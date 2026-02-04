17 полных надежды историй о людях, которые нашли-таки работу мечты
Многие тратят годы на нелюбимое дело, боясь рискнуть и сменить привычную рутину на неизвестность. А ведь иногда работа мечты — это не кожаное кресло и статус директора, а запах свежего хлеба или гул мотора многотонной фуры. Мы собрали 17 вдохновляющих историй о людях, которые набрались смелости и все-таки нашли работу, на которой будут счастливы.
- У меня не работа — мечта. Я работаю в библиотеке. Это очень даже весело и интересно. В нашем городе решили, что нужно создавать больше мест, где будет тусоваться молодежь, поэтому активно продвигают объекты культурного сектора. Вот и в нашей библиотеке сейчас удобный читальный зал с пуфами, много классных книг, несколько фотозон, зал с настолками, зал для лекций и разговорных клубов. Правда, большинство сотрудников — бабули, но и они «не отстают от трендов», помогают нам разбираться с картотеками, а мы их знакомим с онлайн-миром. Так что вот вам задание на неделю: сходите в библиотеку, там лучше, чем вам кажется. © Палата № 6 / VK
- Работа у меня просто топ! Все потому, что у нас в офисе есть не просто комната отдыха, а полноценное логово ленивцев. Огромный диван, мягкие пуфики, пледы, и если очень хочется — можно на часок уйти в спячку. Иногда заходишь туда, а там куча взрослых людей, кто-то свернулся калачиком, кто-то обнял подушку, кто-то даже похрапывает. Ощущение, будто в детский сад попал, где все улеглись на тихий час, только вместо нянечки — начальник, который сам на соседнем пуфе храпит. © Палата № 6 / VK
- В свое время не получила образование вообще, потому что у семьи не хватало денег. Сейчас работаю бариста в небольшой кофейне. Эта самая лучшая работа, которая когда-либо у меня была. На работу хожу как на праздник. Доброе, отзывчивое начальство, с зарплатой меня еще ни разу не обижали. Но мои друзья и моя семья только и делают, что причитают об отсутствии моего образования. И никакие доводы их не переубеждают. А я хочу делать то, что я люблю, а не то, что я, по их мнению, должна делать! © Подслушано / Ideer
- Учителя в школе часто пугали нас: кто будет плохо учиться, пойдет на завод. Так получилось, что мне пришлось устроиться на производство. И это моя лучшая работа! Нормальная зарплата плюс тринадцатая, шесть недель отпуска, отличный коллектив, глаза не болят от ежедневного сидения за компьютером. А главное — понятно, что и для чего делаешь. Ничуть не жалею, что сменила офис на завод. © Подслушано / Ideer
Завод это сурово. Особенно для девушки. Пока платят есть смысл поработать.
- Я девушка, 20 лет. Второе лето подряд работаю дальнобойщицей. Самый дальний рейс был в Омск, а сама живу в Мордовии. Знаете, это лучшая работа, которую я знаю! Управлять многотонной машиной с грузом, ехать в полной тишине или с каким-нибудь автостопщиком, петь песни во все горло! Знакомиться с новыми людьми, заезжать в гости к ним. Я обожаю свою работу! © Подслушано / Ideer
- Когда я был молодым, я узнал, что люди, которых я слушал по радио, на самом деле зарабатывали этим на жизнь. Я думал, что было бы круто целыми днями ставить пластинки и болтать о музыке. Пошел в колледж в 80-х, выбрал специальность «вещание» и работал на радиостанциях. Потребовалось время, чтобы карьера пошла в гору, но в итоге я потратил более 30 лет. Деньги не всегда были большими, но опыт — великолепный. После того, как мою должность сократили, я не знал, что делать. Потом встретил знакомого, который тестировал машины для одной компании. Я спросил: «Так ты просто сидишь в машине, а она сама тебя возит? Это работа?» В той компании я работать так и не стал, но последние 4 года я работаю в области автономных автомобилей, и до сих пор не могу поверить, что мне платят за эту ерунду. © gogojack / Reddit
