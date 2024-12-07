18 новогодних историй, которые помогают нам верить в чудо

В жизни всегда есть место чуду, особенно под Новый год. Именно в это время нередко происходят такие события, которые становятся добрыми воспоминаниями на всю жизнь. И даже если начало этих историй не предвещает ничего хорошего, волшебство все равно случается.

31 декабря, вечер. Я крошу оливье, запекаю курочку — собираемся отмечать с мужем вдвоем. И тут он говорит: «Я полюбил другую женщину и хочу встретить Новый год с ней!» Одевается и уходит. Занавес. 10 лет счастливого брака коту под хвост! Сижу, рыдаю над салатами, и вдруг звонок в дверь. Открываю, а там соседка по тамбуру, приятельница моя, говорит, мол, одолжи пару стульев — компания большая, не хватает. Увидела мои заплаканные глаза, спросила, что случилось... В общем, пошла я к ней отмечать Новый год, чтобы дома одной не тухнуть. Познакомилась там с мужчиной — соседкиным троюродным братом. Сначала мы просто общались, как друзья, а через 1,5 года поженились. Сейчас я на пятом месяце беременности, хотя с бывшим мужем все 10 лет у нас никак не получалось завести детей. Чудо? Не иначе!

Я росла в очень богатой семье. Рано родила дочь, но отец настоял, чтобы я от нее отказалась, а иначе выгонит из дома. Я его послушалась. И вот мне 50, жизнь прожита, а я совсем одна. Но в новогоднюю ночь мне позвонила подруга, акушер-гинеколог, и сказала, что я должна кое-что увидеть. Оказалось, наблюдалась у нее женщина — копия меня в молодости. Только вот в родах что-то пошло не так, не спасли. Она была сирота, рожала для себя, про отца информации нет. Подруга предложила мне помощь в удочерении новорожденной дочки этой женщины. Деньги открывают многие двери, поэтому девочку я удочерила. Растет моя кукляшка, рожденная 31 декабря, и с каждым днем я удивляюсь все больше и больше, что она прямо моя копия. Даже родимое пятно у нее, как у меня. Не хочу знать правду, но искренне верю, что погибшая женщина — моя дочка, а я возвращаю ей долг, воспитывая внучку. © Мамдаринка / VK

Было мне тогда около 4–6 лет, но ту сказочную ночь я помню до сих пор. Жили мы в деревне, в частном доме. Папа, мама, я и сестра. Так вот, 31-го числа было куча снега на улице, не то что в этом году, и отец ближе к вечеру вручил мне самодельную лопатку для уборки снега, сам взялся за подобие щитка, и работа закипела. С полчаса мы реально работали — ну как, отец чистил и раскидывал снег у крыльца, а я сзади накидывал обратно на расчищенное место снег и копал ходы в сугробах. Ближе к концу работы он сказал взять лопату и откидать оставшуюся кучку снега, за что я и взялся. Несколько раз копнув лопаткой сугроб, наткнулся на что-то твердое. Бросив инструмент, я начал рыть вручную. Моему счастью не было предела, когда из кучи снега я достал брикет мороженого, перевязанного каким-то цветным шнурком, с подписью «от Деда Мороза». В тот момент я был самым счастливым ребенком на свете. И вот уже на протяжении долгих лет, хоть и отца уже к сожалению давно нет, я вспоминаю эту историю и мне все так же тяжело сдержать эмоции — эмоции счастья из детства и веру в волшебство!!! © gho87 / Pikabu

Работаю с детской группой третий год, сама учусь на хореографа, времени нет совсем. Руководство ставит задачу провести Новый год у деток, естественно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Судорожно начинаю искать людей на эти роли. Дедом Морозом стал мой хороший друг, а со Снегуркой были проблемы: сессия, никто не может. Нашла в итоге девочку, провели праздник, все счастливы. Поехали отметить удачное выступление. Сами не знаем, как так получилось, но завтра я свидетельница на свадьбе наших героев. Ровно через год. Вот вам и новогоднее чудо! © Подслушано / Ideer

