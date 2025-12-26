15 неугомонных пушистиков которые разрушили порядок в доме, но наполнили его радостью
1 час назад
Любопытный нрав и шоловливые лапки все никак не дают нашим питомцам покоя, и дел у них невпроворот — надо и новогодние подарки «помочь» упаковать, и горшок с цветком опрокинуть, и в луже поваляться. Хозяевам только и остается, что простить, посмеяться и сфокать все это безобразие. Полюбуйтесь вот.
«Кто-то разорвал ее рождественский подарок раньше времени. Хм, кто бы это мог быть?»
«Последнее, что я вижу перед тем, как он лизнет меня в глаз»
«Пойман на месте!»
«Вошел и понял, что здесь происходит нечто очень подозрительное»
«Я просто пытаюсь упаковать подарки»
«Мне кажется, что в своих предыдущих жизнях она была собакой»
«В доме куча кроватей, но он отказался от них и выбрал мою туфлю»
«Второй кот: «Да что он такое творит?!»
«Сфотографировала чьего-то песеля. Вот хозяин был рад, наверное»
«Какая сметана? Не видела никакой сметаны!»
«Эту кошку зовут Ягодка, и она отрицает воду в поилке»
«Ральфи не хотел делиться своими игрушками. Очевидное решение? Сесть на них!»
«Моя Коська»
«Какой же ужасно зловещий план они замышляют?»
«Очень вежливый котик заказывает лакомство у стойки»
Почему толстые животные считаются милыми, а толстые люди — противными?
Бонус
- Парень подарил мне огромного плюшевого медведя. Моя кошка невзлюбила эту игрушку. Она нападала на медведя, кусала. Однажды прихожу домой — а она ему лапу оторвала. Я начинаю крутить ее в руках и нащупываю внутри маленькую коробочку. Открываю, а там кольцо и записка: «Выйдешь за меня?» Оказывается, парень зашил его внутрь, чтобы я нашла «когда-нибудь потом», но кошка решила, что нечего тянуть резину, и ускорила события.
Ну, спасибо кошке. А то парень мог очень долго ждать ответа! )))
