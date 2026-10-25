8 фактов о школьной жизни из прошлых эпох, от которых стереотипы тают, как забытая в портфеле шоколадка

В XIX веке не было какой-то общей системы образования. Существовали приходские школы, уездные училища, гимназии и другие учебные заведения. Сроки обучения в них, состав учеников и правила поступления менялись на протяжении века.

Так, в гимназии обычно поступали дети, не младше девяти лет, уже умеющие читать, писать и владеющие элементарными арифметическими знаниями. Кто-то готовился к учебе дома, другие заканчивали начальную школу. Так как обучение в «началке» могло занимать от двух до пяти лет, а в гимназии — от семи до девяти, то порой выпускались из нее бородатые молодые люди, которым уже перевалило за двадцать.