Мамочка конечно отожгла. Ещё бы добавила: ты проживешь полную забот и страданий жизнь и в конце концов умрёшь.
15 историй и фото о первых школьных днях, в которых будто чувствуется сладкий аромат сентября
Наверно, многие школьники со мной согласятся, что один из самых лучших моментов в учебе — это каникулы. И как же быстро проносятся мимо нас эти три месяца лета. «Вжух» — и первое сентября наступает строго по календарю. Хорошо, что веселое солнечное настроение остается с нами несмотря на время года.
- Накануне 1 сентября диалог с дочуркой (будущая первоклассница):
— Мам, завтра в школу?
— Да, в школу, и так 11 лет.
Выражающими скорбь вперемешку с болью выпученными глазами, наполненными слезами, смотрит на меня и выдает: «Мамочка, я ведь даже столько не жила...»
Мама случайно запечатлела «воодушевленное» выражение лица дочки во время линейки на 1 сентября
- Я учитель начальных классов. 1 сентября, 1 класс, иду, волнуюсь. Тут подходит мальчик, дарит мне цветы и говорит: «С днем рождения». Волнение как-то само собой улетучилось.
- Брат младший только что рассказал, что у них не будет первого сентября. Дети пойдут в школу 2 сентября, но линейка будет только у 1 и 11 классов. Негодует. Да и я тоже, как же это? Когда в мое время 1 сентября выходило на выходной, мы всё равно топтали ноги, полтора часа стояли на улице, и неважно, какая погода была. Мяли букеты. Болтали с одноклассниками. На нас шикали классные, мол: «Давайте потише!» Мы все ждали, когда уже речи учителей наконец-то закончатся. Как же эта традиция уставшими заходить в класс, отсидеть один урок, в котором выдают учебники, и с чистой совестью, радостные идти гулять?
У сына в школе тоже линейка только у начальной школы, 5,9,10 и 11 классов. Тоже не понимаю, что за странная тема появилась с зажимать линейку у отдельных классов"?
Помню у меня дома была целая стопочка подобных открыток, бережно хранила и часто пересматривала их
- Мама недавно рассказала, что я был очень важным первоклассником. Таскал свой портфель с гордостью и всячески старался в разговоре упомянуть о том, что я уже совсем «взрослый». Но так вышло, что я случайно сломал собачку на замке портфеля, и папа пошел в выходной отнести его в ремонт. Я утром воскресенья просыпаюсь, а портфеля нет! Как же я расстроился! Переживания, мысли про то, что я снова маленький... а потом папа с ним вернулся, и я успокоился. Мгновенно. Даже слезы высохли. Я обнял портфель и даже ужинал вместе с ним. Я не верил родителям, но фото доказывают обратное... Искренне надеюсь, что моей нынешней девушке эту историю не расскажут. А то она точно поймет, откуда у меня любовь к крутым дипломатам.
- У меня 2 младших брата, и один из них — первоклассник.
Сидит он, значит, в зале и начинает жаловаться:
— Вот почему у нас по 3 урока?! Ставили бы по 5, интересней было бы...
Я кричу из комнаты:
— Миша, вам домашку задавали? Тебе надо помочь?
Миша:
— Не знаю, не спрашивал!
В первом классе мама читает мой дневник. В графе домашнее задание по окружающему миру написано "ИГЕБАЙ"
Что такое игебай не ясно, нести нужно завтра уже. А телефонов тогда не было, чтоб позвонить и уточнить у учителя. Благо путем наводящих вопросов и изучения учебника мамочка поняла, что речь о гербарии 😂
100% понимания
- На всю жизнь запомнил свое первое сентября в пятом классе. Новые одноклассники, новая учительница — первая наша классная руководительница. Я собираюсь на линейку, весь красивый такой, в костюме. Только вот денег у нас тогда было немного. А ведь букет дарить принято. Поэтому мама придумала гениальную идею. Взяла большой качан капусты и замотала его в фольгу из-под старого букета, мы ее никогда не выбрасывали. Замечательный праздник получился. Все дети стоят с красивыми цветами, а я с «букетом капусты». Зато учительница оценила: для нее это было оригинально и необычно.
Моя знакомая учительница начальных классов. На 1 сентября она просила принести каждого ученика по ОДНОМУ цветку, который у них ассоциируется с ней. Так что в конце праздника она несла домой один большой и неповторимый букет
- Мне всегда нравились первые звонки — из-за классной руководительницы. Она выводила нас на линейку, мы стояли там пять минут, слушали речь директора, а потом тихонько уходили в класс. Там занимались чем хотели, общались, дурачились, но чаще всего садились за парты и просили учительницу рассказать историю. Она никогда не отказывала: ставила стул посреди класса и начинала. То про своего первого мужа, то про котов, то про свекровь, то про походы по магазинам, то про поездки. Всегда интересно и намного лучше, чем стоять на линейке. Благодарна Валентине Степановне за то, что каждое первое сентября она делала таким нескучным.
