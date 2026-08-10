20 светлых историй и фото о цветоводстве, которые пропитаны ароматом влажной земли и теплом летнего солнца

Уход за цветами и растениями для многих — это не просто душевное хобби, а способ отдохнуть и почувствовать единение с природой. И не так уж важно при этом, заботитесь вы о растениях в квартире или на участке на даче. Вырастить пышный куст из отростка, увидеть, как распускается первый бутон или листик — именно благодаря таким простым моментам на душе становится светлее и теплее.

Подарок за честность

Нашла по объявлению шикарную монстеру, мне в коллекции как раз такой не хватало. И цена хорошая. Купила я ее, принесла домой, любуюсь. Вдруг вижу, что мне за нее обратно деньги перевели, только в два раза больше. Звоню узнать, в чем дело. Оказывается, продавец переводила деньги кому-то другому и по ошибке мой номер ввела. Она даже не заметила это. Когда узнала, очень меня благодарила за честность и пригласила зайти к ней и любое растение выбрать в качестве подарка. ADME Mefody Domovoy только что Какого-какого монстра вы по объявлению нашли? Ответить

«У моих родителей есть 2 огромных денежных дерева, каждому из которых около 40 лет. Они стоят у окон, выходящих на юг. Каждые 2 недели их подкармливают удобрением»

«А мама все думала, почему же цветы растут только на одной половине горшка»

Когда доверяешь городскому человеку нарвать цветов на даче

Я родилась и выросла в городе. Никаких бабушек-дедушек в деревне у меня не было. Дачи тоже не было. Ну, и с огородом я, конечно, не сталкивалась никогда. Как растет морковка, картошка, свекла и прочее, знаю лишь в теории. И вот приезжаю я к подружке на дачу. А там при даче маленький огород. Буквально 2-3 грядки с огурцами и, кажется, редиской. Я увидела кабачок и решила поделиться восторгом с подружкой, что я вот впервые вижу, как кабачок растет! На что подружка отвечает: «Эх, ты, цветок каменных джунглей. Уже огурец кабачком называешь. Ты прям как дядя Вова. Он к нам как-то приехал, прогулялся по двору и спросил у папы разрешения нарвать цветов для жены. Папа удивился, что у нас цветы есть, но разрешил. Бежит потом дядя Вова с букетом цветов, хвалит их, какие они красивые, как жена обрадуется. А мы ему говорим: «Вова, это ж цветы картошки ты нарвал с огорода!» © Pikabu Mefody Domovoy только что И, между прочим, если эти цветы не срывать, то из них вырастают плоды.

Да-да, не удивляйтесь!

Под землей у картошки клубни, которые мы едим, но это не плоды.

А плоды вырастают на ветвях, и они - ядовитые! Ответить

«Думаю, вам моя диффенбахия должна понравиться. Я очень рекомендую это растение, потому что оно очень выносливое, неприхотливое в уходе и такое красивое!»

«Самый необычный пион в моем саду — Бартзелла. Полумахровый, с лимонным ароматом — этот цветок радует меня своими яркими и большими цветами. Куст хоть и молодой, 4 года ему всего, но второй год обильно цветет»

Вот так и становятся любителями растений

Муж частенько ворчит на мой балконный садик: «Как в парнике живем, хорош уже». Думала, что привыкнет. А недавно я вернулась домой пораньше и услышала, что муж на балконе чем-то гремит и восклицает: «Вот вам и каюк». С колотящимся сердцем влетаю на лоджию, а там мой благоверный в перчатках и маске чем-то опрыскивает мой банан. Увидел меня и говорит: «А на банане-то у тебя, оказывается, трипсы были. Сейчас мы от них избавимся». Я вспомнила, как недавно говорила, что растение вянет, а я не знаю, в чем дело. Муж тогда, как мне показалось, толком и не слушал. А он, оказывается, полез на форумы искать информацию и так разошелся, что сам решил заняться этим вопросом. ADME

«Сад — мое место счастья. У меня примерно 130 видов растений и цветов. Некоторые из них я выращиваю в горшках»

«Мой подсолнух „Шоколадная королева“. Пчелы просто обожают его, на каждом цветке всегда по несколько штук сидят. Иногда они там даже спят»

Для счастья иногда достаточно одного распустившегося пиона

Мой отец уже лет 15 увлекается садоводством. Я всегда думал, что это типичное хобби для человека на пенсии. Сегодня в 7 утра он позвонил мне и сказал: «Просто хотел сказать, что в боковом дворике распустился большой пион. Это тот розовый. Хорошего дня». И сбросил. Мне 31 год. У меня на подоконнике растет всего лишь один кустик базилика. Я ни минуты в своей жизни не уделял внимание пионам. Но я сидел там с телефоном в руке и думал, что сейчас пойду и куплю себе пион. Папа, теперь я наконец тебя понимаю. © youngTchag / Reddit

«На моем кактусе распустилось еще 6 цветков! А всего их 10. Поразительное зрелище, тем более что до этого он 10 лет не цвел»

«Дождливый сад на даче»

Розы, которые не сдаются

Папа подарил маме на день рождения букет роз. Розы засохли. Мама отрезала черенки, воткнула в землю и накрыла бутылкой. Никто не ожидал, что они приживутся. Но они прижились. Потом никто не ожидал, что они перезимуют, но они перезимовали. Цветут с начала лета и до первого снега. Бывало такое, что замерзали, но потом из земли лезли новые стебли. © Baki414 / Pikabu Liou только что У нас тоже такая жизнелюбивая роза есть, правда, не выращенная из черенка, а подаренная в качестве "одноразового" цветка в горшке. Пересадили ее на дачу, и вот уже несколько лет она радует нас своими цветами. Иногда подмерзает, но очень быстро восстанавливается Ответить

«Сад моей бабушки. Каждый раз, когда я приезжаю к ней летом, я просто наслаждаюсь этой красотой. Я даже представить не могу, сколько усилий бабуля вложила в него. Оцените ее труд»

«Моя сансевиерия зацвела, впервые такое вижу! Это растение у меня уже 7 лет»

© Pescel / Reddit Ольга Ховрина только что У меня тоже цвела, когда я беременна была. У цветка очень сильный медовый запах. И эти капли, как роса, на самом деле липкий нектар... Ответить

Мечта с ароматом вербены

Много лет назад мне подарили туалетную воду с ароматом вербены. Запах понравился, и я воспылала энтузиазмом вырастить такой цветок на даче. Увы, в то время найти семян не удалось, и через несколько лет я забыла о затее. Но в этом году, закупаясь семенами, я увидела пакетик с надписью «Смесь цветов вербены» и вспомнила былое желание. Семена были куплены, посажены. Благодаря кошке до грядки доехали только 5 кустиков. Но это были настоящие спартанцы, самые крепкие, закаленные и кошкоустойчивые. Они успешно укоренились, пару месяцев выжидали и с приходом жары начали зацветать. К цветку я наклонялась с трепетом кулинара, пробующего свое новое блюдо. Вдохнула полной грудью аромат и... да! Вербена пахла так же, как одноименная туалетная вода: разноцветьем с ноткой лимона. Здорово, когда сбываются давнишние мечты. © JxaJxa / Pikabu оксана анненко только что Какой чудесный термин Кошкоустойчивые 😍😁 Ответить

«5 лет назад я переехала в свою первую собственную квартиру, и бабушка подарила мне свою хойю. За все это время она ни разу не цвела. Моей замечательной бабушки не стало месяц назад, и растение зацвело! Хочется верить, что это знак от нее»

Когда обычных грядок мало и душа требует джунглей

Я люблю зеленые растения. Поэтому дома у меня зеленые джунгли. В огороде тоже стараюсь высаживать всяческую зелень, и особенно мне нравятся папоротники. Я от них просто тащусь. Вот посмотрю на них и сразу как-то хорошо становится на душе. Не знаю, почему так, может, это во мне зов предков какой-то. Мои родители почему-то высаживали на даче разную банальщину: никаких тебе спарж, баклажанов и прочего. Только кабачки, только хард-кор. Ягоды как у всех, цветы как у всех. Когда я начала заниматься дачей, то натащила всяких голубик, ежевик и прочей экзотики. Мама удивлялась, что у меня все растет. А вот не так давно я наконец-то заимела папоротники — это была моя мечта. Если участок все же решу оставить, то планирую посадить их как можно больше и сделать мини-джунгли. © FireAction / Pikabu Mefody Domovoy только что Папоротник это сорняк!

Его можно выращивать, если он вам так нравится, но на отдельной грядке.

Если он будет вместе с другими цветами, то будет их забивать. Ответить

«У моей монстеры распустилось 2 цветка! Понятия не имею, чем я это заслужил. Эта монстера растет быстрее, чем я успеваю за ней ухаживать. Ей около трех лет»

Гортензия, которая не сдается

Года три-четыре назад покупали на дачу гортензии. Такие, чтобы закрывать не надо было на зиму и вообще особо не морочиться. И среди всего этого великолепия продавался кустик. Такой жалкий, что без слез не взглянешь. А поскольку наша семья мимо такого пройти не может, то товарищ был куплен. Выглядело это существо, примерно, так: 3 тощих палки с листочками. Честно говоря, надежды, что доходяга переживет зиму, не было никакой. Но нет. Жить захочешь — не так раскорячишься. И вот на протяжении пары лет сидел этот кустик, и ни туда, ни сюда: и расти не рос, но и погибать не спешил. Но в этом году что-то щелкнуло в его гортензичной голове, и вот что мы имеем. © cicuta78 / Pikabu