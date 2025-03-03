14 творений на 3D-принтере, от которых даже у далеких от технологий людей дух захватывает

3D-принтеры медленно, но верно перестают быть трендом научного прогресса и становятся все более общедоступны. А там, где в дело включается народ и интернет, на сцену выходят удивительные идеи. И сегодня мы покажем вам случаи, когда 3D-принтер и смекалка производят впечатление!

«Напечатала себе на 3D-принтере топ. Надевала его уже 3 раза, и он не развалился!»

«Напечатал свой мозг по снимкам МРТ»

«Самая безумная 3D-печать, которую я когда-либо делал. Напечатанный скакун Поток из Elden Ring с покраской и аксессуарами. На изготовление ушло 25 кг нити и 1,5 месяца!»

«На 3D-принтере мы распечатали наш любимый маршрут для похода!»

Решетчатая подошва моих не-кроксов (напечатано на 3D-принтере)

«Я спроектировал специальную консоль для организации рабочего места!»

«Это держатель туалетной бумаги с магнитной крышкой. Я всегда создаю 3D-печатные дизайны, которые можно принять за что-то купленное в магазине. Эта модель — моя особая гордость!»

«Страйдер из Half-Life 2 и Alyx высотой 40 сантиметров. Напечатано на 3D-принтере. Окрашено акриловыми красками»

«Хотел сделать лампу, добавил часы... и немного переборщил»

"Хотел сделать что-то в стиле научной фантастики: конструкция надевается на внешний аккумулятор, как чехол, и легко снимается. Часы работают на собственной батарее, свет питается от внешнего аккумулятора"

«Сделал яйцо инопланетянина!»

Отцовские хлопоты — двигатель прогресса. Раньше все эти детские бутылочки занимали слишком много места, поэтому я прибегнул к помощи 3D-принтера

«Мой первый реквизит для косплея!»

«Я сделал подставку с зарядкой для наушников»