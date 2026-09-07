17 человек, которые пристраивали вещи через интернет и получили массу впечатлений
Иногда интернет-сайты превращаются в огромный магазин, где можно легко найти что-то новое или же, наоборот, дать подарить вторую жизнь своей одежде или предметам обихода. В каждом из этих действий живет своя маленькая радость узнавания и неожиданные поступки, которые оставляет надежду поверить в лучшее в людях.
- Пару лет назад выставила в интернете свои любимые дизайнерские лодочки, очень интересного «кофейного» цвета. Мне казалось, что они приносили удачу (я была в них на нескольких очень важных для меня мероприятиях), но ноги стали от них уставать. Лодочки были в идеальном состоянии. Девушка, которая приехала забирать, очень долго благодарила, спрашивала про историю туфель, а потом сказала, что берет их, чтобы надеть на свою свадьбу. Было очень мило.
- Продавала комбинезон на собаку не новый, но в носке от силы раз пять был. Вырос щенок быстро. Пишу, что продаю комбез б/у, в подарок к нему новый ошейник, выкладываю фото товара и фото ошейника-подарка! Пишет женщина: «Возьму ошейник». Я думала, она не поняла, и опять ей отписываюсь: «Ошейник тому, кто купит комбез!» Она меня поразила: «Ну значит вам ошейник не нужен, если вы его отдаете же».
- Приятельница продавала машину, и ей написал мужчина — предложил обменять машину на вазу. Мол, это невероятно ценный раритет. На вопрос, почему он не может сам продать свой горшок, ничего не ответил.
На что рассчитывают эти люди? Или это просто тролиннг и людям просто делать нечего
Мужчина нашел в подвале свой старый велосипед. Выставил на продажу, думая, что кто-то заберет его на дачу. И как же он удивился, что купил его молодой парень, чтобы понтоваться перед девушками, что ездит на винтажном велике
- Продавала 6 навесных замков. И меня просили привезти их за 20 км, чтобы они один выбрали. Естественно, я отказала. А потом приехал парень купить все для собачьего приюта, я ему их так отдала, бесплатно, в качестве доброго поступка.
Это если парень не мошенник,а то все приюты за редчайшим исключением ,это не для диких животных,а лишь для воровского отбоя благотворительского бабла от лохов на якобы на содержание(((
- У нас как-то сломался холодильник. Ну мы и решили отдать самовывозом на запчасти за символическую сумму. Откликнулись мужики, что-то долго возились в коридоре, расплатились и уехали. А через пару часов муж приходит с работы и спрашивает с порога: «А куда делись мешки со строительным мусором, которые два месяца в лифтовом холле валялись?!» Оказалось, эти золотые мужики сгрузили наш хлам и увезли вместе с техникой. Позвонили им спросить, зачем, а они смеются: «Да у нас все равно полупустая машина на свалку шла, а у вас там коридор загроможден!» Мы от такой душевности просто потеряли дар речи.
Всё в добрых руках! Хорошо, что вывезли, сколько можно мусор хранить?!
Девчонки сшили своими руками забавные мягкие игрушки и теперь задумались, за сколько их выставлять
- Разгружал чердак на даче, где раньше жили бабушка с дедушкой. Там была целая куча ненужного хлама, а под ней старое фортепиано. Я решил не выбрасывать его, а найти нового хозяина. Выложил объявление, но мне целый месяц никто не звонил. А тут вдруг рано утром звонок. Беру трубку, меня спрашивают: «Вы продали фортепиано?» Я обрадовался, подумал, что наконец-то сплавлю его кому-то, отвечаю: «Нет, еще в наличии!» На что мне говорят: «Ха-ха-ха, а я уже продал!» И положили трубку.
- Мне задавали сотни вопросов о вещах. Но один однажды поставил меня в тупик. Я продавала брендовую сумку. За ней приехала женщина лет 70, работавшая в кинематографе. Очень интересная, с невероятным творческим флером. Она посмотрела сумку и вдруг:
— Мария, а какая история у этой сумки?
Я зависла.
— В смысле история?
— Где купили сумочку? Куда сумочка выходила?
И это было не желание докопаться. Ей правда хотелось узнать историю сумки, которая, возможно, станет ее любимой. Меня это ужасно тронуло. Правда, рассказать особо было нечего. У меня внушительная коллекция сумок, и если бы я каждой вела биографию, дома уже стояла бы библиотека.
- Муж работает на заводе. А еще он прекрасный художник, но это всегда было его хобби. Два года назад в силу обстоятельств ему пришлось уйти с работы. Он решил сделать упор на творчество и стал продавать свои работы через интернет. Даже провел несколько собственных выставок. Зарабатывает теперь достойно, а занимается любимым делом. Очень горжусь своим мужчиной, его талантом и силой духа.
