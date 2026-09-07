Вот есть же плюсы в этой коммуналке -- люди ели пельмени с натуральным мясом.
14 историй из коммуналок, в которых общая кухня хранит теплые воспоминания, а воздух пропитан ароматом блинов
Коммунальная квартира — это целый мир со своим особым распорядком и колоритом. Общая кухня здесь нередко становится сценой для кулинарных шедевров и уютных посиделок, а коридор — местом обмена новостями. В таких квартирах разворачиваются по-настоящему жизненные истории, которые могут произойти только здесь.
- В нашей коммуналке был пес на свободном выгуле в коридоре. В целом он был воспитан, дела свои в квартире не делал, но все менялось, когда он чуял запах еды. Мы готовили по вечерам на общей кухне и шли есть в свою комнату. Идти нужно было по пятнадцатиметровому коридору. Так вот этот пес на протяжении всего пути крутился под ногами, чтобы мы уронили свои пельмешки, и он мог их благополучно употребить. Самое интересное, что поначалу у него даже получилось пару раз, пока мы не приспособились.
- Я живу в коммуналке на 5 комнат. Живем дружно. Примерно 4 месяца назад я проснулась оттого, что кто-то настойчиво звонил в общую входную дверь. Я никого не ждала, поэтому не спешила открывать. Крыльями носа я чувствовала, что в комнате подозрительная концентрация воздуха, но мой не проснувшийся организм не придал этому значения. Открываю входную дверь, там стоит соседка, руки в боки, и говорит: «Вы в курсе, что у вас что-то горит?» И тут до меня доходит, что весь коридор в дыму. Я бросилась на кухню, а там на плите одиноко тлеют угольки в кастрюльке. Выключаю, открываю окна. Заходит соседка, которая эту кастрюлю на плите забыла. И она не нашла ничего иного, чем спросить:"А что, картошка уже сварилась?"
Гарь на кухне быстро расходится по квартирам, как не почувствовать.
- Где-то в 1991-92 году мы жили в коммуналке. Полгода прожили всего, но я очень хорошо помню запах камина и то, что унитаз у нас был на каком-то постаменте, и сидел я на нем как на троне.
Типа: Я гордо сижу на краю унитаза. Как горный 🦅 на вершине Кавказа.
«Этот кот просто приходит на общую кухню, когда хочет пить. И просит людей включить ему кран. А еще он встает на задние лапы, упираясь передними в человеческие ноги, когда хочет, чтобы его взяли на руки»
- Купила квартиру, которая раньше была коммунальной. Хозяева продавали ее в том виде, в каком она осталась от прошлых собственников, со всеми вещами. Начала разбирать ее потихоньку. Нашла чемодан с красивыми старинными платьями, пластинки, какие-то статуэтки, вазочки, чашки. Нашла увесистую сумку с фотографиями. Еще был чемодан открыток из разных городов, деревень и даже стран. Я позвонила бывшей хозяйке, спросила, нужно ли ей что-то из этого, она только рассмеялась и попросила выбросить этот хлам. А я расплакалась. Я, конечно, не знаю, что за отношения были в семье, но это часть прошлого, часть семьи. Но жить с чужими вещами тоже неудобно. Я оставила на память о бывших хозяевах вазочку и сахарницу. Остальное пришлось выкинуть с печалью.
- У меня бабушка жила в коммуналке. Там тоже были красивые потолки с лепниной, эркер, камин с полкой. В комнате пять окон, распашная дверь. Обожала к ней в гости ездить.
- С рождения и до 16 лет жил с родителями в общежитии, это та же коммуналка. С точки зрения ребенка — куча плюсов. Всегда есть с кем играть, а не сидеть дома одному в квартире. Всегда есть кому за ребенком присмотреть, накормить. В холодину или ненастье было где играть. На любой праздник взрослые собираются в одних комнатах, дети — в других. Вечером все в красный уголок на танцы. На танцах только жильцы дома и те, кто смог пройти фейсконтроль бабушек вахтерш. А бабушки точно знали, кого можно пускать. А общая кухня на две газовых плиты по четыре конфорки — это вообще женский клуб. Там и готовить научат, и помогут, и позовут, если закипит.
Эдуард Никаноровка, поздравляю, Вашу историю опубликовали. 💐 Эту функцию поздравления передала мне Ольга Курпякова, временно.
