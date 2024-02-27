15+ любителей котиков решили поделиться безумными закидонами своих мохнатых подопечных

Котики еще как умеют чудить: носятся по дому с бешеным взглядом, залазят куда ни попадя, грызут все, что под лапу попадется, и замирают в причудливых позах с видом «сигнал потерян». Впрочем, хозяева мохнатых проказников давно уже ничему не удивляются, а лишь фиксируют их безрассудства и выкладывают в сеть.

С котом всегда можно договориться по-хорошему

Из подъезда со мной выходит парень с большим белым котом на руках. Кот, испугавшись шумной улицы, вцепляется ему в голову и кусает. Парень охнул и на серьезных щах коту говорит: «Я тебе никогда больно на делал, а ты почему мне делаешь?». Кот успокоился. © Палата№ 6 / VK

«Она залезла в стиральную машину и не выходит оттуда»

«Ей очень нравится радиатор возле кровати»

«Да, она просто спит»

«Это просто не может быть комфортно»

«Она собралась жрать этот кактус»

«У кого-нибудь еще кот так сидит или у вас нормально?»

«Ти Рекс»

«Ей так удобнее всего»

«Выглядит как не очень удобная поза»

«5 стаканов риса коту под хвост»

«Он предпочитает лежать вот так»

«Даже не знаю, как долго он это вытворяет»

Граф Дракула в своей усыпальнице

«Кажется, у него есть претензии к моему носку»

«Кот моей подруги»

«Он очень странный парень, второй наш кот просто любит спать»

«Мой кот впервые у ветеринара»

Когда думал, что на самом деле выглядишь краше

У подруги кот с ужасом смотрел в темную комнату, при этом рычал, а шерсть у него вставала дыбом. Она решила, что в квартире завелись призраки, встала на уровень его глаз и увидела, что он просто смотрел на свое отражение в зеркале шкафа. Видимо, оно ему не очень-то нравилось. © Палата№ 6 / VK

