15 историй о мужской заботе, которая проявляется в простых жестах — стоит лишь заметить
Наши мужчины редко кричат о своих чувствах — ведь их любовь измеряется не громкими обещаниями, а тихими поступками. За привычным мужским молчанием часто скрывается удивительная нежность, которую нужно просто уметь заметить. В этой подборке — трогательные истории о мужьях, чья забота проявляется в простых повседневных мелочах.
- Когда я ждала ребенка, наслушалась от подруг, что в какой-то момент у меня появятся необычные желания. Муж тоже этого наслушался и стал ждать. А ничего такого не появлялось: я ела обычную еду, чувствовала себя нормально, и мне даже стало как-то обидно, что я такая обыкновенная. И вот однажды просыпаюсь часа в два ночи, бужу мужа и говорю: «Хочу шашлычков». Он, не сопротивляясь, встает, полусонный режет лук, маринует мясо. Взяли мангал, выехали за город, пожарили два шампура, съели их и еще до рассвета вернулись домой.
- Недавно муж сделал самую романтичную вещь в моей жизни. Я очень люблю один травяной напиток, который подают в кафе в Стамбуле. Пробовала сделать дома — вроде ингредиенты те же, но выходит какая-то ерунда. Муж был в командировке и, прилетев, привез мне этот напиток, разлитый по маленьким пластиковым бутылочкам для ручной клади. Докупить багаж он не мог и вот придумал такую штуку. Это самое милое, что для меня кто-либо делал.
Расскажите бога ради, ГДЕ он взял эти бутылочки для ручной клади?
Я таких маленьких бутылочек, которые разрешены для провоза, ни разу не видел в продаже!
Муж сделал мне завтрак с утра. Сказал, мол, что это я. Очень смелый романтик
- Мы с мужем живем в частном доме. Вечером, перед сном, я вышла на улицу просто полюбоваться снегопадом. Двор был как чистый лист — все ровно укрыто снегом, в свете фонаря тихо кружились снежинки. Такая спокойная зимняя атмосфера вокруг. Муж к тому времени уже спал, он у меня жаворонок: рано встает, выходит во двор закаляться, потом варит кофе и будит меня. И вот в этот момент мне захотелось сделать ему маленький сюрприз. Я взяла и вывела на снегу большое сердце. Утром он меня разбудил, а я с улыбкой спрашиваю: «Ты заметил, что я тебе оставила?» По взгляду понимаю, что нет. Мы вышли во двор, и оказалось, что он уже все расчистил до земли. Ни следа от снега, ни следа от моего сердечка. Я, конечно, еще раз убедилась, что романтика у него не в приоритете. Зато с хозяйственностью у него полный порядок.
- Второй год муж обрабатывает меня идти учиться вождению. Даже спорить не буду, что аргументы он приводит весомые (город большой, ребенок, частые его командировки), но я боюсь. Последнее время эта тема доводит нас даже до спора — никто не хочет отступить же. Вчера вечером муж вернулся с работы позже обычного и бросил на стол ключи от машины. Я даже в начале внимание свое на это не обратила, а потом присмотрелась — не от нашей машины ключи. Муж купил мне машину моей мечты в надежде, что я хоть так захочу права! Ну вот и как его выиграть в споре хоть раз...
Рассказ мужика.
Когда я еду с женой на машине, она сидит на переднем сиденье.
Каждые 5 метров:
-Останови, там на тротуаре моя подруга идет!
-Останови, мне надо в тот магазин!
-Останови, я в туалет хочу!
И так далее. И я должен из 3 ряда выруливать к тротуару каждый раз!
И я уверен: если она научится водить - она так и будет ездить.
И она еще возмущается, что я не даю ей денег на автошколу!
- Замужем уже 5 лет. У нас с мужем есть сын, которому 3 года. Я особо никуда не хожу, только иногда беру сына и к родителям в гости приезжаю. Так хочется куда-то выбраться, оторваться, потанцевать и не думать ни о чем. В такие моменты появляется мой муж, который отыгрывает роль супергероя. Он берет выходной на работе, остается с сыном, выполняя все домашние дела, а я отправляюсь гулять! Беру подруг на танцы, на прогулку, на пляж, лишь бы отдохнуть! Это невероятно помогает не выгореть и собраться с новыми силами. Что бы я делала без своего супергероя, который не носит маски?
- Муж сделал домик для котят во дворе, потому что забрать мы их не можем, а на улице холодает. И кормушку для птиц. В такие моменты понимаю, что не ошиблась в выборе, и готова простить ему все.
- Каждый раз, когда я включала душ, муж тут же бросал полотенце и свежую одежду в сушилку, чтобы они были теплыми. Потом прислушивался, когда я выключу воду, и все это подавал мне.
