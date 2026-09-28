Одно слово пропустили в последнем предложении
...и спокойно воспитываем троих ОБЩИХ детей.
17 добрых историй о взрослой дружбе, которая держится крепче иных родственных связей
Говорят, что настоящая дружба с годами не стареет. Даже если с друзьями нас разделяют сотни километров, а встречи и даже созвоны становятся редкими, радость от них — все такая же, как в те времена, когда вы лепили вместе куличики в песочнице и строили планы на такую далекую взрослую жизнь. Эти истории о закадычных друзьях полны доброты и душевной теплоты, которая ощущается даже через экран.
- Меня выручала подруга, которую вживую никогда не видела. Дружим девятый год по сети. В один момент мне нужно было 210 тысяч рублей срочно. Она предложила сама. После я ей отдавала частями. Когда оставалось отдать уже только 70 тысяч, она сказала: «Я прощаю тебе этот долг. Не хочу, чтобы ты постоянно за это переживала». Но я все равно все ей вернула и стараюсь постоянно что-то давать взамен, какие-то подарки дарить. Она говорит всегда: «В свое время ты мне тоже очень помогла, и я не могла остаться в стороне».
- Настоящая дружба — это когда она поддерживает твою спонтанную идею пойти побегать в час ночи, а через полчаса с таким же воодушевлением поддерживает идею никуда не идти.
- Наткнулся на видео, где бородатый мужик утверждает, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Он не шарит. Потому что он никогда не встречал реальных подруг.
Расскажу на своем примере. Мы с одной девушкой подружились много лет назад. У нас сразу нашлись десятки схожих интересов. Да, она была и остается очень привлекательна внешне. Но мы дружили. Я многим делился с ней. И она со мной тоже. Это и есть реальная дружба. Мы часто проводили время вместе. Подолгу гуляли, делились планами на жизнь. Даже как-то заночевали у меня дома. Поверьте мне, я знаю, что близким другом может быть девушка.
Мы все так же дружим целых 17 лет и спокойно воспитываем троих детей.
Одно слово пропустили в последнем предложении
«Первая фотография — 2006 год, заканчиваем 11 класс. Прошло 17 лет, сейчас нам по 34 годика, получили высшее, построили карьеры, завели семьи, отрастили бороды»
- Когда мы с мужем решили пожениться, у нас не было денег на свадьбу. И мы сказали друзьям, мол, извините, просто посидим, отметим. А нам друзья ответили: «Нифига, свадьбе быть!» И каждый в виде подарка нам что-то организовал. Один друг нашел машины, другой зал нам снял, подружки с родителями готовили стол, друг-фотограф сделал фотки... Погуляли на славу! До сих пор со всеми дружим. Вот это я понимаю — друзья!
- Обсуждаем с подругой мой приезд.
Я:
— Я у вас остановлюсь?
Она:
— В моем доме всегда есть для тебя место, не задавай такие вопросы.
— Что у вас с погодой, какую одежду брать?
— Весь мой гардероб в твоем распоряжении.
— Думаю взять с собой кроссовки и бегать.
— Если что, я буду тебя возить туда, где бегать красиво.
Вот где я выиграла в жизни — так это с подругами.
Э не ребята. Поболтать - это дело хорошее. Но когда она уже приедет, остановится в доме подруги, та отдаст ей весь гардероб, будет вставать в семь утра чтобы отвезти подружку на прогулку, вот тогда уже можно говорить какая хорошая дружба.
- Взрослая дружба — это когда: ее свадьба выпала на мой день рождения; я пришла на ее свадьбу; она же, в свою очередь, перевела на 5 минут внимание на меня, чтобы поздравить с днем рождения и подарить подарок.
«Взрослая дружба — это когда ты записываешь предпочтения подруг, чтобы в нужный момент не забыть и не перепутать, кто что любит»
А я запоминаю, кто что любит поесть, кому чего нельзя. И не только помню это о своих друзьях, но и о друзьях моих дочерей. С друзьями старшей дочери всё довольно просто - они едят практически всё, а с друзьями младшей дочери это довольно-таки проблематично. Например, один друг не только веган, но он ещё не ест лук и чеснок, другой - не ест грибы, оливки и баклажаны, её муж не переносит пшеницу, не любит оливки и т.д.
- Настоящая дружба — это когда подруга едет 2 часа на электричке после работы во вторник вечером за город, чтобы увидеться со мной на пару часов перед моим отъездом и вернуться обратно в Москву, чтобы рано утром пойти на работу. Люблю безмерно.
