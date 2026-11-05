20+ собеседований, на которых все пошло не по плану, но так даже лучше

Часто при приеме на работу выручает настойчивость, немного наглости и чувство юмора. Когда моя подруга Света устраивалась в цветочный салон, ее попросили создать композицию из нескольких веточек гипсофилы, трех гвоздичек и еще каких-то чахлых хризантем. Она посмотрела на это и выдала, что из такого материала только голубю гнездо свить можно, а для любимых клиентов и цветы надо в букет выбирать свежие. Хозяйка точки разрешила ей сделать композицию из всего ассортимента, и тогда Светка довольно быстро собрала недорогой по себестоимости, но качественный букет — зря она, что ли, на курсы флористов ходила? И ее взяли.