9 неожиданных фактов о кошках, о которых не все опытные хозяева в курсе
Кажется, что про кошек уже известно все: как они ведут себя, что любят и почему иногда игнорируют хозяев. Однако повадки, реакции и даже мелкие привычки этих животных часто скрывают куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Именно поэтому даже опытные владельцы время от времени открывают для себя что-то новое — и начинают смотреть на своих питомцев немного по-другому.
Встроенный радар: кошки умеют поворачивать уши на 180 градусов
Кошки издавна славятся своим острым слухом, и одна из самых впечатляющих особенностей их супер-ушек — это способность поворачиваться почти на 180 градусов. За этот «фокус» отвечают больше 30 мышц — поэтому каждое ухо может преспокойно жить своей жизнью и при этом точно улавливать, откуда идет звук. А еще по ушам легко считывать кошачьи эмоции: прижала к голове — готовится к атаке или паникует, направила вперёд и чуть подергивает — замышляет что-то интересное или готова к игре.
- Наш кот Барсик мог часами сидеть и смотреть в окно на задний двор, но за 5 минут до того, как муж начинал поворачивать ключ во входной двери, находящейся на другой стороне квартиры, Барсик уже обнимал его тапочки в коридоре. Увидев однажды этот фокус, подруга-зооволонтер усмехнулась и предложила понаблюдать за тем, как кот прядает ушами, прислушиваясь к неразличимым для нашего слуха шагам из подъезда. Барсик просто слушал не «вперед», а «назад».
Неудачно упали? Не беда, сейчас Мурзик всё вылечит
Звук кошачьего мурчания — это не только про уют и довольство. Его частоты находятся в широком диапазоне от 25 до 150 Гц, и именно такие вибрации, по данным исследований, могут способствовать восстановлению тканей и даже заживлению костей. Ученые предполагают, что мурлыканье может быть своего рода естественным механизмом самовосстановления у кошек: оно помогает им быстрее оправляться после травм и поддерживать здоровье опорно-двигательной системы. Интересно и то, что кошки мурлыкают не только когда им хорошо, но и в стрессовых ситуациях — например, у ветеринара. Считается, что таким образом они буквально успокаивают себя на физиологическом уровне. Конечно же, и двуногих консерво-открывателей пушистики в беде не забывают: регулярное прослушивание кошачьего урчания снижает в людях уровень стресса, помогает расслабиться и создает ощущение безопасности.
Смело оставляйте нахулиганившего котенка без сладкого: он все равно его не любит
Приготовили любимцу тортик на юбилейный день «укотовления»? Готовьтесь есть десерт сами — у кошек генетически отсутствуют рецепторы, распознающие сладкий вкус. Наши питомцы — бескомпромиссные хищники, чьи рецепторы заточены строго под белки и жиры. Да, иногда кажется, что кошка «интересуется» десертом, но на самом деле ее может привлекать необычная текстура или запах других ингредиентов, например жирного деревенского масла или яичного белка. В реальности же никакого вкусового удовольствия от сладкого хвостатый друг не получит.
- Дочка пекла имбирные печенья и случайно уронила одно на кухонный пол. Наш трехмесячный котенок Василек шустро подскочил к нему, с интересом понюхал и... как примется закапывать находку задними лапками! Очень явно выразил свое мнение касательно сладостей в нашем доме.
Большинство кошек не фанаты молока
Образ кошки с блюдцем молока давно стал классикой, но на практике все иначе. У большинства взрослых кошек отсутствует достаточное количество ферментов для переваривания лактозы, содержащейся в молоке. Это значит, что после подобного угощения у питомца могут начаться проблемы с пищеварением — от легкого дискомфорта до вполне заметных расстройств. Маленькие котята действительно могут усваивать молоко, но с возрастом эта способность теряется. Поэтому регулярное угощение молоком может принести больше вреда, чем пользы. Кошкам гораздо лучше подходит их природный рацион, основанный на белке. Так что порой самый заботливый выбор — это отказаться от привычного стереотипа.
