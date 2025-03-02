16 человек, чьи находки оказались для них настоящими сокровищами
Иногда людям так везет, что они неожиданно для себя находят сокровища, о которых даже и подумать не могли. И это не обязательно должно быть что-то дорогостоящее. Находка просто может вызвать особые эмоции. И то, что для одних может показаться хламом - для других оказывается невероятной удачей.
"Кассир поблагодарил меня за то, что я купила его, потому что он стал причиной кошмаров у продавцов"
"Нашла вот такую винтажную красоту всего за $100"
Я теперь вместо "погуглила" и "навикипедила" тоже буду говорить "провела расследование/исследование"
- Хм, я тут провела небольшое расследование по поводу людей на фото и узнала, что Уолтер умер через 32 года после их свадьбы, а Лина прожила до 89 или 90 лет. Не похоже, что она снова вышла замуж, и они с Уолтером покоятся вместе в Канзасе. © ****andloathingkc / Reddit
"Я никогда не была так рада сумочке"
"Урвала вот такую роскошь всего за $90"
И поставила его в темный и страшный угол, заваленный барахлом)
"Нашел свой старый любимый свитер в моем нынешнем размере!"
"Забрали себе этот диван всего за 100 долларов"
"Нашла эту крутую штуку на барахолке. Продавщица была шокирована моим выбором. И сказала, что никогда бы не забрала такую жуть домой. Чего только стоят эти глазищи"
"Эту машинку для попкорна, которая стоит $1200, я взял всего за $15"
"Теперь у меня есть винтажное шелковое платье"
"Сегодня я купил потрясающую резную печать из горного хрусталя конца XIX века"
"Я ее обожаю"
"Нашла бикини, которое идеально сочетается с одним из моих любимых топов"
"Нашел этот крутой держатель для зонтика — «Розовая пантера»!"
"Нашла сокровище для моей лучшей подруги"
"Муж удивил меня этим невероятным набором трилогии Толкина"
"Нашла идеальное платье для нашей первой годовщины свадьбы. Причем в любимом цвете мужа. Будем праздновать в нашем любимом городе - в Лас-Вегасе"
А вот еще подборочка вещей с барахолок, которые очень сильно ценятся героями нашей статьи.
Комментарии
Я понимаю радость людей, которым повезло купить по случаю лампу своей мечты, или сумочку, или винтажное трюмо такое прочее.
Я только не понимаю, зачем об этом сообщать всему свету??? Ну, поделись с парой знакомых, порадуйтесь вместе - и хватит.
А в СМИ - не всем могут понравиться ваши "находки". Кто-то промолчит, а кто-то еще и оплюёт - "гадость", "страхотища" и прочее. Оно вам надо?