18 рукодельников, чье мастерство вызывает восторженные охи и ахи
Когда человек делает что-то своими руками хорошо, это всегда восхищает. Будь то вязание или шитье, резьба по дереву или керамика, создание украшений из полимерной глины или из бисера — когда вещь создана с любовью, это видно. Так давайте же окунемся в мир творчества и присмотрим идеи уже для своих работ.
А в бонусе покажу, что я мастерю и что умеет делать моя коллега Оля.
Это не просто браслет из полимерной глины — это целое произведение искусства!
Вариант с осенними ягодами.
Я тоже так хочу научиться, только где взять время для хобби. Да и печь, наверное, дорого стоит...
Сможете догадаться, что это за самодельный новогодний костюм? Какой персонаж?
Девушка смастерила платье в виде рыбьей головы
Идея на бумаге.
На эскизе не платье, а скорее, туника, предполагающая все же наличие юбки (или хвоста) 🤔
Звучит странно? Возможно, но вы только посмотрите на результат!
Я сначала подумала, что за книнж, а теперь сама хочу сшить такое платье и по приколу его носить. Типа я рыба твоей мечты🤣
Лучший наряд: платье-мечта из остатков ткани
- Моя мама была швеей. Иногда ей доставались обрезки материала после пошива. Далеко не бедные заказчицы махали рукой на лишние 50 см ткани и, оставшись довольными, покидали нашу маленькую комнату в коммуналке.
Из таких обрезков мама и сшила мне выпускное платье. Верх был достаточно простой, а юбка ниже колена была с кружевным кантом. Я очень гордилась своим нарядом. Никто и подумать не мог, что он собран из остатков от роскошных заказов.
Спустя пару лет из-за нехватки денег платье пришлось сдать в комиссионку. Прошло время. И вот однажды в парке я увидела молодую парочку, гуляющую за ручки. На девушке было мое платье. Такая меня тоска взяла, что я, стиснув гордость в кулачок, подошла и спросила, не сможет ли девушка перепродать мне его. Она отказалась.
Сейчас моя семья вполне обеспечена. Живем хорошо! Но так хочется найти свой лучший наряд и вернуть его в семью.
Сначала может показаться, что эта красота — вышивка, но на самом деле перед нами брошь из полимерной глины, размер 6,5×4 см
Вероятно, этот веселый песец достанется кому-то в подарок на Новый год
Мастерица шутит, что шила платье для повседневной носки. Но потом поняла, что оно вышло нарядным. Девушка спрашивает, может, кто-то пригласит ее на праздник
Миниатюрный букет из полимерной глины, размер малинки — 1,5 мм!
Что люди делают со старыми изношенными джинсами? Обычно выбрасывают. А эта красотка из штанов своих сыновей сшила стильную куртку
Мужчина занимается деревом, а его жена — керамикой. В итоге вышел такой тандем — симпатичная ключница
Мамочка с удовольствием шьет костюмы на новогодние утренники. Сначала сыну, потом и дочь появилась
Шикарная, великолепная и просто богичная рыба от нашей читательницы с ником Руконожка Ай-Ай
Ну до чего же хороша! Не рыбка, а ихтиологический шедевр❤️ С глазами, полными достоинства 🙄 и зубами, полными амбиций!
А ещё пред-в-Кушений 😀
«Рыба-туфля, она же Фунтик. Глазастая, зубастая и может использоваться в хозяйстве».
Хозяйка смастерила своему любимому мурлыке не просто лежанку, а настоящую кровать. Кот, по ее словам, оценил
Мужчина занимается резьбой по дереву. Вот такую красоту сделал для дачного участка
Детский новогодний костюм, который вы не ожидаете увидеть на утреннике
«Кем ты, сыночка, хочешь быть на Новый год?» — спросила я пятилетнего ребенка, ожидая получить в ответ «рыцарем».
«Я, мамочка, хочу быть египетским богом солнца Амоном-Ра», — ответило чадо и оставило мать в недоумении. Амоном-Ра, так Амоном-Ра. Я и не с такими задачами справлялась, знаете ли".
«Самым сложным было сделать маску. Контур короны и причесона — золотой. Маска бога все-таки, не плебея какого-то».
«Получил от Деда Мороза желаемое, пофотался с девонками, доволен».
Когда сделано слишком хорошо
- Я швея. Одна постоянная клиентка заказала платье на новогодний корпоратив. По фигуре село идеально, глаза заиграли, ну, красотка! Она расплатилась, а вечером написала: «Верните мне деньги». Что случилось? А она: «Я дома надела платье и меня увидел муж. Сказал, что меня в нем не пустит на корпоратив, а то все мужики на меня вешаться будут.»
Что муж такое мог сказать, верю. 😊 Что из-за этого заказчица требует вернуть деньги - тоже верю, если это шутка, такое выражение восторга. Что требует всерьёз - да за кого вы нас принимаете?🤬
Женщина захотела и женщина сшила себе платье XVI века
К слову, наряд сделан для ролевой игры в историческом сеттинге по вампирам.
Немного баловства, и крылышки для милого песика на Хеллоуин готовы
Бонус № 1: Оля — моя коллега и она увлекается вязанием. Когда я увидела ее свитер, то просто выпала в осадок
Бонус № 2: А это моя работа. Увлекалась бисером в классе 8-м. Ожерелье долго лежало неприкаянным, и вот недавно я его выгуляла
Советую заглянуть в еще одну мою статью:
Комментарии
Спасибо, всегда интересно посмотреть на результаты фантазии и приложения правильных рук)
Ну и новая рыба, куда же без нее🐠
Cделанa по впечатлению от Банско, там это все есть: домики, горная речка, елки и снежные горы...