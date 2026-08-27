10 светлых книг, от которых не оторваться даже когда за окном уже темно
Располагайтесь поудобнее в гамаке, запасайтесь ромашковым чайком — и открывайте хорошую книгу. Ведь чтение художественной литературы отлично помогает отвлечься от суеты и переключиться на приятные, радостные мысли. А светлые и душевные книги способны сделать чуть ярче любой день. При этом вам не нужно никуда спешить и что-то придумывать, потому что новые миры оживают прямо на книжных страницах.
«Колдовской апрель», Элизабет фон Арним
Это книга, которую стоит раскрыть, когда городская суета выпила все силы и хочется наконец выдохнуть. В центре сюжета у нас четыре совершенно разные англичанки, уставшие от семейной рутины и серого быта, которые решаются на авантюру: скидываются и снимают на месяц виллу в солнечной Италии. Страницы произведения буквально дышат морским бризом, ароматом цветущих глициний и персиковых деревьев. Но за красивыми пейзажами скрывается куда более глубокая история. Под южным солнцем у героинь постепенно пропадают старые обиды, исчезает взаимное раздражение и возвращается давно забытый вкус к жизни. История оставляет после себя удивительное ощущение тепла и спокойной уверенности в том, что все обязательно наладится.
«Проект „Рози“», Грэм Симсион
Запредельно смешная и трогательная романтическая комедия, которая читается на одном дыхании. Главный герой — гениальный профессор генетики Дон, который привык жить по четкому расписанию и к поиску жены решил подойти научно, составив 16-страничный опросник со строгими категориями и жесткими критериями. И надо же чтобы именно в этот момент в его стерильную жизнь ворвалась бы Рози — спонтанная, вечно опаздывающая девушка, которая не подходит ни под один пункт исследования. Вы будете хохотать над попытками Дона всё рационализировать и умиляться тому, как любовь ломает любые алгоритмы.
«Ходячий замок Хаула», Диана Уинн Джонс
Автор статьи не смогла не упомянуть свою абсолютно любимую книгу для любого времени года. Даже если вы десятки раз смотрели шедевр Миядзаки, творение миссис Джонс точно удивит вас совершенно новыми деталями и искристым британским юмором, увы, теряющимся в адаптации. Сюжет знаком всем поклонникам анимационного фильма: Софи, превращенная злой ведьмой в старуху, нанимается кухаркой в загадочный замок, бродящий по холмам и топям. Вот только его хозяин, волшебник Хаул — вовсе не таинственный меланхоличный красавец, а легкомысленный, взбалмошный юноша, обожающий устроить драму по случаю и без. Но лично я не знаю ни одного человека, которого бы не покорило это тепло написанное произведение, способное заслуженно похвастаться как неожиданными поворотами сюжета, так и забавными перепалками, ну и, конечно же, уморительнейшей любовной линией.
- Муж как-то в шутку заявил, что я не выдержу без телефона и пары часов. Я вспылила, цапнула с полки дочери первую попавшуюся книгу и ушла в парк. В итоге очнулась в сумерках, пропустив пять звонков. Вернулась домой и говорю ему: «Я думала, что замуж выходила за принца, а оказывается у меня в мужьях чародей, которому лишь бы сделать из мухи слона!». Посмеялись, помирились, а уж как эта книжка про прекрасного Хаула до сих пор проходила мимо меня — ума не приложу!
«Симон», Наринэ Абгарян
История начинается в маленьком армянском городке, где прощаются с местным каменщиком Симоном. Человеком он был непростым, но обладал редким даром — умел искренне любить. Попрощаться с ним приходят несколько женщин, которых он любил в разные периоды своей жизни. И через воспоминания перед нами разворачиваются судьбы возлюбленных каменщика: у каждой со своими драмами, непростым бытом, нелегкими испытаниями, но с тем светлым чувством, которое Симон сумел им подарить. Написано удивительно тепло, с фирменным для Наринэ Абгарян юмором и мудростью, когда сквозь легкую грусть неумолимо проступает улыбка.
- Мамуля вышла на пенсию и совсем сникла. Тут подруга затащила ее в книжный клуб — и мы обомлели: наша мама с новой прической, в ярком платье, вся цветет и пахнет. Решила и я почитать их книгу месяца. Стащила у нее экземпляр, открываю, а там вместо закладки ответ на все вопросы в виде телефонного номера и имени Дима. Выяснилось, что на этой встрече она познакомилась с мужчиной. В общем, роман «Симон» Наринэ Абгарян оказался заряжающим на счастье и любовь.