Судя по зеленой траве на детской площадке, учебный год только начался, а кто-то уже устал от школы
Однажды мы с братишкой шли в школу (ему лет 7, мне где-то 11). В руках у меня два пакета от Эйвон. В одном мусор, в другом сменка брата. Угадайте, какой пакет полетел в мусорный бак? Естественно, с обувью. А братишка у меня, несмотря на младший возраст, имел надо мной шевство, так что следующие пять минут, я - пигалица, прыгала вокруг баков пытаясь вытащить сменку из кучи мусора
- В первом классе задали нарисовать «человека, который вас вдохновляет». Все рисовали мам, пап или Гагарина. А я решил выпендриться и нарисовал учителя по ИЗО: лысина, огромные очки, такие же огромные уши и ангельские крылья за спиной. Когда сдали работы, он долго смотрел и как выдаст: «Ставлю пятерку за стратегическое мышление!»
Мне дочка вообще выдала - у тебя попа плоская. Я ее спрашиваю- правда? Она мне ' у тебя фигура как в 20е годы прошлого века'. Ну и классно. Золотой век.
- Помню свою подготовку к 1 классу. Мама суетилась все лето, закупала мне форму, канцелярию, заставляла читать и считать. А папа был расслаблен. 1 сентября он вообще чуть не проспал, проснулся, когда мы уже обувались. На линейке бегал за мной везде с камерой. Мама попросила снять событие, которое бывает раз в жизни. Растолкал всех, снимал, как я рассказываю стишок и посвящаюсь в первоклассники. Вечером мама созвала всех родственников, чтобы показать линейку. И тут папа понял, что записи нет. Забыл нажать нужную кнопку и ничего не заснял.
Пока эту историю читала прям предугадала, что в оконцове у папы с камерой проблемки будут)))) Зато памятная шутка в семье есть)
Автор поделился архивным снимком. Говорит, что он так волновался перед 1 сентября, решил перекусить и съел аж половину арбуза!
- Полным ходом подготовка к школе моей первоклашки. Примеряем уже пятый по счету сарафан. Дочь то присядет, то покрутится, то ноги задирает. Вижу что продавец устала уже, я сама краснею. И тут Машка в очередном сарфане выходит в зал, отходит от подальше от вешалок, разбегается и делает колесо, которому все лето училась у бабушки на даче. Встает, поправляет подол: «Мам, этот берем. В нем колесо получается, на линейке новым друзьям покажу!»
Всегда вспоминаю второй класс сына. День перед первым сентября, хлопочем, собираем портфель и тд, зовем его поучаствовать, говорит сейчас и так до позднего вечера, хотел последний день каникул погулять подольше. Делать нечего, я пришиваю эмблемы на форму, муж расчерчивает поля в тетрадях, делает обложки, всё приготовили, ребёнок прибегает, ест, моется, ложится в кровать, но через пару минут вскакивает,. "Ой, поля не прочертил! " Говорим "мы сделали ", и обложки и эмблемы" В ответ слышим "Молодцы" И беззаботно засыпает
А как прошло ваше 1 сентября в этом году? Делитесь в комментариях.
Еще больше реальных историй из жизни здесь:
Комментарии
Внучку в этом году пошла в первый класс. Пригласила меня на торжественную линейку, позвонила и сказала неней приходи на мой праздник,без тебя мне не торжественно будет!
Мой папа был кадровым военным, его направили служить в деревню, где школа на украинском языке. Вся наша семья абсолютно русскоязычная. И через полгода мне идти в первый класс украинской школы. Я в слёзы: не хочу в украинскую, хочу в русскую школу. А русская школа в соседнем селе в 4 км от дома. И не принимала никакие доводы. Мама предлагает сшить мне школьный белый фартук из натурального шёлка, если я пойду в эту школу. Сработало! 😉 И вот я возвращаюсь из школы 1 сентября, мама спрашивает, ну как, ты что-нибудь поняла? Говорю, всё поняла. А что ты поняла? - Ничего не поняла.
Но общаясь с детьми, я быстро освоилась и в итоге все 4 года начальной школы была "круглой" отличницей.
А когда мы приехали в Краснодар, меня не хотели принимать в школу с моим украинским табелем😳. Было очень странно такое отношение, ведь я вообще-то русская и по-русски разговаривала абсолютно чисто. В итоге я им доказала, как они ошибались, я и дальше продолжала учиться на отлично.
31августа отвел сына (завтра в 1 класс) в парк, там у нас и речка, дал полную волю на целый день, сказал, что это самый последний свободный день в его жизни.