20 мастериц, у которых можно подсмотреть идеи для вязания
Многие думают, что вязание — это удел бабушек, которые вяжут только носки и свитера. Но на самом деле, в умелых руках мотки пряжи превращаются в настоящие произведения искусства, которые вызывают восторг и восхищение. Герои этой подборки знают, как обворожить всех вокруг своими рукодельными вещицами.
«Вот такой необычный узор в виде рук. В целом я довольна результатом. Не могу дождаться, когда смогу надеть его на работу и посмотреть на реакцию коллег»
«В качестве рефа использовала платье модного лейбла, но сделала его более удобным для носки: удлинила юбку и спинку сделала поуже»
Офигительно ! Только травка, по подолу, не в тему. Но, набежала нищета и вспомнила своих бабок ))
- Потрясающе! Но как оно крепится сбоку на груди? Двусторонней лентой? © Janicems / Reddit
- Эм, никак? Пока я не прыгаю и низко не наклоняюсь, оно нормально сидит. © verbenana / Reddit
«Я безумно довольна результатом»
«Я не могла найти нормальный кардиган, который бы мне понравился, поэтому связала его сама»
«Очень мягкие на ощупь нарукавники получились. И на них еще кусочки мха есть»
«Футболка называется „У меня закончилась пряжа, и мне пришлось импровизировать“»
Столько труда ради футболки, которых по 150р везде полно ?...
- Купила три небольших мотка пряжи. Думала, что этого будет достаточно для футболки. На полпути поняла, что пряжа уже заканчивается. Пришлось доставать из закромов старые мотки и импровизировать. Хотя результатом я все равно довольна. © AccomplishedDoor4140 / Reddit
- Никогда бы не догадалась. Выглядит так, как будто так и задумывалось изначально. © _Morvar_ / Reddit
«Моя цветастая юбка готова. На все про все ушло полтора месяца»
«Случайно связала пригодный для носки спальный мешок. Это должна была быть небольшая накидка, но она получилась гораздо длиннее, чем я ожидала»
Это называется шазюбль - жилетка до пят. В Бурде в 90е вычитала, больше нигде не попадалось !
«Наконец-то закончила вязать этот топ. Восемь месяцев ушло на него»
«Связала этот лоскутный кардиган за три месяца. Получилось использовать кучу остатков пряжи. Мне так нравится результат!»
«Так как мне слишком жарко в свитерах, попробовала утеплиться на осень и зиму вот такими рукавами»
«Думаю, он получился слишком коротким. Хотелось бы сделать его более удобным в носке. Хотя таким он мне тоже нравится»
Выглядит стильно, но непрактично - то жарко, то холодно, то и то и другое одновременно.
«Связала рыбко-свитер. Теперь я весь день могу стоять у кулера с водой на работе, совершенно точно не позируя и не напрашиваясь на комплименты»
Я люблю поддергивать у трикотажных вещей рукава, но здесь они какие-то короткие🤔
«У меня ушло на это около месяца. Широкие рукава с манжетами мне не очень идут, а тут волны сами по себе создают красивую отделку»
Жуткое сочетание цветов (для меня).
Вспомнила! (Внезапно захотелось похвастаться). У меня ж тоже есть "полосатик". Похожий, но абсолютно другой: крючок, три цвета, зеленые тона. Как раз для него пора настала.
«Наконец-то удалось связать недостающую пару для одного носка! Начала еще в мае, потом взяла перерыв на лето, и вот они, мои красавцы»
Зато можно отличать правый и левый.
Как можно усыпить внутреннего перфекциониста? А то в паре с прокрастинатором так жизнь усложняют...
«Это моя первая такая большая и серьезная вещь. Я все еще новичок, но узор был довольно простой, так что я справилась»
- Результат, достойный похвалы. Я тоже связала себе такую штуку для свадебного наряда. © marmalades489 / Reddit
- Кстати, да, отлично подойдет для свадьбы. © merisor / Reddit
«За годы накопилось много остатков мотков, которые хотелось уже как-то использовать. В итоге вот такая великолепная шаль получилась»
Наконец-то красивые цвета и гармонично сочетаются ! А то почему-то вяжут нечто уныло-какашечного цвета и обижаются, что комплиментов нет.
«Училась вязать еще в детстве. Сейчас, спустя почти 20 лет, решила вернуться к этому. Начала с кардигана. Есть небольшие ошибки, но в целом я довольна»
«Теперь и меня захватило вязание. Я так горжусь собой»
Люблю вязаные вещи, но не понимаю, когда такое можно носить, ну вот вязаный топ без рукавов и тем более "майку". Летом, когда носят футболки? Так семь потов сойдёт же, в вязаной футболке. Осенью-зимой? Так это максимально странно – осенью надеть майку, хоть и вязаную, руки-то будут мёрзнуть. Короче это для меня примерно как босоножки с мехом или сапоги с открытым носом и кружевные – когда носить-то?
«У меня накопилась целая куча остатков пряжи. Решила связать себе юбку. В итоге никто из моих знакомых ее не оценил»
Для народных фестивалей, масленица там, Иванов день - самое оно.
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Комментарии
Грустная какая-то подборка. Не умеешь вязать крупные вещи – не берись, получается неряшливо и некрасиво. Я уже давно «забила» HА всë, что крупнее носков и сложнее шарфиков – работы прорва, а результат такой, что миру его лучше не показывать.
У нас v школе учительница биологии носила всегда вещи, связанные ею. Иногда это смотрелось красиво, иногда - не очень, но я всегда завидовала и завидую людям, которые умеют что-то хорошо делать руками - вязать, шить, вышивать.
Давно хочу к одному своему чёрному лонгу примастрячить вот такие рукава. Носить хочу с чёрными клешами. Но... Мне срочно нужен наш рукодельный Евгений, есть работа для него 😃 А если серьёзно, наверное, выставлю запрос нa ЯМ.