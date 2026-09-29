15 историй и фото о первых школьных днях, в которых будто чувствуется сладкий аромат сентября

Мой папа был кадровым военным, его направили служить в деревню, где школа на украинском языке. Вся наша семья абсолютно русскоязычная. И через полгода мне идти в первый класс украинской школы. Я в слёзы: не хочу в украинскую, хочу в русскую школу. А русская школа в соседнем селе в 4 км от дома. И не принимала никакие доводы. Мама предлагает сшить мне школьный белый фартук из натурального шёлка, если я пойду в эту школу. Сработало! 😉 И вот я возвращаюсь из школы 1 сентября, мама спрашивает, ну как, ты что-нибудь поняла? Говорю, всё поняла. А что ты поняла? - Ничего не поняла.

Но общаясь с детьми, я быстро освоилась и в итоге все 4 года начальной школы была "круглой" отличницей.

А когда мы приехали в Краснодар, меня не хотели принимать в школу с моим украинским табелем😳. Было очень странно такое отношение, ведь я вообще-то русская и по-русски разговаривала абсолютно чисто. В итоге я им доказала, как они ошибались, я и дальше продолжала учиться на отлично.