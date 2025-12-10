15+ историй о детях, чьи родители уже пресс от смеха накачали
Истории
2 часа назад
У каждого родителя жизнь разделена на «до» и «после». «До» — это серые скучные будни, а «после» — те же будни, но наполненные знаменитой детской непосредственностью, наивностью и, конечно, же юмором.
- Привела ребенка 5 лет на прием к психологу. Дают тест: корова, кот, собака и медведь — кто лишний? Ребенок уперся, мол, конечно, корова. Я глазами на медведя показываю, психолог в ступоре, просит еще подумать. И тут мое чадо задает гениальный вопрос: «Кот мясо ест?» Психолог говорит, что ест. «Собака мясо ест?» — «Ест». Ребенок: «И медведь ест! А корова — травоядное!» © storyline_life_
- Когда мои дети были маленькие, отец изменил маме и они развелись. А живем мы на ферме. Был у нас тогда петух по кличке Король, и он гулял с курочкой по кличке Королева. А тут вдруг начал проявлять симпатию к другой курице. Болтаем мы с сыном об этой ситуации, и он как выдаст: «Ну, прям как дедушка Ваня!» Да, сынок, прям как дедушка... © tripperfunster / Reddit
- Жена собиралась залезть на дерево во дворе, чтобы повесить новогодние гирлянды. Но дочка попросила ее не делать этого, потому что боялась, что она упадет. Жена согласилась с ней, и мгновение спустя дочь предложила мне залезть на это дерево. © henpecked_hal
- Моей дочке 3 годика. Недавно она нашла под раковиной в ванной коробку с моими тампонами. Спросила меня, что это такое, и я ответила: «Тампоны». Тем же вечером мы пошли в магазин. Она увидела такую же коробку на полке, схватила ее и побежала ко мне, махая ей и громко крича на весь магазин: «Мамочка, я взяла тебе тампоны!» © Unknown author / Reddit
- Мальчик с мамой в магазине накупили кучу шоколада. И ребенок на весь магазин как объявит: «Это не для меня! У мамы просто эти дни, ну, вы понимаете». © JustAdolf-LikeCher / Reddit
- У нас в садике на комиссии перед школой детям задали вопрос: «Круглое, желтое, кислое — что это?» Моя дочь ответила, что яблоко. Я ее спрашиваю, почему ты не ответила, что это лимон, как вас учили. А она нам: «У нас у бабушки яблоки кислые. А лимон овальный вообще-то!» © basilissa21
- Прошлым вечером дочка (ей 5 лет) готовила в ванне «зелья». Выйдя, объявила нам, что они волшебные, и мы с ней поменялись местами, и она теперь — это я. Муж говорит, мол, ну тогда тебе надо и вести себя и ходить, как мама (а я беременна). Дочь мгновенно отреагировала: «Ой, мне надо в туалет! Ой, подождите, я быстренько сбегаю в туалет! Ой, мне очень нужно отлучиться!» — и прочие всевозможные вариации. Мы все уржались от того, как точно она копировала мою интонацию. Но самое смешное случилось минут через 15, когда я со словами: «Ой, мне нужно в туалет!» — убежала под общий хохот в ванную. © SweetLemonBunBun / Reddit
- Сына в 6 лет на комиссии в школе спрашивали адрес. Он сказал, что незнакомым людям адрес не дает. И еще спросили, как маму зовут. Ответ был такой: «Для вас — Наталья Олеговна». После этого я выползла из кабинета, чтобы поржать в коридоре. © galuzinskaya
- Экзамен у ребенка 7 лет в школу. На столе в вазочке лежат искусственные фрукты. У него спрашивают, как их назвать одним словом. Ребенок стоит и думает, думает, думает. Взрослые уже решили, что он не знает, а он и говорит: «Это муляж!» © iza.djo
- Вышли мы как-то с мамой в магазин за прокладками, когда я была еще маленькая. По дороге столкнулись с ее знакомыми, которые спросили, куда мы пошли. Я на всю улицу как заору: «В магазин купить маме памперсы!» © MisaMisa21 / Reddit
- Мне было 6 лет, когда родители развелись. Новая жена отца была училкой и обожала читать нам всякие лекции. И вот как-то папы дома не было, а мачеха своей дочке рассказывала о романе «Алая буква». Прозвучало слово «адюльтер». Она спросила меня, знаю ли я, что это такое, явно ожидая, что я не знаю. Но я была умной и хитрой лисичкой и наповал ее сразила своим ответом: «Это то, что у тебя было с папой, когда он еще был женат на маме». Мачеха, поразмышляв, выдала, что никогда не думала об их отношениях с этой точки зрения. © WooRankDown / Reddit
- В супермаркете маленькая девочка поздоровалась со мной. Я поздоровалась в ответ и спросила, как дела. На что она мне выдала: «Да все нормально. Я вот на этой неделе с бабушкой живу, потому что мама и папа поехали в отпуск работать над своим браком». © stanisha_still_shining
- Работаю в садике. Как-то девочка, которая обычно болтает без умолку, пришла тихая и задумчивая. У нее родители живут раздельно. Я спросила, что случилось. В ответ получила следующее: «Вчера поздно вечером я слышала, как к нам пришел папа. И они с мамой устроили ночевку в ее комнате, а меня почему-то не пригласили». © lyssmandi
- Когда парень меня обнимает дольше 10 секунд, наш сынуля (ему три с половиной) влезает между нами и строго говорит: «Ну все, хватит с вас!» © MarigoldMouna / Reddit
- Разговариваем с сыном перед сном. Говорю ему: «Лапочка моя». Он с грозным видом отвечает: «Я не лапочка, Адия (дочь) — лапочка». Я спрашиваю: «А ты кто?» Отвечает: «Я — сыночка-корзиночка». © dinara.jj
Я, говорят, в детстве тоже выдала. Сказала маме " Не люби папу. Я сама его полюблю!"
- Идем с дочей из садика. Зашли в супермаркет, и она говорит: «Пап, а мама курочку просила купить», — и тянет меня к холодильникам. Порадовался: дочь о семье заботится, осознанная какая. Беру курицу, а дочка меня за рукав тянет и шепчет: «Пап, смотри, мороженое», — и показывает пальчиком на соседний холодильник.
- Сын: «Мамочка, я долго собирался с духом сказать тебе кое-что очень важное». Мой мозг: «О нет, его что, в школе травят? Но почему? За что? А может, ему декор на день рождения не понравился? А может, еще что случилось? Блин, блин, блин...» Сын: «Я не люблю суп». © boomdeeyada / Reddit
- Дочке почти 5 лет. Вчера говорю ей, что на следующий день она с братиком будет ночевать у бабушки с дедушкой, потому что мама и папа хотят устроить себе свидание. Она за нас порадовалась и говорит такая, смеясь: «А вот когда я замуж выйду, я буду свидания со своими детьми устраивать, потому что я буду хорошей мамочкой». © MsCardeno / Reddit
- В школе дети мастерили семью из осенних даров. Вечером прихожу, а жена в слезах, губы дрожат. Дочь сделала меня, себя и даже кота красивыми из желудей, а ее — из сморщенной картофелины. Спрашиваю дочь, в чем дело. А ребенок в ответ возмущенно: «Так все желуди разобрали — одна картошка оставалась!»
Если ваш серотонинометр еще не зашкаливает, милости просим почитать и другие смешные статьи о том, что учудили чьи-то дети:
Комментарии
От детских историй не серотонинометр зашкаливает, а банальное облегчение, что все это давно позади)