Иногда у вас аллергия на кота, а иногда у кота — на вас
Принято считать, что это люди частенько страдают от аллергии на кошек, но бывает и наоборот. У кошек могут возникать реакция на микрочастицы, которые регулярно приносят на себе хозяева и их гости: ароматы духов, запахи бытовой химии и даже перхоть. Эти факторы могут вызывать у питомца зуд, раздражение или проблемы с дыханием. Иногда хозяева долго не понимают, в чем дело, ведь симптомы могут быть неочевидными, при этом сама кошка никак не «объяснит», что именно ее беспокоит. Поэтому важно внимательно следить за реакцией питомца на изменения в окружающей его среде. Если питомец чешется или чихает без видимой причины, возможно, ему просто не нравится ваш новый парфюм.
- Свекровь сразу невзлюбила нашу кошку, а та каждый раз к ее визиту начинала громко и непрерывно чихать. Мы посмеивались, что это такая взаимная нелюбовь, ведь все ветеринары твердили: кошка в порядке. А поняли, в чем было дело, только когда свекровь однажды пришла благоухая новыми духами, и кошка даже не поморщилась! Оказалось, чих у хвостатой был на прошлый парфюм свекрови.
Водные процедуры? Да запросто!
Хотя многие домашние кошки стараются держаться подальше от воды, есть исключения. Некоторые породы, такие как турецкий ван, мейн-кун или курильский бобтейл, относятся к воде спокойно или даже с интересом. Это связано с их историей: предки этих кошек жили рядом с водоемами и адаптировались к таким условиям. Они могут спокойно заходить в воду, играть с ней и даже плавать. Для них это не стресс, а часть естественного поведения. Конечно, это не значит, что любая кошка способна внезапно полюбить купание. Но факт остается фактом: страх воды — не универсальная кошачья черта. Иногда все зависит от породы и опыта конкретного животного.
У нас была кошка, которая при мытье начинала так отчаянно лапами выгребать, что я каждый раз думала, что, наверное, её котёнком утопить пытались
Эта кошка — просто космос
Когда речь заходит о животных в космосе, чаще всего мы вспоминаем пару широко известных собачек. Однако кошки тоже внесли свой вклад в освоение космоса. В 1963 году уличная французская кошка по кличке Фелисет отправилась в суборбитальный полет. Она успешно перенесла невесомость и благополучно вернулась на Землю, навсегда вписав свое имя в историю науки. Еще одно напоминание о том, что кошки способны на куда большее, чем мы привыкли думать.
Кошки не потеют
В отличие от нас, кошки не потеют всем телом — потовые железы у них расположены в основном на подушечках лап. Основной способ регулирования температуры у этих питомцев другой — например, через учащенное дыхание или просто поиск прохладных мест. Именно благодаря этой своей особенности кошки практически не имеют собственного запаха — факт, позволяющий нашим пушистым хищникам оставаться незаметным при охоте на мышек да воробьев.
Зрение кошек не намного превосходит человеческое...но только днём
Идеальное кошачье зрение — еще один миф с оговорками. Днем или при ярком свете кошки видят довольно посредственно, а все, что ближе 20 сантиметров от носа, для них вообще расплывается (там уже в ход идут усы-вибриссы и нюх). Зато в сумерках кошачий глаз превращается в совершенный прибор ночного видения — в темноте они видят в шесть раз лучше человека. Идеальный инструмент для ночной охоты на ваши ноги под одеялом.
А какие интересные особенности замечали у своих питомцев вы? Поделитесь в комментариях!
И все-таки дивные существа наши Мурзики и Мурки — поражают воображение человечества уже многие тысячи лет. Почитать про то, как они порой меняли ход истории, можно вот в этой статье:
Комментарии
Всегда замечала, что у них что-то с полями зрения, кусочек курицы под носом не видят, положишь дальше-вполне)))
Муж утром идет на работу мимо общежития медсестер, там женщина-волонтер кормит околобольничных котов.
И группы на завтрак собираются по цветам шубки)