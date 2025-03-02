16 человек, чьи находки оказались для них настоящими сокровищами

Иногда людям так везет, что они неожиданно для себя находят сокровища, о которых даже и подумать не могли. И это не обязательно должно быть что-то дорогостоящее. Находка просто может вызвать особые эмоции. И то, что для одних может показаться хламом - для других оказывается невероятной удачей.

"Кассир поблагодарил меня за то, что я купила его, потому что он стал причиной кошмаров у продавцов"

"Нашла вот такую винтажную красоту всего за $100"

Хм, я тут провела небольшое расследование по поводу людей на фото и узнала, что Уолтер умер через 32 года после их свадьбы, а Лина прожила до 89 или 90 лет. Не похоже, что она снова вышла замуж, и они с Уолтером покоятся вместе в Канзасе. © ****andloathingkc / Reddit

"Я никогда не была так рада сумочке"

"Урвала вот такую роскошь всего за $90"

"Нашел свой старый любимый свитер в моем нынешнем размере!"

"Забрали себе этот диван всего за 100 долларов"

"Нашла эту крутую штуку на барахолке. Продавщица была шокирована моим выбором. И сказала, что никогда бы не забрала такую жуть домой. Чего только стоят эти глазищи"

"Эту машинку для попкорна, которая стоит $1200, я взял всего за $15"

"Теперь у меня есть винтажное шелковое платье"

"Сегодня я купил потрясающую резную печать из горного хрусталя конца XIX века"

"Я ее обожаю"

"Нашла бикини, которое идеально сочетается с одним из моих любимых топов"

"Нашел этот крутой держатель для зонтика — «Розовая пантера»!"

"Нашла сокровище для моей лучшей подруги"

"Муж удивил меня этим невероятным набором трилогии Толкина"

"Нашла идеальное платье для нашей первой годовщины свадьбы. Причем в любимом цвете мужа. Будем праздновать в нашем любимом городе - в Лас-Вегасе"