Авторы этих фото выкупили коммунальную квартиру и сделали в ней ремонт. Вот как раньше выглядела кухня, и какая она стала после обновления
- Я снимал комнату в двушке, во второй комнате жила хозяйка, на несколько лет младше меня. И однажды она мне высказала претензию, что ее кот любит меня больше, чем ее.
Он ко мне приходил и играть, и телек смотреть, и даже спать иногда.
Mefody Domovoy, поздравляю, Вашу историю опубликовали. 💐 Временно замещаю Ольгу Курпякову, так сказать, я ИО. 😀
- В детстве жили с мамой в классической петербургской коммуналке, а рядом, в соседней парадной, жил мой дедушка. Он тогда был уже на пенсии, но работал дворником, и у него был ключ от дворницкой, где был, по сути, склад инструментов и разного хлама. В этой дворницкой была кладовка — узкая комнатка длиной метра полтора с маленьким окошком под потолком, где дедушка разрешил мне обустроить «штаб». Сколько с ней связано воспоминаний! Мы постоянно играли там с подружками, прятались от мальчишек, обустраивали эту комнатушку, пару раз даже ночевали. Много проводили времени с дедушкой, он научил меня играть в шахматы. Для меня это была отдушина, «свое» место, где я могла отдохнуть. Потом уже мы переехали в классический район, там у меня появилась отдельная комната, но такой атмосферы в ней уже не было.
Ещё раз доказывает то, что дети предпочитают тесные помещения, а по мере взросления тянет на простор.
- Я жила пару лет в коммуналке. Центр города, престижный дом — памятник архитектуры и огромная старинная медная ванна в ванной комнате размером с полноценную комнату. Опыт незабываемый.
Моя подруга жила в бывшей комуналке, трёхкомнатной. Ванная комната, действительно, была очень большая. Сама ванна была обычная, современная, но там был огромный шкаф-ларь для грязного белья, наверное, или для вёдер, тазиков и прочего. И туалет был с бачком под потолком и фаянсовой ручкой на железной цепочке. А в огромном коридоре на стене было три счётчика. Кухня была такая большая, как у нас в квартире гостинная. Высоченные потолки, два просторных балкона, на одном из которых была комната моей подруги. Строился дом в 30х годах. Там было всего три этажа, но высотой он был, наверное, как наша пятиэтажка.
Строили же люди тогда, не то, что потом.
«Снесли перегородку в бывшей коммуналке»
- Живем в коммуналке. Я уехал в командировку, а жена сказала, что ремонт сделает. Я только рад был, что самому не придется возиться. Приезжаю, жена встречает у порога и аж светится. Открываю дверь в комнату, и у меня аж челюсть падает. У нас на потолке и стенах появилась лепнина! Жена сказала, что коммуналка без лепнины и не коммуналка вовсе, и сама сделала всю эту красоту из гипса и пластика.
Ага и красную дорожку для приема важных гостей.В коммуналку занюханную же приглашают, где и спальня и ср....я в одном месте.Как же без лепнины.
- Я жила с родителями на берегу Волги в коммуналке. Сосед иногда приносил огромную рыбу, разделывал и все распродавал. А из головы, хвоста и плавников его жена варила неимоверно вкусную уху. Половник стоял в кастрюле, кто сколько хотел, тот столько и наливал себе, пока не кончалась уха.
- Живем в коммунальной квартире на 4 семьи. Зимой к нам приблудился рыжий кот. Соседи у нас все животных любят, оставили его, и стал он как бы нашим общим котом. Назвали Василием. Недавно я заметила, что две соседки стали чуть ли не соревноваться друг с другом за любовь Васеньки. Каждый месяц мы все скидываемся коту на еду и наполнитель, но соседки стали его еще и самостоятельно от себя кормить всякими изысками. А по утрам на общей кухне они друг другу хвалятся, у кого в комнате сегодня ночью кот спал. Так смешно это и мило.
«Коммуналка. Так и живем»
- Со второй попытки поступила я в академию художеств имени Ильи Репина в Питере, переехала туда. Сначала жила в общаге, но потом подруга предложила переехать к ней в коммуналку. Какое это было счастливое время! В квартире жили почти одни студенты и две бабушки. Валентина Ивановна, которая просила ее называть баба Валя, любила нас всех на кухне собрать: то показывала, как щи варить, то просто угощала пирожками и что-нибудь рассказывала. А вот Екатерина Борисовна была дамой очень начитанной, интересовалась искусством. Она у себя в комнате иногда устраивала чаепитие с обсуждением прочитанной книги или понравившейся картины. Вспоминаю тот период своей жизни с большим теплом.
