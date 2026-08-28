20 историй о походах в магазин, которые подняли настроение, как скидка 99%

У меня бывает такое когда вижу человека в другой роли. Ходил на обед в шашлычку - там семья армян ее держит, сами за прилавком. Они меня уже знали. Тут мы в выходной с семьей выбираемся в парк. Пока дети заняты, я кручу головой по сторонам - смотрю что вокруг. Ту мне какая-то пара за столиком летника машет и говорит: Это тоже наше кафе - заходите. я их не узнал пока не сказали что они из той шашлычки. Но я не отрицаю того что у меня очень плохая память на лица.