. Говорит, он с ней утром гулял, у нее в лапки снег набился и мешал ей. Ну он ее перевернул и почистил. Зараза! Я чуть ежа не родила, что с собаченькой что-то случилось.
- Гуляла со своим лабрадором Арчи в парке. Весна, грязь непролазная. И тут Арчи замирает как вкопанный, а потом начинает неистово рыть землю под скамейкой, ошметки грязи летят мне на джинсы и кроссовки. Я ругаюсь и уже мысленно представляю, как отнимаю у него какую-то гадость и потом отмываю его в ванной от всей этой грязюки. И тут вдруг вижу: что-то блеснуло в земле. Нагнулась посмотреть, а там мое кольцо, которое я потеряла еще зимой. Видимо, слетело с пальца, пока я оттягивала Арчи еще во время его парковых раскопок пару месяцев назад — он любит этим грешить. Конечно, собаку пришлось усердно отмывать, но в этот раз я даже не ворчала, а наоборот похвалила мальчика. Теперь соседи в шутку просят «одолжить» собаку, чтобы найти свои ключи.
- Дело происходило на даче. Кошка притащила в дом полудохлую мышь, поигралась с ней и затем ушла спать на сервант. Мышь очнулась и спряталась в щель на кухне. Дед это увидел и решил мышь поймать. Вернувшаяся бабушка была жутко напугана видом деда, сидящего в кресле с удочкой посреди комнаты, решила, что у него маразм начался. А дед просто решил выманить мышь из укрытия при помощи хлеба с растительным маслом и ничего лучше не придумал, как насадить приманку на крючок и «порыбачить».
«Тео не изменяет своим привычкам»
- Снег. Моховая. Красивый и скользкий центр города. Хмурые лица, и мое — самое недовольное из всех. Выхожу из арки. И тут на меня летит щенок далматинца. В шапке, в ярко-синем комбинезоне и в кислотно-зеленых ботиночках на кожаной подошве. За ним, на том конце поводка, парит благообразная старушка в шляпке с вуалькой, в перчатках до локтей и в модном пальто с меховой оторочкой: «Боря, Боренька, куда ты бежишь?! Это неприлично! Ты уронишь бабушку, недоросль!» Недоросль Боренька скользит, влетает в меня, тыкается мокрым носом в сапог и замирает. И я такой: «А это кто такой холёсый? Кто такой дружелюбный? Шабааакаааа...» Пока я бормочу эти нелепости, бабушка, держась за поводок, как за спасательный канат, добирается до нас. Спокойно снимает с Бориса эти немыслимые коньки-ботинки: «Борис, заявляю со всей ответственностью: учиться будешь ходить по своим делам на фаянс! До весны, слышишь? Только фаянс!» Борис дрыгает освобожденными лапами, вылизывает бабушке всю косметику, жует вуаль на шляпке, разворачивается, облизывает мне руку и рвет обратно, унося свою стильную бабушку в глубину двора.
- Моя кошка каким-то образом умудрилась застрять между подушек. Ее пятая точка смешно торчала вверх, а она не могла даже пошевелиться и просто беспорядочно дрыгала задними лапками в воздухе.
- Мой 14-килограммовый кот просунул свою голову через ручки пластикового пакета с мусором. Вдоволь наевшись объедков, он решил, что можно закругляться, но не тут-то было — пакет его не отпускал. В процессе отступления кот понял, что за ним идет что-то большое и белое, и испугался. Этот 14-килограммовый наглец несколько раз обежал весь дом, разбрасывая содержимое мусорного пакета по всем комнатам.
- Наш кот вчера залез в пакеты с продуктами, пока мы их выгружали, вытащил оттуда курицу и отнес в подвал дворовым котам. Мы молча наблюдали. Почему-то нам сразу всем показалось, что он их задабривал за какой-то свой косяк.
«Подозреваемый был задержан»
Как вы могли про этого ангелообразного кота так подумать! Он просто отдыхал сверху, а горшок стал сам из себя землю выбрасывать.
- Мы долго не могли понять, почему по утрам кофемашина уже включена и приветливо мигает, хотя мы не трогали. Думали, техника барахлит или барабашка завелся. Поставили камеру. Выяснилось, что кот каждое утро в 7:00 прыгает на кнопку включения. Он же знает: включенная кофемашина и подъем хозяев с постели определенно связаны между собой. Видимо, так он пытался «приблизить» утро и ускорить процесс сервировки своего завтрака.
