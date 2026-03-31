Он просто мужественный человек, что смог повернуть свою жизнь кардинально.
18 искренних историй о людях, которые разглядели свет там, где другие видели только безнадегу
На счету последние копейки, личная жизнь напоминает руины, а единственное достижение за день — это то, что вы смогли встать с кровати — знакомо? Вы не одиноки. Но жизнь иногда подбрасывает удивительные сюпризы: порой достаточно просто перестать скупать ненужный хлам на маркетплейсах или встретить правильного человека в очереди за мороженым.
- Муж собрал вещички и умотал к морю «искать себя». Нашел какую-то дамочку и осел. Спустя время потребовал у меня свою технику и мебель. Отдала. С детьми на матрасе спали на полу, потому что он даже кровать увез. Вдруг звонок в дверь. Открываю, а за ней — соседка. Заметила, что мебель выносили, и решила спросить, не переезжаем ли мы. Меня как прорвало! Все ей выложила как есть. Оказалось, у нее у мужа своя фирма — она подсуетилась, и он меня к себе пристроил. На неплохую должность с хорошей оплатой.
Уже год прошел — у моих детей свои кровати есть, своя мебель, техника. Да и в целом жизнь наладилась. А муж — уже бывший — в итоге пришел проситься обратно в семью. Мол, одумался и понял, что мы — это главное. Не пустила.
- Тратила на маркетплейсах кучу денег. Посчитала траты за 8 лет — я могла бы купить квартиру! А все спустила на какие-то вещи, которые в большинстве случаев были куплены зря. Придумала гениальное решение проблемы, да еще и заработала. Теперь я 70% вещей покупаю не для себя, а на продажу. Продаю их с наценкой. Товар просто улетает.
Так я выполняю 2 миссии: покупаю на маркетплейсе (мне нравится что-то там искать) и получаю прибыль, которая почти перекрывает мои личные расходы. Я очень довольна! А свой обычный доход от работы я откладываю, и теперь есть высокая вероятность, что я куплю свое жилье. Ура!
«Муж любит играть в „короля котов“. Правило простое — надо всех трех одновременно удержать на руках. Сегодня ему наконец это удалось — успех!»
- 8 Марта, первый класс. У нас маленький концерт и сладкий стол, собрались родители. «А теперь поздравим мам!» — говорит учительница. Все бегут к своим. Я остаюсь с открыткой в руках и не знаю, что делать. Мамы нет, а мачеха не пришла. Тут вдруг учительница замечает это и подходит ко мне: «А для меня никто не сделал открытку, можешь подарить мне?» Я дарю ей и довольная иду есть торт. Всегда вспоминаю Нелю Васильевну с теплотой.
- 22 года назад подарил на день рождения своему парикмахеру серебряную монетку. Сказал ей: «Желаю тебе открыть свой салон красоты, так как руки у тебя золотые. У тебя все получится. А это — первый взнос».
До сих пор у нее стригусь. Но уже в ее салоне. А та монета висит на стене в рамке.
- Мой старший брат в 40 лет закрыл свое ИП. Он занимался ремонтами и межкомнатными дверями. И поступил в медицинское училище! Поработал в стационаре, потом — в приемном отделении городской больницы еще 2 года. Получил специализацию реабилитолога. Теперь трудится в центре по реабилитации пациентов. Вот просто человек в 40 лет развернул свою жизнь на 180°!
- Моя бабушка пошла учиться на психолога в 48 лет. Это было ее третье высшее образование. А потом работала с клиентами до 72. Сейчас она уже почти не видит, но попросила подарить ей синтезатор, потому что будет учиться играть.
Именно благодаря ей я не стесняюсь танцевать в 35 лет, обучаться макияжу и жить разностороннюю жизнь. Потому что пока ты жива, ничего не поздно!
«Это я скупаю кучу всякой разной мелочевки для моей первой в жизни квартиры»
Я когда-то купила квартиру, и пока она достраивалась ещё несколько месяцев, очень хотела что-то символично купить для дома. Влюбилась просто в хорошенький заварочный чайник с совами и красивым носиком. Простоял он у меня месяца три в итоге, потому что меня начала бесить его пестрота, яркость, заменила гораздо более лаконичным, как и все в квартире. Но храню до сих пор, потому для меня он остался символом тех эмоций, что вот он - дом.
- Я решила, что хочу работать на круизном лайнере, но ни связей, ни денег на документы у меня не было. Никто не знал о моих планах. А тут я пришла в университет, и парень из группы, который до этого просто говорил «привет-пока», сел рядом и внезапно спросил, знаю ли я, что он моряк... В тот же день он отвез меня в агентство, которое мне все сделало!
- 18 лет назад, когда я встречался со своей будущей супругой, у меня не было денег даже на букет цветов. На свиданках мы просто сидели на лавочке, гуляли в парке, кормили уток на озере. Я уже не был студентом, работал, но зарабатывал мало. Я тогда удивлялся, почему она со мной встречается, я ведь не водил ее по ресторанам и не катал на дорогой машине. Набрался смелости и спросил, а она ответила: «Просто мне хорошо с тобой всегда, как бы мы ни проводили время». Мне так тепло стало от этих слов!
Позже мне повезло с работой и маленьким бизнесом, я поднялся по карьерной лестнице. И на сегодняшний день могу сказать, что хорошо состоялся материально. Мы не богачи, но выше среднего. И жена всегда поддерживала все мои начинания. Я ей за это очень сильно благодарен!
