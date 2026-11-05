17 рукастых мужей, чьи уютные домашние самоделки оказались ценнее магазинных вещей

Как же замечательно, когда дома у вас живет мастер на все руки и по совместительству — заботливый и любящий муж. Тогда и мебель будет починена, и ремонт доделан в срок. Причем некоторые из супругов часто проявляют недюжинную смекалку. Чего стоит только аппликация на напольной плитке или металлическая елочка. Ну а в бонусе к статье вы найдете историю про Мишу, который считал, что способен сделать все что угодно. Только его жена так не думала.

Жена хотела поставить в спальне обогреватель в виде камина. Но муж подумал, что он не вписывается в интерьер, и сделал вот такую каминную полку

«Отличная работа! У вас явно талант», — прокомментировал это фото один из пользователей. Старшая сестра Злючка только что Зачем нам комментарий какого-то пользователя, мы сами прокомментировать можем🙂 Ответить

Любите читать по ночам? А теперь представьте, что кто-то позаботился о вас и сделал такое изголовье кровати

Муж модернизировал кровать своей жены и сделал изголовье из сосновых досок. Его верхняя часть раскладывается — там есть выдвижные ящики и скрытая магнитная защелка. А еще в изголовье установлена светодиодная подсветка. Капибара в кимоно только что Кровать своей жены.. простите, они отдельно спят? Грустно как-то, он ей изголовье сделал, а она даже спать с ним не хочет... Ответить

Когда из балконного хлама в итоге получилась вполне полезная вещь

Dissent только что Не видно, что там за цветочная этажерка, а вот балконные косоглазие вполне может возбудить районную администрацию ! Ответить

Муж повадился таскать домой всякие железяки. На балконе не повернуться было. Просила сдать все в металлолом, а он ни в какую. А в эту субботу заявил: «Сходи, родная, проветрись», — и отправил меня на шопинг. Возвращаюсь, захожу на балкон и ахаю. Эти железки превратились в огромную этажерку для моих цветов. Я быстренько притащила все свои горшки, расставила их и принялась любоваться. Теперь соседка на мой балкон поглядывает — явно хочет спросить, где я такую модную этажерку купила. ADME Светланка БМВ только что Сколько же времени жена шопилась, если муж успел все железяки сварить и покрасить? Ответить

Совсем немного усилий — и полки готовы. Заботливый муж соорудил их для растений, которые разводит его жена

А этот самодельный двойной велосипед признали лучшим на «Мелюзгонке»

© InStudioSPB / Pikabu Dissent только что А кто нибудь подумал о том, что перевозить маленького ребенка спиной вперёд , без подголовника, это опасно. При резком торможении чревато переломом шейных позвонков. Равно, как и лицом вперёд! Ответить

Если честно, к работе над ним приложили руку и муж, и жена. Они уже принимали участие в «Мелюзгонке» — шуточном и инженерно-спортивном фестивале, где собираются создатели необычных великов. На этот раз в мастерской на своей даче они решили сделать что-то яркое и эффектное. Вот так и появился велосипед под названием «Lady Wagon». Его прицеп можно использовать отдельно — как детское кресло. Dissent только что Кроме рук, для таких поделок, нужно ещё и голову прикладывать, родители, мля! Ответить

С этими ящичками для хранения украшений мужу пришлось повозиться. Еще бы! Столько мелкой работы. Зато супруга явно была довольна

Жительница частного дома увидела в интернете, как можно отрегулировать перекошенные ворота, и заодно показала это мужу. А он и рад был стараться

«Муж нашел два колеса от старой коляски и приделал их к воротам. А они у нас большие и раньше все время перекашивались. Теперь с этим проблем нет. И открываться они легче стали», — говорит довольная жена.

Вот это рабочий уголок! Пожалуй, это мечта любого удаленщика. Наша, по крайней мере, точно

Муж сделал для своей супруги крошечный домашний офис. Он долго думал, как лучше спроектировать это рабочее место. В результате оно получилось уютным и удобным. А вот и сам мастер за работой.

«Мой замечательный муж сделал встроенные книжные полки со столом. Я люблю помечтать, а он берет и воплощает все мои задумки в реальность», — говорит хозяйка дома.

А как вам такая металлическая елочка?

Суровая новогодняя елка теперь стоит в палисаднике семейного дома. «Жена украсила ее шариками и обмотала гирляндой. Надеюсь, хватит надолго», — смеется муж-затейник. Кстати, к елке прилагается звезда — тоже из металла.

Однажды муж с женой поняли, что им срочно нужна баня

«Муж проехал по местным стройрынкам, где и нашлась наша прелесть в последнем экземпляре. По размерам она 2,5 на 5 метров, есть небольшой предбанник и сама парилка. Нам на двоих идеально. А потом муж оборудовал на улице душевую. Душ у нас с подогревом», — рассказывает жена банщика-любителя.

