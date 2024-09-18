20 человек похвастались своими находками на барахолке

Некоторые люди принципиально не ходят на барахолки, но посмотрите, что обнаружили люди из этой подборки. Новые владельцы с гордостью похвастались своими приобретениями. Тут и предметы интерьера, и одежда.

«Глазам своим не поверила, что эта винтажная лампа продавалась всего за $3!»

«Наконец-то я нашла этот кувшин от Tiffany & Co. И забрала его всего за $ 10 вместо двухсот»

«Внезапно все мои проблемы исчезли, когда в моем доме появилась эта находка»

Идеально! А где взять такую же? © nicolerc / Reddit

«Нашел на рынке это старинное зеркало. Сейчас у меня нет места для него, но это не помешало мне его купить»

«Забрала эту красоту всего за $ 5»

«Нашла себе этот антикварный дверной молоточек в виде целующейся пары!»

«Я буквально не могу поверить, что у меня теперь есть это. Заплатила $ 135 за винтажную полку вместо двух тысяч. Это безумие»

«Заплатил всего $ 30 долларов за ледогенератор вместо семисот. И он отлично работает»

Какая прикольная сумочка

«Я уже и не надеялся, что где-нибудь смогу найти работающую дождевую лампу»

«Всегда проверяйте шкатулки, прежде чем их купить. Взяла ее по дешевке, а там оказался сюрприз! Набор столовых приборов с покрытием из стерлингового серебра»

«Нашла этот набор на аукционе и выиграла его всего за $ 2,55»

Представляем вам кролякулу

«Я и не знала, что могу так сильно полюбить мыльницу»

«Кофемашину отдавали бесплатно, потому что она протекала. Купила резиновую прокладку, и вуаля — теперь у меня есть работающая кофемашина, которая стоила $ 600»

«Нашла сегодня это сокровище»

«Случайно нашел это платиновое кольцо с бриллиантом всего за $ 20!»

«Я это свадебное платье за 11 долларов отхватила»

Как на вас сшито! © vengefulbeavergod / Reddit

«Есть ли у меня место для этой милой латунной лампы с грифоном? Нет. Но я практически побежал отдавать свои деньги за это»