20 светлых историй и фото о цветоводстве, которые пропитаны ароматом влажной земли и теплом летнего солнца
Уход за цветами и растениями для многих — это не просто душевное хобби, а способ отдохнуть и почувствовать единение с природой. И не так уж важно при этом, заботитесь вы о растениях в квартире или на участке на даче. Вырастить пышный куст из отростка, увидеть, как распускается первый бутон или листик — именно благодаря таким простым моментам на душе становится светлее и теплее.
Подарок за честность
- Нашла по объявлению шикарную монстеру, мне в коллекции как раз такой не хватало. И цена хорошая. Купила я ее, принесла домой, любуюсь. Вдруг вижу, что мне за нее обратно деньги перевели, только в два раза больше. Звоню узнать, в чем дело. Оказывается, продавец переводила деньги кому-то другому и по ошибке мой номер ввела. Она даже не заметила это. Когда узнала, очень меня благодарила за честность и пригласила зайти к ней и любое растение выбрать в качестве подарка.
«У моих родителей есть 2 огромных денежных дерева, каждому из которых около 40 лет. Они стоят у окон, выходящих на юг. Каждые 2 недели их подкармливают удобрением»
«А мама все думала, почему же цветы растут только на одной половине горшка»
Когда доверяешь городскому человеку нарвать цветов на даче
- Я родилась и выросла в городе. Никаких бабушек-дедушек в деревне у меня не было. Дачи тоже не было. Ну, и с огородом я, конечно, не сталкивалась никогда. Как растет морковка, картошка, свекла и прочее, знаю лишь в теории. И вот приезжаю я к подружке на дачу. А там при даче маленький огород. Буквально 2-3 грядки с огурцами и, кажется, редиской. Я увидела кабачок и решила поделиться восторгом с подружкой, что я вот впервые вижу, как кабачок растет! На что подружка отвечает: «Эх, ты, цветок каменных джунглей. Уже огурец кабачком называешь. Ты прям как дядя Вова. Он к нам как-то приехал, прогулялся по двору и спросил у папы разрешения нарвать цветов для жены. Папа удивился, что у нас цветы есть, но разрешил. Бежит потом дядя Вова с букетом цветов, хвалит их, какие они красивые, как жена обрадуется. А мы ему говорим: «Вова, это ж цветы картошки ты нарвал с огорода!»
И, между прочим, если эти цветы не срывать, то из них вырастают плоды.
Да-да, не удивляйтесь!
Под землей у картошки клубни, которые мы едим, но это не плоды.
А плоды вырастают на ветвях, и они - ядовитые!
«Думаю, вам моя диффенбахия должна понравиться. Я очень рекомендую это растение, потому что оно очень выносливое, неприхотливое в уходе и такое красивое!»
«Самый необычный пион в моем саду — Бартзелла. Полумахровый, с лимонным ароматом — этот цветок радует меня своими яркими и большими цветами. Куст хоть и молодой, 4 года ему всего, но второй год обильно цветет»
Эх... А мой бартзелла на 3 год зацвел вот так. Подозреваю, что желтым он не станет)
Вот так и становятся любителями растений
- Муж частенько ворчит на мой балконный садик: «Как в парнике живем, хорош уже». Думала, что привыкнет. А недавно я вернулась домой пораньше и услышала, что муж на балконе чем-то гремит и восклицает: «Вот вам и каюк». С колотящимся сердцем влетаю на лоджию, а там мой благоверный в перчатках и маске чем-то опрыскивает мой банан. Увидел меня и говорит: «А на банане-то у тебя, оказывается, трипсы были. Сейчас мы от них избавимся». Я вспомнила, как недавно говорила, что растение вянет, а я не знаю, в чем дело. Муж тогда, как мне показалось, толком и не слушал. А он, оказывается, полез на форумы искать информацию и так разошелся, что сам решил заняться этим вопросом.
«Сад — мое место счастья. У меня примерно 130 видов растений и цветов. Некоторые из них я выращиваю в горшках»
«Мой подсолнух „Шоколадная королева“. Пчелы просто обожают его, на каждом цветке всегда по несколько штук сидят. Иногда они там даже спят»
Для счастья иногда достаточно одного распустившегося пиона
- Мой отец уже лет 15 увлекается садоводством. Я всегда думал, что это типичное хобби для человека на пенсии. Сегодня в 7 утра он позвонил мне и сказал: «Просто хотел сказать, что в боковом дворике распустился большой пион. Это тот розовый. Хорошего дня». И сбросил. Мне 31 год. У меня на подоконнике растет всего лишь один кустик базилика. Я ни минуты в своей жизни не уделял внимание пионам. Но я сидел там с телефоном в руке и думал, что сейчас пойду и куплю себе пион. Папа, теперь я наконец тебя понимаю.
