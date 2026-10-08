9 неожиданных фактов о кошках, о которых не все опытные хозяева в курсе

Принято считать, что это люди частенько страдают от аллергии на кошек, но бывает и наоборот. У кошек могут возникать реакция на микрочастицы, которые регулярно приносят на себе хозяева и их гости: ароматы духов, запахи бытовой химии и даже перхоть. Эти факторы могут вызывать у питомца зуд, раздражение или проблемы с дыханием. Иногда хозяева долго не понимают, в чем дело, ведь симптомы могут быть неочевидными, при этом сама кошка никак не «объяснит», что именно ее беспокоит. Поэтому важно внимательно следить за реакцией питомца на изменения в окружающей его среде. Если питомец чешется или чихает без видимой причины, возможно, ему просто не нравится ваш новый парфюм.