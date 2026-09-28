17 зарисовок из провинции, где осень пахнет печеными яблоками, а от вокзала до дома — пять минут пешком

В провинции все рядом: до любого места можно дойти пешком, а в магазинах тебя узнают раньше, чем успеваешь поздороваться. Это отличный выбор для тех, кто ценит неспешный образ жизни, ведь время здесь течет немного медленней, чем в мегаполисах. Здесь нет небоскребов и огромных торговых центров, зато есть резные наличники и соседи, которые приносят яблоки просто так.