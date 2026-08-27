18 светлых историй о 1 сентября, где звенит первый звонок, а первоклашек не видно за букетами
Белые банты, отутюженный фартук, букет гладиолусов, который почти выше первоклассника. Первый звонок, скрип паркета, запах свежих учебников и клея-карандаша. У каждого 1 сентября свое: кто-то плакал у школьного крыльца, кто-то гордо нес ранец, а кто-то мечтал, чтобы линейка поскорее закончилась. Но у этого дня есть особое свойство: даже спустя годы он возвращает нас туда, где все было немного проще, ярче и пахло новой тетрадкой.
- Вчера мой сын пошел в первый класс, мы долго готовили его к школе, рассказывали, какая это ответственность, учили стишок на линейку. Первого сентября сын проснулся раньше нас и уже сам начал собираться, надел шорты, футболку с машинками и кепку. Муж сказал, что этот наряд не подходит для похода в школу, а сын ответил, что на улице жара и мучиться там в штанах и рубашке он не хочет. Мы все же уговорили его одеться как положено ученику. На линейке, когда все детки рассказывали стихи, он снял пиджак, и первое, что сказал в микрофон: «Извините за внешний вид, но здесь жара невероятная».
- На первой школьной линейке я стояла далеко от класса и все утро снимала сына на телефон: вот он поправляет ранец, машет рукой, идет за учительницей. Дома открыла видео и позвала его смотреть. Сын взглянул на экран и ошарашил меня: «Мам, это вообще не я». Оказалось, я почти час снимала мальчика из параллельного класса: одинаковые костюмы, стрижки и огромные букеты сделали свое дело. Самое смешное, что его мама призналась в родительском чате: на половине ее фотографий был мой сын. Обменялись снимками и решили, что первое школьное задание выполнили сообща.
Когда пришло осознание, что впереди 11 лет учебы...
- Отправили дочку в 1-й класс: думали, что все идет нормально. После уроков идем ее встречать, а вместе с ней выходит классная руководительница, красная как помидор, и говорит: «Вы не могли бы объяснить дочери, что сосед по парте — это не жених?» Оказалось, бабушка рассказывала ей, что они с дедом сидели за одной партой с первого класса, ну а потом поженились. Дочка сделала простой вывод: сосед по парте -это будущий муж. И сразу об этом сообщила мальчику, на полном серьезе.
- Внук пошел «первый раз в первый класс». Закончилась линейка, малышей увели в здание. Через минут 30 (видимо, им сократили время урока или, может, был не урок, а какое-то ознакомительное мероприятие) звонит дитё своему папе, моему сыну: «Папочка, миленький, если в тебе есть хоть капля сострадания, забери меня отсюда, пожалуйста» Не знаю, откуда у него прорезался этот «высокий слог», но теперь это одна из любимых семейных историй.
Птичка-в-клетке - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 История с Вашим внуком - потрясающая!
«1 сентября 1980 года»
Пейзаж на фото очень напоминает Мурманск - такие же дома и сопки, но вот мама одета очень легко, так что я немного сомневаюсь.
- В первом классе сын очень переживал из-за букета. Мы купили большие гладиолусы, а он всю дорогу спрашивал, не тяжело ли будет учительнице нести столько цветов. На линейке дети один за другим дарили букеты, и он все сильнее хмурился. Когда дошла его очередь, сын протянул цветы и серьезно сказал: «Если вам будет тяжело, я могу донести до класса». Учительница улыбнулась и согласилась. Так он прошел рядом с ней весь путь до кабинета, гордый, как помощник директора. Вечером сказал, что школа нормальная: там взрослым тоже иногда нужна помощь.
- 1 сентября, линейка, белая рубашка, букеты ростом с первоклашек. Директор сказал: «Пара слов», — и говорил уже минут двадцать. Сын терпел, терпел, переступал с ноги на ногу, а потом ведущая дала детям микрофон. А мой ребенок взял микрофон и на всю школу сказал: «Я жду, когда это все закончится». Учительница улыбнулась: «Линейка?» А он вздохнул: «Нет, школа. Мне сказали, что это на 11 лет». Родители сначала притихли, а потом раздался дружный хохот.
