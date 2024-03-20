20 меховых разбойников, которые из людей просто веревки вьют
Котики не дают людям жить спокойно: то туалетную бумагу издерут, то вазу перевернут, то телевизор разобьют. Мы обратились к пользователем сети, которые, не смотря на буйный нрав, все равно любят своих меховых подопечных и лишь ведут статистику их «победам».
В бонусе расскажем про котика, который упивался вседозволенностью ровно до той поры, пока в гости не приехала бабушка.
«Друзья говорили, что с кошкой весело. Это произошло в первый же день»
«Интересно, что же здесь случилось?»
«Клянусь, я ничего не делала»
«Твой мужчина принес мне отличную закуску. Скажи ему, что теперь он может уходить»
«Мне очень нравилась эта ваза»
«Рубашка, которую я хотел надеть, конфисковали»
«Уселась прямо на чистое белье, которое я складывала»
Как в том анекдоте-пока разбирала вещи в шкафу,нашла много интересного и пять раз кота
«В три часа ночи она решила расправиться с этой статуэткой»
«Мы убирали дом, пока тебя не было»
Особам голубых кровей можно все что угодно
- Сестра задорого купила себе британца. Котяра ест только крутой корм, обои изодрал, ванную превратил в кошачий лоток. Я говорю: «Уверена, что оно того стоило?» Она пожала плечами и выдает: «Ну и что, зато он породистый!»
«Из-за него я лишился $300. А еще всю неделю потратил на устранение проблем с интернетом. Заменил модем и обнаружил жеваный кабель под столом»
«Преступление и преступник, который его совершил»
«Пришла весна — самое время что-нибудь разодрать»
«Он просто маленький негодник»
«С добрым утром»
«Он открыл шкаф и рассыпал все ватные палочки»
Хорошо, что не сожрал.... Аккуратнее с палочками, может подавится очень сильно кошак
«Хулиганы»
«Она просто подошла и отгрызла уголок от моего телефона»
«Она разбила зеркало и вернулась, чтобы позлорадствовать»
- Осторожно, хозяйка, лапки не порежь, а то кто ж мне лоток чистить будет?
Бонус: Когда выбил себе особые условия и перегнул палку
- Мой кот пьет только фермерское молоко, ест отборное филе, дорогущие сардины. Приехала бабушка, познакомилась с котом, я ей, мол, он у меня голубых кровей, не ест обычную еду. Она ухмыльнулась и ответила: «Тьфу, видала я таких — обычный пижон! Я ему покажу кузькину мать!» Короче, неделя с моей бабушкой и кот начал есть обычную рыбу, молоко и все, что ему дадут. Довыделывался. Палата № 6 VK
Если вы узнали своих питомцев в меховых проказниках из нашего материала, то смело ставьте лайк. А для тек, кто готов еще больше поднять себе настроение, предлагаем зайти в эту подборку и поглядеть на котиков, у которых, похоже, настройки слетели к заводским.
Комментарии
А сделайте сравнение таких радостей жизни от маленьких детей и животных всех возрастов?
В последней истории хозяйка фиговая-мало того,что молоко котам давать не стоит,так кот у нее виноват оказался,что кормит его дорогой едой!и бабка тоже без мозгов 🤬