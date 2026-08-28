Эмм... с трудом уже по тексту поняла смысл двух первых предложений. "Дочь любит..., в магазине увидела... отослала фото дочери". Дочь отослала фото дочери??? Я так понимаю, что мама увидела в магазине игрушку и фото отослала дочери. Иногда без толкача адме не поймешь.
20 историй о походах в магазин, которые подняли настроение, как скидка 99%
Список покупок, корзина, очередь, касса — маршрут настолько привычный, что удивить тут, кажется, уже нечем. И все же покупатели и сотрудники магазинов раз за разом превращают обычный поход за продуктами в историю, после которой настроение становится чуточку лучше.
- Дочь любит динозавров и мотоциклы, в магазине увидела дешевую китайскую игрушку динозавра на мотоцикле. Отправила фото дочери, она сказала: «Обязательно купи!» Когда принесла его на кассу, продавщица вместо того чтобы его просто пробить взяла его и со звуками «би-би, би-би» начала возить туда-сюда у сканера. Когда я оплатила покупку, она сказала: «Я хочу себе такой же», — и убежала за ним. Продавщице лет 40, дочери 19.
- Стою в очереди в продуктовом. Передо мной студентик высыпал на прилавок кучу мелочи и медленно отсчитывает. А я тороплюсь и говорю: «Я заплачу!» Купила ему пирожок, он поблагодарил и убежал. Через минуту дверь распахивается, парень бросается ко мне и как выпалит: «Девушка, а давайте на свидание сходим? Вы только не думайте, что у меня денег мало — я заработаю!» А мне на минуточку 35.
Когда магазин обещает доставку за полчаса, но есть сомнения в курьере
Девушка заехала в соседнюю деревню, в местный супермаркет за хлебом. И прямо с порога цивилизация заиграла новыми красками. На вывеске она увидела: «Доставка 30 минут», а чуть ниже — саму «службу доставки»: пушистую, полосатую, весом килограмма четыре и оккупировавшую весь транспортный цех. «Судя по ее блаженному виду, за последние полчаса она не то что тридцать минут никуда не бежала, она даже усом не повела», — отметила автор поста. И тут девушка задумалась, стоит ли вообще доверять такой противоречивой рекламе. «С одной стороны — обещают скорость. С другой — курьер явно ушел в глубокий энергосберегающий режим, принял форму корзины и, кажется, плевать хотел на мои дедлайны», — подытожила она.
- В магазине как-то была акция: покупателям давали металлические игрушечные монеты. Я набрал несколько штук и между делом сказал кассиру, что это детям. Только детям я их так и не отдал. Теперь монетки лежат у меня в вазочке, и я периодически достаю их и держу в руках. Причем у меня есть около килограмма настоящих монет из разных стран, где я бывал. Но почему-то именно эти игрушечные мне дороже. До сих пор жалею только об одном — что взял их мало.
- В магазине интеллигентный мужчина сделал мне несколько комплиментов. Я купила все необходимое, вышла и вызвала такси. Пока ждала машину, он оказался рядом, и мы ненавязчиво разговорились. В итоге познакомились, и я спросила, почему ему вообще захотелось подойти именно ко мне. Ответ меня удивил: «Из-за выглаженного платья!» Представляете? Не из-за внешности, а просто платье было хорошо выглажено. Оказывается, иногда для первого впечатления достаточно утюга.
Ох уж эти товары по акции
- Мы с подругой вечером зашли в магазин и разошлись по разным полкам. Через некоторое время я увидела, что рядом с ней стоят два парня и пытаются познакомиться. По лицу подруги было понятно, что ей это совсем не нравится. Я подошла, взяла ее под руку и громко сказала: «Опять ты это начинаешь?! Пристаешь к людям в магазине!» Потом повернулась к парням и с максимально серьезным видом добавила: «Извините за беспокойство, больше не повторится». И быстро увела подругу, пока они пытались понять, что сейчас произошло.
- В магазине увидела дыни по акции. Выглядели красиво, но я не умею их выбирать, поэтому попросила продавца помочь. Он взял одну и говорит: «Просто надавите вот сюда и...» Его рука провалилась в мякоть по самую ладонь, а сок потек на пол. И тут он как заорет: «Лена-а-а, дыни убираем, они уже все!» Извинился и посоветовал дождаться нового завоза.
- Вечером я гуляла с немецкой овчаркой и вспомнила, что дома закончился корм. Добежала до зоомагазина, привязала собаку к турникету и велела сидеть и ждать. Пока выбирала корм, услышала какой-то грохот и визг, но даже не подумала о собаке: она же привязана и в наморднике. Поворачиваю за очередной стеллаж — а навстречу идет моя овчарка. И тащит за собой кусок забора, к которому был прикреплен турникет. Пришлось компенсировать. Зато теперь я знаю, кого можно брать к маме на дачу вместо тягловой силы.
