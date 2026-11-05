17 историй о ремонте с запахом свежей штукатурки и нежданных приключений

Сколько работал с дизайнерами, никогда не видел, что бы дизайнеры сами, что то лепили. Обычно каждую комнату поговаривают с заказчиками , показывают три ди моделирование, по квартире прогуляться можно виртуально. Для нас строителей очень удобно работать с дизайнерами, где каждая, черновая работа рассчитана до сантиметра. На каждую комнату, талмуд по закладки кабелей, труб под отопление отступы под гипсокартон, углы, потолки все до сантиметра рассчитаны, за нами мебельщики приходят, у них уже все подготовлено. Только устанавливай. Но это обычно у богатых людей. Дизайнеры от фирмы, которые торгуют дорогими строй материалами.

Помню случай делали двух этажную квартиру 600 кв. м. Приходит муж заказчицы и начинает мне, мозг выносить, что нишу для сейфа под оружие я делаю не так и не там. Не вступаю в спор, вижу мужик раздражен. И хочет сорваться на ком то. Звоню дизайнерше, сообщаю изменение чернового варианта. Приезжает. Начинаются объяснения, мужик начал горячиться. Обоих нас уволил. Он деньги платит. Он здесь и командует. Короче проорался. Приезжает жена, мягко все разрулила, попросила услышать мужа и пойти на встречу. Сделать перерасчёт. На следующий день принесли допсмету, естественно надо переделывать дизайн, черновых работ, отделочных, мебели под сейф. Сумма внушительная. Богатые деньги считать умеют. Махнул рукой а делайте, что хотите. Когда увидел готовый ремонт, заявил, можете ведь, когда на вас наорешь.

Если вам скачали картинку с интернета и принесли показывать в качестве дизайна не привязан к реальной площади без расчётов. Типа 5ти ярусный потолок в квартире высотой 2,7 м это чаще всего не дизайнеры, а шарлатаны.