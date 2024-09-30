18 крутых находок, которые были сделаны случайно

Не получится быть уверенным на 100% в том, что именно произойдет с вами на прогулке, в магазине или даже в собственном доме. И герои нашей статьи в этом удостоверились, ведь они сами внезапно нашли занятные вещицы, фотографиями которых уж очень захотелось поделиться в сети.

«Решила убрать ковролин в своем доме, а под ним обнаружила целых два сюрприза»

«Мне попался пазл, в котором одна деталька была в форме звезды»

«Мой сын надкусил яблоко, а в нем обнаружилось проросшее семечко»

«Кто-то выбрасывал кучу стаканов Looney Tunes 1973 года. Я не смог устоять!»

«Нашел голову статуи пришельца в русле реки»

В этой соли есть, оказывается, сахар

«Это появилось посреди ночи на моем дворе. Ведьмин круг»

«Нашел во время прогулки с собакой. Понятия не имею, зачем кому-то выбрасывать новую чугунную сковороду»

«Встретил кота с четырьмя ушами»

«Во время прогулки я обнаружила этот невероятный камень с ручной росписью»

«Мне попался апельсин в апельсине»

«Кто-то их выбросил. Светящиеся в темноте цветы! Круто!»

«Я нашла детеныша ворона посреди дороги»

«Кто-то выбросил новый набор книг о Гарри Поттере. А я счастлив»

© tractoronthemotorway / Reddit МарияМирабела 16 минут назад и ладно бы в переводе Спивак... так в оригинале... ну подумаешь не первое издание... но издательство то самое, что напечатало самым первым вообще книги мамы Ро, КАК ЭТО можно выкинуть? - - Ответить

«А мой папа нашел сову»

«Мой подросток был в восторге от этих находок»

«Наткнулся на камень в виде носка»

«Увидел странное объявление о продаже вещей недалеко от меня. Пришел и забрал вслепую коробку за $20. А когда открыл ее, я забыл, как дышать!»