Была я такой подругой. Работала в Москве, жила в частном доме ~40км от работы. Не единожды приезжала перед сменами к ней, потому что давно не виделись. А она…несколько раз отменила встречу буквально за 10 минут до (зная что мне общественным транспортом ехать часа два) потому что решила бесплатно помочь знакомому на работе или соседке по квартире было скучно и она решила поехать с ней и её подругами в парк.
- Наши друзья честно сказали: «Думаем, что не можем пойти к вам на свадьбу, денег нет». А мы открыто заявили с мужем, что нас не волнует, сколько они положат в конверт. Они не постеснялись, положили 1000 и даже подписали. И что вы думаете? Нам было наплевать, 1000 там или миллион. Подружка даже не купила новый наряд, обошлась тем платьем, которое было у нее в гардеробе. Мы круто отдохнули, танцевали. Рады, что они все же пришли. 3 года прошло, мы дружим, как и дружили.
- Несколько лет назад летом ездила в магазин за футболками. Училась в универе, стипендия была маленькая. Приглянулись мне три футболки, но на третью, подороже, денег не хватило.
Тут звонит мой лучший друг и спрашивает: «Как дела? Чем занята?» Я отвечаю, что грущу, так как сейчас в магазине одежды (ни станции метро, ни названия магазина не говорила), а мне очень понравилась футболка с обнимающимися смурфами, но взять ее не смогу.
Он утешил меня, мол, возьмешь со следующей стипендии, не парься. Купив две, поехала домой. Через день планировала поехать за город на электричке, и друг вызвался проводить до поезда. И вот мы стоим, болтаем у дверей вагона, через минуту отправление. Он сует мне в руки пакет и говорит: это тебе в дорогу. Я захожу в вагон, поезд трогается, открываю пакет, а там та самая футболка. Как?!
Звоню ему и спрашиваю: «Как?»
А он мне в ответ: «Волшебники не открывают своих тайн».
8 лет прошло, а он до сих пор не признается, как он это сделал.
- Съездила с мамой и ее подругами на горячие источники и поняла, что значит зрелая взрослая дружба. Ни одного лишнего слова друг другу не сказали. Шутили, танцевали, пели, ели, рассказывали разные истории (не сплетни!). Не язвили, не острили, вместе готовили. Кто-то накрывал стол, кто-то мыл посуду, кто-то шел договариваться или просить что-то у администратора. И все это как-то складно и гладко, без споров, с улыбкой на лице. Очень рада, что решила присоединиться к ним.
Это не взрослая дружба как таковая, а постоянные такие поездки где наработался навык.
«Хоть и разошлись наши пути в разные стороны, и видимся мы редко, но такие встречи от этого становятся только ценнее»
- У меня есть самая настоящая подруга — Даша. Мы познакомились еще в песочнице, когда только учились стоять на ножках. Тогда мы мечтали пойти в школу вместе, сидеть за одной партой и каждый день делиться тайнами. Но так получилось, что Даша переехала в другой город, и теперь мы видимся очень редко.
Зато раз в год, на мой день рождения, мы встречаемся. Готовимся заранее: я рисую открытку, собираю подарок, придумываю сюрприз. В момент встречи мы всегда плачем от счастья, что снова рядом.
Эти несколько дней — самые лучшие: мы гуляем по парку, катаемся на аттракционах, смеемся в торговом центре. И каждый раз я понимаю: настоящая дружба не исчезает, даже если города разные. Она живет в сердце.
- У меня есть лучший друг-мужчина, знакомы со старшей школы. Уже, если что, 16 лет. Гулял у меня на свадьбе со своей девушкой. Был в курсе всех страданий по немногочисленным мужикам, и даже знаком с мужиками лично. Вместе смеялись, что у каждой девушки есть Тот-самый-бывший.
Я всегда была в курсе его дам, поддерживала после расставания с Любовью Всей Жизни и после расставания с той, для которой он был любовью всей жизни.
Между нами никогда не было даже флирта. Мы ночевали у меня и у него дома — и не раз.
Он — один из самых близких для меня людей несмотря на то, что сейчас мы меньше общаемся, проглоченные взрослой жизнью. Живем сейчас в разных городах, но пару раз в год видимся, и скоро опять соберемся тусить.
