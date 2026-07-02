Я расскажу, почему влюблена в свой мегаполис и почему не променяю его на тихое счастье в уютном поселке

На днях мы застряли с подругой Леной в пробке, и она привычно стала жаловаться на жуткий городской траффик и невозможность никуда вовремя попасть. Я напомнила, что предлагала поехать на метро, но она, давно отвыкшая от общественного транспорта, отказалась. А я обожаю метро и трамваи и каждый день с удовольствием езжу на них на работу, не думая, застряну я в очередной пробке или нет.

— И вообще, — сказала Ленка. — Я все чаще думаю перебраться куда-нибудь за город, завести огородик, выращивать помидоры, питаться натуральной едой, дышать свежим воздухом. Ну а что, — заводилась она, — работа у меня удаленная, главное, чтобы интернет был.

— А ты когда-нибудь жила в деревне? — спросила я.

— Ну... один раз с подружкой у ее бабушки в селе месяц жила. Было здорово, нам молоко приносили прямо из-под коровы, бабушка сама хлеб в печке пекла, — мечтательно протянула подруга. — До сих пор приятно вспоминать.

— А в огороде ты когда-нибудь копалась? Выходила в пять утра, чтобы до жары грядки полить да прополоть? Бегала зимой в уличный туалет?

— Ты уж загнула, Ирка, какой уличный туалет? Если переезжать, то в дом со всеми удобствами, чтобы как в городе все было, только на свежем воздухе.

— Ты хотя бы представляешь, что стоит свой дом содержать? Мои родители переехали из многоэтажки в частный дом, теперь жалеют. За домом следить тяжело, то и дело что-то ломается. А ты лампочку чтобы новую ввернуть, мужа на час зовешь.

— Да ну тебя, — надулась Лена, — вечно ты со своей прагматичностью. Нет в тебе романтики, Ирка.

Романтики во мне и правда нет. Просто потому, что я знаю каково это — жить в маленьком поселке.