- Мама больше 30 лет проработала учительницей, и первое 1 сентября на пенсии переживала сильнее, чем признавала. Говорила: «Наконец-то высплюсь», но что-то мы ей не верили. Утром встала в семь, сварила кашу, накрасилась и села пить чай. Мы уже подумали, что день будет грустным, но тут в дверь позвонили. На пороге стояли ребята из ее последнего выпуска — с букетом и просьбой: «Пойдемте с нами на линейку, без вас как-то не то». Мама ушла «на полчасика», а вернулась после обеда с охапкой цветов и лицом человека, у которого снова начался любимый учебный год.
«С этим ранцем я бегал в начальную школу. Зимой он дубел и превращался в отличные санки-ледянки. Сколько двоек и пятерок в нем принес. Эх, детство.»
- Первое сентября. Около десяти часов вечера. Двое мальцов заходят в маршрутку, по виду первый или второй класс. Один со скейтом, оба светловолосые и вихрастые. Один другому очень серьезным и понурым тоном говорит: «Знаешь, побывал я сегодня в школе. Очень гнетущее впечатление осталось». Эх, мальцы, а что же будет дальше.
- 1 сентября папа вручил мне букет темно-бордовых гладиолусов из бабушкиного сада и велел отдать его именно Марье Павловне. Всю линейку я держала цветы как олимпийский факел. А когда мы вошли в класс, учительница посмотрела на букет, вдруг замерла и спросила:" А кто собирал эти цветы?". Я испугалась, что уже успела сделать что-то не так. Но Марья Павловна улыбнулась и объяснила: такие же гладиолусы каждый год приносил ей мой папа, когда учился у нее. Оказалось, моя первая учительница когда-то учила и его. Букет она поставила отдельно, а я весь день ходила с ощущением, что школа — не чужое пугающее место, а семейная история, которая просто продолжается.
«Вернулся с моря в морозно-дождливую Пермь. Меня нарядили в школьную форму, дали охапку полевых цветов и новый модный ранец, и пошел я в ближайшую школу около дома».
- Племянник 1 сентября пришел из школы — первый класс — и сказал: «Ну все, в школу сходил, больше не пойду!»
Анна Соловьева - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ваш племянник - юморист, наверное, многие дети думали и думают также.
- Папа весь август повторял дочке: «В школе главное — не бояться задавать вопросы». Дочка запомнила. 1 сентября, когда учительница знакомилась с классом и рассказывала, где раздевалка, где столовая и как зовут директора, наша первоклашка подняла руку. Мы приготовились умиляться. А она спросила: «А если я передумаю, куда писать заявление?» Учительница не растерялась: «Сначала попробуем хотя бы один день, потом обсудим документы». Папа стоял красный, а я шептала: «Сам учил задавать вопросы».
Автор фото жил в далекой деревне. К началу 4 класса он остался один в классе. Весь год провел наедине с учителем, можно сказать — репетиторство. И ведь не спрячешься за парту после слов «К доске идет»
- Дружба с моей лучшей подругой началась необычно. Когда она первый раз увидела меня 1 сентября, подумала: «Ой, надеюсь, она не в моей группе». Угадайте, с кем она сидела на парах четыре года? Универ закончили два года назад, а дружим до сих пор.
В Германии первый школьный день выглядит так: ребенок, ранец и огромный конус со сладостями и школьными мелочами
- Накануне 1 сентября мама нашла мою фотографию из первого класса: огромные белые банты, букет почти с меня ростом и серьезное лицо перед школьным крыльцом. Дочка разглядела снимок и предложила повторить его. На следующее утро мы пришли к той же школе, нашли то самое крыльцо и поставили ее почти в такую же позу. Дома положили фотографии рядом: между ними 33 года разницы, форма совсем другая, школа изменилась, а выражение лица у двух первоклассниц оказалось совершенно одинаковым. Теперь эти снимки стоят у бабушки в одной рамке.
- На 1 сентября в школе учитель раздала ученикам 5-го класса пластмассовые яйца из-под «Киндер-сюрприза», чтобы каждый написал на бумажке, о чем мечтает, кем хочет стать, и вложил записку внутрь, а потом, в 9-м классе, прочитал. Кто что написал: «Летчиком», «Отличником», «Чтобы все были счастливы», а племянник мой пожелал: «Маленькие усики и бородку».
Вот такое оно, 1 сентября: немного грустное, немного смешное, но всегда по-настоящему теплое. И пусть сегодня вместо ранца — рабочий портфель, где-то глубоко внутри каждый из нас навсегда остается тем самым первоклассником с гладиолусами.
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