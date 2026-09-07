16 простых бытовых предметов, которыми иностранцы вовсю пользуются, а мы — слыхом не слыхивали. А зря
Сейчас бытовые приборы и посуда в домах во всём мире выглядят очень похоже. В любой квартире можно найти пылесос, холодильник, кастрюли и сковородки. Но некоторыми предметами домашнего обихода пользуются только в определённых странах, и за их пределами они практически неизвестны. Например, в Англии ставят специальный тазик в раковину, в Японии есть мини-печка-гриль для рыбы, а в Финляндии сок делают на пару. Некоторая утварь выглядит настолько интересно, что хочется её себе домой прикупить.
В Португалии жарят колбаски прямо на обеденном столе
В Португалии существует множество способов приготовления колбасок чоризо. Но, пожалуй, самый эффектный — это керамическая грильница. Их делают либо в форме лодочки, либо в форме забавного поросенка. Такая посуда называется ассадор.
Грильницу ставят на стол, отправляют на перекладины колбаски и разводят внутри посуды огонь. Если перед этим потушить в комнате свет, то зрелище будет еще более завораживающим. Когда чоризо слегка подрумяниваются, их можно нарезать и раскладывать по тарелкам.
Нидерландцы знают как достать последнюю ложку йогурта или варенья из банки
А про ложку с длинной ручкой из ИКЕИ они не слышали? Я о такой узнала ещё году в 2012, у подруги братик из Литвы привез. Потом, в 16-м, первая загранпоездка с заходом в Икею - такие же ложки были куплены себе в дом. Потом такой же наборчик презентован маме. Удобно, стильно, просто.
Кто не сталкивался с такой ситуацией: в емкости осталось немного йогурта, соуса или варенья, а как достать вкусности оттуда — непонятно. Вот и приходится выбрасывать остатки еды. Но в Нидерландах идти на такое расточительство не готовы и придумали специальное приспособление для очистки банок и бутылок от остатков продукта.
В середине прошлого века в Нидерландах молочный продукт вла, напоминающий йогурт, продавался в высоких бутылках. Чтобы ни капли вла не пропадало, нидерландцы изобрели специальные скребки, с помощью которых доставали остатки продукта. Сейчас большинство компаний продаёт вла в коробках, но скребки никуда не пропали. Просто форма наконечника немного изменилась, чтобы инструментом было удобнее очищать прямоугольные коробки.
«Приходится выбрасывать остатки еды». Я вас умоляю. Не такие там великие остатки, чтобы пользоваться специальной ложкой. Может, еще какой-нибудь скребок для тарелок создадим – чтобы ни одна капля соуса и ни одна крошка после еды не пропала.
Немцы нарезают сосиски и колбаски в специальной машинке
Где-то дома лежит аппарат для нарезки хлеба, сыра, пальцев. Сухую колбасу наверное тоже можно. Но ей уже лет много никто не пользовался
Такие бытовые приборы чаще встречаются в кафе или ресторанах, но некоторые немцы используют их и у себя дома на кухне. Устройство предназначено для того, чтобы нарезать колбаски на небольшие кусочки буквально на один укус. Мясное изделие просто опускают в приемный лоток, ножи внутри быстро разрезают её на равные кусочки, которые падают снизу.
Кажется, теперь пора изобрести машинку, которая будет на вилочку накалывать и до ротика доносить 🤣
- Гостила у друзей в Германии. Как-то раз осталась дома одна и решила приготовить для Пауля и Софии котлеты. Мясо в холодильнике было, а вот мясорубку пришлось поискать. Наконец в одном из шкафчиков обнаружила её, хотя выглядел прибор необычно. Подключила прибор и уже собиралась закидывать в него мясо, как вернулся Пауль. Смотрит на меня круглыми глазами и говорит: «А зачем тебе резак для сосисок нужен?» Оказалось, я его с мясорубкой перепутала. Посмеялись, и он нашёл мне мясорубку.
Фанфакт: мясорубка по-немецки будет фляйшвольф (Fleischwolf), что переводится как «мясной волк» 😄
Норвежцы знают, как делать идеальные конусы из вафель
Один из самых популярных десертов в Норвегии — это крумкаке, вафельное печенье с различными начинками. Выпекают его в специальных вафельницах. Раньше они были чугунными, и их ставили на плиту, а теперь можно купить электрическую модель, в которой готовится сразу несколько вафель.
Пока выпечка ещё теплая и мягкая, её накручивают на специальный деревянный конус для придания необходимой формы. А когда крумкаке остывают, они становятся твердыми и хрустящими. Интересно, можно ли в такой вафельнице приготовить какое-то другое блюдо.
Обычная электровафельница, такими все маркетплейсы завалены. У меня есть похожая, со съемными панелями, они разные: есть для вафель разных, есть для гриля, для яичницы, вообще, много вариантов, эти панели отдельно продаются. Прикольная штука, но мыть очень лень.
В Финляндии сок выжимают с помощью пара
С помощью паровой соковыжималки можно сделать сок, который будет долго храниться даже при комнатной температуре. Наверное, именно поэтому такой прибор и пользуется популярностью в Финляндии. Соковыжималка состоит из трех частей. В нижнюю заливается вода, которая потом будет кипеть. В верхнюю часть (сито) укладываются фрукты или ягоды.
Пар воздействует на плоды, выдавливая из них сок, который скапливается в центральной части и стекает по трубочке в бутылку. Мне кажется, это замечательное изобретение. Ставишь эту штуку на плиту — и сок сам потихоньку льется. Да и долго отмывать эти кастрюли после использования не надо. Не то что обычную соковыжималку.
Да, только это не сок будет, а компот. Вкус совсем другой, неинтересный. Нормальную шнековую соковыжималку этот агрегат никак не заменит.
В Индии готовят еду по свистку
Ну тут уж совсем... В каждой советской семье была такая скороварка, и да, конечно же, со свистком. А теперь, оказывается, это используют в Индии, а у нас никто не знает.
В Индии на любой кухне можно найти скороварку. При этом предохранительный клапан, который стравливает пар из кастрюли, здесь обычно снабжён свистком. Поэтому вместо времени приготовления в индийских рецептах пишут количество свистков, что несколько смущает жителей других стран. Картошку варят до второго свистка, а традиционные блюда обычно — до трёх свистков.
Из армейского юмора: "Сигнал к атаке - три зелёных свистка вверх!"))
В Корее на кухне ставят отдельный холодильник для кимчи
Да, зню, что пользуют капусточку в неимоверних количествах. Ну, оочень полезно..
В Корее люди скорее откажутся от установки духовки, но всё-таки найдут место в квартире, где можно поставить холодильник для кимчи. Это блюдо здесь заготавливают в огромных количествах, а в обычном холодильнике оно плохо ферментируется и быстро портится.
Кимчи нужен специальный температурный режим, повышенная влажность и ограниченная циркуляция воздуха. Раньше в продаже можно было найти только громоздкие холодильники с откидной верхней крышкой, но они были не слишком удобными. Сейчас корейцы в основном покупают небольшие холодильники с выдвижными ящиками.
- Поехала в Корею на стажировку и жила в съёмной квартире. Местечко было небольшим, но очень уютным. Через пару дней решила овощи запечь, благо, духовку вроде нашла. Нарезала всё, положила в форму, решила включить духовку. Открываю её — и столбенею. Там на полочках стоят контейнеры с кимчи. Оказалось, что это не духовка, а специальный холодильник. Пришлось овощи тушить.
В Великобритании в мойку для посуды ставят пластиковые тазики
«Мой друг говорит, что это совершенно нормально, а я не понимаю, зачем ставить таз в раковину?»
Я ставлю пластиковый таз в раковину. Специально купила квадратный. Удобно. Грязную посуду туда, заливаю водой и средство для мытья посуды немного. Потом, через пол-часа гораздо приятнее загружать в посудомойку без жира и остатков пищи.
На самом деле эта традиция появилась в те времена, когда раковины были керамическими. Горячая вода в них быстро остывала, а посуду можно было ненароком разбить. Но даже сейчас, когда раковины обычно делают из нержавейки, тазы никуда не исчезли.
Во-первых, с их помощью можно неплохо экономить воду. Во-вторых, мойка меньше пачкается. В-третьих, если раковина срочно нужна, таз с грязной посудой можно переставить в другое место. По-моему, отличная идея.
придумали уже посудомойки, туда все ставишь и стираешь, а раковина всегда свободна
В Канаде молоко в холодильнике хранят в специальных пластиковых кружках
Эмм, ни разу не видела молоко в таких пакетах. Оно у нас продается либо в канистрах по 4 л, либо в тетрапаковских коробках по литру или два.
«Молочные пакеты в молочных кувшинах»
Я тоже ставлю пакет молока в кувшин, он у меня керамический, зеленый, так и называю - зеленый.
В Восточной Канаде и некоторых других странах молоко обычно разливают в пластиковые пакеты. Такая тара занимает меньше места, да и более выгодна производителям. Значительно проще изменить размер пластикового пакета, а не бумажной коробки. Вот только хранить её в холодильнике не слишком удобно. Поэтому здесь можно купить специальный пластиковый или бумажный кувшин, куда пакеты и складывают.
В Москве молока в мягких пакетах очень давно не видела — только в картонных коробках и пластиковых бутылках.
