18 хозяев, которые пустили гостей на порог и уже через полчаса начали мечтать об их уходе — 23.03.2026

У моей золовки была приятельница, которой она много помогала, когда та была в бедственном положении. Потом приятельница развила бизнес, стала жить в достатке. Постоянно хвасталась. И вот пришла она к золовке в гости в новую квартиру. Посмотрела, сказала, мол, я бы запретила людям со старой мебелью въезжать в новые квартиры, навезут старья, а потом будут клопы. Хотя никогда никаких клопов, и она это знала, у золовки не было. И смотрит так ехидно на золовку. Больше золовка никогда не общалась с этой Галиной.