15 комиксов и историй о мелочах, которые скрашивают даже самый серый будний день
Порой даже самые незначительные мелочи могут скрасить наш день и сделать его теплее. Цветение комнатного растения, ребенок, пришедший с обнимашками, гости у бабушки, любимая булочка в ближайшей кофейне или ватрушка от незнакомки — у каждого свой повод улыбнуться, даже если за окном дождь и слякоть.
Иногда лишние пару часов отдыха — это все, что нам нужно. Студенты поймут, особенно в преддверии экзаменов
Дачники с грустью наблюдают, как за окном льет холодный дождь, но внуки знают, как их развеселить
Холода потихоньку наступают, но это не время хандрить
Счастьем хочется делиться
- Я девушка-курьер, сегодня была доставка клубники в шоколаде. Дверь открыла пожилая женщина. Смотрит растерянно и говорит, что ничего не ждет, мол, может, я перепутала адрес. И в этот момент из комнаты выходит мужчина, улыбается и выдает: «Это я тебе заказал!» Она смеется, а потом обнимает его. Давно я такой искренний смех не слышала... Отсмеявшись, она попросила подождать и принесла мне цветочек, протянула и улыбнулась: «А я хочу вас порадовать!»
Интересно, пожилая женщина мама или жена мужчины? И над чем она так искренне смеялась?
Дети — настоящее чудо. На душе становится тепло, когда тебя обнимает малыш, а вот когда подросток приходит ластиться — это целый праздник!
Дела делать трудно всем — не важно, маленький ты или взрослый. Но можно найти повод себя замотивировать
Хорошие отношения с соседями — базовый минимум или роскошный максимум?
- Выхожу утром на работу, а на ручке двери висит пакет с яблоками, вареньем и запиской: «Спасибо за кота». Какого еще кота?! Вечером возвращаюсь, встречаю соседку с верхнего этажа и тут-то я понимаю, что речь про котел. Неделю назад она жаловалась в лифте, что дома дубак, котел не греет. Я посоветовала ей мастера. Тот приехал, все наладил, денег с пенсионерки взял только за детали. Соседка смеется: «Я хотела написать „спасибо за котел“, да вот стержень заканчивался и неразборчиво вышло».
Вещи, сделанные своими руками, не просто радуют глаз, но и напоминают о теплых вечерах, проведенных за кропотливой работой
К комнатным растениям привязываешься всей душой. Моя подруга даже ласково прозвала свою орхидею Лелей. Вместе ждем, пока Леля заново зацветет
Вот,у этого тоже есть имя- радужный дракон. Совсем недавно появились в продаже.
Приятно, когда тебя ценят. Даже если это обыкновенная мелочь!
Да просто пока курьера ждали, мама успела и с соседнего района доехать и тесто замесить и ватрушки испечь
Иногда нас веселят достаточно неожиданные вещи. Проходишь мимо и вот не можешь сдержаться — улыбаешься
- Недавно увидела забавное общественное объявление у входа в магазин. Приклеили лист А4 с надписью: "Пирилки покрашены. Не знаю, почему вдруг перила стали пирилками, но получилось даже как-то даже мило!
Это перестанет быть милым, когда учительница в диктанте зачеркнет правильное написание и тоже напишет "пирилки")
Отношения на расстоянии — не легкая штука, но какую радость приносит даже простой звонок! А уж долгожданная встреча, так тем более
Получаться красиво на фотографиях — это непросто. Ракурс, свет, а самое главное — ваша неотразимая улыбка! Иногда нам просто нужен человек, который сфотографирует нас на фоне красивого дерева
А кто сказал, что во взрослом возрасте нельзя подойти к кому-то клевому и спросить: «Будешь со мной дружить?»
- Мне 37. Сегодня вышла гулять с собакой. Встретила прикольную девчонку. Познакомились. Решили обменяться телефонами. Выяснили, что обе оставили их дома.
Договорились встретиться в 17:00 на том же месте. Чувствую себя так, будто мне снова 17....и лучшая подруга будет ждать меня на нашем месте.
Общение с людьми бывает разным. Здорово, когда вы на одной волне
Сегодня так у дочери в молочном спросили) "Вам как всегда? А сметаны не надо?" Надо, мы просто забыли)
В каждом дне можно найти крупицу счастья, света и уюта, главное — знать, где искать. Сегодняшняя порция тепла с нас! Милости просим: