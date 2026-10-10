15 незатейливых историй из маникюрных кабинетов, где о людях узнаешь больше, чем в кино
Из маникюрного кабинета часто мы выходим не только с ухоженными руками и хорошим настроением, но и с историей для подруг. Честное слово, чего только не знают о своих клиентах мастера, да и посетители иногда слышат и видят больше, чем сами хотели бы. Можно узнать новое об одноклассниках, раскрыть секрет своего бывшего парня, проявить заботу и уважение к своему мастеру и удивиться преданности профессии. А в конце статьи я расскажу, как фильм о принцессе Диане на уроке английского спас мое музыкальное образование. И да, дело как раз в маникюре.
- Бывший на днях скинул мне селфи: он в машине сидит, и чья-то женская рука в кадр попала — будто его обнимают. Вот, думаю, нехороший человек! Но мое негодование быстро развеяла подруга. Она додумалась скинуть фото своему мастеру по маникюру — город у нас маленький, все ходят к ней. Вот так мы и узнали, что загадочная рука принадлежала двоюродной сестре моего бывшего.
- Я писательница. В последнее время выгорела. Никакие путешествия, музыка и новые знакомства не помогли вернуться «в норму». Подруга подкинула идею — поработать в другой сфере. Вспомнила, что была когда-то мастером маникюра. Достала инструменты и практически сразу же вернулась в строй! Люди заражают энергетикой, рассказывают столько всего, что просто вау! Я только и успеваю записывать идеи для своих историй!
Там в источнике вообще: "сложила кризис"... Как-то стало обидно за настоящих писателей.
Наверное, так и я смогу. Я раньше любила в поездах разговаривать с соседями. Там истории поинтереснее будут.
- Когда ты работаешь мастером по маникюру, у тебя столько друзей и родственников объявляется! С некоторыми ты даже никогда не общался. Но стоит им отказать в услуге за бесплатно, как они начинают считать тебя врагом. Например, звонит мне подруга, мол, можно в гости на чай прийти? Говорю, конечно, приходи, только предупреждаю: ногти делать не буду. На том конце провода сразу меняется голос, мол, как так, она же с шоколадкой придет! В общем, свела круг общения до мамы, сестры и двух подруг.
У нас прайс для своих "свой". Не платить считаю свинство. Я сама всех приучила, а то начинается: "мне ничего не надо, ой ладно", в результате магарыч чтоб не обидеть набираешь дороже. Теперь у нас политика такая для своих, делаем всё у своих, чтоб бизнесу помочь развиваться, руку набивать, а цена "по братски", например я делаю торты своим на 30% дешевле от прайса. Если иду как гость на др, то вообще могу работу в подарок посчитать. Среди сестёр многоюродных и братьев у нас есть вся сфера услуг по красоте и строительству 😂
Знаете, как в маникюрном салоне вычислить миллениала? Такая клиентка не следует трендам, а делает на ногтях то, что хочет
Аляповатость какая-то. А что это за зелёная ребристая штука на среднем ногте?
- Есть у меня лучший друг. Серьезный молодой человек, равнодушный ко всяким девчачьим штучкам. Пройтись по магазинам? «Я тебе не подружка!» Недавно не могла определиться с дизайном ногтей и случайно отправила ему варианты. Пишет: «Ты сейчас серьезно?» И добавляет вдогонку: «Форму ногтей бери со второй картинки, так как у тебя тонкие и нежные пальцы. А цвет мне нравится на третьей — он подчеркивает твой характер. А еще к глазам подходит». Я знатно удивилась. А через несколько секунд он зафиналил свой спич: «Кажется, ты меня сломала».
- Наблюдала в маникюрном салоне любопытную картину. Мой мастер, иностранка, отошла и вернулась в кабинет с большой коричневой коробкой. Что-то крикнула на языке, которого я не знаю. Все остальные мастера отреагировали, некоторые подняли руки. Моя открыла коробку и начала бросать коллегам рыбу, упакованную в вакуум. Прям через всю комнату, а те ловили. Потом мастер посмотрела на меня и сказала: «Отличный ужин получится, скажу я вам!» И закрыла коробку и продолжила делать мне маникюр. Сама бы такое не придумала. Теперь в маникюрных салонах я всегда жду появления летающих рыб.
Автор фото вдохновилась видео, где девушка сделала маникюр с фотографиями своего парня в честь дня рождения, и сделала свой дизайн. А еще заметила, что ногти тоже могут быть искусством
- Сидела на маникюре с широко раскрытыми ушами. Рядом женщина рассуждала о семье. У нее любимый сыночка сходил налево, а невестка, понимаете ли, недовольна. Вот как бывает.
"с широко раскрытыми ушами" Я, хочу фото этого феноменального явления!
- Работала в салоне мастером маникюра. Вечером приходит мужчина, все сделали. Утром администратор приводит его опять на маникюр. Садится, руки нетронутые, заросшие кутикулой. Начинаю соображать, как такое может быть, и машинально делаю маникюр. В этот момент в зал заходит парикмахер, у которого этот клиент вчера после меня налысо подстригся, и начинает потихонечку сползать по дверному косяку на пол, мужик-то волосатый! Клиент это увидел и спокойно пояснил: «Вчера тут мой брат был!» Так я в 2002-м познакомилась с братьями Смирновыми. Потом еще много смешного с ними было.
Galina Sineokay - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да, близнецы способны поставить в тупик, особенно, когда они приходят поодиночке.
Девушка решила не просто вдохновиться осенними опавшими листьями, а буквально вписать их в свой маникюр. Это точно говорит о творческом складе ума
- Пришла на маникюр к мастеру-мужчине. Все попилил идеально, осталось только лак нанести. И тут он: «Я ненадолго отойду, ладно?» Пять минут нет, десять, двадцать. Пошла к админу: «А мой мастер вообще вернется?» Та как рассмеется: «Вернется! Вы просто выбрали оттенок, который буквально вчера закончился, так он в магазин побежал — благо, за углом. Сказал, раз клиентка наконец нашла „тот самый красный“, другим красным отделаться нельзя». Через пару минут прибежал запыхавшийся: «Нашел!» Пожалуй, пока я мастера менять не буду.
- Сижу вчера на маникюре. Звонит сын и отпрашивается погулять. Я сразу уточняю, все ли свои обязанности он сделал: почитал литературу, протер пол в комнате. И вокруг на меня все начали шикать, мол, зачем я так ребенка нагружаю...
Иногда по дизайну ногтей сразу можно догадаться, любит ли клиент праздники и тематические вечеринки
- Утром была на маникюре. Я пришла немного раньше, поэтому пришлось ждать, пока мастер освободится. В коридоре услышала очень знакомый голос. Правда, мужской. Ко мне подошла администратор салона и сказала, что моя мастерица заболела, поэтому сегодня у меня будет другой специалист. В качестве извинения предложили скидку, поэтому я не была против. Зайдя в кабинет, увидела своего одноклассника. Он стал мастером по маникюру — о как! За разговорами о школе я и не заметила, как быстро он все сделал. Это была приятная и очень неожиданная встреча.
С той встречи прошло шесть месяцев. Женаты пять лет. Десять детей и двадцать внуков.
- Часто клиентки приходят на маникюр раньше и просят их принять. А вот я, если вижу, что еще много времени до записи, беру в кафе два кофе навынос и только потом иду к своему мастеру. Все довольны.
Одно дело на 3-5 минут раньше прийти, и совсем другое - когда МНОГО времени до записи.
Хотя с т.зр. мастера эти 3-5 минут тоже могут быть расписаны - мастер тоже человек, мастеру может надо попить, покурить и пописать...
Бонус: как я вдохновилась маникюром леди Ди
Меня довольно поздно отдали в музыкальную школу: в 5 классе. И вот через пару лет я взбунтовалась — очень уж хотелось носить длинные ногти. Вы, конечно, скажете: ну удумала! Но подростки иногда мыслят именно так. А тут на уроке английского мы смотрели фильм о принцессе Диане. Надо сказать, что я ею восхищаюсь: стиль, утонченность, манеры и... такой простой маникюр на коротко остриженных ногтях.
Вот скажите честно: Кто на этом фото, где Диана танцует в черном платье, увидел, какие у нее ногти?
Лично я вижу руки, но ногтей не вижу совсем.
Как правило, элегантная Диана появлялась с коротко стриженными нюдовыми ногтями или с французским маникюром. И смотрятся такие решения богато и хорошо: не отвлекают от образа самой Ди, а дополняют его, подходят и к дневному деловому костюму, и к вечернему платью.
Конечно, Диана позволяла себе и яркий красный лак. И, знаете, на коротко остриженных ноготочках он смотрится не менее эффектно. Даже в сериале «Корона» этот дерзкий, но при этом аккуратный маникюр, обыграли в комплекте с «платьем мести». Сама Диана не чуралась носить красные ногти на светские мероприятия.
Вот так вот после 45-минутной документалки стало ясно, что красивый маникюр вполне может сочетаться с фортепиано. И вполне возможно, если посетительница маникюрного кабинета, сидящая за соседним столиком, просит коротко подпилить ногти и покрыть их красным — она тоже хочет побыть настоящей принцессой.
Комментарии
а скажите, только честно, какой практический смысл маникюра, кроме того чтоб скрыть грязь под ногтями?