12 любимых актеров и актрис, которые изменились до неузнаваемости ради ролей
Бывает, что актеры годами играют в одном амплуа — и в каждом фильме словно остаются собой. Взять хотя бы Джонни Деппа: у многих его героев легко узнать ту же эксцентричность и манеру поведения. Но есть и те, кто любит поэкспериментировать — меняют стиль, примеряют необычные образы, соглашаются на яркий грим и неожиданные роли. Иногда их даже не сразу узнаешь на экране. В этой подборке — фильмы, где актеры вышли за рамки привычного образа и попробовали что-то новое. Часть из них выйдет в 2026 году, а другие уже можно посмотреть дома.
Светлана Ходченкова, «Яга на нашу голову»
Для роли Бабы-яги Светлану Ходченкову не стали прятать под тяжелым пластическим гримом. Наоборот, актриса говорила, что ей хотелось, чтобы в образе, кроме носа, почти ничего лишнего не было.
Федор Бондарчук, «Буратино»
Бондарчук говорил, что не хотел отдавать роль Карабаса-Барабаса никому и сразу решил играть его сам. В итоге получился очень выразительный образ: густая борода, массивный костюм и тяжелая, уверенная походка.
Федор Добронравов, «Финист. Первый богатырь»
В «Финисте» Федор Добронравов сыграл изобретателя Анарифа — персонажа, который совсем не похож на его привычные роли. Образ получился яркий и немного странный, но уж точно запоминающийся.
Елизавета Боярская, «Морозко»
Создатели фильма хотели показать ведьму одновременно привлекательной и опасной. Поэтому вдохновлялись разными визуальными образами — от сказок братьев Гримм до вселенной «Гарри Поттера».
Виктория Исакова, «Чудо-Юдо»
Актриса играет маму главной героини — Болотницу.
Актриса играет маму главной героини — Болотницу. Исакова признавалась, что на съемках вся команда мечтала «забрать эти красивые декорации домой». Персонаж получился ярким и харизматичным, а сама актриса отдельно отмечала, что была в восторге от своего костюма и грима.
Кирилл Зайцев, «Морозко»
Морозко в новой версии получился совсем не таким, каким мы привыкли его видеть. Но в этом и его фишка — у героя появился свой характер и визуальный стиль. Кому-то (нам) он даже напоминает Гэндальфа.
Алексей Филимонов, «Горыныч»
В «Горыныче» у Алексея Филимонова заметный, сказочный образ — здесь вообще много внимания уделили внешнему виду героев. Костюмы и грим явно сделали свою работу.
Ян Цапник, «Царевна лягушка 2»
Судя по образу, Ян Цапник играет короля: роскошный костюм, выразительный грим — актера можно не сразу узнать. Образ получился яркий и немного гротескный, как и положено сказке.
Владимир Сычев, «Сказка о царе Салтане»
Актер вспоминал, что еще в детстве играл Буратино и тогда пластический грим был совсем другим. Сейчас же он остался доволен своим образом и отмечал, что на грим и костюм уходит около часа-полутора — тогда как в обычных проектах подготовка занимает гораздо меньше времени.
Гоша Куценко, «Последний богатырь. Колобок»
В интервью актер признавался, что это был один из самых сложных проектов. Съемки проходили в жару под 36 градусов, а на нем был тяжелый костюм из кожи и меха, латы, шерстяной плащ и шлем.
Ольга Лапшина, «Огниво против Волшебной Скважины»
Актриса рассказывала, что ее ведьма получилась не совсем классической — скорее с повадками птицы. При создании образа она вдохновлялась не только вороной, но и некоторыми телеведущими, правда, не уточнила, какими именно.
Анна Ковальчук, «Сказки темного леса. Ворожея»
Актриса признавалась, что давно мечтала сняться в сказке и сама их очень любит. К тому же давно мы не видели Ковальчук блондинкой — и, кажется, этот образ ей действительно идет.
А вот еще одна классная статья от нашей редакции: Как изменились 15 киношных пар, благодаря которым мы когда-то поверили в любовь
Это не актёры изменились до неузнаваемости, а грим их изменил! Не путайте зелёное с тёплым.