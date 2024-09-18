20 человек похвастались своими находками на барахолке
Фотоподборки
49 минут назад
Некоторые люди принципиально не ходят на барахолки, но посмотрите, что обнаружили люди из этой подборки. Новые владельцы с гордостью похвастались своими приобретениями. Тут и предметы интерьера, и одежда.
«Глазам своим не поверила, что эта винтажная лампа продавалась всего за $3!»
«Наконец-то я нашла этот кувшин от Tiffany & Co. И забрала его всего за $ 10 вместо двухсот»
«Внезапно все мои проблемы исчезли, когда в моем доме появилась эта находка»
- Идеально! А где взять такую же? © nicolerc / Reddit
«Нашел на рынке это старинное зеркало. Сейчас у меня нет места для него, но это не помешало мне его купить»
«Забрала эту красоту всего за $ 5»
«Нашла себе этот антикварный дверной молоточек в виде целующейся пары!»
Это получается женской головой об дверь стучать будут?Прямо даже не знаю как реагировать...
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«Я буквально не могу поверить, что у меня теперь есть это. Заплатила $ 135 за винтажную полку вместо двух тысяч. Это безумие»
«Заплатил всего $ 30 долларов за ледогенератор вместо семисот. И он отлично работает»
я не заплатила ничего за ледогенератор, т.к.не покупала, и это отлично
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Какая прикольная сумочка
«Я уже и не надеялся, что где-нибудь смогу найти работающую дождевую лампу»
«Всегда проверяйте шкатулки, прежде чем их купить. Взяла ее по дешевке, а там оказался сюрприз! Набор столовых приборов с покрытием из стерлингового серебра»
«Нашла этот набор на аукционе и выиграла его всего за $ 2,55»
Представляем вам кролякулу
«Я и не знала, что могу так сильно полюбить мыльницу»
«Кофемашину отдавали бесплатно, потому что она протекала. Купила резиновую прокладку, и вуаля — теперь у меня есть работающая кофемашина, которая стоила $ 600»
Теперь вы точно будете потреблять кофе больше, чем раньше, к сожалению или к счастью это так работает.
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«Нашла сегодня это сокровище»
«Случайно нашел это платиновое кольцо с бриллиантом всего за $ 20!»
«Я это свадебное платье за 11 долларов отхватила»
- Как на вас сшито! © vengefulbeavergod / Reddit
«Есть ли у меня место для этой милой латунной лампы с грифоном? Нет. Но я практически побежал отдавать свои деньги за это»
«Я почти ушла из секонда, но увидела бархатную шкатулку и открыла ее. А там это. Думаю, что заплатить за винтажные украшения 40-х годов $50 — это большая удача»
- Вау! Я вам так завидую! © Mediocre_cabbage / Reddit
Вот что у нас есть еще:
- 18 завсегдатаев барахолок, чей нюх на уникальные вещи просто бесподобен
- 20+ везунчиков, которые зашли на барахолку «просто посмотреть», а в итоге унесли домой нечто неординарное
- 20 мастериц, у которых можно подсмотреть идеи для вязания
Фото на превью Own-Constant-5689 / Reddit
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