Представляю, какими глазами на него смотрели остальные члены клуба 🤪 пока он ел теннисный мяч
20+ историй и фото от кондитеров, чей рабочий день пропитан ароматом ванили и шоколадной глазури
Восхитительный запах теплых коржей, растопленный шоколад, тающий во рту крем, нежный зефир... Нет, это не перечисление ассортимента магазина, это — обычные будни домашнего кондитера, который создает вкуснейшие десерты, больше похожие на произведения искусства. Вы только взгляните на букет из пирожных или пазл с Моби Диком. Их даже есть жалко, потому что хочется любоваться и разглядывать каждую деталь.
- Один клиент удивил. Говорит: «Сделайте муравейник, но оформите необычно, чтобы никто не понял, что это такое. Плачу любые деньги». Ну я и сделала. Отправила заказ курьером. Вечером звонит недовольный заказчик и выдает: «Вы представляете, что наделали? Я замучился всем говорить, что это действительно съедобный десерт, и его можно есть. Мне никто не верил, пока я сам при всех его не съел!» А что я? Просили же необычно. Скатала муравейник в шарики, сверху обернула мастикой так, что они выглядели точь-в-точь, как настоящие теннисные мячи. Забыла сказать, что это был заказ для вечеринки в теннисном клубе.
«Я прошла целый курс обучения, чтобы испечь этот рулетик. И как его теперь разрезать? Рука не поднимается»
- Мой руководитель заказал у меня торт на юбилей своего папы, забирать будет в будний день вечером, и говорит мне:
— Тебе же нужен день на приготовление торта?
— Ну, желательно.
— Хорошо, не приходи на работу, занимайся тортом.
И я вот думаю, нужно брать полную стоимость, как бы я взяла с любого клиента или взять 50%?
«Моя девушка испекла этот потрясающий торт в виде рисунка из комикса»
- Пекла на заказ торт «Захер», остался лишний корж. Обычно бесплатно добавляю его клиенту, но женщина попалась неприятная. Пробую, а он — соленый, а не сладкий. Я звонить клиентке, мол, так и так, что вы молчите, я вам соленый торт отдала. А на другом конце провода мадам ледяным голосом: «Екатерина, не переживайте, у нас торт упал со второго этажа и его никто не ел. Но было красиво, спасибо, мы успели сфоткаться».
«Я устроилась на работу в офис и решила порадовать новых коллег кексиками, которые испекла сама»
Супер, но по Горькому опыту знаю, что сначала нужно убедиться, что люди на новой работе достойны таких угощений. Обидно, если после такого презента они начнут пакостить по работе.
- Недавно у меня заказали торт для девочки. Через пару дней звонит ее папа — человек с опытом, много лет в ресторанной сфере. Говорит: «Дочка сказала, что это был самый вкусный торт в ее жизни. Мне стало интересно, что это за торт такой...» Он заказал бенто с той же начинкой, просто попробовать. Сегодня утром пришел за ним. Звонит: «Можно я попробую прямо сейчас? Хоть в подъезде...» Пригласила домой, угостила чаем. Он попробовал торт и сразу сказал: «Это действительно вкусно. Я давно не ел такого торта...» Через пару минут оформил заказ на день рождения второй дочери.
«У нас с подружкой есть традиция — каждый год на мой день рождения печь тортики. Этот мы сделали на мое 40-летие. Фисташковые коржи с сиреневым кремом и листьями из вафельной бумаги»
- Заказали у меня торт на гендер пати. Я не первый раз такой делала, так что уверенно взялась. В назначенный день отправляю торт, а вечером прилетает сообщение от заказчицы: «За что вы так с нами? Деньги верните!» Меня аж в жар бросило. Пишу: «Скажите, что не так?» В ответ прилетает фото, а там начинка в торте зеленого цвета! То есть не розовая или голубая, чтобы узнать пол будущего ребенка, а зеленая! Ох, как я извинялась перед клиенткой... Сама не знаю, как так вышло. Деньги вернула, конечно. На следующий день она снова пишет: «Вы меня извините за вчерашнее! Я просто на эмоциях была. А вы можете прислать нам конверт, который мы вам передавали? Там пол ребенка указан, мы сами так его и не узнали же». Я отправила ей конверт вместе с коробкой зефирных цветочков розового цвета. Они ждут девочку.
Читал недавно похожую историю — тоже перепутали краситель, и начинка торта получилась зелёная. Посмеялись, мол, Шрека ждут. Когда сын подрос, день рождения ему организовали в стиле Шрека.