Для меня сушилка - это теплая труба в ванной.
Как можно что-то бросить в сушилку?
Можно повесить вещи на сушилку.
А бросить вещи можно только в стиральную машину.
Но она будет стирать явно дольше, чем вы будете мыться.
- Что такое любовь? Это когда муж отпросился со службы пораньше, чтобы поднять на третий этаж новую кроватку для дочери. При этом привезли ее не в 17 часов, как обещали, а в 21. И вот спустя два часа споров о том, какую деталь куда крепить, укладывания всех игрушек в новую кровать и прочих прелестей семейного быта, ложишься рядом с мужем, обнимаешь его и понимаешь... Любовь.
То есть муж приезжает в 21 час, и это называется отпросился с работы пораньше?
А нормально у него когда работа заканчивается?
В 12 ночи?
- На что только не готов настоящий мужчина ради своей маленькой дочери. Нашей всего три, она обожает единорогов и искренне верит в то, что они существуют. Просила покатать ее на день рождения на одном, а мы не хотели расстраивать малышку. Поэтому муж взял своего лучшего друга, смастерил с ним костюм единорога, а затем они вместе заскочили к нам в квартиру, чтобы покатать доченьку. Два взрослых мужика кричат «иго-го» и прыгают по комнате в костюме единорога — вот это картина!
- Сидели в кафе с подругой и мужьями. Болтали, смеялись, и тут я случайно уронила салфетку. Всего на секунду нырнула под стол, а когда поднялась, у подруги аж глаза загорелись. И тут она попросила с ней выйти, поговорить. Оказалось, пока я там копошилась, мой муж подставил ладонь под острый угол стола, чтобы я не впечаталась в него макушкой. Я ведь даже ничего не заметила! Спокойно села и продолжила болтать, а он тихо убрал руку. Подруга тогда вздохнула: «Цени его, он бережет тебя, даже когда ты не видишь». И я правда ценю.
Автоматическая забота и нежность во всём, даже в мелочах, это самый искренний и лучший показатель любви.
- Самое важное в моем муже то, что он всегда наполняет мою бутылку ледяной водой, как я люблю. Прямо перед моим возвращением домой. Каждый кубик льда в этой бутылке для меня как бриллиант в 20 карат.
- Поссорилась с мужем и на эмоциях пошла вечером прогуляться. Остыть, так сказать. Вскоре я развернулась обратно, чтобы вернуться. И знаете что? Встретила своего мужа. Он шел на расстоянии от меня, чтобы создать необходимое уединение, но и достаточно близко, чтобы банально держать меня в поле своего зрения. В тот момент я поняла, что вышла замуж за правильного человека. Человека, который действительно любит меня и дорожит мною. Я обняла его, попросила прощение, и уже под ручку мы пошли домой. Ведь когда любишь, в первую очередь ты хочешь сберечь своего человека рядом, а уже потом идет какая-то правота, гордость и все остальное. И никак иначе.
- Мы с мужем огромные сони. До рождения доченьки спали по 11-13 часов — нам так комфортно. Но с самого первого дня малышки дома по ночам встает муж. Он категорически запрещает мне вставать и приказывает «отдыхать». Муж много работает, поэтому я уверена, что он устает. Но все равно находит в себе силы помогать мне и заботиться о дочери. Безумно люблю и ценю своего мужчину.
- Сегодня ночью я слушала, как муж поет мне колыбельные, которые пел мне мой отец. Он думал, что я сплю, а на самом деле я лежала, закрыв глаза, и плакала от счастья. Я первый раз услышала, как он поет. Так приятно, что он заботится обо мне каждую минуту, даже во сне.
- Прихожу с работы. Хочу выйти на балкон, а муж преграждает дорогу. Окна зашторены, дверь на щеколде. Бурчит: «Тебе туда нельзя». Внутри все закипело от любопытства — мы месяц как поженились, а от меня уже что-то скрывают! А пока он был в душе, я открыла щеколду, а там не балкон, а райский уголок. Мой муж за день молча покрасил стены, повесил уютную гирлянду, поставил мягкое кресло-кокон, о котором я мечтала. Ах, и столик для кофе! А запер он его только для того, чтобы краска и лак высохли, и чтобы я раньше времени не увидела сюрприз. Пришлось сознаться ему, что подглядела: я больше была счастлива не за балкон, а за внимание моего любимого.
Даже не я делала сюрприз, а все равно неприятно, что его испортили
А если вы одной ногой дома, а другой — в отпуске, то советуем ознакомиться с этими советами. Они помогут не только повысить ваш уровень комфорта в поездке, но и сэкономить.