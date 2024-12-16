18 мужчин-мастеров показывают свои творения, которые тут же хочется забрать домой

Когда мужчины берутся за любимое дело, на свет появляются вещи, которые тут же вызывают желание забрать их к себе домой. Мастера превращают дерево, металл, кожу и другие материалы в произведения искусства. Их творения не только радуют глаз, но и рассказывают историю о терпении, таланте и внимании к деталям.

«Я загорелся идеей сделать настоящую шарманку. Не просто деревянную коробку, в которой стоит блютуз колонка, а переносной мини-орган. Вот результат спустя 4 года»

«В школе по физике у меня была твердая тройка. Мой преподаватель сказала мне однажды: „Вряд ли физика тебе пригодится. Может когда-нибудь станешь хорошим артистом“. Вот где аукнулось отсутствие нужных знаний. Пневматика и законы механики в создании шарманок — главные принципы».

«Сегодня папе — 72!⁠⁠ Он мастер на все руки, проще сказать, чего он не умеет. Одно из его творений — такая вот чудо-мебель!»

«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»

© Ro0oK / Pikabu Elean 9 часов назад Хотелось бы узнать принцип работы и процесс создания. Как эти умельцы скрафтили такие циферблаты с электронной начинкой для готовых часов?) - - Ответить

«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».

"Изготовил полки для книг и заодно - место для хранения велосипеда"

«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»

«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»

«Я мастер производственного обучения. Есть у нас традиция — носить брошки согласно специальности. У меня на пиджаке миниатюрный рубанок, а на рубашке — деревянный галстук»

«Появилась необходимость в переноске чертежей. Вот, сделали тубус».

«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»

«Я ни разу не плотник, но жена очень хотела книжный шкаф. Теперь она счастлива»

«Часы своими руками»

«Проект, над которым я напряженно работал по 2-3 часа в неделю, почти завершен — кресло Морриса»

«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»

"Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше"

«Изготовил портал для электрокамина»

«Двойной шезлонг со столиком»

«Запилил садовую скамейку»

«Горжусь своим мужем!»

«У нас маленькие дети, но он все равно нашел время для столярных работ».