Вполне реальная история!у меня приятель работал в банке,а на досуге картинки ,а ля копии работ голландских живописцев для забавы рисовал,а тут его банк закрыли и он свои картинки попробовал продавать на Крымском мосту в Москве так их стали активно покупать у него и он таким образом за считанное время не просто больше чем в банке стал за вырабатывать,а раз в сто больше.Потом прекратил и на заработанное шикарно жил,как молодой пенсионер и не знаю чем занимается сейчас,а я с ним очень давно не общался
Девушка видела в интернете много зеркал ручной работы с цветочными рамами или срезами камней и создала свой вариант в морском стиле. Это же буквально окошко к морю
- Вся детская комната дочери уставлена всевозможными самыми милыми вязаными игрушками. И все гости очень хвалят меня как настоящую мастерицу и умницу. И только мы с мужем знаем, что это работа его золотых рук. Просто наши родственники и друзья точно не поймут такое увлечение, а некоторые даже будут подкалывать его. Лично я очень ценю и восхищаюсь любимым и его талантом. Даже создала страничку в интернете, где он может смело показывать свои работы всему миру, а по желанию даже продавать некоторые из них.
Послать бы такое окружение к чертoвой бабушке, но если героям истории так комфортнее, то выход из ситуации хороший
- Отец попросил выставить в интернете его старый рабочий ноутбук. Он был прям в таком себе состоянии, если честно, но функционировал нормально. На мое свеженькое объявление сразу же налетели «халявщики», которые начали просить продать дешевле, отдать даром или вообще обменять на самокат, коляску или курицу... Я думал, это шутки такие, но в итоге поменял ноут на скейт. Батя, конечно, от такого поступка обалдел.
Автор продавал старую ненужную картину неизвестного художника. И к нему приехали сотрудники железной дороги. Сказали, что у шефа день рождения и они все ломали голову, что же подарить тому, у кого все есть. А тут такая удача!
- Мой дедушка был талантливым художником, но его работы не были популярны. Интернета тогда не было, жили мы в небольшом городке. Дедушка продавал картины на набережной города, но признания и популярности дедушка тогда так и не получили. Но вот я вырос. И по наследству мне досталось много его работ. Я создал сайт с возможностью заказа за рубежом, и все, кроме одной работы, раскупили. Кто для личного пользования, кто для небольшой галереи, кто для детского сада. Смог обустроить бабушке уютный современный дом. Старый уже буквально разваливался. Только одну картину мы оставили для себя — портрет нашей семьи. На нем: дедушка, бабушка, мои родители, я и любимая собачка дедушки Ляля. Самая дорогая и ценная моему сердцу картина.
Автор, не вздумайте показывать Вашу семейную картину ни в коем случае, Лана Лана уделит толику малую своего драгоценного времени и для каждого члена Вашей семьи самолично удосужится изготовить по кукле вуду, и не сомневайтесь(((
- У меня была мечта, которую я сейчас воплощаю. Я хотела шить одежду. Долго думала, переживала, что не получится, столько сил ведь на это требуется. Но как-то мы с моим другом говорили, и он выдал мудрую мысль: «А ты просто попробуй! Сделай пару экземпляров и посмотри, как пойдет». И я решилась начать. Сшила несколько комплектов, добавила в соц.сети. Короче, я их разобрали всего за неделю!
- Решила продать старый бабушкин самовар. Не пользуюсь им совсем, просто пыль собирает на шкафу. Приехал мужичок, все упаковал и увез. А телефон на столике забыл. Тут мобильник зазвонил. Беру трубку, а оттуда визгливый голос: «У вас совесть есть? Разве можно опаздывать на открытие собственного ресторана, Иван Петрович? Тут все гости уже собрались, а вы застряли где-то со своей идеей фикс — поставить у чайной зоны самовар». Конечно, я ее прервала, и оказалось, что этот мужчина мечтал, что в его ресторане будет настоящий самовар, как у бабушки. И гостей расслабляет, и глазу приятно. Но что-то там не вышло, и он прямо в день открытия срочно искал подходящий вариант и прямо от меня вез его на праздник. Кстати, меня там потом угостили в знак благодарности.
Аха...еще и наугощалась...кстати, а как она оказалась в ресторане? Визгливый пригласил?
А у вас есть опыт продаж через интернет?
Еще больше веселых историй из реальной жизни здесь:
Комментарии
Как-то у меня заказали рыбу для подаркa, увидев ee фото в тематической группе.
Ну и здешние комментатoры тоже расширили географию клиентов, и можно считать, что интернет помог)