Верим верим девушке дальнобойщице.У меня водители мужчины в возрасте.И в рейсе подремонтироваться и между ,и прекрасно в морозы и снегопады стоять в пробках на заснеженных нечищенных трассах.Там опыт,сила нужна .Если б она по Америке рассекала на новой фуре,возможно.Но в России никто в своем уме 20- летку за руль фуры не посадит.Тем более ,водителям запрещено по всем договорам иметь в кабине постороннее лицо
- Муж двенадцать лет работал шахтером, зарабатывая хорошие деньги, но он очень уставал и совсем не любил свою работу. Спустя годы решила с ним поговорить, сказала, что я беспокоюсь о его здоровье, и что моя зарплата сейчас позволяет содержать нашу семью, если мы не будем планировать крупных трат. А ему стоит подумать, чем он на самом деле хочет заниматься. Муж думал две недели, а потом сообщил, что хочет пойти стажером в цветочный магазин. И что он уже больше десяти лет мечтает создавать композиции из цветов. Сейчас он работает флористом, зарабатывает немного меньше, чем раньше, но сейчас наша семья гораздо счастливее! Ведь наш папа занимается тем, что он любит. © Палата № 6 / VK
- Мужа сократили. Дали хорошие отступные, так что он решил пару месяцев отдохнуть без работы. Все свободное время стал проводить в гараже. Я ему решила как-то сюрпризом обед принести, прихожу, а он там с какой-то мадамой. Супруг, как увидел меня, стушевался. А его молодуха и говорит: «Да успокойтесь вы, женщина, он мне свечи поставляет». Оказалось, что муж скрывал от меня свое хобби, а без работы решил им серьезно заняться. Два года спустя у нас свечная мастерская с магазином и мастер-классами.
- Я работал профессиональным барабанщиком три года, гастролировал и зарабатывал достаточно, чтобы жить. Но в момент честного разговора с собой я понял, что пока я обычный музыкант, который не пишет свои песни и не поет, мой потенциал заработка всегда будет ограничен. Поэтому теперь я стал относиться к этому как к прибыльному хобби. Сейчас я совладелец независимой компании, которая занимается видеоборудованием. Я все еще играю с несколькими группами и могу играть столько, сколько хочу. Я все еще работаю на студийных сессиях и очень люблю заниматься микшированием звука на концертах, так что иногда я делаю это для других групп. © mark8992 / Reddit
- Я начал карьеру как разработчик программного обеспечения. А сейчас я собираюсь начать новую роль проектного менеджера в другой стране и немного переживаю, правильный ли это выбор. Но пока не попробуешь, не узнаешь — жизнь слишком коротка, чтобы оставаться там, где ты не чувствуешь себя счастливым. Если не получится с этой работой, думаю, начну работать в пекарне, чтобы понять, хочу ли я открыть собственный бизнес по выпечке. Я начал выпекать как хобби, прошел короткий курс по декорированию тортов, и это мне очень понравилось. Для меня сейчас главное в жизни — счастье, я живу один, так что забочусь только о том, чтобы быть счастливым, независимо от зарплаты. © WesternIndividual955 / Reddit
- Работаю продавцом-консультантом в книжном, и да, это действительно работа мечты, но без своих подводных камней не обошлось. Магазинов у нас в городе немало, и бывают периоды, когда выручки почти нулевые, и страдает, конечно, наша зарплата. Но я слишком люблю книги и эту атмосферу, поэтому решила, что надо действовать. Идея появилась сама собой, а директор меня поддержал. Я написала кучу писем всем авторам, которые, скажем так, «ближе к народу», и предложила организовать встречи с читателями прямо в магазине. Так нам удалось устроить целый месяц встреч. Народ повалил к нам, и почти никто не уходил без книги. В итоге магазин заработал, я сохранила свою зарплату, а вишенкой на торте стала надбавка к окладу. Говорю же, лучшая работа на свете! © Палата № 6 / VK