Семья купила квартиру. Денег на ремонт оставалось впритык, но плитку на кухне надо было частично поменять. И вот что придумал муж

Часть плиток уже треснула, и, конечно, никакого запаса от предыдущих жильцов не сохранилось. В итоге мужчина снял проблемный участок и сделал пол с узорами. На его месте мы бы говорили гостям, что так и было задумано.

Иногда таланты мужа раскрываются постепенно

У моего мужа золотые руки, а еще скрытный характер. Поэтому о том, что он умеет делать, я узнаю не сразу, а «в час по чайной ложке». Примерно раз в год мне открывается что-то новое. Пару лет назад он мне так просто, как о погоде, говорит: «Давай я наши балконы утеплю и деревом обошью». Я спрашиваю: «А ты умеешь?» Сказал, что да, и как развел бурную деятельность: накупил материалов, утеплил балконы, чем-то там обложил, сверху покрасил в мой любимый лавандовый цвет. Вот только у него есть еще одна особенность — его ни в коем случае нельзя останавливать. Дело было в апреле, на улице еще холодно. Я слегка подустала от его активности и сквозняков, ну и говорю: «Солнце, может, на выходных доделаешь?» В общем, до сентября муж больше к балконам не притрагивался. © magnolia79 / Pikabu Светланка БМВ только что Жена ляпнула -- мужик обиделся. Ну и правильно. Зачем утеплять балкон на лето? Ответить

Хозяин сделал собаке Таше новую лежанку

«Таша просто еще не совсем поняла, как ею пользоваться», — смеется жена мастера на все руки.

Где бы помыть руки на улице? Хозяин этого дома сделал оригинальную раковину, которую хоть в музей забирай

Его жена рассказала, что вся эта композиция собрана из автозапчастей и материалов, которые остались после ремонта ванной комнаты в доме. А еще у раковины есть светодиодная подсветка, так что ее спокойно можно использовать вечером или даже ночью.

Жена мечтала сделать в спальне акцентную стену. «Почему бы и нет», — подумал муж

Эта пара уже 10 лет вместе. Все это время муж с женой снимали жилье, поэтому не могли воплотить в жизнь свои идеи. И вот они купили дом, где решили многое сделать по-своему. Нам показали только спальню, но, скорее всего, в других комнатах их фантазия тоже разгулялась.

© Next-Wash-7113 / Reddit Настасья только что Когда я сказала мужу, что хочу черные шторы, его чуть удар не хватил😂 Конечно он был против, но вышло очень даже хорошо Ответить

«Муж вышел из зоны комфорта, но воплотил мою мечту об акцентной стене. Как же я счастлива. Спасибо, дорогой! Да-да, я знаю, что сюда надо добавить цвета, я уже заказала новые шторы и картины», — говорит хозяйка дома. Dissent только что При черных шторах без " днём с огнём", не обойтись Ответить

Тот случай, когда жена увлекается аквариумистикой, а ее муж умеет работать по дереву

Жена спросила мужа, сможет ли он доделать все эти 27 кухонных шкафчиков к субботе

Мужчина впервые взялся за такую работу, а тут ее еще нужно было завершить в кратчайшие сроки — близился день рождения их дочки. У него все получилось, и он невероятно гордится собой. Dissent только что Вот если бы он ещё успел вымыть окна, прибраться в доме, прополоть грядки, посадить семь розовых кустов и перебрать семь мешков фасоли, тогда бы мог гордиться собой! Ответить

Бонус от автора о том, что не у каждого мужа золотые руки

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Бывший муж моей подружки искренне считал себя мастером на все руки. Какое-то время она соглашалась, но потом поняла, что ее Миша уже полностью заставил дом своими произведениями — на кухне стояла перекошенная табуретка, в ванной висели непонятные металлические полочки, а в гостиной скучал стеллаж из необработанных досок. Основная проблема была в том, что Михаил не просто украшал квартиру, он настоятельно требовал, чтобы его творениями активно пользовались. Dissent только что Какое-то время она соглашалась, а когда, наконец, не согласилась, то муж резко стал б/у. Ответить

Ремонт Мишаня тоже предпочитал делать самостоятельно — как крупный, так и мелкий. На материалы он особо не тратился: где-то можно было использовать скотч, а обои за шторами вообще не нужны — их же там не видно. Кажется, на обоях моя подружка уже не выдержала. Она вытащила свою заначку и наняла мастеров, которые сделали из квартиры конфетку. Результат ремонта не оценил только Миша. Но это уже совсем другая история. Ирина Александровна только что Лучше бы Мишину заначку вытащила! Ответить