20+ питомцев, которые отжигают так, что хозяева уже прочно сидят на валерьянке

Завести домашнее животное легче легкого, куда сложнее ежедневно справляться с последствиями этого решения. Герои нашей статьи, кажется, уже истратили все нервные клетки в процессе общения со своими питомцами. Но мы-то понимаем, что в действительности они просто обожают этих пушистых непосед и проказников.

«Властная Китти говорит: „Нет, кожаная, ты будешь лежать смирно, пока я сплю на тебе“»

«У него есть собственная лежанка, но он предпочитает стиральную машину»

«Все наши туалетные принадлежности выглядят так»

Моя собака: «Только мне кажется, что кот вконец оборзел?»

«Почему у нее все время такой взгляд?»

«Личное пространство? А что это?»

«А ведь дочка просто хотела сделать снежного ангела»

«Знаете, почему этот крепыш сидит в раковине? Там он пытается спрятаться от ветеринара»

«Порой кошак пугает меня до чертиков»

«Муж говорит, что я люблю собаку больше, чем кота. Внимание! Лежанка нашей собаки и поместье нашего кота. Сделала все своими ручками»

«Работаю из дома, он трудится вместе со мной. Кажется, устал»

«Приготовилась помыть лоток. Для кота это сигнал, что самое время его использовать по назначению»

«Лег спать с женой, а проснулся рядом с этим»

Наглядно о том, как все происходило

«Вот почему я не покупаю своей кошке игрушки и прочие штуки»

«Это Бакстер. Он весит почти 9 кг. Сейчас он на диете, и ночью я поймала его за попыткой добыть собачий корм»

«Помогите кто-нибудь идентифицировать это чудовище. Какая-то разновидность динозавра? Гремлин?»

Кажется, это огнедышащий дракон, который охраняет свои сокровища. © Aspiring-Ent / Reddit

«Просто оставил на столе новую упаковку туалетной бумаги»

«Потратила $1,5 тыс., чтобы врач сказал, что на одежду она писает не из-за болезни, а потому что просто любит пакостить»

«Слышу грохот возле тумбочки. Думаю: ну опять кошак все свалил на пол. Оборачиваюсь и вижу это»

«Этот балбес испортил мое рабочее кресло»

Бонус: истории от людей, которые поняли, что нельзя так просто взять и завести кота