- Уже 10 лет работаю поваром в премиальном столичном заведении. Обожаю свою команду специалистов, потому что мы с ними за все эти годы успели столько всего сделать. Это была моя работа мечты, где все повара стали не просто коллегами, а семьей. Полгода назад у нас появился новый руководитель, который вдруг решил сменить половину персонала. Не стал это терпеть, уволился вместе со своими ребятами, несмотря на то, что зарплата и место меня целиком устраивали. Сейчас планируем всей командой открыть своё заведение, потому что наша работа была для нас смыслом жизни, и мы не собираемся его вот так просто терять! © Палата № 6 / VK
- Я знаю, что заниматься фотографией — это мое призвание, но пока оно не может обеспечить меня. Поэтому мне приходится работать в кафе, чтобы заработать денег на аренду и повседневные нужды. С утра до вечера я обслуживаю клиентов, приношу кофе, чищу столики. Эта работа далека от моей страсти. Когда есть свободное время, я трачу каждое мгновение на фотокамеру. Я понимаю, что путь к достижению мечты нелегкий. Но каждый успешный фотограф когда-то начинал с низов. И я готов пройти этот путь. © Палата № 6 / VK
- Была юристом. Выгорела, уволилась, пошла в цех торты печь. Но муж, теперь уже бывший, стал наседать: «Все из грязи в князи, а ты наоборот». Развелись. Прошло 2 года, я открыла свое кафе. Приходит как-то заказчица, а я понимаю — это новая жена бывшего. Отдаю ей торт, а та вдруг берет и выдает: «Вы такая крутая, не побоялись пойти за мечтой, да и руки у вас золотые». Так приятно стало.
- Всегда обожал кататься на поездах. В детстве с родителями на море ездил, в детские лагеря, чуть позже уже в самостоятельные путешествия по стране. Такие поездки мне казались удивительными, такими волшебными и уютными. Мечтал как-то стать проводником даже, как мой дедушка, но не сложилось. Поступил на менеджмент, окончил универ, начал работать в офисе. Но вот три года назад меня так достала своя работа, что я решил напрочь все менять. Пошел на курсы, затем на обучение, а потом уже просился на работу. Теперь я уже почти три года как проводник! Катаюсь по стране, всегда в поезде, с людьми, общаюсь, наслаждаюсь каждой минутой на работе! © Палата № 6 / VK
- Я на новой работе меньше 2 недель и чувствую себя пока что не очень уверенно. Коллектив хороший, а также очень устраивают условия работы и зарплата. В общем, работа мечты, к которой я отношусь очень ответственно. Вчера у нас было совещание утром, после которого директор позвал в свой кабинет. Конечно же, я моментально решила, что меня увольняют, ибо я плохой работник. Оказалось, на деле у меня поинтересовались, как я себя чувствую и сказали, что я без проблем могу уйти домой, если так для меня будет лучше. От слов директора осталась приятно удивлена, во всех компаниях бы так. © Палата № 6 / VK
- С детства делала что-то руками: в 5 лепила из пластилина, в 6 научилась вязать крючком, с 10 вышиваю крестиком, с 12 шью реально используемые вещи. Какое-то время работала упаковщиком подарков, где научилась клеить коробки разных форм и способов закрывания. А благодаря искусствоведу начала писать картины. Теперь нашла себя: реквизитор-бутафор! Тут тебе и оклейка, и роспись, и лепка, и шитье, и «зачем искать подушку, давайте свяжу, я уже и схемы нашла». А благодаря опыту педагога еще и новичков отлично обучаю. Чтобы найти себя, вспомните: чем вы в детстве могли заниматься часами, и масштабируйте это до сегодняшних реалий! © Палата № 6 / VK
Каждая из этих историй подтверждает: работа должна приносить не только деньги, но и радость. А ваша деятельность приносит вам удовольствие? Поделитесь в комментариях своим опытом или расскажите, какая профессия кажется вам идеальной.
