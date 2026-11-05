У моих соседей было еще интереснее. У них жил французский бульдог, который непременно желал общаться со всеми гостями. Приходящие сантехники и электрики обычно это не очень ценили, потому что уходили все в шерсти и слюнях. А запереть псинку в однушке было фактически негде. В туалете он сидеть категорически отказывался
17 историй о ремонте с запахом свежей штукатурки и нежданных приключений
Пара банок краски, модные обои, мешок цемента, новая плитка и море энтузиазма — что там еще нужно для хорошего ремонта? Но стоит только приступить к нему, тут же начинаются приключения. У одних к ремонту подключаются родители и пытаются везде пристроить ковры и вагонку, другие выясняют отношения с мастерами, а третьи делают все сами и получают такой результат, что остается только фотографировать и показывать друзьям. А бонусом к статье идут фотографии из квартиры ее автора. Совершенно верно, у меня тоже начался ремонт.
- На кухне начали ремонт, к нам приходят рабочие. У них есть план, поэтому никто к ним особо не лезет. Мама и папа сидят в комнате или гуляют, я — у себя, и мы спокойны, потому что за всем следит кошка. Пристальный взгляд, контроль каждого движения, она очень строга — сразу начинает шипеть в дверях и не пускает их даже в туалет. Серый Прораб — ее новая кличка.
В этой квартире реально все поверхности сделали под цвет котов. А что? Удобно же
Неудобно! Приходится шаркать ногами по сантиметру, чтобы на кота не наступить
- Мы с мужем строим дом. Сами строим, за свои деньги и на участке, который муж купил сам еще до брака. Вот только мой свекор уже мысленно оббил все внутренние помещения евровагонкой: «Вам что, больше всех надо?! Зачем на обои и потолки тратиться? Вагонка и красивая, и практичная!» А свекровь вытащила из кладовки пять настенных ковров, купленных больше тридцати лет назад и ждавших своего часа: «Вагонкой обделаете комнаты, ковры повесите — тепло будет и красиво». Я уж молчу про то, что они весь участок засадили плодовыми кустами и деревьями. Нам баню ставить негде, потому что тут яблоня, там груша, а тут облепиха со сливой. Чувствую, короче, что жить мы там не будем.
Как строитель скажу, вагонка, в качестве дизайна жопа. Ещё в баню пойдёт. Но желательно липовую. Нам строителям, она очень выгодна. Лепи каркас, из сырой древесины. Поставите батареи через год ее поведёт. Мало того вскроют лаком. Потемнеет. А как поведёт, куча щелей и тут да бабушкины ковры помогут. Через лет пять бомжатник натуральный.
- Делаю ремонт в квартире. Приходит бабушка, просит посмотреть ее ванную комнату: где-то течет и топит соседей. Мол, работа мелкая, никто не хочет браться. Попросила зайти посмотреть в свободное время, если будет возможность. Беру разводной ключ, прихожу, но нигде не обнаруживаю неисправностей кранов. Смотрю на ванну, обращаю внимание на швы: там рассохся герметик. Залез под ванну, вижу, что есть сырость по стенам. В общем, старый герметик зачистил, сделал как нужно. Уже на выходе бабушка дает деньги, благодарит за проделанную работу. Я, конечно же, отказался. А вот от вкусного обеда, который на следующий день принесла бабушка, я уже отказаться не смог.
- Помню, как мы дверь в квартире у мамы меняли. Приехали монтажники, увидели бабушку и, видимо, решили не напрягаться. Я приехала проверять и сразу увидела, что дверь стоит не по уровню. Перепад между верхом и низом двери составлял около 3 см, дверь даже до конца не открывалась, упиралась в пол. Поехала в эту фирму и заставила директора проехать со мной на квартиру, а то он думал, что я преувеличиваю. Он взял с собой уровень на всякий случай. Когда увидел дверь, то тут уже он орал по телефону. Монтажников он уволил и сделал нам скидку. Когда другие его рабочие переустанавливали дверь, то директор сам приехал и принял у них работу.
- Заказчик попросил доделать проводку на втором этаже. Я поднялся, посмотрел на стену — и сначала подумал, что у меня двоится в глазах. На фото — то, что должно было быть обычным блоком из четырех розеток в одной рамке. Но нет. Итого: четыре отдельные рамки, выстроенные лесенкой с разными отступами. Выглядит так, будто их прикручивали с закрытыми глазами. Или это был перформанс «Электрика как искусство». Самое интересное — все работает. Но эстетика... Заказчик пожимает плечами: «Нанимал бригаду, они сказали, что так проще».
Вот это очень большая проблема, что строители делают не так, как тебе надо, а так, как им удобнее.
И хрен их заставишь.
