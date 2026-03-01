Первый раз слышу чтобы на урок труда в школу приносили пилку для лобзика
15+ душевных историй от мам, чьи будни веселее любой комедии
Материнство похоже на сериал, где главные сценаристы — это дети. Сегодня вы узнаете, почему в садик приходят в памперсах поверх колготок, почему собака не хочет есть косточки и зачем детям пилки для ногтей на уроке труда. Помните: даже если в суете дня вы случайно надели шапку на свекра вместо сына — это просто еще один повод улыбнуться (и отдохнуть!).
- Прихожу в сад за старшей дочерью. Ей на тот момент было 3 года, а младшему год. Начинаю ее одевать, а она в памперсе! Вообще не понимаю, что происходит. Спрашиваю у воспитателя: «Так, а почему ребенок в памперсе?» А она уверенно выдает: «Не знаю, вы же утром сами ее так привели». © a.kisva
- Ребенок сказал, что нужна пилочка на урок труда. Ну, я отдала ему одну из своих. Оказалось, что надо было принести полотно для лобзика... Было неловко, но не мне одной, потому что практически все принесли пилки. У моего хоть металлическая была. © Fyyf / Dzen
- Дочка стоит на кухне и, глядя на тарелку с едой, бормочет: «Есть или не есть? Вот в чем вопрос».
Я: «Что?»
Дочь, продолжая монолог: «А если поем, то мыть или не мыть эту тарелку?» © Ирина Букарева / Dzen
- Гостили у свекрови с сыновьями. Собирались на концерт и сильно опаздывали. Наконец начали обуваться. Я смотрю — у одного волосы торчат во все стороны. На ходу приглаживаю рукой, ворчу: «Опять не расчесался?» — и натягиваю ему шапку по самые уши. Отхожу на секунду, все ржут, а следом спокойный голос свекра из-под шапки: «Наташ, спасибо, конечно, за заботу, но я бы и сам справился».
- Приехали с сыном 3 лет в деревню к моим родителям. А у них собака. Сын все хотел ее покормить и спросил, что собаки едят. Я сказала, что косточки. Вечером заявляет: «Я ей косточки дал, а она не ест». Идем к собаке, гляжу в миску, а там — гора косточек. Абрикосовых. © Подслушано / Ideer
- Сыну 7 лет, ходит на плавание. Однажды после соревнований звонит: «Я занял третье место!» Я поздравляю его, хвалю, планирую праздник с тортом. А он счастливо рассказывает, как плыл кролем, потом брассом, как старался и как непросто ему далось это третье место. Я слушаю, горжусь и вдруг догадываюсь: «Сынок, а сколько вас было на соревнованиях?» Он спокойно: «Трое». © saule_akh
А объяснить нормально ребенку не судьба, что собак нужно кормить нормально, что они и суп едят и каши. Какие косточки? Деревенские все жестокие, свиней кормят, а над собаками издеваются, голодом морят! Сама бы погрязла эти косточки. Ещё и хвастается своей дурью!
- У меня дочь очень рано отказалась сидеть в коляске, и я стала гулять с ней за ручку. Однажды на улице, глядя на мимо проезжающих в колясках деток, она вдруг с завистью вздохнула: «Мамочка, вот когда ты вырастешь и станешь совсем маленькой, я куплю тебе коляску». Я теперь боюсь дожить до этих исполненных детской мечты дней... © Reclama Rfr
- Сын пришел из детского сада и сказал, что на новогодний утренник ему надо костюм медведя. Я умею шить, поэтому загорелась идеей — купила коричневый и бежевый мех, сшила классный комбинезон с ушками. Очень довольная привела сына на утренник. Тут-то и выяснилось, что нужен был костюм белого медведя. © witchka_ibn
- А моя дочь заявила в 5 классе, в последний день осенних каникул, что надо завтра принести проращенное из семечка растение. Уже стемнело. Я пошла с фонариком в огород поискать что-нибудь. И нашла маленький салат, буквально 2 листика. Выкопала, посадила в баночку от йогурта. В итоге дочь получила пятерку, потому что никто больше ничего не принес! © Натали Жук / Dzen
- Диалог с дочкой:
— Мам, что мне нарисовать?
— Что-нибудь.
— Ну, мам, что нарисовать?
— Ну, меня нарисуй.
Дочка оживленно:
— Точно! Нарисую, как ты на метле летишь! © Ольга Иванова
- Учила сына трех лет, что прыгать на кровати нельзя. Он не слушался, и я сказала: «Я тебе строго говорю — хватит прыгать!»
Вечером он прилег рядом со мной на диван и говорит: «Почеши мне спинку!» Я говорю, что попозже почешу. И тут сын, меняя голос на грозный, выдает: «Я тебе строго говорю — почеши спинку!» © олечка шилова
- Сын подбегает с улыбкой до ушей: «Мама, я бабушку в ящик положил!» Я — бегом на кухню, слышу там странные звуки из шкафа. Открываю — лежит телефон, по видеосвязи бабушка заливисто хохочет. Говорит, с детства в шкаф не помещалась. © arinapekk
- Шли в декабре с детьми из детского сада. Дочери 6 лет, а сыну 4 года. Обсуждали, кто что хочет на Новый год. Денег у нас достаточно, но лишних нет. Сын, летая в облаках, заказывал себе всякое-разное — конструктор, железную дорогу. Вдруг дочь не выдержала и в сердцах выдала: «Да хватит тебе, у родителей же ипотека!» © Подслушано / Ideer
- Свекровь рассказала. Ее сыну (моему мужу) было года 3. Надели на него новый светлый костюмчик и выпустили гулять с напутствием на землю не садиться. Минут через 10 смотрит мама в окно, а сынуля лежит на дорожке и щекой прижался к земле, слушает. Ложиться же не запрещали... © Ольга Романова / Dzen
- Осень, идем с дочкой в детский сад. В небе — стая птиц. Дочь поинтересовалась, почему так много птиц. Я ей объяснила, что, когда наступают холода, птицы собираются в стаи и летят на юг. Следующим утром снова идем в сад, и мимо нас пробегают собаки в количестве около пяти особей. Дочь радостно сообщает: «Мам, смотри, собаки в стаи собираются, на юг побегут!» Умница моя, хорошо урок усвоила. © Чёрная курица / Dzen
- Идем с сыном 6 лет по улице. Я ему за что-то выговариваю и в контексте разговора выдаю: «Я дожила до 30 лет, и тут такое!» А сын как закричит на всю улицу: «Мама! Тебе не тридцать! Тебе тридцать один!» © ирина в / Dzen
- Попросила умную колонку поставить будильник на 7:20. Утром заиграла музыка, и я начала еще спящую дочку одевать в сад. Натянула колготки и на часы посмотрела, а там 05:04! Пошли досыпать. © sweta.ostapchuk
- Напяливаю своим двойняшкам с утра комбинезоны и зимние ботинки. Аж вспотела. Умные часы такие: «Вы сейчас тренируетесь?» © shakhveledova
- Папа сказал Олегу (2 года 10 месяцев ребенку), что у него появился братик. Вечером им мама звонит домой из роддома. Телефон дают Олегу, и он первым делом говорит:
— Мама, а ты знаешь новость? У нас братик родился. © Nikolai Oparin / Dzen
Быть мамой — значит уметь находить маленькие радости даже в самой густой каше событий. Согласны? Тогда вам понравятся эти материалы о веселых родительских буднях: