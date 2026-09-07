16 простых бытовых предметов, которыми иностранцы вовсю пользуются, а мы — слыхом не слыхивали. А зря

В Португалии существует множество способов приготовления колбасок чоризо. Но, пожалуй, самый эффектный — это керамическая грильница. Их делают либо в форме лодочки, либо в форме забавного поросенка. Такая посуда называется ассадор.

Грильницу ставят на стол, отправляют на перекладины колбаски и разводят внутри посуды огонь. Если перед этим потушить в комнате свет, то зрелище будет еще более завораживающим. Когда чоризо слегка подрумяниваются, их можно нарезать и раскладывать по тарелкам.