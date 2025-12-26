15 неугомонных пушистиков которые разрушили порядок в доме, но наполнили его радостью

Любопытный нрав и шоловливые лапки все никак не дают нашим питомцам покоя, и дел у них невпроворот — надо и новогодние подарки «помочь» упаковать, и горшок с цветком опрокинуть, и в луже поваляться. Хозяевам только и остается, что простить, посмеяться и сфокать все это безобразие. Полюбуйтесь вот.

«Кто-то разорвал ее рождественский подарок раньше времени. Хм, кто бы это мог быть?»

«Последнее, что я вижу перед тем, как он лизнет меня в глаз»

«Пойман на месте!»

«Вошел и понял, что здесь происходит нечто очень подозрительное»

«Я просто пытаюсь упаковать подарки»

«Мне кажется, что в своих предыдущих жизнях она была собакой»

«В доме куча кроватей, но он отказался от них и выбрал мою туфлю»

«Второй кот: «Да что он такое творит?!»

«Сфотографировала чьего-то песеля. Вот хозяин был рад, наверное»

«Какая сметана? Не видела никакой сметаны!»

«Эту кошку зовут Ягодка, и она отрицает воду в поилке»

«Ральфи не хотел делиться своими игрушками. Очевидное решение? Сесть на них!»

«Моя Коська»

«Какой же ужасно зловещий план они замышляют?»

«Очень вежливый котик заказывает лакомство у стойки»

Бонус

  • Парень подарил мне огромного плюшевого медведя. Моя кошка невзлюбила эту игрушку. Она нападала на медведя, кусала. Однажды прихожу домой — а она ему лапу оторвала. Я начинаю крутить ее в руках и нащупываю внутри маленькую коробочку. Открываю, а там кольцо и записка: «Выйдешь за меня?» Оказывается, парень зашил его внутрь, чтобы я нашла «когда-нибудь потом», но кошка решила, что нечего тянуть резину, и ускорила события.

