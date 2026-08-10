20+ историй и фото от кондитеров, чей рабочий день пропитан ароматом ванили и шоколадной глазури

Восхитительный запах теплых коржей, растопленный шоколад, тающий во рту крем, нежный зефир... Нет, это не перечисление ассортимента магазина, это — обычные будни домашнего кондитера, который создает вкуснейшие десерты, больше похожие на произведения искусства. Вы только взгляните на букет из пирожных или пазл с Моби Диком. Их даже есть жалко, потому что хочется любоваться и разглядывать каждую деталь.