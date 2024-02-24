19 везунчиков, которые откопали на барахолке такие крутые вещицы, что не смогли сдержать победного возгласа

Некоторые люди кривят лицо при упоминании комиссионок и барахолок, в то время как другие роются в бесконечных горах старых вещей. Иногда последним улыбается удача. Герои нашей подборки точно знают, что если долго искать, то обязательно найдешь что-то крутое.

«Купил пакетик с хендмейд бижутерией. Порылся и ахнул. Только гляньте, что было внутри»

«Это кольцо из золота с бриллиантами. Судя по описанию в интернете, оно стоит около $ 3500»

«Прогуливался по барахолке и увидел ее. Я в шоке, как она тут оказалась! И нет, это не картина великого художника, а мое творение, там даже подпись есть»

«Нашла этого милаху в комиссионке, купила. А дома меня ждал сюрприз. Внутри кота оказалась фигурка мыши»

«Я аж вскрикнул от радости, когда нашел рабочий режущий станок за $ 16»

«Наткнулась на золотой кусок пиццы. Купила за $ 1,99, а потом порылась в интернете и узнала, что он стоит больше $ 500!»

«На ценнике было написано „Имитация“. Но коллекционера сложно перехитрить. Я отнес их часовщику, и он подтвердил, что часы подлинные»

«На свой страх и риск взял тостер в секонд-хенде. Ни о чем не жалею»

«Нашла нереально крутое платье для своего выпускного»

«Купил запертый чемодан за $ 4,99. Дома пришлось орудовать отверткой, чтобы открыть. А потом я просто ахнул! Это одна из лучших пленочных камер»

«Отхватила его за $ 20. Внутри он не пустой. Очень хочу все там отремонтировать»

«Что за „эксперты“ сидят в комиссионках? Мне продали раму за $ 10, а картина шла в подарок. И как они не поняли, что это оригинал картины современного художника»

«В 2014 году моя любимая бесценная детская игрушка была потеряна. И вот я наконец-то нашла ей замену»

«Я разревелась прямо посреди магазина. У отца была коллекция пластинок, но мы потеряли ее. Он умер 5 лет назад. А увидев эту, я решила собирать коллекцию заново»

«Сначала прошла мимо этого кольца, потом всю ночь думала о нем, в итоге вернулась. В магазине прям внутренний голос сказал, что надо купить»

«Уже дома прислала фото кольца маме. А та ахнула и начала расспрашивать, что за герб там нарисован. Оказалось, это герб одного из сообществ в ее университете. Естественно, я отдала кольцо маме. Она была невероятно счастлива, говорила, что ходила и улыбалась весь день».

«Рылся в корзине с кучей одежды и случайно увидел чехол за $ 2. А когда открыл, моя челюсть буквально грохнулась на пол. Наушники рабочие и даже заряженные»

«Зашла на барахолку, увидела это ожерелье и аж вскрикнула. А вот мой муж жутко смутился»

«Все потому, что именно это ожерелье я купила 10 лет назад в антикварном магазине. Потом оставила у бывшего, но так и не забрала. И вот, столько времени спустя в совершенно другом месте оно нашло меня!»

«Прикупила эту миленькую картину. А дома открыла рамку, и меня ждал сюрприз. Внутри было еще две картины и информация о художнике, довольно известном»

«Мама отхватила ожерелье на барахолке. Вот только не пойму, что за диковинка»

Завидую, ведь на аукционе его можно продать довольно дорого, это ожерелье от Пала Кепеньеса. © Unknown author / Reddit

«Ухватила опаловый чайный набор всего за $ 25. А потом какая-то дама в магазине пыталась выкупить его у меня»