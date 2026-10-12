20 историй о буднях консьержей, от которых сама собой появляется теплая улыбка
Они следят за чистотой и порядком, знают всех в доме, всегда приветливы и готовы помочь — такая уж у них работа. Эти приятные люди каждый день пекутся о нас, будто о родных. Помогут придержать дверь, предложат выпить кофе в конце трудового дня и обязательно поделятся последними новостями дома. А в ответ от нас они получают искреннюю благодарность.
- Работаю консьержем. Жильцы часто торопятся, иногда и «здрасьте» не кивнут. Но есть у нас один интеллигентный дедушка: всегда улыбнется, про здоровье спросит. А однажды его не было около двух недель, я уж начала выяснять, куда он уехал. И тут вдруг он заходит, а в руках несет огромный букет пионов! «Это вам, Любочка, за то, что наш дом бережете. Я в дом отдыха уезжал, а там такие цветы... не удержался». Ну как же мне было приятно!
- Какое-то время мы жили в Китае. У въезда в наш жилой комплекс всегда дежурила консьержка. Мы обычно ходили пешком, и я каждый раз с ней здоровалась. Вот только отвечала она мне почему-то через раз. А однажды я застала на посту сразу двух консьержек. Они оказались сестрами-близнецами!
- Утром едем с соседом в лифте. А на первом этаже нас уже поджидает консьержка с новостью: «Завтра отключат горячую воду!» Сосед ни капли не растерялся: «А мы как раз полную ванну горячей набрали, на неделю хватит!» Консьержка одобрительно кивнула и вполголоса пробормотала: «Пойду-ка остальных жильцов предупрежу».
Сразу видно, профессионал на рабочем месте
- Приезжаю с дачи, а консьержка хватает меня за локоть и заговорщицким шепотом сообщает: «Пока тебя не было, к твоему благоверному какая-то фифа прикатила, крашеная блондинка. Уже вовсю им крутит!» Взлетаю по лестнице, распахиваю дверь и теряю дар речи: посреди квартиры с тряпкой в руках стоит свекровь. Оказалось, она без звонка примчалась из другого города, чтобы порадовать нас и навести идеальную чистоту. Хохотали мы всей семьей до слез, а нашей бдительной Валентине Ивановне в благодарность за заботу отнесли пирога.
- Консьержу в нашем подъезде почти 70, но выглядит она всегда безупречно: свежая укладка, яркая помада, элегантный костюм — будто собралась на прием, а не на дежурство. Пройти мимо нее без приглашения невозможно, а подкупить конфетами или уболтать и подавно. Поэтому, когда в дверь позвонила моя бабушка, которую я совсем не ждала, я растерялась. Все объяснилось просто. Много лет назад обе дамы блистали на одной сцене — бабушка аккомпанировала, а наша строгая вахтерша исполняла главные партии. Я отыскала снимок с давней премьеры, где она в образе, и украсила им холл. Теперь любой мой гость для нее почти родственник, а для меня бабушкины театральные байки обрели живое лицо.
В одной прибрежной гостинице консьержем выступает вот такой усатый красавчик
- Я живу в Риме, и в нашем доме, как положено, есть консьерж. Вскоре после переезда хозяин квартиры вдруг передал мне его жалобу: мол, новая жиличка совсем невоспитанная и даже не здоровается. Я была в полном недоумении — ведь каждое утро я исправно желала ему «буонджорно»! Но тот лишь развел руками и объяснил: одного приветствия здесь мало. Полагается поинтересоваться, как у человека дела, как прошли его выходные, и хотя бы парой фраз обменяться о погоде. А бросить «доброе утро» и пройти мимо — по местным меркам почти грубость.
Ещё одна методика охмуривания? )))
Вот как отозвался о ситуации Google AI:
Это отличный пример того, как правила вежливости в разных странах могут кардинально отличаться, из-за чего легко попасть в ловушку «культурного шока»! В Италии, особенно в Риме, консьерж (portiere) — это не просто наёмный работник, а важная фигура в доме, хранитель порядка и, в каком-то смысле, хозяин общей территории.
То, что вы приняли за «методику охмуривания» или манипуляцию, на самом деле является классическим итальянским ритуалом «chiacchierata» (небольшой беседы). В итальянской культуре формальное «Buongiorno» на ходу часто считывается как холодность или желание дистанцироваться. От вас не ждали флирта — от вас ждали признания консьержа частью вашего повседневного круга общения.
Почему для итальянцев это так важно?
Отношения важнее функций: В Италии социальные связи строятся на личном контакте. Консьержу важно чувствовать, что его уважают как человека, а не просто как «функцию» у двери.
Сбор информации: Для консьержа короткий разговор — это способ понять, кто вы, в каком вы настроении и всё ли у вас в порядке.
Инвестиция в будущее: Доброжелательные отношения с portiere — это залог того, что ваши посылки всегда будут в сохранности, вам вовремя подскажут нужные контакты мастеров, а в случае непредвиденных ситуаций (например, протечки) консьерж сделает всё, чтобы вам помочь.
Как легко исправить ситуацию?
Не нужно вести долгие беседы. Достаточно расширить ваше утреннее приветствие всего на пару фраз:
«Buongiorno! Come sta?» (Доброе утро! Как ваши дела?)
«Che tempo oggi, vero?» (Ну и погода сегодня, правда?) — беспроигрышная тема.
«Buon fine settimana!» (Хороших выходных!) в пятницу или «Com'è andato il fine settimana?» (Как прошли выходные?) в понедельник.
Как только консьерж увидит, что вы готовы уделить ему эти 30 секунд внимания, он мгновенно сменит гнев на милость и станет вашим главным союзником в доме.
