8 фактов о школьной жизни из прошлых эпох, от которых стереотипы тают, как забытая в портфеле шоколадка
Для нас воспоминания о школьных годах связаны с радостью от получения «пятерки» за контрольную, играми в догонялки на перемене и неизбежным волнением, когда твоих родителей опять вызывает классная руководительница. Но в прежние времена жизнь учеников выглядела совсем иначе. Кто-то отправлялся в школу не 1 сентября, а с наступлением морозов. «Кол» радовал школяров значительно больше, чем «четверка». А в течение недолгого времени ученики даже могли вызвать на собрание учителя.
Ученики заканчивали школу в 21 год
В XIX веке не было какой-то общей системы образования. Существовали приходские школы, уездные училища, гимназии и другие учебные заведения. Сроки обучения в них, состав учеников и правила поступления менялись на протяжении века.
Так, в гимназии обычно поступали дети, не младше девяти лет, уже умеющие читать, писать и владеющие элементарными арифметическими знаниями. Кто-то готовился к учебе дома, другие заканчивали начальную школу. Так как обучение в «началке» могло занимать от двух до пяти лет, а в гимназии — от семи до девяти, то порой выпускались из нее бородатые молодые люди, которым уже перевалило за двадцать.
Зато в приходских училищах дети занимались всего один или два года. Там они должны были освоить чтение, письмо и арифметику. Срок обучения в уездных или городских училищах составлял 2-4 года. Понятно, что выпускники этих учебных заведений не могли рассчитывать на поступление в вуз
Учебный год в гимназиях длился одиннадцать месяцев: с первого августа по конец июля. А в сельские школы ребятня ходила с ноября по апрель. Правда, не стоит завидовать столь долгим летним каникулам. В свободное от школьных занятий время дети просто помогали родителям по хозяйству — все-таки самая жаркая пора на селе.
Перед тем как изучать азы математики штудировали иностранный язык
Первая гимназия появилась еще при Петре I; он же повелел организовать цифирные училища. Правда, особой популярностью эти заведения не пользовались, учеников туда было не заманить даже стипендиями. Просто родители предпочитали обучать отпрысков дома, заодно передавая свое ремесло.
В учебных заведениях не хватало не только учеников, но и учителей. Руководство пыталось заманить преподавателей из-за границы, но кто-то не хотел ехать, а другие требовали заоблачную плату. В результате учили детей все кому не лень, и в программе постоянно появлялись новые языки.
Например, если попечителю школы удавалось заманить учителя математики из Италии, дети сначала занимались итальянским языком, а уже потом переходили к счету и умножению. Иначе школяры просто не поняли бы преподавателя. Итальянец уезжал и его сменял немец — приходилось браться за новый иностранный язык.
Получить «кол» было почетно
В Царскосельской гимназии, где еще учился Пушкин, тоже была пятибалльная система, как и в наши дни. Вот только действовала она наоборот. Нерадивым ученикам, которые не готовились к урокам, ставили низшую оценку «0». За ней следовала «4», а вот «единицу», наоборот, ставили самым усердным и талантливым школярам.
Позже система оценок поменялась и стала напоминать современную. Но за хорошо выученный урок ученик мог получить только «трояк». Оценки выше ставили тем ребятам, которые проводили самостоятельные исследования, читали книги помимо программы и блистали талантами. Я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем в современной системе существуют «колы». Все равно учителя их не ставят.
Нам в 90-е годы ставили колы) Ну, это если совсем ничего не выучишь.
В XIX веке оценивали не только знания детей, но и их поведение. Эту систему впервые отменили в 20-х годах прошлого века. Тогда в школах вообще проводилось множество реформ. Например, появились школьные советы и ученические комитеты, на которых ребятня обсуждала всевозможные вопросы — от состояния школьного имущества до уровня знаний у педагогов.
Без одобрения этих организаций преподаватель не имел права наказать провинившегося ученика. Поэтому учителя неожиданно оказались в ситуации, когда им не только приходилось договариваться со школярами, но и быть готовыми к тому, что их подопечные могут принять решение об увольнении преподавателя. Хотя последнее было все-таки редкостью.
Вместо тетрадок использовали грифельные доски
Хотя тетрадями дети пользовались с середины XIX века, долгое время в начале обучения малышне выдавали грифельные доски. Именно с их помощью дети в начальных классах осваивали азы письма и математики. Лишь потом школьники переходили на бумажные листы.