«Не то чтобы я верила в Деда Мороза, — задумчиво произнесла моя 9-летняя дочка утром 31 декабря, — но письмо ему напишу. Хочу набор „Голубые кристаллы“!» У меня ухнуло сердце. Набор для выращивания кристаллов, причем непременно синего цвета, был ее давней мечтой. Я спрашивала о нем в детских магазинах весь год, но коварные кристаллики были неуловимы. И вот 31-е, в доме уборка и оливье, искать времени нет... Дочка скребет карандашом по бумаге, царапая мне душу. Ну нельзя же так издеваться над сказкой! С тоской представляю, как утром буду объяснять, что письма Деду Морозу надо писать заранее, за 2 недели минимум, потому что возможности волшебства небезграничны. Потом понуро иду запускать «Иронию судьбы» — обязательный фон новогодних хлопот. В середине дня закончилось масло. По пути в супермаркет в витрине зоотоваров вижу коробку с кристаллами — распродажа игрушек. А там — кристаллы. Голубые! Беру! Я, конечно, взрослая, и в сказки мне верить не полагается. Но... Дед Мороз, спасибо тебе большое! © Region89 / Pikabu

«Это маленькое рождественское чудо. Сегодня утром мой давно пропавший кот вернулся домой!»

«Он немного грязный, немного нервный и похудевший. Но он в безопасности, дома, и уже прижался ко мне».

Всегда верила в новогоднее чудо, и каждый год загаданное мной желание сбывалось. Но в одну новогоднюю ночь я загадала желание не для себя, а для своей подруги, с которой мы дружим с 5 лет. Судьба уже давно раскидала нас по разным странам, но мы бережем нашу дружбу несмотря ни на что. Она давно мечтала стала мамой, и я очень сильно переживала за нее, поэтому загадала, чтобы она в этом году забеременела. Шел год, я ждала и в ноябре дождалась новости о ее беременности! Вот тогда я рассказала подруге про свое новогоднее желание. Но самое удивительное не это, а то, что врачи ставили ей срок 6 августа, а родила она 12-го. В день моего рождения! © Подслушано / Ideer

Переехала в другой город, практически одна тут. Деньги по максимуму экономлю. Пришел момент решать, покупать елку или нет. Решила, что нет, в этом году не буду тратиться, но настроение от такого решения было не лучшее. 31 декабря прохожу мимо елочного базара, и меня окликнул продавец: «Купите елку!» Я говорю: «Дорого, да и все огромные такие». Так этот добрый человек подорвался, нашел мне маленькую елочку и отдал почти даром. Мое маленькое новогоднее чудо. © Подслушано / Ideer

Выронил на улице телефон из кармана, пока гулял с собакой. Ложась спать в половину третьего ночи, обнаружил, что телефона нет. Обыскав все, отчаявшись, начал лазить по сети в поисках нового телефона, и тут мне пришла мысль отследить его местонахождение через аккаунт. Получилось! Оказалось, что телефон на улице почти под моими окнами. Включив звонок устройства в течение 5 минут, я без задних мыслей в 3 ночи пошел его искать. Была метель, но я все-таки услышал мелодию, а затем откопал свой телефон. Удивительно, но и сенсор, и звук работали и работают превосходно. Это ли не маленькое новогоднее чудо?! © Палата № 6 / VK

«Если вам нужно, — сказали мне, — возьмите за символическую плату. Целая коробка новогодней радости стояла на выброс!»

«Обняла ее, как родную, загрузила в багажник и увезла домой. Все аккуратно в коробочках завернуто в газеты 1983 года. Красота далекого детства».

Год страдала по бывшему, пыталась его вернуть, а он себе другую нашел. В расстроенных чувствах поняла, что последняя надежда — вера в новогоднее чудо, и решила загадать желание быть с ним. Но в момент икс передумала и за пару секунд написала совсем другое — быть с тем, с кем буду счастливой. А уже после полуночи желание сбылось: у друзей я буквально столкнулась лицом к лицу с одним парнем. С того момента я с ним и я счастлива! © Подслушано / Ideer

А уже после полуночи желание сбылось: у друзей я буквально столкнулась лицом к лицу с одним парнем. С того момента я с ним и я счастлива! © Подслушано / Ideer Мне было 7 лет, когда я попал в отделение интенсивной терапии с пневмонией. Это было ужасное время еще и потому, что это было перед самым Рождеством. Но специально для меня медсестры принесли огромный телевизор с подключенным к нему Nintendo GameCube, чтобы мне было не так скучно. И я играл в Super Mario Sunshine все время, пока был в больнице. Это была самая крутая игра, любимая мной до сих пор.

Я выбрался из больницы всего за несколько дней до праздников, и, когда дома стал открывать подарки, счастья моему не было предела. Среди прочих подарков я нашел собственную приставку и мою любимую игру про Марио. До сих пор помню, что не смог сдержать слез от счастья и удивления, которые тогда испытал. © MoveToPluto / Reddit

Я выбрался из больницы всего за несколько дней до праздников, и, когда дома стал открывать подарки, счастья моему не было предела. Среди прочих подарков я нашел собственную приставку и мою любимую игру про Марио. До сих пор помню, что не смог сдержать слез от счастья и удивления, которые тогда испытал. © MoveToPluto / Reddit Для нашей семьи Новый год — это грустно-радостный праздник. Все потому, что 30 декабря ушел из жизни мой папа. Сгорел за неделю, но перед самой смертью пообещал, что все равно подарит мне новогодний праздник, пусть не в этом году, так в следующем. А на следующий год ровно 1 января я родила дочь. Сразу после наступления нового года. А ведь я уже даже бросила лечить свое бесплодие, потому что устала за 12 лет ждать чуда! © Мамдаринка / VK

«Не, я, конечно, все понимаю: теплый Новый год, дождь, плюсовая температура, мало снега... Но встретить 1 января такое я уж никак не ожидал! Бабочка живая»

© rock17 / Pikabu Конфуз 2 дня назад "А наа следующий год ровно 1 января я родила дочь. Сразу после наступления нового года. А ведь я уже даже бросила лечить свое бесплодие, потому что устала за 12 лет ждать чуда!"



Прошу прощения... а беременность была или так "монтаж! и бейби" (С) - - Ответить

14 лет назад переехала от родителей за 1 000 км и жила на съемной квартире. 31 декабря побежала за продуктами. Возвращаюсь домой с пакетами, а там меня встречает хозяйка квартиры и сообщает, что ко мне приходили и передали подарок. Внутри были всякие вкусняшки и деньги. Решила, что родители передали через знакомых. Позвонила им, поблагодарила за подарок... Но оказалось, что посылка не от родителей. И до сих пор я не знаю, кто выступил в роли Деда Мороза! Тогда это для меня было настоящее новогоднее чудо! © Палата № 6 / VK

Сегодня с сыном зашли в магазин Lego, чтобы посмотреть новинки. Рядом стоял молодой парень — консультант, который слышал наши с сыном рассуждения о том, чего тому еще не хватает в наборе «Арктика». Вдруг открыл витрину и подарил ребенку белого медведя. Это было настолько неожиданно для нас! Я вдруг снова поверила в новогоднее чудо и людскую доброту, а ребенок уверен, что это происки Деда Мороза. © Палата № 6 / VK

Я рассталась с парнем после года отношений и сидела дома вся в слезах. Подруга пыталась вытащить меня на улицу. Я долго не хотела, но, подумав, решила: «Почему бы и нет?» Иду, тихо, снег блестит, украшения — в общем, лучше и быть не может! Уже возвращалась домой, когда случилось настоящее новогоднее чудо. Ко мне подбежал мужчина и предложил взять белого щеночка самоеда, да еще и бесплатно. Я взяла. Иду улыбаюсь, о парне забыла совсем, а нового друга назвала Сантой. © Подслушано / Ideer

Мне тогда было около 10 лет. Решили мы с семьей праздновать в деревне. Мы в то время жили очень скромно, так что сладостей у нас с братом на праздник не было. Был поздний предновогодний вечер, мама суетилась у плиты, папа разжигал печь, и вдруг в окно постучали. Мама с папой сразу побежали смотреть, кто там.

И вот через какое-то время на пороге появляется девушка в синем комбинезоне. Она была на пути к родственникам, но за рулем у нее разболелась голова настолько, что просто невозможно было вести машину, поэтому она очень просила дать ей таблетку. Мама с папой, конечно, вошли в положение, накормили, напоили и дали обезболивающее.

Когда голова у девушки прошла, она резко подскочила и побежала в машину. И принесла нам часть подарков, которые везла. Там было столько разных конфет! Некоторые я даже в глаза ни разу не видела. Вера в чудеса тогда взлетела до небес! Мы прозвали гостью Снегурочкой, а эта неожиданная и приятная история запомнилась навсегда. © Палата № 6 / VK

И вот через какое-то время на пороге появляется девушка в синем комбинезоне. Она была на пути к родственникам, но за рулем у нее разболелась голова настолько, что просто невозможно было вести машину, поэтому она очень просила дать ей таблетку. Мама с папой, конечно, вошли в положение, накормили, напоили и дали обезболивающее. Когда голова у девушки прошла, она резко подскочила и побежала в машину. И принесла нам часть подарков, которые везла. Там было столько разных конфет! Некоторые я даже в глаза ни разу не видела. Вера в чудеса тогда взлетела до небес! Мы прозвали гостью Снегурочкой, а эта неожиданная и приятная история запомнилась навсегда. © Палата № 6 / VK Мои родители всегда поддерживали в нас веру в Деда Мороза и новогоднее чудо, даже когда мы с сестрой начали работать и жить отдельно. Несколько лет назад в декабре мне было очень тоскливо: у всех родственников и друзей были свои планы на новогоднюю ночь, а в личной жизни у меня пару лет ничего не получалось. Я оставалась одна в своей квартире. Тогда я решила отправить письмо Деду Морозу — была слабая надежда на чудо. И я написала просьбу: встретить своего человека и взаимно полюбить. В конце письма пообещала больше времени и заботы уделять близким. На днях праздновали очередную годовщину с мужем, которого я встретила через несколько месяцев с момента отправки письма. Мое обещание периодически выполняем вместе. Хочется верить, что не просто так совпало и действительно есть новогодняя магия. © Подслушано / Ideer

Кто наблюдал за поведением котов после того, как в доме установили елку, тот меня поймет... Коты после этого становятся просто бешеные, неуправляемые и все их усилия направлены только на то, чтобы эту елку победить, свалить, уничтожить! А с моими Басей и Рамзесом произoшло новогоднее чудо вчера. Мы поставили елку и специально на видное место нацепили любимые игрушки этих пушистых. И знаете что? Коты, как завороженные, просидели под ней всю ночь и даже заснули. То есть, вы понимаете, прошли почти сутки и ни одна елка не пострадала?! Кажется, я изобрела новый лайфхак. © Палата № 6 / VK

Тедди говорит: «Спасибо за новое кошачье дерево». И имеет в виду рождественскую елку

Я работаю в крупном онкологическом центре, и к нам часто привозят пациентов в тяжелом состоянии или вовсе безнадежных. Конечно, мы не можем спасти всех, хоть и очень стараемся. Но накануне прошлого Нового года произошло невероятное. Привезли к нам древнюю бабушку. Рак, 4-я стадия. Приехала она на скорой одна, без родственников. Врач ее осмотрел и стал готовить к переводу в хоспис, попытался деликатно сообщить, что ей осталось жить не более месяца. Но слабая, немощная бабуля набросилась на доктора чуть ли не с кулаками и криками «Ты что, окаянный, городишь?!».

Выяснилось, что бабушке 85 лет и она одна растит троих маленьких детей. Ее сын и невестка погибли в аварии много лет назад, а внучка «нагуляла» тройню и, бросив отпрысков на бабушку, укатила жить за океан. Пока дети оставлены под присмотр соседке, и умирать бабуля категорически отказывается — ей нельзя, ну вот прямо никак. Но что мы могли поделать?

От хосписа старушка отказалась: по утрам делала зарядку, устроила в отделении нечто вроде клуба по интересам, через пару дней знала уже всех пациентов... И похоже, и впрямь не собиралась умирать. В итоге на новогоднем корпоративе было принято решение все-таки прооперировать «безнадежную» бабулю, назначить химию... И что бы вы думали? Уже через неделю после операции она носилась по этажам, что-то напевая, ухаживала за лежачими больными, читала им книги вслух! А через месяц мы провожали ее домой всем отделением. И не смогли сдержать слез, когда в палату вбежали ее правнуки, бросились к ней с объятиями и поцелуями, прижимались, спрашивали, почему ее так долго не было, и рассказали, что все вместе писали письмо и просили Дедушку Мороза об одном — вернуть им любимую бабулю. А бабуля встала, подхватила свои сумки, обняла каждого из нас и на прощание сказала, что абсолютно все в наших руках. И мы ни в коем случае не имеем права сдаваться. Каким безвыходным ни казалось бы нам собственное положение. И это был самый чудесный новогодний подарок за всю мою жизнь! © Палата № 6 / VK