- Я живу в частном доме в небольшом городке, и моя кошка свободно гуляет по нашей улице и возвращается домой. Но она — тот еще Плюшкин. Ей нужно просто все, что она видит: мои крема, одежда, еда, вещи гостей, какие-то листики с улицы, буквально вот все, что встречает на своем пути, тащит и оставляет под кроватью. Пока что самым странным были камни с улицы, но вчера моя питомица сама себя превзошла. Она пришла с прогулки и привела с собой бездомную собаку, причем еще и до жути перепуганную. Боюсь представить, что происходило до этого, но теперь у нас +1 домашний питомец, потому что такой кошке я отказывать опасаюсь.
- Подруга, уезжая в отпуск, оставила мне на передержку хомяка. В первую же ночь этот шайтан-зверь умудрился взломать клетку и раствориться в недрах квартиры. Наутро был с пристрастием допрошен кот, а также обысканы все потайные уголки. Беглеца не нашли. Чтобы не лохануться перед подругой, я купила ей такого же хомяка. Ночью нас с котом разбудил странный шум. Прибежав на звук, мы обнаружили набивающего как в последний раз в жизни щёки хомяка и... второго хомяка, пытающегося удрать от него в колесе. Протерев глаза, я ещё раз проверила замочек на клетке, на всякий случай подвязала дверцу проволокой и ушла спать. Однако наутро в клетке снова сидел лишь один хомяк. Следов взлома обнаружено не было, зверек словно испарился. Ночью решено было устроить засаду. Оказалось, что хитрое животное уходило тусить в щель под ванной, где его не было видно, а на ночь возвращалось пожрать, осуществляя эти манипуляции, приподнимая заслонку над кормушкой. В итоге хомяк был окончательно пойман, заперт, а потом возвращен владелице вместе с новообретенным другом-близнецом.
«Она знает, что я запрещаю трогать шторы, но думает, что ее не видно»
- Поехала с собакой к родителям, по пути заехала в лес и спустила Тоби побегать. Он обожает резвиться в лесу и приносить мне всякие палки, но в этот раз он притащил мне...старую кроссовку. Моего размера! Я выкинула ее, но через минуту он притащил вторую. В недоумении, я пошла за псом. Пройдя немного дальше, я обнаружила свой собственный пакет со старыми вещами, которые я сгребла с полок и везла родителям. Видимо, выпал из багажника, когда я доставала собачий автомобильный манеж и вкусняшки Тоби. Про эти кроссовки я и забыла уже, они валялись на балконе лет 10, да и принадлежали моей младшей сестре, поэтому я их не узнала. Вот так мой Тоби собирал мой гардероб по всему лесу.
А зачем родителям пакет со старыми вещами, в т.ч. десятилетней давности кроссовками?
Они это все повезут на дачу?
- Кот моих знакомых приучен к унитазу и даже смывает за собой! Они специально отрегулировали механизм, чтобы кнопка мягко шла. И вот однажды хозяйка заметила, что кот зашел по своим делам и долго не выходит. Заглянув в сортир, она опешила. Кот сидел и в течение всего этого времени нажимал на слив, прислушивался и нажимал повторно. Оказывается, в тот день на два часа отключили холодную году! И кот все время сидел и нажимал на кнопку до того, пока не слилась вода. Вот такой интеллигентный кот!
- У соседей гостили две здоровенные хаски. А мне как раз на «Тайном Санте» досталась на редкость натуралистичная шапка-хаски — даже со стеклянными глазами. Прихожу я в ней домой, и мой кот просто впадает в ступор от ужаса. А через пару дней я застукал его за «выселением» захватчика. Кот стащил шапку со второго этажа и уже волок её через гараж на улицу, когда я его перехватил.
А наш дурень, любит пить из унитаза или из крана, хотя мы всегда следим, чтобы у него была чистая и свежая вода...
«Такие милые цветы, будет жалко, если их кто-нибудь раздавит»
- Мы жили на первом этаже, и кот выходил на улицу делать свои делишки. Умнющий был. И вот наш Барсик завел себе запасной вариант семьи в соседнем доме. Дочка шла из школы и заметила его на чужом балконе с бабушкой. Дочка спросила у нее: «А что наш Барсик у вас делает?» Бабушка была уверена, что кот — ее, и звала его Кролик. А я все думала, откуда он иногда угощения нам приносил: в форточку как-то принес бедро индейки огромное. Я увидела и отругала, думала, что из мусорки стащил.
