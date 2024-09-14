20 мастериц, у которых можно подсмотреть идеи для вязания

Многие думают, что вязание — это удел бабушек, которые вяжут только носки и свитера. Но на самом деле, в умелых руках мотки пряжи превращаются в настоящие произведения искусства, которые вызывают восторг и восхищение. Герои этой подборки знают, как обворожить всех вокруг своими рукодельными вещицами.

«Вот такой необычный узор в виде рук. В целом я довольна результатом. Не могу дождаться, когда смогу надеть его на работу и посмотреть на реакцию коллег»

«В качестве рефа использовала платье модного лейбла, но сделала его более удобным для носки: удлинила юбку и спинку сделала поуже»

Потрясающе! Но как оно крепится сбоку на груди? Двусторонней лентой? © Janicems / Reddit

Эм, никак? Пока я не прыгаю и низко не наклоняюсь, оно нормально сидит. © verbenana / Reddit

«Я безумно довольна результатом»

«Я не могла найти нормальный кардиган, который бы мне понравился, поэтому связала его сама»

«Очень мягкие на ощупь нарукавники получились. И на них еще кусочки мха есть»

«Футболка называется „У меня закончилась пряжа, и мне пришлось импровизировать“»

Купила три небольших мотка пряжи. Думала, что этого будет достаточно для футболки. На полпути поняла, что пряжа уже заканчивается. Пришлось доставать из закромов старые мотки и импровизировать. Хотя результатом я все равно довольна. © AccomplishedDoor4140 / Reddit

Никогда бы не догадалась. Выглядит так, как будто так и задумывалось изначально. © _Morvar_ / Reddit

«Моя цветастая юбка готова. На все про все ушло полтора месяца»

«Случайно связала пригодный для носки спальный мешок. Это должна была быть небольшая накидка, но она получилась гораздо длиннее, чем я ожидала»

«Наконец-то закончила вязать этот топ. Восемь месяцев ушло на него»

«Связала этот лоскутный кардиган за три месяца. Получилось использовать кучу остатков пряжи. Мне так нравится результат!»

«Так как мне слишком жарко в свитерах, попробовала утеплиться на осень и зиму вот такими рукавами»

«Думаю, он получился слишком коротким. Хотелось бы сделать его более удобным в носке. Хотя таким он мне тоже нравится»

«Связала рыбко-свитер. Теперь я весь день могу стоять у кулера с водой на работе, совершенно точно не позируя и не напрашиваясь на комплименты»

«У меня ушло на это около месяца. Широкие рукава с манжетами мне не очень идут, а тут волны сами по себе создают красивую отделку»

© rolivey / Reddit Mirasun 6 часов назад Жуткое сочетание цветов (для меня).

Вспомнила! (Внезапно захотелось похвастаться). У меня ж тоже есть "полосатик". Похожий, но абсолютно другой: крючок, три цвета, зеленые тона. Как раз для него пора настала. - - Ответить

«Наконец-то удалось связать недостающую пару для одного носка! Начала еще в мае, потом взяла перерыв на лето, и вот они, мои красавцы»

«Это моя первая такая большая и серьезная вещь. Я все еще новичок, но узор был довольно простой, так что я справилась»

Результат, достойный похвалы. Я тоже связала себе такую штуку для свадебного наряда. © marmalades489 / Reddit

Кстати, да, отлично подойдет для свадьбы. © merisor / Reddit

«За годы накопилось много остатков мотков, которые хотелось уже как-то использовать. В итоге вот такая великолепная шаль получилась»

«Училась вязать еще в детстве. Сейчас, спустя почти 20 лет, решила вернуться к этому. Начала с кардигана. Есть небольшие ошибки, но в целом я довольна»

«Теперь и меня захватило вязание. Я так горжусь собой»

© badmus_znb / Reddit Elean 4 часа назад Люблю вязаные вещи, но не понимаю, когда такое можно носить, ну вот вязаный топ без рукавов и тем более "майку". Летом, когда носят футболки? Так семь потов сойдёт же, в вязаной футболке. Осенью-зимой? Так это максимально странно – осенью надеть майку, хоть и вязаную, руки-то будут мёрзнуть. Короче это для меня примерно как босоножки с мехом или сапоги с открытым носом и кружевные – когда носить-то? - - Ответить