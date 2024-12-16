18 мужчин-мастеров показывают свои творения, которые тут же хочется забрать домой

Народное творчество
12 часов назад

Когда мужчины берутся за любимое дело, на свет появляются вещи, которые тут же вызывают желание забрать их к себе домой. Мастера превращают дерево, металл, кожу и другие материалы в произведения искусства. Их творения не только радуют глаз, но и рассказывают историю о терпении, таланте и внимании к деталям.

«Я загорелся идеей сделать настоящую шарманку. Не просто деревянную коробку, в которой стоит блютуз колонка, а переносной мини-орган. Вот результат спустя 4 года»

«В школе по физике у меня была твердая тройка. Мой преподаватель сказала мне однажды: „Вряд ли физика тебе пригодится. Может когда-нибудь станешь хорошим артистом“. Вот где аукнулось отсутствие нужных знаний. Пневматика и законы механики в создании шарманок — главные принципы».

«Сегодня папе — 72!⁠⁠ Он мастер на все руки, проще сказать, чего он не умеет. Одно из его творений — такая вот чудо-мебель!»

«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»

Elean
9 часов назад

Хотелось бы узнать принцип работы и процесс создания. Как эти умельцы скрафтили такие циферблаты с электронной начинкой для готовых часов?)

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«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».

"Изготовил полки для книг и заодно - место для хранения велосипеда"

Ёжик в авокадо
11 часов назад

Челу вел, что ли, только для декора нужен?
Или он каждый раз после катания надраивает его? Более чем сомнительное решение, с какой стороны ни посмотри.

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«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»

«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»

Ёжик в авокадо
11 часов назад

Чаша красивая, и новое слово в словарный запас)
А ещё я пошла в первоисточник, а там коммент: "спасибо, что не называете сувель капом!" )) Есть о чём подумать, а?)

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«Я мастер производственного обучения. Есть у нас традиция — носить брошки согласно специальности. У меня на пиджаке миниатюрный рубанок, а на рубашке — деревянный галстук»

«Появилась необходимость в переноске чертежей. Вот, сделали тубус».

«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»

«Я ни разу не плотник, но жена очень хотела книжный шкаф. Теперь она счастлива»

«Часы своими руками»

«Проект, над которым я напряженно работал по 2-3 часа в неделю, почти завершен — кресло Морриса»

«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»

"Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше"

«Изготовил портал для электрокамина»

ФьюАлка
5 часов назад

Цвет стен и цвет портала... мне кажется, не сочетаются. Как у человека теплый цвет волос с холодным оттенком кожи.

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«Двойной шезлонг со столиком»

Nati Ja
5 часов назад

Это уже готовое изделие или ещё идёт процесс доработки, интересно?

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«Запилил садовую скамейку»

«Горжусь своим мужем!»

Nati Ja
5 часов назад

"Нашёл время" - это может быть про то, что муж много работает, приходит домой, когда детям пора спать и т. п. А столярные работы предполагают всё - таки какой-то шум.

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«У нас маленькие дети, но он все равно нашел время для столярных работ».

«Опоздал на два месяца, но я наконец-то закончил свадебный подарок для жены»

Фото на превью OilBug91 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
11 часов назад

Некоторые вещи максимально странные.
Часы, состоящие из одних стрелок, консоль из 9 досок, пластиковый портал среди бревенчатых стен, которые тоже выглядят, как 3Д из полимерки...

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Calcifairy
9 часов назад

Шкаф, конечно, супер, но плотники мебель не делают. Это столярка)

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