20+ спонтанных покупок, которые неожиданно принесли людям простое маленькое счастье
Обычно перед покупкой чего-либо существенного советуют подумать, почитать отзывы и хотя бы немного все взвесить. Но иногда люди поступают ровно наоборот: замечают вещь, билет или новую возможность и решают брать. В этих историях спонтанные покупки оказались тем редким случаем, когда отсутствие долгих раздумий привело к очень приятным последствиям.
- На распродаже отхватила добротную деревянную шкатулку для украшений. Поставила дома на тумбочке и не могла нарадоваться. Через пару дней пришла в гости свекровь и увидела покупку. Тихонько позвала сына и начала предъявлять: «Ого, сына! Это тебе бывшая жена вернула?» Я стояла в полном недоумении. В итоге выяснилось, что точно такую же шкатулку свекровь когда-то дарила первой своей невестке. Вот она и подумала, что та вернула все подарки. Неловко вышло, но потом мы со свекровью хихикали, что вкус у нас идентичный — одинаковые шкатулки выбрали.
- Я три с половиной года не держала мяч в руках. А потом совершенно спонтанно купила новый — просто потому, что он был яркий и будто смотрел на меня. Возможно, свою роль сыграло еще и то, что он отлично подходил под мои джинсы. В тот же вечер я нашла на карте подходящий корт. А уже на следующий день в восемь утра была там и снова кидала мяч. Одной неожиданной покупкой я обеспечила себе отличное настроение на весь день.
Когда решил купить дачу и понял, что там можно не только картошку выращивать
До 40 лет мужчина практически не держал инструмент в руках, а потом одна случайная поездка изменила его жизнь. «Мы с женой просто катались на машине и в какой-то момент решили свернуть туда, где еще ни разу не были», — вспоминает он. Так супруги оказались в СНТ, увидели заросший участок с табличкой «Продам» и вскоре купили его. Дома там не было — только вагончики, старые сараи и несколько плодовых деревьев. Автор вспоминает: «А потом я начал ставить забор, строить дом, копать колодец, заниматься садом и виноградом». Спустя 14 лет спонтанно купленная дача стала главным увлечением всей семьи.
- Обычно я не склонна к импульсивным покупкам, потому что вещи для дома ищу довольно целенаправленно, особенно антиквариат. Но однажды все-таки не удержалась и купила четыре стакана в виде отдельных частей рыбы. Если поставить их друг на друга, получается целая рыбка. Прошло уже несколько месяцев, а эта покупка по-прежнему меня радует. Я даже стараюсь сразу мыть стаканы и возвращать их на место. Потому что рыбка обязательно должна стоять вместе со своей головой.
- Обычно спонтанные покупки у людей — это одежда, косметика или обувь, а я однажды внезапно купила билеты на балет и в театр. Хотя я очень люблю такие места, хожу туда нечасто. Я уже десять лет живу в Болгарии, и всемирно известные постановки на болгарском языке до сих пор иногда звучат для меня непривычно. Например, недавно ходила на мюзикл Mamma Mia, где известную песню перевели на болгарский. Для меня это было очень странное ощущение. Но сама идея вдруг взять и купить билеты мне все равно понравилась.
Когда наливаешь себе чай и понимаешь, что хочется не чего-то сладкого, а... планшет
Девушка рассказывает, что вечером совершенно спонтанно поехала и купила себе айпад. Причем впервые — не в кредит и не в рассрочку: «Я просто заплатила за него наличными». А потом сидела дома и плакала, потому что вдруг осознала: теперь она действительно может позволить себе такую покупку. «Я так счастлива!» — написала девушка.
- Забежала в магазин за носками мужу. Хожу, выбираю. И тут аж зависла — увидела на распродаже огромного плюшевого гуся почти в человеческий рост. Постояла рядом, посмеялась и... купила, забыв про носки. Кое-как дотащила его до дома, заваливаюсь, а муж смотрит на меня, потом на гуся и выдает: «Лена, блин, ты бы хоть позвонила и предупредила, что у нас гости будут». Через неделю именно муж уже лежал на диване в обнимку с этим гусем и говорил детям: «Не трогайте Геннадия, он со мной телевизор смотрит». Теперь у гуся есть имя, свое место на диване и статус самой удачной покупки месяца.
- Несколько лет назад я решила, что вещи вокруг должны хотя бы иногда заставлять нас улыбаться. Поэтому однажды импульсивно купила носочки для ножек стульев в виде кошачьих лап. Муж тогда здорово надо мной посмеялся. Но от покупки я не отказалась и быстро к ней привязалась. Теперь у меня уже второй комплект таких носочков. Более того, кошачьи лапы постепенно появляются и на других стульях в доме — они совершенно глупые, и именно за это я их обожаю.
- Однажды вечером после работы я зашла в зоомагазин всего лишь за таблеткой от клещей для собаки. На верхней полке сидела корелла и вдруг начала повторять за мной движения: я подняла руку — он поднял крыло, я покачала головой — он сделал то же самое. Продавец сказала, что мальчик очень общительный, и я тут же выдала: «Я его хочу! Заверните!» Но кассу уже закрыли, поэтому забрать птицу можно было только утром. Хотя обычно я не переношу клиентов на другое время, но на следующий день сдвинула записи, вызвала такси к открытию магазина и приехала за попугаем, которому трехлетний внук заранее придумал имя Коралл. Дома Коралл первым делом так зашипел на овчарку, что та три дня боялась заходить в дом. С него все и началось: теперь у меня четыре кореллы.
Порой даже одно фото, сделанное на старый пленочный фотоаппарат, радует больше, чем тысячи однотипных на телефоне
Однажды девушка психанула и спонтанно купила пленочную мыльницу, хотя вокруг нее и так хватает друзей-фотографов. «И вот пришла первая проявленная пленка», — делится она.