Я вот думаю, вдруг у хозяина уже терпение закончилось, и он просто махнул рукой на всё
- В соседней квартире начался ремонт одновременно с нашей. Только сосед смог позволить себе нанять бригаду рабочих, а мой папа все от начала до конца сделал сам. Естественно, те за три месяца управились, а папа еще полтора года ковырялся, подбирал материалы, делал на века. Через 10 лет попали на праздник к соседу в гости — обои отклеиваются, паркет скрипит, потолок навесной в пятнах весь. А у нас все чистое, свежее и блестит. Что бы там ни говорили, а если хочешь качественное — сделай сам!
- У меня знакомые сделали в своем доме ремонт а-ля «в гостях у бабушки в деревне». Да, они использовали дорогие и качественные материалы, но вид им хотелось именно уютный, бабушкин. И получилось очень здорово и мило, практичность и все необходимые удобства грамотно вписаны в общий стиль оформления. Но наслушались они почти от каждого входящего в дом... хорошо, что они сами люди спокойные. Им нравится — и прекрасно, другим не нравится — не вам тут жить. Стараюсь тоже не вестись на указания доброжелателей и твержу, что жить в моем доме буду я, а не советчики.
Сколько работал с дизайнерами, никогда не видел, что бы дизайнеры сами, что то лепили. Обычно каждую комнату поговаривают с заказчиками , показывают три ди моделирование, по квартире прогуляться можно виртуально. Для нас строителей очень удобно работать с дизайнерами, где каждая, черновая работа рассчитана до сантиметра. На каждую комнату, талмуд по закладки кабелей, труб под отопление отступы под гипсокартон, углы, потолки все до сантиметра рассчитаны, за нами мебельщики приходят, у них уже все подготовлено. Только устанавливай. Но это обычно у богатых людей. Дизайнеры от фирмы, которые торгуют дорогими строй материалами.
Помню случай делали двух этажную квартиру 600 кв. м. Приходит муж заказчицы и начинает мне, мозг выносить, что нишу для сейфа под оружие я делаю не так и не там. Не вступаю в спор, вижу мужик раздражен. И хочет сорваться на ком то. Звоню дизайнерше, сообщаю изменение чернового варианта. Приезжает. Начинаются объяснения, мужик начал горячиться. Обоих нас уволил. Он деньги платит. Он здесь и командует. Короче проорался. Приезжает жена, мягко все разрулила, попросила услышать мужа и пойти на встречу. Сделать перерасчёт. На следующий день принесли допсмету, естественно надо переделывать дизайн, черновых работ, отделочных, мебели под сейф. Сумма внушительная. Богатые деньги считать умеют. Махнул рукой а делайте, что хотите. Когда увидел готовый ремонт, заявил, можете ведь, когда на вас наорешь.
Если вам скачали картинку с интернета и принесли показывать в качестве дизайна не привязан к реальной площади без расчётов. Типа 5ти ярусный потолок в квартире высотой 2,7 м это чаще всего не дизайнеры, а шарлатаны.
- Я так долго выбирала вариант дерева для мебельных фасадов. Показали образец, и я согласилась. В итоге мы получили вообще не то, что хотели изначально. Но ремонт забрал уже все силы, поэтому махнули рукой и живем с такими фасадами. В следующий раз никогда не буду выбирать по маленькому кусочку. Только в объеме! И с искусственным камнем такая же история.
Вот я тоже не понимаю по маленькому образцу как это будет выглядеть. Поэтому лучше всего иметь фото готовой модели на нужном фоне , чтобы оценить сочетание. Так как сам цвет фасада может выглядеть очень по-разному в зависимости от фона и освещения.
Я тоже так попалась: выбрала обои на кухню с крупным активным рисунком: бамбук,листья,чайники.. В магазине даже в ширину 2 полотен мне все нравилось,но когда поклеили всю кухню, я взвыла: все было очень ярко и " шумно" Помучилась неск лет, и купила новые обои: нежные ,серо-бежевые,под дерево. Живу уже 6 лет,довольна
- Мы купили квартиру и придумали для нее «дизайн мечты». Я относилась к этому спокойнее, муж же, наоборот, подбирал цвета, планировку, детали. Когда все было готово, влез его двоюродный брат со своей строительной бригадой, мол, сделаю все в лучшем виде! Я очень сильно сомневалась, но муж согласился, даже без договора, по-родственному. Отдал предоплату, и мы стали ждать.
Через полтора месяца нам впервые удалось попасть туда. Брат, кажется, даже не заглядывал в подробные файлы с дизайном. Также он просил еще денег, чтобы закончить этот ремонт. Муж сильно расстроился, позвонил брату, велел забирать свое барахло и возвращать все деньги. В общем, мы наняли нормального прораба, и с переделками этой работы почти три месяца пришлось ждать. Зато теперь у меня красивая квартира и минимум общения с родственниками мужа.
- Сын с женой затеяли ремонт. Заглянула я к ним, а эта фифа с порога: «Тут жить будем мы, советы нам не нужны». Сын промолчал. Что ж, пожелала им удачи. Через неделю невестка звонит, зовет в гости. Ладно, пришла. Иду помыть руки и застываю: вся ванная в леопардовой плитке! Сын отводит глаза, а невестка подпрыгивает рядом: «Ну скажите, что классно!» Мда-а, идеально.
Вот такой лифт в новостройке. Кажется, автор объявления выбрал отличное место для рекламы своих услуг
- Знакомый делал капитальный ремонт в квартире, нанял рабочих по рекомендации. Надо было заливать полы. Купил цемент — ровно столько, сколько сказали эти мастера. Допустим, взял 20 мешков, а после ремонта осталось 10 лишних. Эти же золотые работники предложили купить у него оставшийся цемент, но за половину цены. Пришлось ему продавать по дешевке
- Сидел муж как-то без работы в загородном доме. И вот приезжаю я в пятницу, а он улыбается — довольный такой. Чую подвох какой-то, захожу в спальню. А он там обои покрасил в мой любимый голубой цвет. Сюрприз, так сказать... Я, конечно, все понимаю, старался, порадовать хотел. Но ничего, что вся спальня была подобрана по цвету — от мебели, занавесок, ковра и светильников до покрывала на кровати? Везде оттенки темного шоколада и кремово-золотистого. И вот теперь среди всего этого великолепия висят голубенькие обои — ощущение, что мою спальню перенесли в казенное учреждение давних времен. Благо, хоть до потолка покрасил, а не до середины. Проблема в том, что муж уже работает, и когда теперь мы это «чудо» перекрасим — большой вопрос.
Интэрэстно... а как это: "покрасил до потолка, а не до середины"?... до середины кого-чего? потолка?
Этому напольному покрытию уже шесть лет. А сделали его очень просто: старые деревянные полы отциклевали и потом покрыли лаком
«Лучшее решение за весь ремонт», — считает хозяйка квартиры.
- Делали ремонт в коридоре. Купили полипропилен, а он только на бутилат крепится. Ну и еще он тяжелый, пришлось распорки ставить. Я бальными танцами занималась и развесила на кухне огромное платье для вальса со всеми подъюбниками. И вдруг раздается грохот. Это папа на ночь глядя пошел воды на кухню попить. Забыл про платье, подскочил, стал убегать от него — и снес все распорки.
А у меня шарик гелевый немного сдулся и с потолка опустился к кровати....
- К Новому году собирался закончить ремонт в комнате в новостройке. Двое рабочих — отец и сын — работали на объекте с середины октября. С виду они были ответственные, но на деле оказались так себе. Сроки завершения ремонта постоянно переносились: то не было стройматериалов, то штукатурка долго сохнет. 29 декабря они позвонили: «Хозяин, принимай работу». Приезжаю. Захожу в комнату, а там люстра перекошенная, выключателя лампы нет, на белой батарее наляпано синей краской. Говорю: «Доделывайте или не заплачу». На праздниках они, естественно, не работали. Только 17 января приехали доделывать. В тот же день с ними расплатился. Ремонт вместо одного месяца продлился почти три.
Вообще то 3 месяца делается ремонт в 3 комнатной квартире 3мя рабочими.!
Бонус от автора, которая тоже недавно затеяла ремонт
Отчего тут икать? Не прям ужас. Если бы одна половина была старая чугунная, тогда и икнуть можно
В прошлом году я переехала. Квартиру пришлось покупать довольно быстро — ребенку нужна была прописка, чтобы прикрепиться к новой школе. Взяла более-менее приличный вариант из того, на что хватило денег. Но под ремонт. В квартире хватало загадочных инженерных решений, но больше всего мне понравилась длиннющая отопительная гармошка под окном большой комнаты. Мастер, который приходил ко мне менять сантехнику, глянул на радиаторы, икнул и спросил: «Это что за конструкция?»
Естественно, батарея грела воздух так, что мы всю зиму прожили с приоткрытой дверью балкона. В мае я поняла, что с этим что-то надо делать. Позвала мастера, и он снял основную часть гармошки, оставив блок всего из шести секций. В этом отопительном сезоне нам живется уже гораздо лучше. Похорошело и Григорию — цветку, который остался нам в наследство от предыдущих хозяев. Да-да, я знаю, что его пора пересадить, но пока руки не доходят.
а вот там краник красный на фото не судьба повернуть? ну чтобы в ожидании ремонтного решения улицу не топить?
А в нашей следующей статье мы расскажем про 9 неписаных правил хорошего соседства, благодаря которым в подъезде становится уютнее. Если что, про ремонт и шум во внеурочное время там тоже кое-что есть.