На японских кухнях прямо под газовой плитой прячется небольшой ящик
Обычно кухни в квартирах в Японии не потрясают своими размерами, и много бытовых приборов там не разместишь. Поэтому газовую плиту здесь зачастую оснащают специальным грилем. Этот небольшой ящик находится между варочной панелью и духовкой, и в него помещаются две небольшие рыбки.
Но на гриле готовят не только морепродукты. Там делают тосты, запекают овощи и готовят куриные ножки. Поэтому можно не покупать в дом тостер, аэрогриль и прочие бытовые приборы. Печь-гриль работает на газу, и благодаря высоким температурам приготовленные блюда получаются сочными и хрустящими. Я бы такую плиту тоже с удовольствием купила.
В Бразилии бытовые приборы носят специальные накидки
В Бразилии бабушки очень любят вязать. Из-под их спиц выходят не только носки, свитера и пончо, но и всевозможные салфеточки, а также чехлы. Тут можно увидеть пульты от телевизоров в вязаных кармашках и буквально любую бытовую технику: мультиварки, блендеры, чайники, миксеры — в затейливых накидках. Некоторые бабушки вяжут чехлы даже для посуды. Выглядит это очень мило.
В некоторых французских квартирах багеты хорошо спрятаны
У нас как-то в съёмной квартире такой шкафчик был (не у духовки), я была уверена, что он под вино 😊
Принято считать, что французы хранят багеты исключительно в холодильниках, потому что там хлеб остается свежим. Но на самом деле это миф. Зато в некоторых домах можно найти специальные выдвижные ящики для выпечки. Обычно они расположены рядом с плитой, и пока ужин готовится, багеты подогреваются и становятся хрустящими. Например, этот товарищ приспособил выдвижной шкафчик для уксуса и оливкового масла под хранение багетов.
Багет можно хранить только в герметичной таре или в пакете, иначе через полчаса это уже дубинка, годная только на панировочные сухари.
Я в какой-то поездке купила несколько холщевых мешочков для разной конфигурации хлебов, начиная от багета и заканчивая круглыми лепешками....
Удобно и практично.
- Отдыхала в Париже и познакомилась с очаровательным французом Луи. Цветы, прогулки — романтика! Как-то он меня к себе на ужин пригласил. Пока Луи мясо готовил, я решила салатом заняться. Нарезала всё и полезла за оливковым маслом, выдвигаю шкафчик и стою в опупении — оттуда торчат свежие багеты. Луи над моим изумлением посмеялся и сказал, что не хранит масло рядом с духовкой, там оно быстро портится. А вот для выпечки шкафчик отлично подходит.
Египтяне перед тем как принять душ заглядывают на кухню
В тёплых странах: в Греции, на Кипре, в Таиланде на всех крышах белые бочки-бойлеры установлены.
Как рассказывают пользователи в сети, в Египте горячая вода в ванную комнату зачастую подаётся из водогрея, который висит на кухне. Обычно объём этого прибора невелик, поэтому горячей воды хватает минут на пятнадцать.
Главное — включить прибор перед тем, как отправиться в душ, а потом не забыть выключить. Иначе старые модели просто не будут набирать воду, и в следующий раз придётся ждать, пока она поступит в водогрей и нагреется.
В коммуналке в Питере и у бабушки на юге установлены газовые колонки. В таких квартирах отключения горячей воды не страшны. А у бабушки и отопление тоже было от специальной газовой плиты.
Для одного норвежского блюда нужна кастрюля с деревяшками
В Норвегии по праздникам часто готовят блюдо из бараньих рёбрышек — пиннещотт. Мясо для него не варят и не жарят, а томят на пару. Для этого на дно кастрюли складывают берёзовые палочки, потом наливают в посуду воду, выкладывают на них рёбрышки и ставят на огонь. Благодаря этому мясо получается таким нежным и сочным.
Это же базовый способ сделать пароварку, такие палки были в каждой советской семье.
Датчане не используют нож для нарезания хлеба
Такие хлеборезки можно найти почти на каждой датской кухне, правда, сейчас многие люди используют их в качестве украшения. Для того чтобы нарезать выпечку, надо положить батон на деревянное ложе, продвинуть его к лезвию и плавно опустить ручку. Кстати, хлеборезка подходит и для нарезки овощей, сыра или мяса — нож в ней достаточно острый.
В Австралии маринованные огурцы хранят в специальных контейнерах
«Мама купила этот контейнер в 1979 году и до сих пор пользуется им»
Эта коробочка предназначена в первую очередь для хранения солений, а не для их маринования. Внутри контейнера находится специальная сеточка с ручкой, поэтому огурцы или перчики можно легко достать из банки, не опуская пальцы или вилку в рассол. Просто приподнимаешь сетку и берёшь нужное количество овощей. По-моему, отличная придумка.
А вот еще пара статей об особенностях жизни в других странах: