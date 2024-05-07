20+ питомцев, которые отжигают так, что хозяева уже прочно сидят на валерьянке
Животные
40 минут назад
Завести домашнее животное легче легкого, куда сложнее ежедневно справляться с последствиями этого решения. Герои нашей статьи, кажется, уже истратили все нервные клетки в процессе общения со своими питомцами. Но мы-то понимаем, что в действительности они просто обожают этих пушистых непосед и проказников.
«Властная Китти говорит: „Нет, кожаная, ты будешь лежать смирно, пока я сплю на тебе“»
«У него есть собственная лежанка, но он предпочитает стиральную машину»
«Все наши туалетные принадлежности выглядят так»
Моя собака: «Только мне кажется, что кот вконец оборзел?»
«Почему у нее все время такой взгляд?»
«Личное пространство? А что это?»
«А ведь дочка просто хотела сделать снежного ангела»
«Знаете, почему этот крепыш сидит в раковине? Там он пытается спрятаться от ветеринара»
«Порой кошак пугает меня до чертиков»
«Муж говорит, что я люблю собаку больше, чем кота. Внимание! Лежанка нашей собаки и поместье нашего кота. Сделала все своими ручками»
«Работаю из дома, он трудится вместе со мной. Кажется, устал»
«Приготовилась помыть лоток. Для кота это сигнал, что самое время его использовать по назначению»
«Лег спать с женой, а проснулся рядом с этим»
Наглядно о том, как все происходило
«Вот почему я не покупаю своей кошке игрушки и прочие штуки»
«Это Бакстер. Он весит почти 9 кг. Сейчас он на диете, и ночью я поймала его за попыткой добыть собачий корм»
«Помогите кто-нибудь идентифицировать это чудовище. Какая-то разновидность динозавра? Гремлин?»
- Кажется, это огнедышащий дракон, который охраняет свои сокровища. © Aspiring-Ent / Reddit
«Просто оставил на столе новую упаковку туалетной бумаги»
«Потратила $1,5 тыс., чтобы врач сказал, что на одежду она писает не из-за болезни, а потому что просто любит пакостить»
«Слышу грохот возле тумбочки. Думаю: ну опять кошак все свалил на пол. Оборачиваюсь и вижу это»
«Этот балбес испортил мое рабочее кресло»
Бонус: истории от людей, которые поняли, что нельзя так просто взять и завести кота
- У меня два сфинкса. Едят без меры, стали толстеть, посадила их на диету. Тогда начали воровать со стола. Обгрызали помидоры и огурцы, пили подсолнечное масло. Но последний случай добил! Зашла тихо на кухню, а там младший котик сидит на столе и пытается всеми силами открыть хлебницу, а старшая кошка с пола управляет процессом и на каждое правильное движение издает: «Рмя-рмя-рмя». © Подслушано / Ideer
- Взяли с мужем черного кота. Он оказался игривым, но меру всегда знал и никогда сильно не кусался и не царапался. Однажды к нам пришла сестра мужа, с которой у меня, мягко говоря, не очень теплые отношения. И вот сидит она на диване и говорит всякие гадости в мою сторону, я чуть ли не плачу. А кот как давай на нее кидаться с разбегу! Я его беру на руки, пытаюсь успокоить, а он вырывается и опять к ней — кусает и царапает. Защитник! © Подслушано / Ideer
- Был у меня вредный кот. Подавай ему то свежеиспеченный батон, то вареную свежайшую кильку. В край обнаглев, кот начал есть только с ложки, подносимой ко рту. Но однажды родители уехали на отдых. Я с едой особо не заморачивалась. Родители приехали через 2 недели, открыли дверь и увидели картину маслом: кот трескал огуречные попки в прихожей с пола. Тут они поняли, что век кошачьей аристократии подошел к концу. © Подслушано / Ideer
- Купили мы котенка сфинкса. Кошка дорогая и покупалась за крупную сумму. Через 2 дня зверек сходил в туалет золотой сережкой с брюликами. Выручили в ломбарде 9 тысяч за украшение, а потом взяли и назвали кошку Рябой. Как ту самую курочку. © Подслушано / Ideer
- У всех кошки, как кошки, а моя «сломалась». Пьет только сладкий чай из стакана. А вот вода... Мыть посуду или набирать ванну невозможно. Она сразу лезет в воду, плавает, ходит. Чтобы мыть полы, у нас 2 ведра. Одно для кошки, другое для мытья. © Подслушано / Ideer
У нас есть и другие увлекательные статьи. Вот небольшая подборка.
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