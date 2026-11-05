20+ собеседований, на которых все пошло не по плану, но так даже лучше
Собеседования не всегда идут так, как мы задумали, и работа мечты может ускользать буквально из рук. Но у жизни всегда есть на нас особые планы, и даже то, что казалось провалом или неудачей, может обернуться успехом. Впрочем, как и наоборот. Герои наших историй рассказали о своем опыте трудоустройства, который запомнился им на долгие годы, а теперь и мы о нем не забудем.
«Младший брат заменил фотку в моем резюме на снимок кошки и написал: „Даже если я падаю, я приземляюсь всегда на ноги“. И меня пригласили на собеседование!»
Порой специалисты, которые проводят собеседования, очень любят задавать каверзные вопросы или давать странные задания. Сестра рассказывала, что когда в юности устраивалась трудиться на телевидение, ей на собеседовании с порога заявили: «Хочешь у нас работать? Встань на стул, расскажи стишок!» Ну, она — девушка не из робких, поэтому забралась на стул и в лицах прочитала им стих Агнии Барто про болтушку Лиду. Выпускающий редактор так смеялся, что взял ее на испытательный срок, потом она проработала там почти 4 года.
- Собеседовалась на должность старшего бухгалтера. Встречу проводила совсем юная девушка-психолог, которая заставила меня проходить тест с рисунком: изобрази себя, семью и прочее. Ну, вот не умею я рисовать черты лица красиво, а тяп-ляп не хочу. Деву это очень возмутило, но я кое-как отбрехалась. Последним заданием было назвать сходства у пар объектов. Если кратко, то яблоню и грушу, по мнению собеседовавшей меня мадам, не объединяет ни то, что это деревья, ни семейство розоцветные, ни произрастание в умеренном климате... Я даже в какой-то момент потерялась и попросила помощи. Оказывается, единственное, что их объединяет — это фрукт! Мне помогло только присутствие более опытной коллеги в кабинете, которая закатила глаза и дала добро.
- Закончила юридический институт, и начались попытки трудоустройства. Запомнилось собеседование, где меня спросили: «Сколько километров надо пройти, если гулять пешком по экватору?» Затем посыпались задачи по физике, с которой я абсолютно не дружу, так как я — гуманитарий. На всякий случай я уточнила, что пришла на собеседование на вакансию «юрист», а также спросила, почему мне задают вопросы, не относящиеся к моей специальности. Меня проигнорировали. Хотела уже встать и уйти, но передумала и решила досидеть до конца, честно отвечая на все: «Не знаю». Мне уже просто было интересно, когда человеку надоест получать одинаковый ответ на все вопросы. В итоге на работу меня взяли, аргументируя это тем, что нервы у меня в порядке.
Вероятно, это бы тест на стрессоустойчивость. Я присутствовала на кастинге репортеров на местном ТВ. Там им специально создавали стрессовые ситуации, чтобы понимать, как корреспондент поведет себя во время съемок, потому что люди бывают разные, всякое может быть. Запомнилась девушка, хрупкая такая, миниатюрная, на которую по сценарию шел амбал, а она сначала сделала шаг назад, потом еще один, а потом как скомандует громко так: "Быстро пошел отсюда!" И голос был настолько уверенным, что амбал опешил. Оказалась, девушка кинологом работала когда-то, умеет давать команды
- Мне 45, пришла устраиваться на должность главбуха. Поговорили с директором про работу, зарплату, и тут он вдруг спрашивает, на какого героя мультика я хотела бы быть похожей? И смотрит хитро. А я не растерялась и ответила так, что меня сразу взяли: «Я б хотела быть как Скрудж Макдак и купаться в деньгах!» Директор рассмеялся и выдал: «Для бухгалтера — идеально. Вы приняты!» Работаю там уже 3 года, полет нормальный.
