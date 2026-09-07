17 человек, которые пристраивали вещи через интернет и получили массу впечатлений

Вполне реальная история!у меня приятель работал в банке,а на досуге картинки ,а ля копии работ голландских живописцев для забавы рисовал,а тут его банк закрыли и он свои картинки попробовал продавать на Крымском мосту в Москве так их стали активно покупать у него и он таким образом за считанное время не просто больше чем в банке стал за вырабатывать,а раз в сто больше.Потом прекратил и на заработанное шикарно жил,как молодой пенсионер и не знаю чем занимается сейчас,а я с ним очень давно не общался