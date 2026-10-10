15 незатейливых историй из маникюрных кабинетов, где о людях узнаешь больше, чем в кино

У нас прайс для своих "свой". Не платить считаю свинство. Я сама всех приучила, а то начинается: "мне ничего не надо, ой ладно", в результате магарыч чтоб не обидеть набираешь дороже. Теперь у нас политика такая для своих, делаем всё у своих, чтоб бизнесу помочь развиваться, руку набивать, а цена "по братски", например я делаю торты своим на 30% дешевле от прайса. Если иду как гость на др, то вообще могу работу в подарок посчитать. Среди сестёр многоюродных и братьев у нас есть вся сфера услуг по красоте и строительству 😂