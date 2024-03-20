20 меховых разбойников, которые из людей просто веревки вьют

Котики не дают людям жить спокойно: то туалетную бумагу издерут, то вазу перевернут, то телевизор разобьют. Мы обратились к пользователем сети, которые, не смотря на буйный нрав, все равно любят своих меховых подопечных и лишь ведут статистику их «победам».

В бонусе расскажем про котика, который упивался вседозволенностью ровно до той поры, пока в гости не приехала бабушка.

«Друзья говорили, что с кошкой весело. Это произошло в первый же день»

«Интересно, что же здесь случилось?»

«Клянусь, я ничего не делала»

«Твой мужчина принес мне отличную закуску. Скажи ему, что теперь он может уходить»

«Мне очень нравилась эта ваза»

«Рубашка, которую я хотел надеть, конфисковали»

«Уселась прямо на чистое белье, которое я складывала»

«В три часа ночи она решила расправиться с этой статуэткой»

«Мы убирали дом, пока тебя не было»

Особам голубых кровей можно все что угодно

Сестра задорого купила себе британца. Котяра ест только крутой корм, обои изодрал, ванную превратил в кошачий лоток. Я говорю: «Уверена, что оно того стоило?» Она пожала плечами и выдает: «Ну и что, зато он породистый!»

«Из-за него я лишился $300. А еще всю неделю потратил на устранение проблем с интернетом. Заменил модем и обнаружил жеваный кабель под столом»

«Преступление и преступник, который его совершил»

«Пришла весна — самое время что-нибудь разодрать»

«Он просто маленький негодник»

«С добрым утром»

«Он открыл шкаф и рассыпал все ватные палочки»

«Хулиганы»

«Она просто подошла и отгрызла уголок от моего телефона»

«Она разбила зеркало и вернулась, чтобы позлорадствовать»

Бонус: Когда выбил себе особые условия и перегнул палку

Мой кот пьет только фермерское молоко, ест отборное филе, дорогущие сардины. Приехала бабушка, познакомилась с котом, я ей, мол, он у меня голубых кровей, не ест обычную еду. Она ухмыльнулась и ответила: «Тьфу, видала я таких — обычный пижон! Я ему покажу кузькину мать!» Короче, неделя с моей бабушкой и кот начал есть обычную рыбу, молоко и все, что ему дадут. Довыделывался. Палата № 6 VK