Культурная столица, в которой даже голуби читать умеют
- Пару месяцев назад рядом с домом открылся новый магазин, и я стал иногда заходить туда после работы. На одной из касс появилась девушка, которая каждый раз первой со мной здоровалась. Я, конечно, отвечал, но после третьего или четвертого раза начал подозревать, что тут что-то нечисто. Даже мелькнула мысль: а вдруг она так ненавязчиво флиртует? В очередной раз встретил ее уже не в магазине, а в подъезде. Да, ею оказалась моя соседка снизу. Я просто несколько месяцев не узнавал собственную соседку. Похоже, пора покупать очки.
У меня бывает такое когда вижу человека в другой роли. Ходил на обед в шашлычку - там семья армян ее держит, сами за прилавком. Они меня уже знали. Тут мы в выходной с семьей выбираемся в парк. Пока дети заняты, я кручу головой по сторонам - смотрю что вокруг. Ту мне какая-то пара за столиком летника машет и говорит: Это тоже наше кафе - заходите. я их не узнал пока не сказали что они из той шашлычки. Но я не отрицаю того что у меня очень плохая память на лица.
- Однажды я пошла в магазин за хлебом и встала у кассы рядом с молодым человеком. Кассир почему-то решила, что мы пара, и даже пошутила, что нам, наверное, вместе пельмешки варить. А потом пробила наши покупки одним чеком. Парень улыбнулся и расплатился за нас обоих, так что хлеб достался мне бесплатно. На выходе он попросил мой номер телефона. Я растерялась, поблагодарила его и... номер не дала. Хлеб давно съеден, а мысль «А что было бы, если бы...» иногда возвращается.
А потом выслушивай от жены, что купил огурцы «неправильные»
- Как-то в магазине я протянула кассиру тысячу рублей. Он возмутился, что с утра все приходят с крупными деньгами, велел сходить в ларек за жвачкой и разменять купюру. В итоге сдачу он все-таки нашел. Вечером я снова пришла к той же кассе — теперь с пятитысячной купюрой и буханкой хлеба. Кассир узнал меня и спросил: «Опять вы, вы издеваетесь?» А я возьми да и ляпни: «Так ведь уже не утро, сдача должна быть!»
Ну в принципе вы правы.
За день она должна была нахватать денег, так что сдачу уже можно найти.
- Я стояла в магазине и заметила у соседней кассы двух детей с тридцатью рублями. Они выбирали сладости, но денег на то, что хотелось обоим, не хватало. Кассирша вышла из-за кассы и пошла вместе с ними искать подходящие батончики. Наконец, нашла два по 18 рублей и сказала, что денег хватит. Я уже хотела добавить недостающую сумму, но кассир сама заплатила разницу. Дети убежали довольные, а она крикнула им вслед, что пять рублей они теперь ей должны. Мне эта мелочь подняла настроение на весь вечер и даже на следующий день.
- Как-то поздно вечером я зашел в магазин и заметил мужчину, который уже несколько минут выбирал один-единственный огурец. Он брал каждый в руки, внимательно осматривал и клал обратно. Наконец я спросил: «Плохие?» Мужчина совершенно серьезно ответил: «Нет, хорошие. Но жена попросила купить именно нормальный!» Я сказал, что теперь понимаю всю ответственность момента. Он только вздохнул: «Вот и я не понимаю, какой из них нормальный».
Найдена причина, почему так быстро заканчивается зарплата
Мужчина подошел к кассе в супермаркете и поприветствовал кассира обычным «добрый день». Она пробила его маленький салатик и банку пюрешки, а покупатель тем временем решал, расплатиться наличными или картой. Когда кассир спросила, как он будет платить, мужчина выбрал наличные. «Далее смотрю на экран, потому что считать я не умею, а там вот такое!» — подытожил автор поста.
- Однажды передо мной на кассе стоял папа с маленькой дочкой. Девочка очень хотела сама выкладывать покупки на ленту, и отец терпеливо подавал ей продукты по одному. Когда дошла очередь до бутылки молока, он предупредил: «Только осторожно, тяжелая». Девочка справилась, гордо посмотрела на кассира и объявила: «Я, вообще-то, сильная и независимая женщина!» Отец тут же отвернулся, потому что пытался сдержать смех.
- Поздно вечером я пошла в магазин и еще до кассы почему-то начала мысленно готовиться к тому, чтобы на выходе не забыть сказать продавцу «до свидания». Оплатила покупки, забрала товары и приготовилась вежливо попрощаться. А потом уверенно сказала продавцу: «Здравствуйте!» На секунду мы оба замолчали. Потом поняли, что произошло, и рассмеялись.
- Как-то раз шел к кассе в магазине, где работала моя знакомая. Увидел ее со спины, подошел и обнял. Еще и успел сказать: «Привет, как дела?» А потом посмотрел ей в лицо. А на меня смотрел совершенно другой человек с максимально ошарашенным видом.
Пожалуй, в магазинах интереснее всего оказываются не скидки и новинки, а люди. Иногда достаточно нескольких минут у кассы, чтобы домой отправиться уже под впечатлением. Наверняка и у вас есть классная история, ведь зачастую и покупатели, и продавцы тоже умеют превращать рутину в маленькое событие.