- Муж ушел к другой, оставив меня с двумя детьми. Чтобы прокормить семью, пришлось пахать на двух работах. Казалось, что это конец. Но однажды что-то щелкнуло, и я вспомнила слова своего отца. Он тогда посмотрел на меня и сказал: «Дочка, я ничего не могу от тебя требовать. Только пообещай мне одно: ты всегда будешь счастливой. Это единственное, чего я хочу». Я поняла, что обязана исполнить его желание.
На следующий день я встала и натянула улыбку. Сначала через силу, потом привыкла. Старалась выглядеть приветливо. Помогала всем, как могла. И чудо — люди начали отвечать тем же. Я сдружилась с коллегами, нашла новых друзей. В итоге они узнали, в каком я положении, и решили мне помочь в поиске новой работы. Теперь у меня хорошая должность, я каждый день благодарю папу и продолжаю исполнять его желание.
«Муж подарил мне мою первую „БМВ“»
- В 2006 году у меня на карте было 900 баксов. Мы с женой махнули в столицу. Пару лет пахали на низкооплачиваемой работе. И вдруг я узнаю, что жена беременна. Сюрприз. В то время она зарабатывала чуть не в 2 раза больше меня. Но ее беременность меня сильно мотивировала. Я очень много работал.
В 2020 году удалось купить квартиру, чтобы ее сдавать. Первый же платеж от квартирантов меня буквально окрылил! К тому времени жена вышла из декрета, и мы с удвоенной силой работали уже вдвоем. Смогли купить еще больше недвижимости на сдачу.
Сейчас у нас свой дом, трое детишек и три бизнеса.
- Как-то встречался с молодой матерью-одиночкой. Она пахала на 2 работах, получала медицинское образование и умудрялась каждый вечер проводить со своей дочкой. Я помогал им, когда мог, но сама она никогда не просила о помощи. Понятия не имею, как она все это успевала!
Мы до сих пор время от времени общаемся. Она уже замужем, у нее свой дом, классная работа, а дочка ее выросла в замечательную девушку — умную, амбициозную, пробивную.
- Был у меня очень неопрятный однокурсник Козлов. Встретила его спустя 4 года после универа. Подкачался, костюм надел. Ну, красавчик! Влюбился, что ли? Оказалось, после универа его куда-то позвали директором. Но когда он пришел, заявили: «Если завтра в это же время здесь будет стоять красивый и успешный мужчина, должность твоя!» И он это сделал.
«Мои первые „Ролексы“. Да, бэушные, ну и что?»
- Сестра в подростковом возрасте чуть не свела с ума всю семью. Все считали, что ничего путного из нее не вырастет. Она даже школу бросила. Рано забеременела и решила рожать. Наши родители готовились к худшему. Но!
Во время беременности она отучилась на мастера маникюра и на парикмахера. Через несколько месяцев после родов решила, что пора съехать от родителей, пришла в самый крутой салон города и потребовала взять ее на работу. И ее взяли!
Сейчас она зарабатывает даже больше, чем я. У нее и деньги на университет для дочки уже отложены. Да и ребенок растет просто чудесным. И при всем при этом сестре моей сейчас всего 21 год!
Такое ощущение, что в некоторых вроде бы крутых салонах так мастеров и нанимают))
- В 40 лет я начала выращивать зелень на продажу для кафе и ресторанов. Лето обожаю за то, что мое хобби дает мне приличный заработок, а осенью заготавливаю деликатесы: вяленые помидоры и сливу, сушеные приправы из овощей и зелени. Зимой готовлю миксы из ягод и фруктов. А ведь когда-то была юристом! Но вот уже 6 лет я сама себе хозяйка.
«Я купил свою первую машину. Сам!»
- У нас в классе учился один мальчик из бедной семьи. Никто его не любил, и только я с ним общался. Мальчик очень много читал, был умен не по годам, с ним было очень интересно проводить время. Он в знак благодарности делал для меня бумажные фигурки и изобретал разные умные штуки вроде виброщеток. Вчера возвращаюсь домой с работы и вижу под своей дверью бумажный кораблик. Сегодня он ко мне заходил — оказалось, работает сейчас в сфере дизайна, зашибает огромные деньги, да еще и книги пишет. Он женат, у него двое детей и дом в Испании.
- Как-то пришла в универ, чтобы побыть «массовкой» на отборе в группу к очень известному человеку. Мне надо было просто первой выступить и уйти, пока собирались другие участники. Кто же знал, что этот человек меня заметит, отберет из других претендентов, да еще и на работу к себе возьмет! Уже год у него работаю. Побыла «массовкой».
«Ребята, а я нашла свою любовь! Он — моя вторая половинка!»
- Пошли с детьми в парк, встали в очередь за мороженым. Тут я вдруг вспоминаю, что карточки с собой нет. Говорю детям, мол, так и так, давайте в другой раз. А женщина, которая перед нами в очереди стояла, сунула мне купюру в руки со словами: «Купите им, что они хотят». И быстренько ушла, я аж отреагировать не успел. Она буквально спасла мой день, и я безмерно ей благодарен.
- Неловко было признаваться, что я пошла мыть квартиры после должности директора по маркетингу и своего бизнеса. Захотела обычной работы и простых денег. А сегодня меня позвали на интервью на главный новостной портал нашей страны!
По-настоящему успешные люди не обязательно «зашибают деньги» — но они с удовольствием просыпаются по утрам. Поделитесь с нами в комментариях тем, что продолжает двигать вперед именно вас.
