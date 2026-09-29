19 зарисовок о маленьких осенних радостях, которые ничего не стоят, а настроение поднимают в два счета
Интересное
29.09.2026
Некоторые осенние моменты почему-то радуют сильнее, чем дорогие покупки или воплощение грандиозных планов. Стоит поймать в ладошки золотистый лист с березы, услышать шуршание листвы под ногами или даже согреть руки о кружку с горячим чаем — и настроение уже меняется к лучшему. Для таких простых радостей не нужны деньги или какой-то особый повод. Достаточно просто заметить их в повседневной суете.
Осенью в подъездах многоэтажек разливаются запахи свежей выпечки и домашнего варенья. И всегда найдется тот, кто оценит эти кулинарные усилия по достоинству
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Думаете, осенние селфи делают только восторженные барышни? А вот и нет!
- Сижу в парке. У нас еще золотая осень не закончилась. Мимо проходит взрослый мужик в костюме, оглядывается, делает селфи на фоне всей это желто-красной красоты, еще раз виновато оглядывается и уходит.
Да и вообще пришло время выгулять самые романтические образы из своего гардероба
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И не забудьте проверить карманы осенних вещей — там могут прятаться приятные сюрпризы еще с прошлого года
Осенью любого из нас могут настигнуть творческие порывы
- Поднять листок на улице, обвести его контур на листе бумаги и попытаться раскрасить цветными карандашами. Я не рисую, результат ужасный, но это так приятно и расслабляюще! Я даже купила специальный набор «осенних цветов», все карандаши разных оттенков желтого, коричневого и темно-красного.
А у котиков может обнаружиться внезапный прилив любви к хозяевам. Но мы-то знаем, чего на самом деле хотят эти хитрюги
У собачников — другое развлечение. Их питомцев еще надо умудриться вытащить из кучи осенних листьев
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Я ни единого раза в жизни не видела собак, играющих с листьями. Листья их ничуть не интересуют.
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На городских улицах начинают торговать яркими осенними хризантемами. Самое время купить букетик
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Некоторые осенние традиции берут начало прямиком из нашего детства
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Осенью можно приготовить самые вкусные подарки
- Я готовлю желе из диких яблок. Собираю их с нескольких деревьев. Яблоки созревают в разное время, поэтому я собираю их всю осень и замораживаю, пока не наберу достаточно, чтобы приготовить несколько банок желе. Я делаю их специально для рождественских подарков.
Летние террасы в ресторанах уже закрываются, но внутри тоже оказывается неожиданно уютно
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А если вы не успели взять от лета все, осенью еще можно наверстать упущенное и отправиться на море в бархатный сезон
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Ну а любители спокойного отдыха могут просто погулять по осеннему лесу или отправиться в тихий санаторий
- Впервые за три года решила провести отпуск не на море. Купила путевку в санаторий. Это были лучшие 14 дней в моей жизни. Я ходила на массаж, в бассейн, пила минералку. По вечерам за ужином на столики клали буклет, где на следующий день нужно было выбрать блюда. На последнем этаже были развлечения: бильярд, дартс, шахматы, библиотека и офигенный балкон с летней террасой, по субботам и воскресеньям — что-то вроде дискотеки. Сам санаторий на берегу реки, и по вечерам я слушала шум воды или гуляла по парку на заднем дворе. Я никогда в жизни так не отдыхала! Решила, что в следующем году тоже возьму путевку ранней осенью.
Дома тоже есть чем заняться длинными осенними вечерами. Например, перечитать любимую книгу или посмотреть давно отложенный сериал
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Осенний подарок можно обнаружить даже в собственном подъезде
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В это время года так и хочется отправиться куда-нибудь в поездку и всю дорогу смотреть в окно
- Я не особо люблю ни общественный транспорт, ни людные тусовки. Но эти осенние поездки в электричке... За окном стемнело, все вокруг тихонечко коротают время: бабуля напротив разгадывает сканворд, женщина рядом уткнулась в телефон, подросток слушает музыку в гигантских наушниках, а в проходе — сумки, тележки и корзины.
daryanickitina
Осенью можно отправиться в лес и вернуться с полными корзинками грибов
AI-generated image
В городе тоже есть чем заняться. Например, пойти в парк и набрать листьев и шишек для детских поделок и гербариев
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А еще осень — отличное время для свадьбы. Уже не жарко, но еще можно покрасоваться на улице в нарядном платье
- По осени у меня вышла замуж подруга. Свадьбу они не играли — просто домашние посиделки, и это было круто. В подарок я ей вручила хороший казан. Так на днях она сказала, что этот казан — просто супер, она от него в восторге. Я очень рада, что он ей понравился. Надеюсь, он прослужит ей долго. Надо было себе тоже купить такой же.
samay_samaya.ya
А еще один наш автор и вовсе считает осень лучшим временем года и готов рассказать, как почувствовать ее тепло и маленькие радости.
Фото на превью AI-generated image
Комментарии
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Замечательная статья! Спасибо! И искин с картинками постарался (правда, глазастые всё равно что-нибудь найдут неправильное😁)
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