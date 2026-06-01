20+ случаев в рабочих чатах, где жизнь бурлит без перерывов и выходных
Вся современная офисная жизнь плавно перетекла в окошки мессенджеров. И, как оказалось, там она порой бурлит живее, чем в реальных коридорах. Одного подведет автозамена, а у другого пройдет по клавиатуре кошка и отправит начальнику загадочное «блырп». А кто-то и вовсе промахнется окошком и пошлет самому суровому клиенту нежное послание, от которого он растает, как мороженое на майском солнце.
- Пишу коллеге: «Прикинь, царица наша бонусы всем срезала, а сама пришла сегодня с сумкой Hermes». И тут вдруг вижу, что отправила это в рабочий чат! Сижу, готовлюсь писать заявление... А через 10 минут начальница влетает и кидает мне на стол свою новую сумочку. Я сижу в непонятках, она на меня смотрит так, будто ждет чего-то. Потом не выдерживает: «Что уставилась? Рассмотри мою сумку, ну. Видишь потертость? Это я в секонде за копейки нашла! Я тоже в этом месяце без бонусов вообще-то!»
Да, Ивану респект!
Вот вынужденно состоишь в чате и первое, что делаешь - это убираешь звук уведомления.
Потому что в любой компании найдется любитель открыточек-гифок #сдобрымутром или прикольных видосиков в два часа ночи)
- Муж пошел в душ, оставил телефон на столе. Вдруг высвечивается сообщение от «Лена Бухгалтерия»: «Когда повторим? Вчера было просто супер, аж до сих пор жарко!» Я влетаю в ванную, сую мужу телефон в лицо, а он давай хохотать как гиена — оказалось, вчера они всем отделом заказывали на обед супер-острые тайские супы. И Леночка, которая раньше никогда такое не ела, решила поблагодарить его за гастрономическое открытие. Чуть до скандала не дошло из-за перца чили!
Как-то обсуждали всякие поощрения работников с карами. Начальство, разумеется, хотело, чтобы люди работали за спасибо. Кадря на меня смотрят измученными глазами и говорят "Конфуз, у нас тут все рабочие в кредитах и ипотеках, им эти конкурсы на лучший детский рисунок на НГ - как издевательство". Я спрашиваю "А что начальство", она отвечает "Ты правда веришь, что им не пофиг?"... ага... аж 100500 раз...
- Как-то лет 20 назад у нас на работе появилась новинка: рабочий чат. И примерно в то же время пришла работать секретарь Оля. А один сотрудник решил над ней подшутить:
— Оля, директор же уехал?
— Да.
— А что же ты в чат не написала?
— А надо? — искренне удивляется Оля.
— Ну конечно, всегда так делают, — говорит он.
Ну Оля и пишет на всю фирму: «Директор уехал в 12:30, сегодня не вернется». К слову, мужику было неловко. Он не ожидал, что она поверит. Ходил потом к директору, оправдывался.
- Я толком не уходила в декрет, все время работала. С коляской на улице пользовалась чатом через голосовой набор. Проговаривала все знаки препинания. И вот забираюсь в подъезд по крутому и скользкому рельсовому пандусу. Зима, снег, в одной руке коляска, в другой — телефон, в телефоне рабочий чат.
Вдруг вижу, что сосед придерживает мне дверь. Говорю ему: «Ой запятая спасибо большое восклицательный знак. Очень сложно на этом пороге без помощи». Посмотрел на меня с удивлением и как-то быстро ушел.
Не правильно.. правильно "Ой запятая спасибо большое восклицательный знак точка очень сложно на этом пороге без помощи"
- У меня есть рабочий чат, в котором все мои сотрудники каждый день желают друг другу доброго утра. Я обычно угрюма по утрам, поэтому никогда не отвечаю. Но сегодня они увидели от меня не только «Доброе утро», но и позитивные стикеры, которыми я их завалила. А все потому, что со следующего понедельника я в отпуске!
«Забыла, что у директора в чате было два аккаунта»
- Сегодня мой второй день на новой работе в рекламном агентстве. Вчера смотрю рабочий чат — на выходных тишина, никто не работал сверхурочно, и даже сообщений не было. Ну, думаю, наверно, исключительные были выходные, спокойные. А сегодня выясняю: вся компания реально на выходных не работает, и в чаты рабочие не заходит, и после работы в принципе никто не задерживается — у них так не принято. Оказывается, и так бывает!
- Наш руководитель региона Женя очень любил по субботам выводить своих подчиненных на работу. Уже в пятницу вечером он писал нам трогательное мотивационное письмо о том, что нам буквально 1% не хватает до плана. И он тоже будет вместе с нами уже с самого утра вкалывать, забив на свои планы, семью и хобби.