- Каждое утро я выхожу на прогулку с собакой, и консьерж неизменно со мной здоровается. Потом возвращаюсь, собираюсь, одеваюсь и отправляюсь на работу — и она приветствует меня снова. Меня это долго озадачивало: зачем здороваться дважды за какие-то полтора часа? Может, у нее прикол такой? И только сегодня меня осенило: сначала я без макияжа, а потом при полном параде — выгляжу как два совершенно разных человека. Она просто не узнает меня с мейком, видимо.
- Мой приятель с супругой недавно переехали в новостройку премиум-класса. Как-то заглянули ко мне на ужин, но уже в половине десятого вдруг засуетились и стали прощаться. Я удивился: куда вы так рано, вечер только начался? Оказалось, у их консьержа строгий регламент и после десяти вечера вход только по согласованию с жильцами. Вот что значит элитное жилье.
То есть к себе домой можно после десяти зайти только по согласованию с жильцами? И как проходит согласование? Консьерж всех обзванивает, что ли, с вопросом: "Пришли Четвертаковы. Время — пять минут одиннадцатого! Пускать или нет?.. Включаю голосование".
Действительно, бред...
Вот что значит — ответственный человек, проследит за всем и за всеми
- У нас новый консьерж — молодой симпатичный мужчина. Я прям таяла, когда мимо проходила, но заговорить стеснялась. Однажды возвращаюсь с работы поздно, уставшая, пакеты тяжелые. Захожу в подъезд, а он встает, улыбается и предлагает угостить кофе. У меня дар речи пропал. Так и разболтались в холле. Оказалось, он тут в нашем доме квартиру взял и на четверть ставки подрабатывает. Теперь я домой лечу как на крыльях.
Теперь я даже мусор выношу при полном параде. Спускаюсь на лифте, чтобы лишний раз продефилировать перед ним .... Мусор аккуратно укладываю в красивый пакет, спину держу прямо, взгляд загадочно- и-много-обещающий, шаг от бедра....
Впечатление, уверена, сногсшибательное.
Он, зараза, держит дистанцию. Но я-то по его глазам вижу плохо скрываемое любопытство... Надо дожимать... В следующий раз капнула пару лишних капель духов, чтобы в холле остался еле уловимый шлейф загадочности...
Расчет оказался точным. Парень "поплыл". Занервничал .
И вдруг встает и извиняющимся голосом спрашивает:
- А кудa Вы каждый вечер мусор выносите? У нас же в доме мусоропровод!
Тра-та-та-тааааа
- Когда я училась в вузе, то жила в общаге, где с визитами парней было очень строго. Пускать или не пускать гостя, решала только Антонина Леонидовна, и спорить с ней было бесполезно. Как-то раз я пришла с Мишей. Она окинула его оценивающим взглядом, поманила меня в сторонку и шепнула: «Максимум до одиннадцати. И чтоб без шума. Хороший парень, держись за него!» Уж не знаю, как ей удавалось видеть людей насквозь, но тот вечер изменил мою жизнь. Сегодня Миша — мой муж, и мы вместе регулярно заглядываем с тортиком в гости к Антонине Леонидовне.
Всего несколько букв перепутали, а как смысл фразы изменился-то
Кто кого слушает и записывает?
ПС. Мы живём во времена, когда все знают всё обо всех.)))
- Очки я носил с самого детства, и вот недавно решил кардинально обновить образ: побрился налысо и перешел на контактные линзы. Смотрю в зеркало — совсем другой человек! Настолько другой, что консьерж меня не признала. Я несколько минут убеждал ее, что я — Даня из 42-й квартиры и просто впервые за 22 года показался без очков и без волос, но она ни в какую не верила. Вот это я понимаю — изменился до неузнаваемости.
- Нам несказанно повезло с консьержкой! Благодаря ей почтовые ящики не забиты рекламными листовками, а чужие люди в подъезд не войдут. Она всегда поможет с общедомовыми делами, следит за чистотой и порядком. Причем не только подъезда, но и всего двора. В хороших отношениях со всеми жильцами, даже дети ее знают. Не просто человек, а настоящее сокровище.
- Каждое утро по дороге на работу я перекидываюсь парой слов с нашей консьержкой. И вот однажды я проспала будильник, а разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Выглядываю — на пороге она. Смотрит встревоженно: «Ты что, еще дома? Обычно в это время уже убегаешь. Все в порядке?» В тот день у нас было важное совещание, и если бы не ее внимательность, я бы его точно пропустила. До сих пор ей за это признательна.
Чудесный вахтер тетя Таня очень любит цветы, вот и рабочее место сотрудников регулярно украшает растениями
- Дом у нас самый обыкновенный, но консьержа мы всем подъездом бережем. К каждому празднику скидываемся ей на премию, то и дело угощаем чем-нибудь вкусненьким. Если ей что-то нужно для работы, либо сами покупаем, либо обращаемся в управляющую компанию, если это их зона ответственности.
- Нашу консьержку частенько навещал на работе внук — молодой, симпатичный. Я на него засматривалась, но подойти и познакомиться не решалась. И вот однажды захожу в подъезд, а вместо бабы Нюры на посту сидит он. Я смущенно отвожу взгляд, а через секунду заливаюсь краской: парень, сияя улыбкой, протягивает мне упаковку с лакомствами для собаки, которыми я поощряю ее за выполненные команды. Говорит, это утром выпало у меня из кармана.
А у вас были веселые случаи с вахтерами? Делитесь ими в комментариях.
Еще больше историй из реальной жизни здесь: