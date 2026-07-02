Я расскажу, почему влюблена в свой мегаполис и почему не променяю его на тихое счастье в уютном поселке
Я родилась и выросла в небольшом рабочем поселке в 70 км от столицы. Несмотря на то, что мы жили в обычной городской 9-этажке, больше ничего «городского» там не было. Из развлечений летом были только игры с друзьями на свежем воздухе, а зимой — лыжи и коньки, которые, кстати, я до сих пор обожаю. Наш поселок довольно милый и уютный, со своей душевной атмосферой, но переезд всегда был моей мечтой. И, как только закончила учебу, поступила в столичный вуз и с тех пор живу в столичном мегаполисе, который ни на что не променяю.
На днях мы застряли с подругой Леной в пробке, и она привычно стала жаловаться на жуткий городской траффик и невозможность никуда вовремя попасть. Я напомнила, что предлагала поехать на метро, но она, давно отвыкшая от общественного транспорта, отказалась. А я обожаю метро и трамваи и каждый день с удовольствием езжу на них на работу, не думая, застряну я в очередной пробке или нет.
— И вообще, — сказала Ленка. — Я все чаще думаю перебраться куда-нибудь за город, завести огородик, выращивать помидоры, питаться натуральной едой, дышать свежим воздухом. Ну а что, — заводилась она, — работа у меня удаленная, главное, чтобы интернет был.
— А ты когда-нибудь жила в деревне? — спросила я.
— Ну... один раз с подружкой у ее бабушки в селе месяц жила. Было здорово, нам молоко приносили прямо из-под коровы, бабушка сама хлеб в печке пекла, — мечтательно протянула подруга. — До сих пор приятно вспоминать.
— А в огороде ты когда-нибудь копалась? Выходила в пять утра, чтобы до жары грядки полить да прополоть? Бегала зимой в уличный туалет?
— Ты уж загнула, Ирка, какой уличный туалет? Если переезжать, то в дом со всеми удобствами, чтобы как в городе все было, только на свежем воздухе.
— Ты хотя бы представляешь, что стоит свой дом содержать? Мои родители переехали из многоэтажки в частный дом, теперь жалеют. За домом следить тяжело, то и дело что-то ломается. А ты лампочку чтобы новую ввернуть, мужа на час зовешь.
— Да ну тебя, — надулась Лена, — вечно ты со своей прагматичностью. Нет в тебе романтики, Ирка.
Романтики во мне и правда нет. Просто потому, что я знаю каково это — жить в маленьком поселке.
Хоть наш поселок и стоит недалеко от столицы, да и бывала в ней часто — мы с мамой и бабушкой часто ездили к родственникам, — я всегда завидовала своим двоюродным братьям и сестрам, которые там жили. У нас было сонно большую часть года, только летом наш городок более или менее оживал, а столица даже меня маленькую завораживала симфонией разнообразных звуков; помню, как под утро, лежа в кровати в квартире родни, я как зачарованная слушала звуки первых трамваев, выходящих в рейс из расположенного поблизости трамвайного депо.
А потом мы ехали в «Детский мир», где продавали мороженое, вкус которого я помню до сих пор, и мне нравилось смотреть из окон трамвая на пробегающие дома, машины, прохожих. Когда мне было лет семь, я твердо решила, что буду жить здесь. И мечту эту осуществила.
Лена же выросла в этом городе, здесь все для нее привычное и даже поднадоевшее. А я до сих пор воспринимаю столичную жизнь как благословение, несмотря на не самый чистый воздух, вечные пробки и толпы, как говорится, гостей и жителей. Тут на каждом шагу есть развлечения — целый месяц можно ходить по мероприятиям каждый день и ни разу не повториться. Даже если ты живешь не в центре, а на окраине, добраться до него нет никаких проблем — конечно, если не устраивать себе квест из разряда «доберись по пробкам».
Но, наверное, одно из самых больших преимуществ большого города для меня — это приватность. Здесь никому до тебя нет дела, соседей если и узнаешь в лицо, то только тех, что живут с тобой на одной площадке. В моем же поселке, где население всего пять тысяч, все друг друга знали и все были темами для обсуждения. Причем судачили о тебе не только бабули на лавках, выгуливающие своих внуков, но и вполне себе молодые люди. Забавно, что даже если ты не знаешь кого-то из них, то они-то о тебе точно осведомлены. А если чего-то не знают, то додумают — так это работало всегда и работает до сих пор. Даже если тебе 45, то для досужих сплетников ты все равно будешь «Наташиной дочерью», которая приезжает к ней всего раз в месяц.
Кстати, насчет соседей. Не так давно появился в нашей многоэтажке новый сосед — такой красавчик, что я буквально шею сворачивала каждый раз. В голове уже придумала, как мы с ним поженимся, заведем собаку, кошку, и родим троих детей. Я и так и сяк: то за солью при полном параде зайду, то сумку прошу донести. Он помогал, но внимания — ноль. Плюнула на все, решив, что у него, наверное, есть девушка. Как-то убиралась дома, и понадобилось срочно в магазин — он у нас на первом этаже.
Выхожу — растянутые треники, прическа а-ля «я упала с сеновала», футболка с пятном на пузе. И тут он в лифт заходит. Смотрит на меня, а потом как выдаст: «Девушка, это вы поете по утрам?». А я и правда пою когда на работу собираюсь, так что угукаю в ответ. И он томно так: «Не могли бы вы не петь? У моей мамы абсолютный слух, она страдает». Я опешила и только и смогла что выдавить из себя еще одно «угу». Вот так я развелась, даже не выйдя замуж. С другой стороны, если мужчина под 40 живет с мамой, то на какой ляд он мне сдался, правда ведь?
Частый аргумент за жизнь в деревне или в небольшом городке — это экология. На самом деле это тоже миф по большому счету. Да, там меньше машин, но, например, рядом с моим поселком есть химический завод, и, нередко, если ветер дует с его стороны, он может доносить не самые приятные запахи. А еще у нас частенько случаются проблемы с вывозом мусора, и летом ароматы помойки распространяются по всему поселку.
Но самое ужасное там — это скука. Из всех развлечений в моем поселке за последние двадцать лет появилось только пять сетевых магазинов и несколько пунктов выдачи маркетплейсов, так что, если можно так выразиться, культурные мероприятия — это исключительно походы за покупками и расшаркивание с людьми разной степени знакомства. У нас нет даже дома культуры, не говоря уж о каком-нибудь мало-мальски интересном музее.
Мама моя, конечно, не понимает, как я «выживаю» в столице. Она очень не любит весь этот шум, а время предпочитает проводить за рукоделием, так что ей развлечения особо и не нужны. Раньше, когда она была помоложе, много путешествовала, а сейчас практически все время проводит дома — то за вязанием, то за ковроткачеством. Плюс сейчас, когда они с отцом переехали в частный дом, у нее появился огород, так что летом у нее хлопот хватает. А я терпеть не могу подобные вещи, у меня на них просто не хватает терпения, мне все время нужно куда-то бежать или ехать. И большой город, конечно, предоставляет мне эту возможность.
А еще мама все время зовет меня обратно, говорит, что у них жизнь лучше, без всей этой спешки и гонки за успешностью. К тому же, она все время хочет выдать меня замуж. Звонит как-то и говорит, что у них появился новый сосед — раньше он тоже жил в столице, а теперь перебрался туда в поисках тихой сельской жизни. У него, мол, дом хороший, туалет и ванная как в городе, что еще тебе надо. Я, конечно, посмеялась и сказала, что у меня и в квартире с канализацией проблем нет, она поохала и перевела тему. А потом вдруг звонок с незнакомого номера. Беру трубку, а там густой такой бас: «Здравствуйте, Ира, мне ваш номер ваша мама дала». Я на секунду потеряла дар речи, а он продолжил и предложил познакомиться. Я вежливо отказалась, а потом строго-настрого запретила маме давать мой номер мужчинам. Даже обладателям централизованного водоснабжения.
Кстати, о свиданиях. Я сейчас в активном поиске, и тут тоже большой город дает сто очков в свою пользу. Даже если говорить о приложениях знакомств, то, наверное, процентов 50 — это жители столицы. Плюс здесь есть множество быстрых свиданий, где за несколько минут можно понять, хочешь ли ты еще общаться с этим человеком или нет. В моем же поселке круг знакомств сужен до нуля — как я уже говорила, там все если не лично, то через знакомых уж точно тебя знают. За последний год я познакомилась со множеством мужчин, и парочка из них даже стали моими друзьями. Любовь я пока не нашла, но уверена, что моя любимая столица не подведет меня и здесь.
