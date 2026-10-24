15 комиксов и историй о мелочах, которые скрашивают даже самый серый будний день

Порой даже самые незначительные мелочи могут скрасить наш день и сделать его теплее. Цветение комнатного растения, ребенок, пришедший с обнимашками, гости у бабушки, любимая булочка в ближайшей кофейне или ватрушка от незнакомки — у каждого свой повод улыбнуться, даже если за окном дождь и слякоть.

Иногда лишние пару часов отдыха — это все, что нам нужно. Студенты поймут, особенно в преддверии экзаменов

GabrielSolis только что О времена пошли. Накануне можно узнать, что пару отменили Ответить

Дачники с грустью наблюдают, как за окном льет холодный дождь, но внуки знают, как их развеселить

Elenaki Kavardaki только что На такое огромное окно такая маленькая батарея... Ответить

Холода потихоньку наступают, но это не время хандрить

Счастьем хочется делиться

Я девушка-курьер, сегодня была доставка клубники в шоколаде. Дверь открыла пожилая женщина. Смотрит растерянно и говорит, что ничего не ждет, мол, может, я перепутала адрес. И в этот момент из комнаты выходит мужчина, улыбается и выдает: «Это я тебе заказал!» Она смеется, а потом обнимает его. Давно я такой искренний смех не слышала... Отсмеявшись, она попросила подождать и принесла мне цветочек, протянула и улыбнулась: «А я хочу вас порадовать!» yul.life11 Светланка БМВ только что Интересно, пожилая женщина мама или жена мужчины? И над чем она так искренне смеялась? Ответить

Дети — настоящее чудо. На душе становится тепло, когда тебя обнимает малыш, а вот когда подросток приходит ластиться — это целый праздник!

Асакура только что Просто сказать маме " я тебя люблю " - это разве сложно? Ответить

Дела делать трудно всем — не важно, маленький ты или взрослый. Но можно найти повод себя замотивировать

Lorelei только что И за моя любимый кофе! Ответить

Хорошие отношения с соседями — базовый минимум или роскошный максимум?

Выхожу утром на работу, а на ручке двери висит пакет с яблоками, вареньем и запиской: «Спасибо за кота». Какого еще кота?! Вечером возвращаюсь, встречаю соседку с верхнего этажа и тут-то я понимаю, что речь про котел. Неделю назад она жаловалась в лифте, что дома дубак, котел не греет. Я посоветовала ей мастера. Тот приехал, все наладил, денег с пенсионерки взял только за детали. Соседка смеется: «Я хотела написать „спасибо за котел“, да вот стержень заканчивался и неразборчиво вышло». ADME

Вещи, сделанные своими руками, не просто радуют глаз, но и напоминают о теплых вечерах, проведенных за кропотливой работой

К комнатным растениям привязываешься всей душой. Моя подруга даже ласково прозвала свою орхидею Лелей. Вместе ждем, пока Леля заново зацветет

Вера Рогатнева только что Вот,у этого тоже есть имя- радужный дракон. Совсем недавно появились в продаже. Ответить

Приятно, когда тебя ценят. Даже если это обыкновенная мелочь!

некто и нечто только что Да просто пока курьера ждали, мама успела и с соседнего района доехать и тесто замесить и ватрушки испечь Ответить

Иногда нас веселят достаточно неожиданные вещи. Проходишь мимо и вот не можешь сдержаться — улыбаешься

Недавно увидела забавное общественное объявление у входа в магазин. Приклеили лист А4 с надписью: "Пирилки покрашены. Не знаю, почему вдруг перила стали пирилками, но получилось даже как-то даже мило! _heygas Руконожка Ай-Ай только что Это перестанет быть милым, когда учительница в диктанте зачеркнет правильное написание и тоже напишет "пирилки") Ответить

_heygas

Отношения на расстоянии — не легкая штука, но какую радость приносит даже простой звонок! А уж долгожданная встреча, так тем более

Получаться красиво на фотографиях — это непросто. Ракурс, свет, а самое главное — ваша неотразимая улыбка! Иногда нам просто нужен человек, который сфотографирует нас на фоне красивого дерева

А кто сказал, что во взрослом возрасте нельзя подойти к кому-то клевому и спросить: «Будешь со мной дружить?»

Мне 37. Сегодня вышла гулять с собакой. Встретила прикольную девчонку. Познакомились. Решили обменяться телефонами. Выяснили, что обе оставили их дома.

Договорились встретиться в 17:00 на том же месте. Чувствую себя так, будто мне снова 17....и лучшая подруга будет ждать меня на нашем месте. evgeniya_sergievskaya

Общение с людьми бывает разным. Здорово, когда вы на одной волне