- У нас в коммуналке две соседки. Студентка Даша и бабушка Тамара. Заметила, что вечером муж якобы идет на кухню, а сам — шмыг к Даше в комнату. Однажды не выдержала, иду за ним, распахиваю дверь. А там красный как рак муж стоит на коленях и перед столом что-то там чинит. Оказалось, студентка папе на юбилей готовила выжженную на дереве картину, но у нее был древний аппарат, и она периодически просила моего мужа его починить. А картина эта — копия какой-то памятной батиной, очень уж ему она важна была.
И вот еще несколько свежих статей, которые могут поднять вам настроение:
Комментарии
Не надо романтизировать коммуналку. Может быть кому то и повезло с соседями. Пришлось жить в коммуналке. Скандалов небыло,стиральный порошок никто в суп не сыпал. Но какая соседка была грязнуля,места общего пользования никогда не убирала. Приходилось мне. Говорить ей было бесполезно. Затем переехали в другой город,жили в семейном общежитии. Кухней пользовались только когда нужна была духовка ( ключ у вахтёра). Нам разрешили в комнатах иметь электроплитки. Комнаты большие,отгородила шторкой зону кухни. Места общего пользования убирала техничка,на первом этаже была прачечная( каждый поставил свою стиральную машину). Дружить с соседями не дружили,но и жили мирно. Через год получили квартиру. Я плакала от радости - своя кухня,ванна,у дочери комната.
Мои питерские родственники лет пятнадцать после войны прожили вчетвером в коммуналке — в огромной комнате с высокими потолками и окнами на Зимний дворец. Но когда им, наконец, дали отдельную квартиру, двушку в панельном доме на тогдашней окраине города, рванули туда, роняя тапочки. :)
Мы жили в коммуналке до 80-го года, совсем не романтично. В одной комнате я, малышка, с родителями, во второй набожная старушка, в третьей алкаш Паламарчук, который выпил даже лак для мебели на спирту, которым папа покрывал шкафчик и забыл спрятать. И даже не сдох от лака, представьте! Мать мыла все места общего пользования, у соседа всегда собирались алконавты, из малопьющих, тоесть "я пью, а мне все мало". А когда сосед ловил "белку", то участковый приходил и просто 3,14здил его...Как-то так...Так что романтикой точно не пахло.
На тему коммуналки всё время вспоминается мультик 90-х -- "Чудовище". Его крутили так часто, что казалось, что и ты часть этого житья-бытья.
Первые годы своей жизни довелось жить в общежитии. Комната просторная, но без личного пространства. Общей кухней почти не пользовались, в комнате была маленькая электроплитка. Два санузла на весь этаж, в двух концах коридора. Душевые и прачечная на первом этаже. Была совсем маленькой, другого не знала. Но когда переехали в квартиру (я уже в школу пошла) очень радовалась. Зато помню комнату в общежитии у родственницы, там была другая атмосфера. Разделено на блоки по 4 комнаты, санузел и душ рядом и мало людей. А в самой комнате невероятно уютно. Хорошо продумали интерьер: комфортная спальня отделённая шторами от собственной обустроенной кухни (маленький гарнитур, стол, холодильник и большая плита с духовкой). Совсем другое впечатление казалось по сравнению с тем, где жила в раннем детстве. Ещё снимала комнату в коммуналке в Санкт-Петербурге. В первую очередь впечатлил город, хоть и живу в Москве, но атмосфера и красота Петербурга - это нечто потрясающее. И повезло с соседями по коммуналке, 4 комнаты, две принадлежали семье, в другой жила старушка, одна комната сдавалась, специально искали какую-нибудь студентку или женщину, так как у них был опыт проживания рядом с алкашом, видимо, боялись повторения. Всё тихо и спокойно, выделили столик и конфорку на кухне, комната маленькая, но уютная, даже собственный мини-холодильник. Всё было в порядке. Но знаю, как часто люди сталкиваются с негативным опытом. Когда съехала из отчего дома и снимала комнаты в квартирах и хостелах (в то время не было средств на отдельную квартиру), то бывало, сталкивалась с очень неприятным соседством, даже нападение было. Так что верю в истории с неблагополучным соседством, это как повезёт. Рада за тех, кому повезло и живут спокойно.