10 светлых книг, от которых не оторваться даже когда за окном уже темно

Очень душевная книжка о том, как книги способны соединять одинокие сердца и отгонять душевные невзгоды. Пожилой Мукеш тяжело переживает утрату жены и никак не может наладить контакт с внучкой-книголюбом. Желая стать к ней ближе, он начинает читать книги из загадочного списка, который нашел в библиотеке. Одолевая произведения одно за другим, он открывает для себя совершенно новый мир и знакомится с замкнутой девушкой-библиотекарем Алейшей, у которой тоже хватает своих личных сложностей. В итоге романы становятся для них мостиком к взаимопониманию и помогают справиться с одиночеством. На выходе мы получаем простую, милую, и при этом очень настоящую и искреннюю историю о поддержке и человеческом тепле — самое то, чтобы развеяться на выходных после трудовой недели.