Так продолжалось около полугода, пока в одну из майских суббот он не перепутал чаты. Он прислал в наш рабочий чат фотографии того, как он с детьми дома в трениках катает плюшевых игрушек на своей собаке. Им всем дико смешно, они веселятся, праздничная суббота в самом разгаре... Это было около 11 утра, а в это время 15 человек были в полях на своих рабочих местах, заряженные на продуктивную работу, и думали, что он тоже, как и обещал, вкалывает на благо фирмы.
Что потом началось, когда он понял, что фотки улетели не туда... В то время не было функции удалить сообщение. Он начал судорожно писать в группу: «Прошу удалить! Срочно прошу удалить!» Как будто есть какой-то админ, который модерирует наш обычный рабочий чат на 15 человек.
А мы сидели с офигевшими лицами, смотрели на экраны своих телефонов и после этого поняли, с каким человеком мы работаем... Конечно, наша эффективность после этого случая, как и его репутация, упала в разы. Никто уже Женю серьезно не воспринимал. И если приходилось работать в выходные, мы просто имитировали деятельность.
«Все мы иногда Геннадий»
- Я однажды второпях отвечала на сообщения и отправила смайлики «сердечко» и «поцелуйчик» мужу — ну, так я думала. Но на самом деле отправила своему гендиректору. И в ответ получила то же самое! Не поняла, офигела. А потом только увидела, что я первая ему это отправила. Объяснились, посмеялись, сделали выводы.
«Волнительное начало утра»
- Перепутала и скинула голосовое со словами: «Блин, супервайзер с региональным директором приедут ко мне с проверкой. Как же задолбали!» им в группу, а не в чат коллег. Они, конечно же, прослушали. Так в итоге региональный ехать с проверкой передумал.
«Устроился на работу, целый год сдавал деньги на дни рождения коллегам. И за 2 дня до моего дня рождения прислали такое сообщение в рабочий чат»
- Заключил тут намедни контракт с большой компанией. Я им документы делаю, они мне платят. Естественно, как в любой большой компании, пока договор согласуют, пока аванс отправят — все очень тщательно и медленно.
Вот и у меня вышло так, что работы уже заканчиваю, а договор только подписали, аванса еще не приходило. Ну и пишу в шутку в чат рабочий с руководителем проекта. Мол, спорим, закончу работы быстрее, чем вы мне аванс отправите?
Утром сегодня чат открываю, а там написано: «Я выиграла». Проверяю счет — пришел аванс, да. Расстроился ли я, что проиграл спор? Ну, допустим, немного. Видимо, из спортивного интереса и желания выиграть спор, менеджер слегка поторопила свои отделы, чтобы договор быстрее подписали и аванс отправили. Вообще не планировал, чтобы так получилось, но вышло интересно, запомню.
«Будни чата сервисного отдела»
«„ТОшный“ — состоящий на договоре ежемесячного технического обслуживания»
- Есть у нас услуга, когда маркетолог внедряется в рабочий чат заказчика, забирает оттуда контент и ведет каналы, группы и прочие соцсети. И вот работаем с клиентом, занимается стройкой. Когда обсуждали условия, клиент долго сомневался, стоит ли запускать такое. Аргументировал так: «У нас там прораб, монтажники, строители, бетонщики. Не знаю, будет ли что полезное, учитывая, как нецензурно они общаются».
В итоге договор подписали, запустились. Через пару месяцев обсуждаем, как дела идут. Заказчик говорит: «Я переживал, что ваша девушка не выдержит. А получилось наоборот: в рабочем чате стали общаться суперкультурно. Вроде: „Святослав Игоревич, доброго утра вам. Не могли бы вы уточнить, автотранспорт во сколько планируется к подаче?“». Похоже, мы сломали систему.
- Несколько лет назад мой сменщик записывал свой номер ко мне в контакты и решил, что это очень смешно и оригинально подписать себя как «Господин». Руки не доходили переименовать, да и довольно долго не нужно было созваниваться. И вот однажды в общем чате с руководителями и сотрудниками других филиалов кто-то спросил его номер. Я скинула через «поделиться контактом». Оказалось, когда скидываешь контакт, то отображается не имя человека, а то, как он подписан у тебя. Самое стремное, что удалять и редактировать сообщения тогда еще было нельзя.
Состою в чате с коллегами из очень серьезной организации.
Они мне скидывают фото, описание и координаты точек, где наши интересы пересекаются.
Иногда джи-пи-эс глючит, координаты оказываются неточными.
А при переводе мировых координат через конвертер в наши местные - сдвиг получается еще больше.
В таких случаях я макcимально вежливо пишу текст: "Уважаемые коллеги! Мне кажется, что правительство Иордании будет против размещения нашего оборудования на территории аэропорта Амман. Уточните, плиииз, координаты!"