Линда - поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали. Ваш кот - прямо добытчик, из другого дома несёт еду Вам, чтобы Вы всегда были с продуктами и не проголодались.
- У меня была кошка, которая обожала засовывать лапы в человеческую обувь. И вот однажды она намертво зацепилась когтями внутри ботинка. Мы увидели, как она старательно ковыляла по дому, громко топая огромным взрослым ботинком на передней лапе. Разумеется, как только мы поняли, в чем дело, сразу бросились на выручку и освободили пленницу. Но зрелище было на редкость комичное.
История с обувью напомнила мне галку, которая у нас некоторое время жила. Она любила возить папин башмак, таща его за шнурок по всей квартире. Кроме того она любила делать запасы еды в маминой причёске. Маме приходилось всё время отбиваться от галки, которая с куском очередного лакомства пыталась сунуть его в мамины волосы.
- Как-то раз была моя знакомая в гостях у друга, смотрели кино. У него живет кот, Мудрец. Она с ним очень подружилась и наладила отличные взаимоотношения. Видимо, поэтому он решил ей помочь: спрыгнул ей на голову со шкафа ровно в тот момент, когда она собиралась по-дружески чмокнуть своего приятеля в щеку. Она дернулась и поцеловала его в губы. Уже полтора года вместе.
Внезапное предательство
- Помогал приятелю с переездом. Машина должна была приехать рано. Он вечером поймал кошку — а она у него «огонь» была. Посадил в корзинку и хорошенько завязал тряпкой. Киса попрыгала, поорала и для виду успокоилась. А за ночь она прогрызла тряпку, но предусмотрительно продолжала тихо сидеть в корзинке. Когда хозяин потащил корзинку к машине, кошка с диким ревом вырвалась и умчалась в подворотню, не переставая поливать хозяина кошачьими ругательствами. Полчаса мы пытались ее словить, а водила грустно наблюдал. Отловили. Она орала, шипела и вырывалась, корзинка летала во все стороны. Наконец, погрузились. Хозяин с корзинкой сели на пассажирское. Я — рядом. Водила посмотрел на орущую и подпрыгивающую корзину с опаской и спросил: «А она... это... не выпрыгнет?» — «Не, не выпрыгнет! Она у нас тихая!» Поехали.
- После урагана несколько дней не было электричества. Холодильник потихоньку размораживался, так что я решил приготовить стейки на хибачи. Принес их на темную кухню и оставил на столешнице, пока искал тарелки. И тут моя четырехкилограммовая черная кошка запрыгивает на стол и вцепляется в самый большой кусок. Она утащила его на пол и забилась в угол со скоростью лицехвата из «Чужого» — я даже лучом фонарика не успевал за ней водить. Следом примчались два наших пса (килограммов по тридцать каждый). Кошка встала перед стейком на задние лапы, как Годзилла, завывая и раздавая оплеухи. Она их просто зашугала! Я не мог перестать смеяться. У нее не было ни единого шанса съесть этот кусок целиком, но она была абсолютно уверена: это ее добыча.
Когда правила писаны вовсе не для тебя
- Возле дома есть парк, в котором часто гуляет женщина с огромным лохматым тибетским мастифом. Этот комочище шерсти настолько любит бегать, что временами его хозяйка не поспевает за ним, и ей приходится просто упираться ногами в землю, чтобы притормозить и не упустить его с поводком. Но вот выпал снег, тропинки покрылись льдом... Иду аккуратно по парку, мимо пробегает мастиф и тащит по земле за собой свою хозяйку, которая «плывет по течению» со словами: «Да, давай, мы же, блин, опаздываем». Милота дня подъехала.
Совершенно ясно, что жизнь без хвостатых друзей была бы гораздо более скучной и пресной. Мы уверены, что у вас тоже найдется пару историй о приключениях ваших питомцев. Обязательно поделитесь ими в комментариях, весь мир должен об этом знать.
В последней истории милота ровно до того момента, как мастиф не побежит за кошкой через дорогу, волоча за собой хозяйку...