14 историй из коммуналок, в которых общая кухня хранит теплые воспоминания, а воздух пропитан ароматом блинов

Первые годы своей жизни довелось жить в общежитии. Комната просторная, но без личного пространства. Общей кухней почти не пользовались, в комнате была маленькая электроплитка. Два санузла на весь этаж, в двух концах коридора. Душевые и прачечная на первом этаже. Была совсем маленькой, другого не знала. Но когда переехали в квартиру (я уже в школу пошла) очень радовалась. Зато помню комнату в общежитии у родственницы, там была другая атмосфера. Разделено на блоки по 4 комнаты, санузел и душ рядом и мало людей. А в самой комнате невероятно уютно. Хорошо продумали интерьер: комфортная спальня отделённая шторами от собственной обустроенной кухни (маленький гарнитур, стол, холодильник и большая плита с духовкой). Совсем другое впечатление казалось по сравнению с тем, где жила в раннем детстве. Ещё снимала комнату в коммуналке в Санкт-Петербурге. В первую очередь впечатлил город, хоть и живу в Москве, но атмосфера и красота Петербурга - это нечто потрясающее. И повезло с соседями по коммуналке, 4 комнаты, две принадлежали семье, в другой жила старушка, одна комната сдавалась, специально искали какую-нибудь студентку или женщину, так как у них был опыт проживания рядом с алкашом, видимо, боялись повторения. Всё тихо и спокойно, выделили столик и конфорку на кухне, комната маленькая, но уютная, даже собственный мини-холодильник. Всё было в порядке. Но знаю, как часто люди сталкиваются с негативным опытом. Когда съехала из отчего дома и снимала комнаты в квартирах и хостелах (в то время не было средств на отдельную квартиру), то бывало, сталкивалась с очень неприятным соседством, даже нападение было. Так что верю в истории с неблагополучным соседством, это как повезёт. Рада за тех, кому повезло и живут спокойно.