17 добрых историй о взрослой дружбе, которая держится крепче иных родственных связей

А я запоминаю, кто что любит поесть, кому чего нельзя. И не только помню это о своих друзьях, но и о друзьях моих дочерей. С друзьями старшей дочери всё довольно просто - они едят практически всё, а с друзьями младшей дочери это довольно-таки проблематично. Например, один друг не только веган, но он ещё не ест лук и чеснок, другой - не ест грибы, оливки и баклажаны, её муж не переносит пшеницу, не любит оливки и т.д.