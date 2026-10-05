20+ спонтанных покупок, которые неожиданно принесли людям простое маленькое счастье

До 40 лет мужчина практически не держал инструмент в руках, а потом одна случайная поездка изменила его жизнь. «Мы с женой просто катались на машине и в какой-то момент решили свернуть туда, где еще ни разу не были», — вспоминает он. Так супруги оказались в СНТ, увидели заросший участок с табличкой «Продам» и вскоре купили его. Дома там не было — только вагончики, старые сараи и несколько плодовых деревьев. Автор вспоминает: «А потом я начал ставить забор, строить дом, копать колодец, заниматься садом и виноградом». Спустя 14 лет спонтанно купленная дача стала главным увлечением всей семьи.