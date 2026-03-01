15+ душевных историй от мам, чьи будни веселее любой комедии

Материнство похоже на сериал, где главные сценаристы — это дети. Сегодня вы узнаете, почему в садик приходят в памперсах поверх колготок, почему собака не хочет есть косточки и зачем детям пилки для ногтей на уроке труда. Помните: даже если в суете дня вы случайно надели шапку на свекра вместо сына — это просто еще один повод улыбнуться (и отдохнуть!).