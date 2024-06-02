Ещё бы мужские вонючие туфли убрать из-под носа, и был бы рекламный кадр
20+ доказательств того, что наши бабушки зажигали на пляжах покруче нас с вами
Большинство из нас помнит своих бабушек уже женщинами в возрасте, когда они носили скромные платьица и ругали внучек за слишком откровенные наряды. А ведь когда-то бабули сами были молодыми и отжигали в пикантных купальниках на берегах рек, озер и океанов, щеголяя точеными ножками и осиной талией. И рассматривать эти винтажные снимки — то еще эстетическое удовольствие.
«Моя великолепная бабушка в 1963-м году. Тогда как раз стало не зазорным щеголять в бикини»
«Бабуля и дедуля на пляже в 1957 году»
- Ох, они были чертовски горячими! © RoundComplete9333 / Reddit
«Моя 20-летняя бабушка на пляже. 1955 год. Она ненавидела плавать, но обожала загорать»
- Крайне пикантный наряд для того времени. © Jeffery_G / Reddit
«Примерно 1945 год. Моя бабушка слева, в бикини»
«Это папина мама отдыхает на пляже вместе со своим щенком. Скорее всего, конец 1940-х»
«Мои прабабушка и прадедушка на пляже примерно в 1935 году»
Так можно было??? Девушке можно было мужчине на шею садиться в 35-м ?!?
«Моя мама, тетя и бабушка на отдыхе в 1960-х»
«Моя бабушка в смелом бикини на пляже в 1952 году. Здесь ей лет 18»
Странный какой-то пляж - девушка в закрытой обуви стоит на асфальте... а вокруг люди, одетые чуть не в плащи)
«Моя прабабушка отдыхает на пляже с подругами. Это примерно 1915 год. Бабуля третья справа»
- Вы только посмотрите на эти смелые купальники! © kevnmartin / Reddit
«Моя бабуля на пляже в 1940-е годы»
- Она похожа на кинозвезду! © Coolcatsat / Reddit
«Моя прабабушка в купальном костюме в 1920-е годы. В то время такой наряд считался очень скандальным»
Он бы и сейчас считался) Ткань не подходит совершенно для купания. Понятно, что имели то, что имели, но.
«Родители моего отца в 1951 году. Они прожили вместе до 2001 года, пока бабушка не покинула этот мир»
- Я хочу встретить девушку, которая будет смотреть на меня так, как твоя бабушка смотрит на твоего дедушку. © gcerullo / Reddit
«Моя прекрасная бабушка на пляжном отдыхе, 1957 год»
«Моя бабушка во время медового месяца в начале 1950-х. Кажется, она уже в положении»
«Мои норвежские бабушка и дедушка, 1935 год. Она часами плавала, а он следовал за ней на каяке»
«Моя бабушка плавает в бассейне. Снято в 1950-х годах»
- Неужели у нее реально такая талия? Боже мой! © rippedjeancharade / Reddit
«Мои бабушка и дедушка в 1970-е годы. Они прожили вместе долгие годы и были счастливы»
«Бабушка (справа) и ее подруга на пляже в Португалии. Фото сделано примерно в 1955 году»
«Мои бабушка и дедушка на пляже в 1942 году. Думаю, у бабули развязаны бретельки купальника, чтобы загар был ровным»
«Моя бабуля на пляже в 1956 году. Она не была ни моделью, ни кинозвездой — просто обычная девчонка»
«Бабушка с сестрой на пляже в 1950-е годы»
- Очень рискованные наряды для того времени! © imjustlurkinghere244 / Reddit
«Моя бабушка позирует в купальнике, 1950-е годы»
- Она двойник Скарлетт Йоханссон? © PoshVolt / Reddit
«Моя бабушка и ее крутые подружки весело проводят время на океанском побережье в 1950-х годах»
«Моя бабушка (слева) в 1952 году. Это одна из ее последних фотографий»
Рассматривать снимки из времен, когда трава была зеленее, а мы сами еще пешком под стол ходили, можно бесконечно. Есть в них какая-то особая атмосфера, погружаться в которую — одно удовольствие.