Нужно было комменты по фотографиям написать, мол попутала - это МОЙ дом.
18 хозяев, которые пустили гостей на порог и уже через полчаса начали мечтать об их уходе — 23.03.2026
Принимать друзей и близких — это здорово, но иногда чужие причуды превращают обычный вечер в настоящий сериал. Мы искренне стараемся быть радушными хозяевами, накрываем на стол и ждем уютного общения, однако порой получаем от визита такие впечатления, что эмоций хватает на год вперед. Только представьте: кто-то из гостей решает провести ревизию пыли за вашей люстрой, кто-то самоуправно переставляет баночки в ванной по цветовому градиенту, выбросив все «лишнее», а кто-то и вовсе пытается унести с собой вашего домашнего попугая. Но ко всем этим странностям можно относиться с позитивом и улыбкой.
- Подруга мамы пришла в гости. Сфотографировала всю квартиру. Смотрю, недоумеваю. Проходит неделя. Листаю я ленту, захожу к ней на страничку и просто выпадаю в осадок. Там эти же фотки, а снизу подпись «мой дом». Мама поинтересовалась, что за фигня. Та удалила и разорвала дружбу.
- Родили с подругой детей. Она чуть раньше меня. Куплю я своей игрушку, потом у ее дочери такая же появлялась, куплю санки — и она тут же покупала. Тут они пришли к нам домой. Подруга видит новый комбинезончик, и с горящими глазами выдает: «А давай сначала моя дочь его поносит, а когда твоя подрастет, мы его вам вернем?» Да, комбинезон был нам на вырост, его тетя подарила. Но я-то не планировала, чтобы его еще кто-то носил. Прям не нашлась, что ответить.
Предложили бы ей комбинезон за двойную цену! Сразу дошло бы. Люди быстро понимают, когда им наступают на их эго.
«Мои гости на пару недель. Быстро они освоились»
Готова спорить, об их уходе никто не мечтает 😅 безупречное сочетание цветов и бессовестных морд 😹
- Ко мне зашла коллега, которая помешана на дизайне интерьеров. Весь вечер она ходила по квартире с задумчивым видом и вздыхала. Потом заперлась в ванной и не выходила минут двадцать. Я постучала. Она вышла оттуда сияющая и гордая: «Пользуйся! Я переставила все твои баночки по цветовому градиенту и выбросила «лишнее» — оказывается, под «лишнее» попал мой новый набор профессиональной косметики, который просто не подошел по цвету к плитке.
Не из окна же она выбросила? Заставить все вернуть на свои места. Пусть дома у себя распоряжается.
- Поехали в гости на новоселье к моей подруге. Она взяла в ипотеку на 30 лет квартиру-студию. Сын прошел через прихожую, помыл руки в туалете. После зашел в основную комнату, покрутился-повертелся, повернулся к хозяйке и спросил: «А где остальные комнаты?» Покраснела я тогда до ушей.
- Новая соседка позвонила в квартиру с дочкой лет пяти:
— А можно мы посмотрим, кто у вас на балконе так чирикает, так красиво поет? Ой, это, Анечка, попугайчики! Смотри, какие все разные и красивые, а это желтенькая канареечка. Ты выбери себе самую красивую птичку, и дядя Толя тебе ее подарит!
Очень уж она удивилась, что я своих птиц никому не раздариваю:
— Но у вас же много! Одной больше, одной меньше. Анечка поиграет и мы вернем. Правда же, Анечка, вернем?
Объяснил, что попугайчики все сидят парами, а канарейка хороший певец, что, мол, птицы — не игрушки, за ними нужен грамотный уход. Если так сильно нужна птичка, то есть рынок и зоомагазин!
— Пойдем, Анечка, домой. Сейчас бабушка придет, мы потом купим тебе птичку. Видишь дядя Толя какой жадный!
Больше я их в квартиру не впускал.
В который раз повторюсь: перестаньте открывать двери кому попало, мой дом - моя крепость, право на частную собственность никто не отменял
«Гостевая тарелка, вроде прикольно получилось»
- Подруга зашла в гости. Она все время ходила по комнате, трогала подоконники и разглядывала растения. Начала фотографировать углы под потолком со вспышкой. Я решила спросить, что происходит, а она с гордостью показала экран телефона и выдала: «Да я просто в клининговом приложении работаю модератором, тренируюсь искать пыль в сложных условиях. У тебя, кстати, за люстрой много пыли. Тройка с минусом!»
Как можно фотографировать чужую квартиру без разрешения хозяйки? Выставила бы такую 'подругу ' за порог после первого снимка.
- У меня бывшая свекровь приезжала раз в сто лет. Ни «Здравствуйте» тебе, ни «Как живете?» Она прямо на ходу скидывала туфли и бежала по квартире, пока всю не оббежит. Однажды я спросила, что ж, мол, вы даже сына не обняли и куда-то побежали. А она: «Я хочу посмотреть, что вы купили, пока меня не было».
- У моего мужа есть родственник, который может нагрянуть в гости хоть в 22:00. Как-то так и сделал, а я только сына родила, ему было буквально пару месяцев. Он пришел. Мы уже никого не ждали в это время, конечно, муж на вахте. Зашел как к себе и сразу в зал. Я ему: «Мы собираемся спать!» А он ребенка видите ли хотел посмотреть. Отвечаю ему, что уже поздно, он спит. Конечно, никакого чая я ему не предложила. Он всей родне нажаловался на меня и подчеркивал, что чая даже не налила. Я мужу сказала, что в следующий раз я этого родственничка даже порог не пущу. С тех пор не ходит.
«Сегодня пятница и у меня гости. Готовлю наггетсы. Это то, что любят и взрослые и дети!»
У меня младший ребенок со сбитыми настройками: она вообще не ест наггетсы и сосиски, но обожает оливки, сало и окрошку)
- У меня был случай. Сделала ремонт в квартире. Звонит подруга, ставит перед фактом, что через полчаса они приедут: «Моя мама ремонт твой хочет посмотреть». Ну, думаю, чем же их кормить. Дома шаром покати. Гостей-то не ждала. И идти куда-то в лом, погода мерзкая: холодно, пасмурно, слякоть. Попросила подругу купить селедки, раз они на машине, заодно и сахара 2 кг. Сама быстренько пожарила картошку, открыла бабушкины закатки. Приехала подруга с мужем, с мамой. Все привезли. Я отдала им деньги за продукты. Накрыла на стол. Посидели, поболтали, душевно так. Потом я узнала, что когда они ехали обратно, ее мама всю дорогу нелестно отзывалась о моем ремонте и заодно обо мне: «Нашла бесплатную доставку! Нет, чтобы самой сходить до магазина». Так противно стало.
Откуда узнала-то, если не сама подруга рассказала? А рассказала зачем?
- В детстве поехал в гости к бабушке в деревню. Она готовила что-то вкусненькое на кухне и попросила меня помочь ей. Отправила в огород, сказала, чтобы принес ей мяту, мол, я точно пойму, где она, потому что пахнет классно. Я пришел туда, вырвал первую попавшуюся «траву», понюхал, вроде нормально пахнет, нарвал побольше и довольный принес бабушке. Оказалось, я сорвал не мяту, а молоденькую морковь, которая еще созреть не успела. Плохой из меня помощник был.
- Пригласила знакомую девушку попить кофе дома. Думала: ну посидим часик, поболтаем и разбежимся. Кто же знал, что она в итоге выпьет аж пять чашек кофе, еще и умудрится съесть абсолютно все мои запасы продуктов на неделю. Никаких намеков о том, что нужно бы уже уйти не понимала. Потом через две недели она мне написала, что снова хочет у меня дома попить кофе. Я ответила, что можно и в кафешке посидеть. Она такая: «В кафешке не хочу. Ладно тогда, не надо».
Повторюсь: перестаньте открывать двери кому попало 🙌🏼 что за привычка, откуда?!
«Глава семьи за праздничным столом»
- За два дня до нового года готовила, убиралась, короче, готовила вовсю ко встрече гостей. 31-го подруга с мужем пришли ко мне провожать старый год. Вечером они тоже придут. Это так, на минуточку. Я вся в мыле, но посидели они полчаса. Потом моя подруга заявляет: «Ну, мы пошли, а то еще поспать надо перед новым годом, маску на лицо положить». Сказать, что я офигела — не сказать ничего. Я к вечеру как замученная лошадь всех встречала, а они пришли веселые, отдохнувшие. Это было лет 30 назад, но я до сих пор помню. Вот почему я такой была? Почему все это терпела?