«Вот так кошка моего друга подбадривает меня перед собеседованием»
Часто при приеме на работу выручает настойчивость, немного наглости и чувство юмора. Когда моя подруга Света устраивалась в цветочный салон, ее попросили создать композицию из нескольких веточек гипсофилы, трех гвоздичек и еще каких-то чахлых хризантем. Она посмотрела на это и выдала, что из такого материала только голубю гнездо свить можно, а для любимых клиентов и цветы надо в букет выбирать свежие. Хозяйка точки разрешила ей сделать композицию из всего ассортимента, и тогда Светка довольно быстро собрала недорогой по себестоимости, но качественный букет — зря она, что ли, на курсы флористов ходила? И ее взяли.
- Когда мой сын устраивался на работу, ему сказали: «У нас сегодня только первый день собеседований. Мы других кандидатов посмотрим, а потом вам позвоним». Он ушел, но затем вернулся и говорит: «Все равно вы лучше меня не найдете. Берите!» Они переглянулись и взяли. Работает там второй год.
- Вспомнил свое самое короткое собеседование. Иду по направлению от Центра занятости. Вакансия дизайнер, контора небольшая, зарплата не блеск, но и не днище даже. Захожу в контору, спрашиваю кадровика или директора. Обе на месте. Обе смотрят на меня с порога и заявляют:
— Ой, а вы нам не подходите. Мы хотели девочку...
— А родился мальчик!
Ну, посмеялись, да я и пошел. Но потом они позвали меня у них фрилансить. Девочку они себе еще год найти не могли.
В суд можно подать? Не только дискриминируют по полу, но и не стесняются об этом говорить.
«Шла на собеседование и нашла вот эту капибарку. Не смогла пройти мимо, положила в карман. Меня взяли даже без лишних вопросов. Теперь она мой талисман»
- Я откликнулась на вакансию, меня попросили прислать резюме, а я вместо этого кратко про себя написала. Тишина в ответ. Через неделю вижу эту же вакансию, пишу опять: «Я живу рядом. Можно, я пойду к вам?» Они опять спросили про резюме. Я быстренько сделала, отправила. Тишина. На следующий день сама им позвонила, и меня пригласили на собеседование. Пришла, поговорили. В итоге не перезвонили. Ничего, я не гордая — сама перезвонила. Опыта в той сфере у меня было ноль, но все же меня взяли. И я до сих пор тружусь на этой работе, и мне все нравится: близко к дому, отличный график, хороший коллектив.
- Сходила на собеседование на должность своей мечты. Эйчар задала кучу вопросов, но чувствую, что меня сейчас отошьют. На словах: «Мы вам перезвоним!» я поняла, что это мой последний шанс и выдала такое, что меня сразу же взяли: «Я очень хорошо готовлю селедку под шубой. Если примете, приготовлю и для вас». Эйчар удивилась этому знатно, но на испытательный срок меня взяли.
- Сегодня ко мне в офис пришла девушка на собеседование. Вы скажете, мол, это нормально, но — ее никто не приглашал! Она просто увидела вакансию, адрес и просто пришла. И знаете что? Я ее пристрою куда-нибудь. Даже если ее не возьмут к нам, я найду ей место, потому что таких, как она, мало!
«Я собралась на собеседование в котокафе и сшила сумку для этого мероприятия. Но теперь сомневаюсь: достаточно ли она хороша?»
- Да! Это не только мило, но еще и со вкусом сделано. Было бы глупо сразу же не взять вас на работу. © MojoShoujo / Reddit
Иногда на собеседовании все идет как по маслу без особого труда, и это отличный знак. Когда я устраивалась на подработку в салон красоты у дома, меня первым делом спросили: «Музыку какую слушаешь?» Ну, я честно сказала, что меломан, могу слушать что угодно, но предпочитаю джаз. И меня тут же взяли, потому что хозяйка тоже любила джаз, а музыка в салоне красоты играет постоянно. И сложно работать с тем, кто твои пристрастия не разделяет.
