18 крутых находок, которые были сделаны случайно
Не получится быть уверенным на 100% в том, что именно произойдет с вами на прогулке, в магазине или даже в собственном доме. И герои нашей статьи в этом удостоверились, ведь они сами внезапно нашли занятные вещицы, фотографиями которых уж очень захотелось поделиться в сети.
«Решила убрать ковролин в своем доме, а под ним обнаружила целых два сюрприза»
- Я ахнул, когда увидел второй! © ConclusionForeign629 / Reddit
- Второе — это классическая викторианская плитка для каминов. © TheToyGirl / Reddit
«Мне попался пазл, в котором одна деталька была в форме звезды»
«Мой сын надкусил яблоко, а в нем обнаружилось проросшее семечко»
«Кто-то выбрасывал кучу стаканов Looney Tunes 1973 года. Я не смог устоять!»
«Нашел голову статуи пришельца в русле реки»
В этой соли есть, оказывается, сахар
потому, что это не просто соль, это супер-пупер йодированная некомкующаяся соль
«Это появилось посреди ночи на моем дворе. Ведьмин круг»
«Нашел во время прогулки с собакой. Понятия не имею, зачем кому-то выбрасывать новую чугунную сковороду»
«Встретил кота с четырьмя ушами»
«Во время прогулки я обнаружила этот невероятный камень с ручной росписью»
«Мне попался апельсин в апельсине»
«Кто-то их выбросил. Светящиеся в темноте цветы! Круто!»
«Я нашла детеныша ворона посреди дороги»
«Кто-то выбросил новый набор книг о Гарри Поттере. А я счастлив»
и ладно бы в переводе Спивак... так в оригинале... ну подумаешь не первое издание... но издательство то самое, что напечатало самым первым вообще книги мамы Ро, КАК ЭТО можно выкинуть?
«А мой папа нашел сову»
«Мой подросток был в восторге от этих находок»
«Наткнулся на камень в виде носка»
«Увидел странное объявление о продаже вещей недалеко от меня. Пришел и забрал вслепую коробку за $20. А когда открыл ее, я забыл, как дышать!»
А уж если зайти в секонд-хенд на «просто посмотреть», то и оттуда можно уйти со своими личными сокровищами, как и герои этой подборки.
Комментарии
Adme, зачем вы баните самых лучших комментаторов? Сначала Бисквит, теперь Апрель ( У вас совесть есть вообще?