- Однажды ко мне на дачу приехали друзья за ягодами. А я в это время перестраивал дом. Их сын лет 12, чтобы не идти с мамой и тетей на болото, вызвался мне помочь. Помог, вдвоем намного быстрее дело пошло. Вечером за ужином я его похвалил. Через год снова приехали, первая фраза этого мальчугана была: «Я тебе помог, теперь имею право перед всеми на эту комнату!» Больше не зову.
- Большой совет тем, у кого уходовые средства стоят на раковине: убирайте их, когда к вам приходят гости! Только что моим дорогущим гелем для лица помыли руки несколько человек. Они же его как жидкое мыло использовали, по несколько раз нажимали, так что ушло приличное количество геля.
«Сегодня к нам в гости зашел такой вот очаровательный обитатель леса»
Ммм... Возможный носитель бешенства. Что-то старею я - чаще понимаю опасность от диких зивотных , чем умиляюсь им
У моей золовки была приятельница, которой она много помогала, когда та была в бедственном положении. Потом приятельница развила бизнес, стала жить в достатке. Постоянно хвасталась. И вот пришла она к золовке в гости в новую квартиру. Посмотрела, сказала, мол, я бы запретила людям со старой мебелью въезжать в новые квартиры, навезут старья, а потом будут клопы. Хотя никогда никаких клопов, и она это знала, у золовки не было. И смотрит так ехидно на золовку. Больше золовка никогда не общалась с этой Галиной.
Бывают люди, которые не могут простить чужой помощи - что те видели их в бедственном положении
- Папа работал в жилконторе нашего большого кооперативного дома. Тогда еще не у всех были домашние телефоны, так что люди приходили к папе с вопросами домой. Пришла как-то соседка по подъезду. Мама пригласила ее на кухню, но та сказала, что вопрос быстрый, она подождет папу в коридоре. Рассматривает коридор и спрашивает, мол, почему же здесь так много обуви? Мама объясняет, что нас четверо, зима, у всех по две пары обувки. И тут соседка говорит, что мама все неправильно делает: нужно приучать, приходя с улицы, протирать обувь и убирать ее в ящик, а не оставлять ее в коридоре. Моя мама — вежливый человек, поэтому просто сказала, что как-нибудь решит сама, как ей удобнее!
Ну, объяснить ближнему, что он живёт неправильно — это святое. Даже тут у нас полно любителей! :)
«Стоило заехать к маме на 5 минут в деревню, чтобы закинуть по пути инструмент для планируемого ремонта»
- Сделал капитальный ремонт. Как тогда было принято говорить «евроремонт». Пришли родственники жены посмотреть. Прошлись по квартире, сели за стол и началось: «Да потолки низкие, да света мало, да ламинат холодный, да зачем столько дверей, да спальня проходная, да зачем каждому ребенку по комнате, да зачем два туалета, да кто это все будет убирать». В общем, ушли недовольные.
- Пригласила соседку на дегустацию моего фирменного пирога. Она записывала каждое мое слово, уточняла марку муки и температуру в духовке. Я была польщена: неужели рецепт так хорош? На следующее утро я увидела ее пост в соцсетях и обомлела: «Провела аудит соседской кухни. Оценка за гигиену — 4, пирог переслащен. Рецепт прилагаю, чтобы вы знали, как делать не надо».
Думайте дважды, прежде чем открыть дверь своего дома для посторонних. А ещё лучше просто перестаньте открывать вообще, сколько раз повторять нужно? 🤦🏼♀️🙈
Каждый дом живет по своим законам, и порой понять чужие правила бывает ох как непросто! Но именно благодаря таким неловким моментам у нас появляются байки, которые потом так весело пересказывать в компании.
А у вас бывали гости, после ухода которых хотелось выдохнуть с облегчением и закрыть дверь на все замки? Или, может быть, вы сами однажды случайно нарушили чьи-то домашние порядки? Делитесь своими воспоминаниями в комментариях!