- Лет 5 назад устраивался на крутую работу в столице. Добрался, оформил все пропуска, прошел все охраны и КПП, поднялся, захожу в кабинет. Женщина дает мне мое распечатанное резюме, которое я отправлял по почте и говорит: «Иди в кабинет 535, там потенциальный руководитель собеседование будет проводить». Ушел. Нашел нужный кабинет. Стучусь, захожу. Здороваемся, отдаю резюме. Он в него смотрит секунду и говорит: «Плохой человек 23 марта не родился бы. Иди обратно, оформляйся!» Сначала я удивился, а позже узнал, что у шефа тоже день рождения 23 марта.
- Историю рассказал мой начальник. Институт он закончил в 2000-х. С работой было туго, на инженерную должность его никуда не брали. Шел он однажды мимо проектного института, зашел на удачу. Кадровик его отправил к начальнику отдела. Заглянул в кабинет, а там два мужика, остальные — женщины. Начальник оказался мужиком. Спрашивает:
— Рыбак?
— Рыбак.
— Баньку уважаешь?
— Уважаю.
— Принят.
Оказалось, в отделе было три мужика, один уволился. Оставшимся вдвоем было скучно, и его приняли с радостью. Место оказалось хорошее, а с теми дядьками, уже пенсионерами, он до сих пор рыбачить ездит.
- Я однажды пришел на собеседование после большого такого праздника. Так уж получилось. Со мной беседовали директор и кадровик, которая мнила себя психологом. Я попросил ее говорить погромче и покороче, потому что я после вчерашнего празднования плохо соображаю. Она разозлилась, а директор улыбнулся и сказал, что я принят. Я потом спросил его, почему он взял меня на работу, ведь все было против меня. И он ответил, что только очень уверенный в себе специалист может позволить себе такое, а тот, у кого праздник каждый день, будет до последнего это скрывать.
Поехала на собеседование, меня не взяли. Иду, слезы вытираю, и вдруг под ноги бросается рыжий комок. Взяла себе. Кот — огонь просто! И работа нашлась очень быстро
Порой потенциальные руководители бывают такими странными, что прямо на собеседовании начинаешь думать: а точно ли хочешь здесь работать? Меня, например, однажды при трудоустройстве попросили дать свой телефон на проверку службе безопасности, мол, чтобы они фотки посмотрели, список контактов, социальные сети. Я не дала телефон, и мне отказали. И замечательно, потому что если еще до трудовых отношений начинается такое нарушение личных границ, то что же там происходит после подписания договора?
- Ищу новую работу. Попала на стрессовое интервью, хотя моя должность вообще особого стресса не предполагает. Собеседовали HR и директор. Начиналось все хорошо, но в какой-то момент полезли каверзные личные вопросы, переглядывания. Я быстро смекнула, в чем дело, и устроила им катание на эмоциональных качелях. Господи, это было лучшее собеседование в жизни! Слила на них столько иронии и сарказма! Они сидели красные и злые. А в самый кульминационный момент я встала, сказала, что им перезвоню и ушла. Класс!
- Я на последнем собеседовании устроила директору допрос с пристрастием. Сначала все было нормально, а потом эйчар стала задавать личные и неудобные вопросы. Я в этот момент поняла правила игры и моментально отзеркалила абсолютно все вопросы директору, да еще и от себя добавила. Там было что-то из разряда: «Как долго открыта эта вакансия?», «А почему уволился предыдущий сотрудник?», «Назовите три своих конкретных преимущества и три недостатка», «Вы так сильно переживаете за мою личную жизнь? У вас что, был неудачный опыт на этой работе?», «А как вы будете проверять, действительно ли я на встречу поехала или в МФЦ по делам смоталась?» Итог: они потом еще дня три мне звонили, уговаривали у них работать.
А вот в это я, почему, то не верю 🤨
Не любят руководители в такие ситуации попадать лично, ой не любят, вот, если бы сказали, что руководитель со стороны наблюдал за таким собеседованием, это было бы намного правдоподобнее 😂
- Я знатно была ошарашена 40-минутным стрессовым собеседованием, где мне задавали множество вопросов и устраивали разыгрывания сценок. А когда я спросила, какая зарплата заложена на данной позиции, мне высокомерно ответили: «Девушка, вообще-то вопросы по зарплате вы имеете право задавать только после того, как вам предложат оффер!» Спустя неделю они пригласили меня на второй этап собеседования. Как же было приятно послать их куда подальше!
«У меня было неудачное собеседование, а по дороге домой я упала, идти было трудно. За мной приехал свекор, да не один, а вот с такой милотой для поднятия настроения»
Иногда и сами кандидаты бывают весьма своеобразными. Особенно, когда вакансия интересная, а нужных навыков, например, нет. Моя подруга однажды устроилась работать администратором в небольшой отель, вообще не имея представления об этой профессии — она до этого воспитателем работала. Но ничего, быстро освоилась. Говорит, что после детсада организовать любой процесс — плевое дело. Там теперь сеть отелей, а она — управляющая.
- Я устраивалась в какую-то контору контент-менеджером. У меня спросили, как я отношусь к онлайн-службам знакомств. Ответила, что это для меня чепуха какая-то, на таких сайтах я не сижу и считаю подобное времяпрепровождение пустым. Оказалось, меня собеседовали как раз в такое вот приложение, которое потом разрослось в один из крутейших сайтов знакомств. Я там 3 года проработала.
- Когда устраивалась на работу, на вопрос руководителя о том, чем я сейчас занимаюсь, на полном серьезе ответила: «Воспитываю попугаев». Она такая: «Ага, значит, умеете анализировать информацию». Проработала я там 4 года.
Чем дальше читаю, чем сильнее изумляюсь тому, по каким параметрам отбирают кандидатов на работу. Один — рыбак, вторая воспитывает попугаев, третий родился 23 марта, четвёртая предлагает вопросы лисе посылать... И как тут просто нормальному образованному человеку работу найти?🤔
- Я пришла на собеседование с фигуркой полярной лисы и сказала, что она — представитель моей дочери, которая тоже хотела на интервью. Мол, вопросы и оффер можно посылать лисе, а если страшно или тревожно, с ней можно поиграть. Меня взяли.
Есть такие собеседования, которые с самого начала пошли не по плану, но от этого стали даже как-то интереснее. Например, один из моих друзей, придя устраиваться на должность официанта, в итоге получил предложение поработать ведущим мероприятий и шоу в ресторанном комплексе. Опыта у него не было, но зато харизмы — хоть отбавляй. Теперь он один из самых популярных ведущих свадеб и прочих торжеств в нашем городе.
- Год назад отчаялась найти работу и пошла на собеседование на вакансию горничной. Администратор отеля, которая меня собеседовала, прямо отказала мне со словами: «Вы молодая, перспективная, умная девушка. Вам это не нужно. Вы на этой работе попадете в перспективную яму, из которой не выберетесь». Я ушла, а буквально через день устроилась администратором в хороший хостел. Прошел год, у меня под управлением два хостела, огромные перспективы, страсть к сфере гостеприимства. Я очень благодарна той девушке!
- У меня муж в 59 лет пошел устраиваться на новую работу. Его спросили, зачем он пришел в компанию. Он честно ответил, что зарплата подходящая. Молодой парень, проводивший собеседование, ему сразу отказал. А через полчаса мужу перезвонил руководитель, извинился за своего молодого работника, предложил работу и даже зарплату побольше, чем изначально писалось в объявлении. Ну, смешно было бы, если бы человек в таком возрасте хотел делать многолетнюю карьеру!
- Пришел я на кирпичный завод устраиваться. Мне сказали:
— Подними-ка вот это.
Я поднял.
— Отнеси в сушилку.
Отнес. Спрашиваю:
— Так а что насчет работы-то?
— Так ты уже 10 минут как работаешь!
Вот таких сотрудников, которые не задают лишних вопросов, работодатели очень любят. А мы обожаем людей, которые не рассуждают о добрых делах, а просто совершают их — как герои нашей статьи.