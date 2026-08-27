18 светлых историй о 1 сентября, где звенит первый звонок, а первоклашек не видно за букетами

Вот такое оно, 1 сентября: немного грустное, немного смешное, но всегда по-настоящему теплое. И пусть сегодня вместо ранца — рабочий портфель, где-то глубоко внутри каждый из нас навсегда остается тем самым первоклассником с гладиолусами.

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