- В 16 лет я получил свою первую зарплату и решил распорядиться ею максимально по-своему. Я просто обожал ананасы, поэтому купил 27 банок консервированных и еще три свежих. Со всем этим богатством я и явился домой. Мама посмотрела на запасы и первым делом сказала: «Сынок, да ты ку-ку!»
- В этом году мне исполняется 40, и я впервые в жизни купила себе бальные туфли. Моя младшая дочь профессионально занимается спортом, и уже шестой год бальные танцы — наша семейная вселенная: тренировки, соревнования, музыка, детали и бесконечные видео. Очень сложно постоянно находиться внутри этого мира и самой в него не погрузиться. Я долго держалась, но, в конце концов тоже купила туфли. Решила, что просто попробую и выучу пару шагов. В пятницу у меня первая тренировка по латине, а потом я планирую добавить стандарт — никогда не поздно начать то, чего тебе хочется.
- Однажды после работы я совершенно импульсивно заехал и купил обручальное кольцо. Мы с моей дамой сердца уже обсуждали брак, поэтому сама идея не появилась из ниоткуда. Но вот конкретно эту покупку в тот день я вообще не планировал. Красивый сценарий предложения тоже придумать не успел: пришел домой, растерялся и практически сразу выпалил вопрос. Прошло почти 15 лет, у нас трое детей, а та внезапная покупка давно стала частью нашей семейной истории.
Зашла в магазин скоротать время, а вышла в шубе. Иногда вселенная работает прямо через примерочную
В начале года девушка добавила на карту желаний эко-шубу, но долго не могла найти подходящую. Как-то раз она зашла в магазин просто скоротать время — и неожиданно увидела почти такую же, как на заветной картинке. «В итоге спонтанно ее купила. Как же я счастлива!» — призналась она.
- Когда я впервые переехала в квартиру одна, до меня неожиданно дошло, что теперь никто не решает за меня, как должен выглядеть мой дом. У меня была взрослая работа, собственные деньги и возможность купить то, чего в детстве я себе позволить не могла. Поэтому я приобрела гигантское кресло-мешок. Мне хотелось смотреть в нем фильмы на Хэллоуин и есть конфеты. С тех пор я уже несколько раз переезжала, а кресло по-прежнему занимает половину гостиной. И оно все еще любимое место гостей: люди видят его и тут же бросаются туда как дети.
- Как-то раз зашел в магазин просто посмотреть роботы-пылесосы. Ничего серьезного заранее не изучал и в итоге практически без чтения отзывов взял самую популярную модель примерно за 13 тысяч. После первой же уборки контейнер оказался полон пыли и кошачьей шерсти. Тут я понял, что робот явно появился в доме не зря. Теперь он работает два раза в неделю. А я называю его лучшей по полезности покупкой года и удивляюсь, как раньше без него обходился.
- Моей импульсивной покупкой однажды стала хаски. Причем до нее у меня вообще никогда не было собаки. С тех пор прошло уже четыре года. И все эти четыре года моя хаски исправно следит за тем, чтобы я не скучала.
Детская мечта немного задержалась в пути, но все-таки добралась. Теперь главное — объяснить детям, что папа будет занят в ближайшее время
Мужчина случайно заметил в магазине китайский аналог «Денди» и купил его не раздумывая. «Это моя первая игровая приставка за 40 лет жизни. В детстве у меня ничего подобного не было», — рассказал он. Теперь вместе с ним играют и дети, но больше всего покупка радует, кажется, самого папу. По его словам, приставка подарила ему тот самый детский восторг, которого когда-то не хватало.
- Получив одну из первых зарплат, я поехал в Южно-Сахалинск с довольно расплывчатой целью купить себе что-нибудь интересное. Обычно выбирал книги по истории, но незадолго до этого посмотрел видео о жизни в Японии и изучении японского языка. В магазине мне попались сразу два учебника, пособие по иероглифике и хрестоматия. Я думал примерно пять секунд и решил забрать весь комплект. Продавщица удивилась: «Вы хотите учить японский? Но ведь это очень сложно...» Я только улыбнулся и ответил: «Ничего, справимся». Домой ехал невероятно довольный, хотел поскорее открыть книги, а с этой случайной покупки и началось мое увлечение языком, о котором я потом ни разу не пожалел.
- Однажды я пошла в магазин всего лишь за зубной пастой, которую посоветовал стоматолог. Но там совершенно неожиданно увидела чемодан именно такого формата, какой давно искала: небольшой, ярко-оранжевый и на четырех сдвоенных колесах. До этого постоянно что-нибудь не устраивало — то цвет, то колеса. А этот встретился буквально в квартале от дома. В итоге я сразу его купила. Паста на этом фоне как-то отошла на второй план, ведь ее везде продают.
- Меня раздражало, что почти все свитеры в магазинах либо огромные, либо сделаны из дешевой синтетики. Я долго пыталась найти нормальный классический вариант, но ничего подходящего не попадалось. В итоге разозлилась и вместо очередного свитера купила пряжу. А потом взяла и научилась вязать сама. Теперь делаю себе именно тот свитер, который изначально хотела. Правда, с графиком 6/1 работа движется не слишком быстро, зато покупка пряжи неожиданно привела меня к новому умению.
Самое интересное в этих историях даже не то, сколько стоили покупки. Куда важнее, что одна вещь вдруг подтолкнула человека к спорту, другая — к новому хобби, а третья просто осталась любимой частью повседневности. Наверняка и у вас было нечто подобное. Если да, то загляните еще в 20 историй о походах в магазин, которые подняли настроение и 17 фото и историй с барахолок.
Комментарии
Было, было - захотела я как-то купить рыбку у мастера-керамиста в интернете)