«Дружим с 2001 года. У всех теперь семьи, дети. А мы по-прежнему вместе. Это самые крутые ребята в мире. Я — единственная девушка на фото»
- С женой разошлись. Съемная квартира, детей нет, с работой так себе. Вещей было пара сумок. У меня было желание вернуться на родину к родителям. Позвонил Сане, на тот момент самому близкому другу в Москве. Рассказал, что хочу вот так все поменять. Саня попросил обождать до вечера, сказал, что приедет — поговорим.
Вечером приехали две машины. Саня и его друзья зашли, забрали меня и сумки. Привезли на новую съемную квартиру. Сами нашли за полдня, оплатили за три месяца. Накрыли стол, посидели, поговорили. Мужики сказали: «Уехать обратно на родину ты всегда успеешь. Мы хотим, чтобы ты остался. Поможем всем, чем сможем».
Вот такой был переезд, который, безусловно, повлиял на мою дальнейшую жизнь. Теперь уже своя квартира, любимые супруга и сын, да и работа приносит радость и материальный достаток.
Спасибо Саньку и парням. Редко только стали видеться, все чаще по телефону.
- В свои почти 50 начинаешь понимать истинную ценность выходных. Сидишь, мечтаешь о тишине и диване... А тут звонок: «Братан, переезжаю!» Следом второй: «Слушай, по бизнесу вопрос...» И вот ты сидишь, смотришь на телефон и думаешь: может, соврать, что занят? Но... эти люди прошли с тобой через все. Были рядом и в праздники, и в трудные времена. Разве можно им отказать? Встаешь и едешь помогать. В 50 лет настоящая дружба — редкость. А диван никуда не денется.
Мудро и точно насчет дружбы после пятидесяти.Не у каждого она есть, так что берегите ее!
«Настоящая дружба проверяется кабачками. Если у тебя много друзей, то будет и много кабачков. У меня не уродились, но соседи не дремлют!»
- Муж стал задерживаться на работе, прятал телефон. И вот снова — 9 вечера, его нет. Заглянула в его почту, а там бронь на отель! Я вся красная, вызываю такси. Еду по адресу, влетаю в этот гостиничный номер, готовая ко всему, а там мой муж и и трое его лучших друзей детства сидят, едят пиццу и рубятся в приставку на огромном плазменном телевизоре! Оказалось, их жены не разрешают им играть дома допоздна, вот они и скидываются на номер раз в месяц, чтобы устроить мужские посиделки.
- У меня есть друг, самый настоящий. И вот недавно зовет он меня на обед. Захожу и вижу, что он там с молодой девушкой. Смеются. А я в ступоре — как я потом в глаза его жене смотреть буду? Столько раз я у них дома кушал, когда у меня трудные времена были... С другой стороны, интересно же, с кем он сидит. Стоял минут 10, тупил. Друг в итоге меня заметил, зовет за стол. И тут эта барышня здоровается со мной. А я понимаю, что это его старшая дочь! Давно ее не видел. Выросла, повзрослела, вот и не узнал.
- Денег было в обрез, занять не у кого. Жалуюсь своему лучшему другу, коту, на жизнь: «Все, брат, карманы пустые, даже хлеба купить не на что». Он слушает, а потом внезапно срывается в коридор и начинает чем-то шуршать под тумбочкой! Подхожу, а он лежит на полу и пытается лапкой что-то достать из-под мебели. И так, и сяк... Не получается! Мне стало любопытно, что же он там нашел. Отогнал я его, сдвинул тумбочку, а там... Лежит забытая заначка — целых 100 рублей! Сбегал в магазин, купил коту четыре пакетика корма, а себе буханку серого хлеба. До понедельника мы с ним на этом пайке отлично протянули, а там и заказчик наконец-то перевел оплату за зависший товар. Котану, конечно, сразу досталась целая гора вкусняшек. Ведь он и правда мой настоящий друг, в трудную минуту пришел на помощь!
Сейчас от такого кредитки с бесплатным периодом выручают. Тоже было - ждал оплату, денег мало оставалось. Тут из банка позвонили и предложили карту - ну я и взял. Тратил в пределах того что должен получить, получил - погасил и ещё осталось. Потом "занимал" до зарплаты, а потом деньги на депозите держал, а с кредитки тратил.
А вот и еще одна наша подборка теплых историй о дружбе: 18 светлых историй из детства, в которых оживают теплые воспоминания о школьных друзьях