«Печенье „Моби Дик“, которое я испек на день рождения своего друга. Всегда хотелось попробовать сделать это в виде пазла»
Просто какие-то шедевры люди творят бессовестно))). Хочется на стенку наклеить плиточный клеем и одновременно съесть
- Мама двенадцать лет называла мою работу «баловством». Я делаю торты на заказ, у меня сорок с лишним заказов в месяц и очередь на два месяца вперёд. Ей это не мешало говорить: «Ну когда ты уже на нормальную работу?» В апреле она попросила торт для юбилея подруги. Я: «Тридцатого не смогу, у меня три заказа». Она: «Так ты же для меня». Я: «Мам, это и есть работа». Она сказала «поняла» и повесила трубку. Через неделю прислала мне трёх клиенток из своей поликлиники. Про «нормальную работу» с тех пор не заговаривала ни разу.
«Мой цветочный букет из пирожных»
- Я кондитер, беру заказы на дом, пеку торты, капкейки, печенье. Заболела, чувствую себя не очень. Решила сделать себе двухнедельный отпуск, заодно подлечиться. Жалуюсь подруге, что устала несносно. Она меня успокоила и посочувствовала, а через три дня позвонила и срочно потребовала испечь торт ей на корпоратив. Я попыталась увильнуть, мол, я же болею. А она расстроенно мне: «В смысле? Ну это же ради меня!» Отказала, ибо друзья познаются в беде!
Правильно сделали, потому что, если бы это было именно для неё - это одно, а ради неё - это уже абсолютно другое.
«Я обожаю делать такие композиции из печенья»
- Я занималась зефиром. Постоянный клиент, заказала 28 коробок с пионами. Должна была забрать вечером (после 20). Я спокойно собираю другие заказы (10 утра), заказчица пишет: «муж подъехал». К слову, пионы были собраны по коробкам, но не перевязаны лентами. Я носилась как метеор, все перевязывала ленточками, упаковывала. Периодически выбегала и отдавала другие заказы. Вся в мыле. А все из-за того, что мужчина решил приехать пораньше.
«Сын попросил испечь ему на день рождения гиперреалистичный торт. Вроде вышло неплохо. Мы даже сыграли в игру „Угадай, торт это или нет?“»
- Если бы вы были благоразумным человеком, что бы вы делали в два часа ночи после утомительного рабочего дня? Скорее всего, вы бы отправились спать. А я в это время пеку. Штрудели, очень вкусные должны быть. С яблоками, корицей, изюмом и сахарной пудрой. Тяжело жить, когда ты работаешь кондитером и тебе вдруг на ночь захотелось чего-нибудь вкусненького.
Сладость сладости рознь, а ей захотелось именно штрудель с яблоком, изюмом и корицей. Как я её понимаю.
«Моя первая попытка испечь мультяшный торт»
- Испекла свой первый торт на заказ. Сказать, что я боялась, ничего не сказать. Руки дрожат, крем какой-то жидкий, коржи кривые, глаз дергается, на кухне бардак, а я сижу и реву над этим кремом. Отвезла его заказчице с мыслью: «Это первый и последний раз». Два дня тишины, и тут прилетает сообщение: «Это был лучший торт в моей жизни. Сможешь еще три на воскресенье?» Я аж села. Не знаю, как это описать... Я теперь поняла, что путь к мечте — это вообще не что-то пафосное. Это когда ты веришь, что у тебя может получиться.
«Испекла на свой день рождения пироженки в виде губок для мытья посуды»
- У нас в школе все дети приносили на свой день рождения какие-то угощения: печенье, конфеты, газировку, соки... А была одна девочка, у которой мама работала кондитером. Она часто угощала нас невероятными пирожными. Помню, как в пятом классе эта девочка принесла всем по кусочку медовика, а в десятом классе был сказочно вкусный сметанник. Недавно у нас была встреча выпускников. Пять лет не виделись, все прошло весьма мило и в приятной атмосфере, а главной звездой вечера стал Наполеон — торт, который для нас всех испекла мама той самой девочки. Какие же вкусные у нее торты и пирожные!
«Дочка попросила сделать ей на день рождения торт в виде расплавленной свечи. Видимо, это новый тренд. „Воск“ — это ганаш из белого шоколада, а глазурь из сливочного крема»
- Моя мама печет дома кексы и торты на заказ. Давно уже занимается этим делом, ей все нравится, база клиентов огромнейшая, ведь если кто-то раз попробует ее вкуснятину, то потом десять раз вернётся за «добавкой». А у мамы есть небольшая традиция, такой себе «стиль», она к каждому заказу кладет какое-то животное, которое моя младшая сестра делает из бисера. Такая мелочь, но людям всегда приятно, они потом отзывы хорошие оставляют, благодарят за такую милоту, а совсем недавно кто-то из клиентов написал маме, что они заказывают ее кексы с большим удовольствием. Их ребенку нравится «сюрприз» из бисера, целую коллекцию уже собрал, каждый раз бежит открывать, чтобы увидеть, какое же животное будет в этот раз.
А вот еще несколько подборок о кондитерских буднях, прочитав которые, точно захочется слопать что-то сладкое: