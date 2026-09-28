17 зарисовок из провинции, где осень пахнет печеными яблоками, а от вокзала до дома — пять минут пешком
Истории
28.09.2026
В провинции все рядом: до любого места можно дойти пешком, а в магазинах тебя узнают раньше, чем успеваешь поздороваться. Это отличный выбор для тех, кто ценит неспешный образ жизни, ведь время здесь течет немного медленней, чем в мегаполисах. Здесь нет небоскребов и огромных торговых центров, зато есть резные наличники и соседи, которые приносят яблоки просто так.
- Привезла жениха-итальянца к маме в Суздаль. Оба на языке друг друга только пару слов знают. За обедом мама хвалится: «Огурчики свои, с грядки». Марко тут же просит эту грядку показать. Уходят. Вдруг слышу, мама зовет: «Ира, иди сюда скорее!» Выбегаю, а там Марко с мамой стоят у грядки, у него в руках телефон, на экране которого — его мама! И она тоже в огороде, показывает свои помидоры, хвалится. А мама моя языка не знает, просит перевести. Вот так мы все и познакомились сразу.
ADME
- Свекор и свекровь живут в маленьком городке. Когда я приезжаю к ним, сажусь в такси и называю адрес, таксист перечисляет всех, кто там живет, кто где работает и где живут их дети. А потом смотрит на меня и спрашивает: «А вы жена младшего или старшего сына?»
immatkulovaya
Как же красиво в Суздале! Здесь непередаваемая атмосфера
ADME
- В нашем городке все рядом, и до работы на машине ехать 5 минут. Но вот уже несколько месяцев, как жена забрала машину, и я решил заняться здоровым образом жизни — хожу на работу пешком. Вчера вернулся домой, и жена сразу с порога попросила вынести мусор. Ну что ж, взял попахивающий пакет и, чтобы отвлечься от запаха, уткнулся в телефон. Опомнился я у входа на работу! А в руке все еще этот «ароматный» пакет. До работы минут 20 пешком, а до мусорки всего 3-4 минуты. Похоже, пора в отпуск.
- В детстве я ездил к бабушке с дедушкой в их городок. Возле их двора был все лето ремонтировали водопровод, поэтому там тек ручеек. Я знал, что если ивовые ветки втыкать в землю, то они могут пустить корни и прижиться. Поэтому, если во дворе не играли мальчишки, я от нечего делать брал ветки от растущей неподалеку ивы и втыкал их в грязь у ручейка. Прошло больше 20 лет, теперь на этом месте растет множество больших ив.
«Мы уезжаем из маленьких городков, чтобы остаток жизни хотеть вернуться туда»
- Приехали с подругой в Плес. На берегу увидели художника с мольбертом. Подруга шепчет: «Вот бы он нас нарисовал». Мужчина оборачивается: «Садитесь». Мы обрадовались, позируем. Потом подходим посмотреть и обе краснеем как раки, ведь на картине нарисована Волга, желтые деревья и все! А мы позировали тут сидели. Подруга спрашивает, что ж он нас не нарисовал. А художник ткнул в две крошечные фигурки на фоне реки и говорит: «Так вот же вы!» Эта история произошла 4 года назад, а я до сих пор как вспомню ее, так смеяться начинаю.
ADME
Золотая осень в Выборге
- Родилась в маленьком городке. Училась и жила 9 лет в большом городе. В итоге бросила работу и вернулась в свой городок, вышла замуж за первую любовь, сейчас растим дочь. Я ощущаю душевную гармонию, я любима. И не в городах счастье, оказывается.
На улице Мира в Ельце оригинально обыграли канализационные люки: у них декор как у настоящих старинных монет. Согласитесь, так гораздо интереснее!
- Мое самое крутое воспоминание из детства. Мы жили с родителями в маленьком городке, у которого население было тысяч 30. Помню, как в одно жаркое лето к нам приехали аттракционы. Это был первый раз, когда к нам в город вообще кто-то или что-то приехало. Для всех детей это был настоящий праздник, но один из чиновников решил сделать его еще более незабываемым. Он просто взял и оплатил все аттракционы. Каждый ребенок мог бесплатно кататься на всем и сколько захочет раз! Мы так и не узнали имя этого человека, но я ему до сих пор благодарен за такое яркое воспоминание.
Это город Горбатов, что находится в Нижегородской области. В комментариях под этим фото его назвали тихим провинциальным городком, в котором даже пыль лежит лениво
- Я жила в маленьком городе с бабушкой, родители были на заработках в столице. И вот приезжают мама с папой и привозят мне в подарок роликовые коньки! Ни у кого таких тогда не было, катались на них всем двором. Ноги туда пытались втиснуть даже те, кому они были малы. Такое счастье было!
«Вечер на окраинах»
- Когда я была маленькая, родители открыли свое небольшое дело: разводили попугаев на продажу. Целая комната большого частного дома, окна которой выходили на оживленную часть улицы, была занята птицами. Родной город маленький, поэтому все сразу это заметили. В детском саду при знакомстве со мной дети, узнав, где я живу, всегда спрашивали: «А, это в том доме, где попугайчики поют?» Я была очень известной!
Осень в Плесе
- Город у нас маленький. Ехала в такси, водитель рассказывал интересную историю, но доехали мы раньше, чем она закончилась. Я торопилась, поэтому расплатилась, попрощалась и ушла. Через неделю снова сажусь в такси. Водитель: «Я специально ваш заказ взял, не дорассказал же историю. Так вот... » Веселый дядька.
rozalin077
И вот еще несколько статей про жизнь в небольших городках:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 историй о работниках завода, где сквозь шум станков рождается человеческая поддержка и душевное тепло
Истории
25.08.2026
17 светлых историй о том, как люди нашли свою любовь в отпуске
Истории
26.08.2026
27 уютных зарисовок из провинции, где время течет медленно, а счастье живет рядом
Истории
11.08.2026
18 историй о клинерах, где за блеском чистоты скрывается светлая ирония и человеческое тепло
Истории
27.08.2026
17 историй о том, как простая уборка превратилась в настоящее приключение
Истории
16.07.2026
19 ярких маникюрных историй, где финал оказался круче любого детектива
Истории
11.06.2026
20 фото и историй о том, как обычная уборка превратилась в настоящий ситком
Истории
19.06.2026
15+ запоминающихся историй о наследстве, пропитанных ароматом старых бумаг и звуком голосов прошлого
Истории
20.08.2026
15 историй из кафе и ресторанов, где вместе с едой подали кастрюльку с впечатлениями
Истории
20.07.2026
16 историй от проводников, у которых на весь вагон аромат «дошика», а чай вкуснее любых конфет
Путешествия
14.08.2026
20+ историй о путешествиях плацкартом, которые пропитаны запахами курицы в фольге и чая в подстаканниках
Путешествия
10.07.2026
18 человек, которым поступки богачей подарили впечатлений на всю жизнь
Истории
28.08.2026