«На моем кактусе распустилось еще 6 цветков! А всего их 10. Поразительное зрелище, тем более что до этого он 10 лет не цвел»
«Дождливый сад на даче»
Розы, которые не сдаются
- Папа подарил маме на день рождения букет роз. Розы засохли. Мама отрезала черенки, воткнула в землю и накрыла бутылкой. Никто не ожидал, что они приживутся. Но они прижились. Потом никто не ожидал, что они перезимуют, но они перезимовали. Цветут с начала лета и до первого снега. Бывало такое, что замерзали, но потом из земли лезли новые стебли.
У нас тоже такая жизнелюбивая роза есть, правда, не выращенная из черенка, а подаренная в качестве "одноразового" цветка в горшке. Пересадили ее на дачу, и вот уже несколько лет она радует нас своими цветами. Иногда подмерзает, но очень быстро восстанавливается
«Сад моей бабушки. Каждый раз, когда я приезжаю к ней летом, я просто наслаждаюсь этой красотой. Я даже представить не могу, сколько усилий бабуля вложила в него. Оцените ее труд»
«Моя сансевиерия зацвела, впервые такое вижу! Это растение у меня уже 7 лет»
У меня тоже цвела, когда я беременна была. У цветка очень сильный медовый запах. И эти капли, как роса, на самом деле липкий нектар...
Мечта с ароматом вербены
- Много лет назад мне подарили туалетную воду с ароматом вербены. Запах понравился, и я воспылала энтузиазмом вырастить такой цветок на даче. Увы, в то время найти семян не удалось, и через несколько лет я забыла о затее. Но в этом году, закупаясь семенами, я увидела пакетик с надписью «Смесь цветов вербены» и вспомнила былое желание. Семена были куплены, посажены. Благодаря кошке до грядки доехали только 5 кустиков. Но это были настоящие спартанцы, самые крепкие, закаленные и кошкоустойчивые. Они успешно укоренились, пару месяцев выжидали и с приходом жары начали зацветать. К цветку я наклонялась с трепетом кулинара, пробующего свое новое блюдо. Вдохнула полной грудью аромат и... да! Вербена пахла так же, как одноименная туалетная вода: разноцветьем с ноткой лимона. Здорово, когда сбываются давнишние мечты.
«5 лет назад я переехала в свою первую собственную квартиру, и бабушка подарила мне свою хойю. За все это время она ни разу не цвела. Моей замечательной бабушки не стало месяц назад, и растение зацвело! Хочется верить, что это знак от нее»
Но какой же у неё запах.... Очень сильный, тяжёлый, сладкий, душный! Мы её из кабинета выдворили в коридор.
Когда обычных грядок мало и душа требует джунглей
- Я люблю зеленые растения. Поэтому дома у меня зеленые джунгли. В огороде тоже стараюсь высаживать всяческую зелень, и особенно мне нравятся папоротники. Я от них просто тащусь. Вот посмотрю на них и сразу как-то хорошо становится на душе. Не знаю, почему так, может, это во мне зов предков какой-то. Мои родители почему-то высаживали на даче разную банальщину: никаких тебе спарж, баклажанов и прочего. Только кабачки, только хард-кор. Ягоды как у всех, цветы как у всех. Когда я начала заниматься дачей, то натащила всяких голубик, ежевик и прочей экзотики. Мама удивлялась, что у меня все растет. А вот не так давно я наконец-то заимела папоротники — это была моя мечта. Если участок все же решу оставить, то планирую посадить их как можно больше и сделать мини-джунгли.
Папоротник это сорняк!
Его можно выращивать, если он вам так нравится, но на отдельной грядке.
Если он будет вместе с другими цветами, то будет их забивать.
«У моей монстеры распустилось 2 цветка! Понятия не имею, чем я это заслужил. Эта монстера растет быстрее, чем я успеваю за ней ухаживать. Ей около трех лет»
Гортензия, которая не сдается
- Года три-четыре назад покупали на дачу гортензии. Такие, чтобы закрывать не надо было на зиму и вообще особо не морочиться. И среди всего этого великолепия продавался кустик. Такой жалкий, что без слез не взглянешь. А поскольку наша семья мимо такого пройти не может, то товарищ был куплен. Выглядело это существо, примерно, так: 3 тощих палки с листочками. Честно говоря, надежды, что доходяга переживет зиму, не было никакой. Но нет. Жить захочешь — не так раскорячишься. И вот на протяжении пары лет сидел этот кустик, и ни туда, ни сюда: и расти не рос, но и погибать не спешил. Но в этом году что-то щелкнуло в его гортензичной голове, и вот что мы имеем.
Это гортензия Невеста, у нас тоже зачахлик сидел несколько лет,и потом пересадили, кормили подкисленой водичкой, и он зацвет да так,что диву даемся, вымахал буквально за лето
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Комментарии
Как много новых слов я узнал из этой подборки!
Я имею ввиду названия растений.