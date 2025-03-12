18 человек, которые решили прибарахлиться, но даже не ожидали, что откопают золото

Пока некоторые раздумывают над тем, "энергетически" безопасно ли покупать вещи со вторых рук, брезгуют пользоваться «ношеным» и не знают, с какой стороны подойти к блошиному рынку, другие вовсю действуют. Прийти в секонд-хенд - легко, гораздо сложнее найти там что-то действительно стоящее, полезное или просто милое, но греющее душу.

«Нашла настоящий клад в секонд-хенде всего за 8 долларов»

«Не думаю, что боги секонд-хенда могли бы быть ко мне более благосклонны сегодня»

Ничего себе! Вот это улов. Я, наверное, года полтора бы искал. © litesaber5 / Reddit

«Ура! Я нашла это...и вот это!»

«В маленьком прибрежном секонд-хенде лежали буквально сотни картин этого автора. Я забрала домой две»

«Винтажная португальская ваза»

«Похоже на ручную работу, и мой сын купил ее всего за 5 долларов»

«Наткнулась на него в секонд-хенде во время путешествия. Сокровища, и правда, повсюду!»

«Мама, сестра и мой парень не советовали ее брать. А я вернулась и отдала за эту куртку 40 долларов. Замочила в растворе воды и уксуса 50/50, а затем дважды обработала кондиционером»

«Мама нашла рюкзак с клубникой, который я так хотела, всего за 10 долларов. А я даже не говорила ей, что мечтаю о нем»

«Хотел поделиться своей почти полностью обставленной секонд-хендом гостиной и столовой! Я переехал в свой дом мечты 3,5 месяца назад и наконец-то распаковываю вещи, которые собирал последние 25 лет»

«После нескольких часов в контейнерах аутлета я нашел только одну вещь, но она окупила потраченное время!»

«Начиная с сентября, при каждом походе в секонд-хенд я беру несколько вещей для жены и собираю их в коробки, чтобы сделать ей веселый рождественский подарок»

«Крутое зеркало, — подумала я. А потом заметила вилку»

«Сегодня на антикварной выставке я за 20 долларов урвал классное маленькое серебряное яйцо. Оно из серебра 950 пробы, с инкрустацией из бирюзы, малахита, лазурита и оранжевой колючей устрицы»

«Поехал искать декор для нового офиса и не разочаровался»

«Это отлично украсит мою столовую»

«Мне нравится все»