Первые тетради изготавливали из обычных листов писчей бумаги, которую складывали вчетверо. Иногда тетрадь состояла только из одного такого листа, иногда из нескольких. Именно из-за способа производства эта канцелярская принадлежность и получила название «тетрадь» (от греческого слова «тетра» — «четыре»).
В те времена почти каждый канцелярский магазин занимался производством собственных тетрадей. В Петербурге и некоторых других городах на прилавках можно было найти интересные модели. Листы у них скреплялись скобками, которые зажимались снаружи, а корешок был оклеен цветной бумажной лентой.
Возможно, это было нужно для того, чтобы ученик не мог незаметно разогнуть скобки и вытащить из тетради листы или вставить дополнительные. Ну или такова была столичная мода.
Школьный дневник мог подсказать, как пользоваться телеграфом
«Нашел в отчем доме свой дневник, хвастаюсь»
Во времена нашего детства дневник нужен был не только для записи домашних заданий и выставления оценок. С помощью этого документа учителя общались с родителями ученика. А вот 150 лет назад взрослые редко заглядывали в дневник ребенка. Да и школяры им пользовались скорее как справочником.
В таких книжках обычно было больше 200 страниц, и ученик мог найти там помимо таблицы умножения еще и короткие исторические выдержки, справочник по орфографии и список неправильных французских глаголов. Еще в дневнике были напечатаны интересные факты о спорте, правила пользования телеграфом и даже список вузов страны.
В дневнике даже находилось место для перечисления музеев и расписания экскурсий (наверное, в те времена они планировались на год вперед). Существовали отдельные дневники для мальчиков и девочек. Если в первых объяснялись футбольные правила, то вторые рассказывали о том, как выращивать комнатные растения. Остальная информация в книжках была одинаковой.
Вместо «догонялок» и «крестиков и ноликов» дети играли в «волчий хвост» и «пузеля»
Так как в XIX веке урок в гимназии мог длиться и полтора часа, ребятне после занятий явно нужно было побегать или как-то по-другому отвлечься от учебы. Одним из самых популярных развлечений была игра «Волчий хвост». Один из детей изображал волка, другой — пастуха, а остальные — овечек.
«Овечки» выстраивались в змейку за пастухом. «Волк» бегал вокруг, стараясь вытащить кого-то из «стада», а «пастух» преграждал ему дорогу, так как его вода схватить не мог. В это же время «овечки» старались в точности повторить движения своего «пастуха» и не попасться в лапы «волка». Если какому-то ребенку не везло, он выходил из игры.
Загадочные «пузеля» — это на самом деле пазлы. Различные картинки, которые нужно было собирать из миниатюрных кусочков, обрели популярность в начале XIX века. Учитывая, что большая перемена длилась полчаса, небольшой паззл вполне можно было собрать за это время.
Чернила делали из свеклы
В 20-х годах прошлого века доступ к обучению в школах получили практически все дети, причем многие с удовольствием отправлялись в учебные заведения. Это избавляло их от участия в сельскохозяйственных работах, а благодаря появлению учебных комитетов, власти в школах у детей было значительно больше, чем в родном доме.
Но был и один нюанс. Канцелярских принадлежностей и учебников в те времена не хватало. Многие школяры даже использовали вместо тетрадей газетные поля. А чернила в сельской местности дети готовили самостоятельно. Для этого использовали свекольный или черничный сок.
Школьную форму можно было купить на вырост
На протяжении XIX века внешний вид школьной формы несколько раз менялся. При этом сама одежда обходилась родителям недешево. У мальчиков в гардеробе обязательно были брюки, рубахи, мундиры, пальто и фуражки. Девочкам требовались платья, пелерины, передники, головные уборы и иногда накладные рукава.
Форму обычно шили на заказ, а потому она стоила достаточно дорого. Чтобы как-то уменьшить расходы, некоторые мастера предлагали родителям удлинить рукава и брюки, собрать лишнюю ткань в складочки и спрятать ее под обшлагами. По мере того как ученик рос, нитки распарывались, и костюм постепенно увеличивался в размере.
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Комментарии
Спасибо за интересный и познавательный материал, Мария.
Ваш стиль письма узнаваем=))