15 историй о мужской заботе, которая проявляется в простых жестах — стоит лишь заметить

Рассказ мужика.

Когда я еду с женой на машине, она сидит на переднем сиденье.

Каждые 5 метров:

-Останови, там на тротуаре моя подруга идет!

-Останови, мне надо в тот магазин!

-Останови, я в туалет хочу!

И так далее. И я должен из 3 ряда выруливать к тротуару каждый раз!

И я уверен: если она научится водить - она так и будет ездить.

И она еще возмущается, что я не даю ей денег на автошколу!