Интересно, там хоть какая-то подкладка предусмотрена? А то пластик (или из чего оно там) к голой коже - удовольствие так себе
14 творений на 3D-принтере, от которых даже у далеких от технологий людей дух захватывает
Фотоподборки
14 минут назад
3D-принтеры медленно, но верно перестают быть трендом научного прогресса и становятся все более общедоступны. А там, где в дело включается народ и интернет, на сцену выходят удивительные идеи. И сегодня мы покажем вам случаи, когда 3D-принтер и смекалка производят впечатление!
«Напечатала себе на 3D-принтере топ. Надевала его уже 3 раза, и он не развалился!»
«Напечатал свой мозг по снимкам МРТ»
«Самая безумная 3D-печать, которую я когда-либо делал. Напечатанный скакун Поток из Elden Ring с покраской и аксессуарами. На изготовление ушло 25 кг нити и 1,5 месяца!»
«На 3D-принтере мы распечатали наш любимый маршрут для похода!»
Решетчатая подошва моих не-кроксов (напечатано на 3D-принтере)
«Я спроектировал специальную консоль для организации рабочего места!»
«Это держатель туалетной бумаги с магнитной крышкой. Я всегда создаю 3D-печатные дизайны, которые можно принять за что-то купленное в магазине. Эта модель — моя особая гордость!»
«Страйдер из Half-Life 2 и Alyx высотой 40 сантиметров. Напечатано на 3D-принтере. Окрашено акриловыми красками»
«Хотел сделать лампу, добавил часы... и немного переборщил»
"Хотел сделать что-то в стиле научной фантастики: конструкция надевается на внешний аккумулятор, как чехол, и легко снимается. Часы работают на собственной батарее, свет питается от внешнего аккумулятора"
«Сделал яйцо инопланетянина!»
Отцовские хлопоты — двигатель прогресса. Раньше все эти детские бутылочки занимали слишком много места, поэтому я прибегнул к помощи 3D-принтера
«Мой первый реквизит для косплея!»
«Я сделал подставку с зарядкой для наушников»
Как вам моя подставка Пип-Бой?
Современные технологии открывают новые горизонты человеческого творчества. И смотреть на его результаты всегда интересно. Поэтому предлагаем вам несколько похожих материалов:
- 20+ умельцев, которые делятся своими творениями и доказывают, что хендмейд — это не только хобби
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Фото на превью 5medialunas / Reddit
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