20+ случаев в рабочих чатах, где жизнь бурлит без перерывов и выходных

Как-то обсуждали всякие поощрения работников с карами. Начальство, разумеется, хотело, чтобы люди работали за спасибо. Кадря на меня смотрят измученными глазами и говорят "Конфуз, у нас тут все рабочие в кредитах и ипотеках, им эти конкурсы на лучший детский рисунок на НГ - как издевательство". Я спрашиваю "А что начальство", она отвечает "Ты правда веришь, что им не пофиг?"... ага... аж 100500 раз...