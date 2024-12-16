18 мужчин-мастеров показывают свои творения, которые тут же хочется забрать домой
Когда мужчины берутся за любимое дело, на свет появляются вещи, которые тут же вызывают желание забрать их к себе домой. Мастера превращают дерево, металл, кожу и другие материалы в произведения искусства. Их творения не только радуют глаз, но и рассказывают историю о терпении, таланте и внимании к деталям.
«Я загорелся идеей сделать настоящую шарманку. Не просто деревянную коробку, в которой стоит блютуз колонка, а переносной мини-орган. Вот результат спустя 4 года»
«В школе по физике у меня была твердая тройка. Мой преподаватель сказала мне однажды: „Вряд ли физика тебе пригодится. Может когда-нибудь станешь хорошим артистом“. Вот где аукнулось отсутствие нужных знаний. Пневматика и законы механики в создании шарманок — главные принципы».
«Сегодня папе — 72! Он мастер на все руки, проще сказать, чего он не умеет. Одно из его творений — такая вот чудо-мебель!»
«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»
Хотелось бы узнать принцип работы и процесс создания. Как эти умельцы скрафтили такие циферблаты с электронной начинкой для готовых часов?)
«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».
"Изготовил полки для книг и заодно - место для хранения велосипеда"
Челу вел, что ли, только для декора нужен?
Или он каждый раз после катания надраивает его? Более чем сомнительное решение, с какой стороны ни посмотри.
«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»
Блин, если рюкзак не держит форму, он сразу выглядит как древний дедов вещмешок
«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»
Чаша красивая, и новое слово в словарный запас)
А ещё я пошла в первоисточник, а там коммент: "спасибо, что не называете сувель капом!" )) Есть о чём подумать, а?)
«Я мастер производственного обучения. Есть у нас традиция — носить брошки согласно специальности. У меня на пиджаке миниатюрный рубанок, а на рубашке — деревянный галстук»
«Появилась необходимость в переноске чертежей. Вот, сделали тубус».
«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»
«Я ни разу не плотник, но жена очень хотела книжный шкаф. Теперь она счастлива»
«Часы своими руками»
«Проект, над которым я напряженно работал по 2-3 часа в неделю, почти завершен — кресло Морриса»
Комментарии заставили меня вспомнить это:
"Зимний гардероб дяди Ник-Нека. Летний гардероб дяди Ник-Нека. Дядя Ник-Нек" 😆
«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»
"Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше"
Подставка такая лаконично-солидная, а абажур несерьезный, как с уроков труда.
«Изготовил портал для электрокамина»
Цвет стен и цвет портала... мне кажется, не сочетаются. Как у человека теплый цвет волос с холодным оттенком кожи.
«Двойной шезлонг со столиком»
«Запилил садовую скамейку»
«Горжусь своим мужем!»
"Нашёл время" - это может быть про то, что муж много работает, приходит домой, когда детям пора спать и т. п. А столярные работы предполагают всё - таки какой-то шум.
«У нас маленькие дети, но он все равно нашел время для столярных работ».
«Опоздал на два месяца, но я наконец-то закончил свадебный подарок для жены»
Комментарии
Некоторые вещи максимально странные.
Часы, состоящие из одних стрелок, консоль из 9 досок, пластиковый портал среди бревенчатых стен, которые тоже выглядят, как 3Д из полимерки...