Если вы думаете, что история с сосватанным мамой мужчиной на этом закончилась, вы ошибаетесь. Приезжаю я как-то к родителям на выходные и слышу с порога какой-то незнакомый голос и нарочитый мамин смех. Захожу в комнату и вижу картину маслом: за столом, помимо мамы и папы, сидит огромный мужчина с зацепленным на вилку знатным таким куском колбасы. Он тут же встает, держа колбасу как знамя, и, заикаясь, басит: «Здравствуйте, Ирина, меня зовут Алексей, я ваш сосед». И тут я понимаю, что этот бас уже слышала — по телефону. Оказалось, что мама, несмотря на мою отповедь, не отказалась от идеи познакомить меня с соседом. Я, конечно, мужественно выдержала этот «семейный» ужин, но мужчине дала ясно понять, что из города я никуда не уеду. Уходил он домой под громкие мамины вздохи.
Так как у меня есть опыт жизни и в поселке и в городе, у меня есть навыки, которых нет у большинства городских жителей — например, я умею разводить костер и жарить вкусный шашлык. Однажды мы с друзьями — сплошь людьми, родившимися и выросшими в столице, — поехали за город на шашлыки, среди них был и Ленкин муж Паша. Дошло дело до костра, Паша строго-настрого запретил всем подходить к нему, дескать, он сам все сделает, потому что «в детстве часто ездил в летние лагеря», и даже уголь запретил всем брать, чтобы сделать «экологически чистый шашлык».
В общем, начал он там что-то в мангале сооружать, но у него никак не получалось. Он, поколдовав чуть возле будущего костра, куда-то убежал с криком «Щас все будет!», вернулся, что-то опять поворочал, и снова убежал. Мне стало интересно, я решила за ним проследить. Подхожу и вижу, как он говорит «Окей, Гугл, что мне делать, если костер не разгорается». Я давно так не смеялась, но Пашу не выдала, да и с третьей попытки огонь у него разгорелся.
Хотя я и похихикала над «мастером костра», город для меня — своего рода поисковик, который работает 24 часа в сутки. Даже если я хочу поесть или заняться спортом в три часа ночи, я обязательно найду место, где это осуществить. В маленьком же городе все закрывается самое позднее в 11 вечера, и после этого все погружается в сонную тьму.
Город, помимо прочего, дает мне возможность заниматься любимым хобби. Я просто обожаю восстанавливать старые вещи и продавать их на интернет-барахолках. Я их привожу в порядок и нахожу им новых хозяев. Дело, на удивление, довольно прибыльное. А нахожу я их на помойках — вы не поверите, сколько люди выбрасывают старых игрушек.
И вот как-то притащила я с помойки старого игрушечного кота — ничего особенного, таких выпускали тысячами, но мне он запал в душу. Сижу, ощупываю его, оцениваю, как сделать из него конфетку, и вдруг меня что-то колет в палец. Оказалось, изнутри булавкой приколот небольшой пакетик. Достала, а там детская бижутерия — видимо, какой-то ребенок спрятал в него свои маленькие сокровища, да и забыл про них.
Помимо прочего, я очень люблю узнавать что-то новое. И в столице это можно делать если не бесплатно, то за небольшую сумму — количество лекций от ученых на квадратный метр здесь просто огромно. В музеи тоже можно ходить бесплатно — главное, знать дни, когда это можно сделать. В моем городе есть Музей игрушки, в котором я была дважды и просмотрела всю экспозицию. А чтобы обойти все столичные музеи, не хватит и нескольких лет.
Многие могут сказать, что в мегаполисе негде, что называется, потрогать траву. Но это не так — здесь огромное количество парков, где можно походить босиком, полежать на газоне, глядя в небо, да даже глэмпинги есть практически в черте города. Но мне, выросшей рядом с лесом, гораздо милее городские пейзажи, чем загородные, и мне вовсе не хочется перезагружаться на природе, бешеный столичный темп и есть то, что придает мне силу и энергию.
Больше всего мне бы хотелось перевезти родителей в город — возможность для этого есть. Но они сопротивляются — «а как же наш огород?», «да мы с ума сойдем от городского шума». Я пытаюсь убедить, что живу в тихом зеленом районе, но они ни в какую не хотят перебираться. Надеюсь, что со временем смогу убедить их переехать, ведь единственное, чего мне не хватает в мегаполисе, так это их тепла и любви.
А здесь вы найдете историю о том, как девушка, наоборот, покинула большой город и перебралась в сельскую местность.