«Ведьмины байки», Ольга Громыко
Если вам вдруг хочется чистого веселья, качественного юмора и ламповой атмосферы, то срочно спешим категорически порекомендовать данное произведение. В этом сборнике ироничных и легких историй о рыжей ведьме Вольхе Редной и её верных друзьях нет пафосных спасений мира — только веселые фантазийные будни в пути-дороге: то водяного из пруда выселить, то с деревенскими упырями разобраться, то подшутить над заезжим чародеем. И все эти задорные перипетии описаны неповторимым авторским слогом с таким искрометным юмором, что улыбка не сойдет с вашего лица до последней страницы.
«Квартира на двоих», Бет О’Лири
Очень свежий и уютный роман с оригинальной завязкой. Тиффи и Леон снимают одну квартиру на двоих, но... никогда не виделись! Леон — медбрат, работает в ночные смены и бывает дома только днем, а Тиффи по долгу службы обитает в квартире вечером и ночью. Вся их коммуникация сводится к сотням записок на стикерах, которые они оставляют по всему дому — от напоминаний вынести мусор до рецептов и личных секретов. Постепенно через эти листочки между ними возникает настолько глубокая и трогательная связь, что вы будете с замиранием сердца ждать их первой реальной встречи.
- Достала эту книжку, пока ждала очередной раз опаздывающего кавалера в кафе. Парень задерживался уже на полчаса, но я даже не заметила — сюжет захватил с головой. Когда он наконец явился, я глянула на него, потом на страницу и вдруг как выдам: «Знаешь, а ведь парней вроде тебя главная героиня обычно бросает еще в первой главе!». Злостный опоздун опешил, а я встала, подхватила книгу со стола и ушла звать подружек на кофе. Заодно и книжку им посоветую.
«Ребекка с фермы Солнечный ручей», Кейт Дуглас Уиггин
Прекрасная, светлая классика для тех, кто до дыр уже зачитал «Поллианну» или «Аню из Зеленых Мезонинов». Юная фантазерка Ребекка приезжает жить к двум своим строгим и сухим тетушкам, которые попытаются сделать из неё «воспитанную леди». Похвальное стремление, но, разумеется, не стоит и на секунду сомневаться, что неуемная энергия, доброе сердце и способность видеть красоту в самых простых вещах этой невероятно искренней девочки постепенно изменят не только этот застегнутый на все пуговицы дом, но и весь маленький городок. Удивительно душевная история, которая с легкостью вернет вас в детство.
«Поместье-зверинец», Джеральд Даррелл
Бумажный концентрат позитива, умиления и безумных курьезов! В других подборках мы частенько советуем книги из трилогии о детстве знаменитого натуралиста, но в данном произведении он рассказывает о том, как, уже будучи взрослым, создавал свой собственный зоопарк на острове Джерси. Приготовьтесь познакомиться с невероятной галереей обитателей этого зверинца: от придирчивых лемуров и капризных тапиров до эксцентричных работников, которые пытаются с ними совладать. Даррелл пишет о животных с такой невероятной любовью и так забавно описывает постоянный хаос своей жизни, что книга моментально поднимает настроение даже в самый хмурый день.
«Список для чтения», Сара Ниша Адамс
Очень душевная книжка о том, как книги способны соединять одинокие сердца и отгонять душевные невзгоды. Пожилой Мукеш тяжело переживает утрату жены и никак не может наладить контакт с внучкой-книголюбом. Желая стать к ней ближе, он начинает читать книги из загадочного списка, который нашел в библиотеке. Одолевая произведения одно за другим, он открывает для себя совершенно новый мир и знакомится с замкнутой девушкой-библиотекарем Алейшей, у которой тоже хватает своих личных сложностей. В итоге романы становятся для них мостиком к взаимопониманию и помогают справиться с одиночеством. На выходе мы получаем простую, милую, и при этом очень настоящую и искреннюю историю о поддержке и человеческом тепле — самое то, чтобы развеяться на выходных после трудовой недели.
«Вы найдёте это в библиотеке», Митико Аояма
Искрометные и юморные книги, это, конечно, хорошо, но давайте немного замедлимся, так как на очереди у нас удивительно медитативная, нежная и вдохновляющая японская проза. В центре сюжета — маленькая районная библиотека, которой заправляет весьма своенравная и колоритная женщина по имени Саюри Комэти. Сюда приходят совершенно разные люди, застрявшие на распутье судьбы: девушка, мечтающая сменить работу, пенсионер, потерявший смысл жизни, одинокая мама в декрете. Каждому из них Саюри вместе с запрашиваемой книгой неожиданно выдает чрезвычайно странный предмет — будь то швейная иголка, стеклянный шарик или детская игрушка. И именно эта случайная вещь в итоге помогает героям взглянуть на свою жизнь под новым углом и сделать шаг вперед. Таким вот метафорическим способом автор без душных нравоучений мягко напоминает нам: чтобы изменить жизнь к лучшему, не нужны грандиозные перемены — иногда достаточно сменить угол зрения и присмотреться к простым мелочам.
Ну а еще вдохновиться на перемены к лучшему можно с помощью книг в данной подборке: