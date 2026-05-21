20+ теплых фото и историй об учителях, чье чувство юмора и поддержку мы помним сквозь года
Мы все помним, как рано и с неохотой собирались в школу, пытаясь пережить череду скучных уроков и сложных контрольных. Но разобраться во всем этом всегда помогали наши родные учителя — с юмором и душевным теплом. Кто-то устраивал уютные посиделки с семечками, кто-то рассказывал фантастические истории про пришельцев, а кто-то придумал, как усмирить непоседливый класс с помощью портрета Пушкина. С такими преподавателями любой школьный предмет становился приятным и самым любимым, а их поддержка и забота согревают и умиляют нас до сих пор.
- Мы как-то в седьмом классе поехали в немецкую школу по обмену. Не всем классом — только небольшая группа. В немецкой школе предупредили: будет костюмированный праздник, надо взять с собой наряды. И наша учительница музыки решила, что раз праздник и наряды, значит, нужно выступление. Пошили сарафаны, нашли деревянные ложки, месяц разучивали «Пойду ль, выйду ль я». Когда настал день икс, нарядились в сарафаны, захватили ложки, приезжаем радостные на праздник — и выясняется, что это Хэллоуин. У бедных немецких школьников челюсти на полу лежали. Наши костюмы, а тем более выступление с танцами, были самыми запоминающимися.
- У нас в школе есть учитель, который все уточняет с нами. Он сто раз спросит, все ли нам нравится, удобно ли нам, нет ли у нас вопросов и претензий. В общем, он очень классный, а со вчерашнего дня нравится мне еще больше. Я сдала презентацию, и учитель спросил у меня, подойдет ли мне 4 балла за работу или надо оценить выше. Я ответила, что заслуживаю 5, и затем последовал вопрос: «Почему?» Я не знала, что сказать, поэтому просто выдала: «Ну, у меня в презентации лягушки были, они классные». Учитель кивнул, улыбнулся и поставил 5. Жаль, блин, что лягушки с другими учителями не работают.
Уточнять, всё ли нравится, удобно ли, понятно ли, это норм. Но интересоваться, подойдёт ли оценка ученику или он хочет другую это уже запредельно. Понятно, что лягушки не работают с другими учителями - те оценивают работу и знания, а не пытаются быть добренькими
- Наш классрук, он же математик, наперегонки бегал по партам с пацанами — и выигрывал! Он водил нас на хладокомбинат — мороженого вволю, — хлебозавод, в ночные походы на озера с рыбалкой, на лыжные забеги в Ильменском заповеднике... Мы его обожали!
«Вот как мой учитель использует свой ноутбук»
- У нас в школе математику преподавала завуч. Как и все завучи, она была очень строгой и неумолимой, но предмет преподавала отлично. Была областная контрольная — со штампом на двойном листе, — и она нам объявляет: «Вот мяч футбольный под столом, и кто решит, тот идет на улицу и другим не мешает!» В классе было 20 мальчиков и 10 девочек. Мы, мальчики, быстро сделали контрольную и пошли играть в футбол во дворе школы. Идет директор, учитель физики, и кричит: «А почему вы во время уроков в футбол гоняете?» А мы ему в ответ: «А у нас контрольная!» Он говорит, мол, тем более. Мы хором: «А мы уже все решили». Математика у нас была любимым предметом...
- А наша классная устраивала нам «День семечек». Покупала целый мешок семечек. Мы раздвигали парты к стене, ставили стулья по кругу и грызли семечки, сплевывая прямо на пол. Много болтали, смеялись, рассказывали смешные истории. Было очень здорово. А еще в школе проходило мероприятие — не помню, по какому поводу, — но все классы пекли разные вкусняшки и приносили их в школу. Потом ходили и покупали друг у друга. Затем на эти деньги мы что-то приобрели для класса. Прошло много лет, а я до сих пор с теплотой вспоминаю нашу учительницу Эсфиру Александровну.
«В кемеровской школе уроки ИЗО проходят на улице: учитель с ребятами разрисовывают деревья и постройки во дворе школы»
Побуду занудой - девочки слишком большие для уроков ИЗО. Скорее, это изостудия. :)
- Когда я училась в 6 классе, математичка придумала способ, как поддерживать дисциплину. В конце урока она раздавала послушным детям белые билетики, а виноватым — черные. Причина этого нас приятно удивила. Оказалось, владельцы белых билетов могут «купить себе» право не отвечать на вопрос и другие бонусы. А еще ими можно было «выкупать» черные билеты — причем не только себе, но и одноклассникам. Плюс у класса была общая цель: если «черных» мало, всем давали +1 балл к оценке на контрольной. В итоге отличники начали помогать остальным, и к концу года мы стали очень сплоченным классом.
- Работаю учителем младших классов в школе. Два месяца назад мы заканчивали последний урок. Я решила порадовать детей: купила овсяное печенье и разный сок. Вместо того чтобы напрягать детей, которые уже приготовились к каникулам, я устроила им небольшой праздник с вкусняшками и играми. Мы круто провели последний урок, а дети ушли домой довольными. Подходит ко мне коллега, которая уже 25 лет преподает в школе. Спрашивает: «Юля, а как это у вас дети такие счастливые выходят? Неужели им учиться нравится?» Эх, Марья Васильевна, просто нужен «свой» подход!
- 10 класс, урок физики. Я передаю мальчику, который мне нравится, записку с текстом: «Я люблю тебя, приходи ко мне домой после 3». Ее перехватывает училка. Ох, сейчас будут разборки и весь класс будет смеяться! Училка прочитала, подошла ко мне и протянула записку со словами: «Ворошина, вот ваш список покупок». Спасибо вам, Наталья Николаевна, что спасли меня от позора.
«Мой учитель физики просил одолжить мою кепку»
- Моя жена — учительница. Так вот, в ее класс перевели ученицу с отставанием. Коллеги шептались: «Сложная». Ждали провала. Жена просто приняла ее. Не давила, не вешала ярлыки. Другие ученики смеялись над ней — дети жестоки. Через месяц девочка адаптировалась, стала поднимать руку и улыбаться. А главное — пишет жене каждый день. Просто: «Спасибо, что верите».
Да, дети бывают жетоки. Не все, естественно. Но если бы ещё и учитель тюкала, тогда совсем дико. Хорошо, что отнеслась по-человечески и помогла адаптироваться, раз ученица стала доверять.
- Я на всю жизнь запомнила, как историк открыл нам завесу того, как он определяет тех, кто сидит в телефоне. Все оказалось до обидного просто: дело в друге. Что я имею в виду? Да просто обычно играет за партой кто-то один, и взгляд того, «кто не при делах», волей-неволей да скользит вниз, чтобы посмотреть, чем занят его друг. Вот и выходит, что «сдает» человека никто иной, как его сосед по парте. Все гениальное — просто. И что вы думаете? Ничего не меняется! Я теперь сама учительница и, используя этот лайфхак, точно определяю тех, кто сидит в телефоне. Вот так вот!
Вот здесь прошу объяснить, как может учитель не видеть того, кто "сидит" в телефоне? Ученик, "сидящий в телефоне" одновременно смотрит и на учителя и в телефон? Как это возможно не заметить того кто пялится в телефон? При чем тут "друг"?
- Была одна смешная история, классе в 9, наверное... Нашу стареньку учительницу по биологии прямо за месяц до конца учебного года заменил другой учитель. В отличии от обожаемой всеми старушки, этот был жестким, холодным, любил поорать и никогда не улыбался. Его боялись абсолютно все, даже учителя! Однажды, на очередной контрольной, я решила дорисовать дракона. Достала альбом, а там у меня дракон! Речной! Ну сижу я, вырисовываю ему хвост и вдруг слышу покашливание. Учитель посмотрел на меня, посмотрел на дракона, опять на меня, потом на остальных учеников... и выдал: «Дракону нужен друг!» Взял еще один лист, нарисовал второго дракона и сердечки вокруг. Причем очень классно нарисовал — лучше, чем я! После этого его уже никто не боялся.
Видимо, этот человек увлекается драконами, раз проникся) Но почему учителя позволяют себе орать на школьников? На усталость не спишешь, если учитель закатывает истерики или скандалит при учениках (видела таких). Я не про те случаи, когда просто отчитывают за плохое поведение и другие косяки, а про бесконтрольные крики.
«Учитель химии украсил потолок своего класса элементами из таблицы Менделеева»
- Решили мы учителя разыграть. Натерли доску сухим мылом, мелки спрятали. Заходит препод, пишет на доске — не выходит. Мы еле сдерживаемся, чтоб не смеяться. Но не ждали от него ответочки. Тот внезапно достает какую-то палочку, взмахивает ею и вдруг выдает: «Внимание, класс! Вот невидимые чернила. Кто угадает, что я напишу ими на доске, — пятерка за год!» После этого взял какую-то баночку с мутной жидкостью и набросал что-то на доске. Ничего не видно и непонятно. Мы давай голову ломать и шифр его разгадывать... Так, по-моему, никто и не угадал. В итоге, переиграл нас учитель по розыгрышам и сам себе пятерку влепил!
- Когда я училась в школе в 80-е годы, у нас была замечательная учительница по физике. На первом уроке она сказала: «Ребята, я понимаю, что не всем дано понимать физику. Поэтому я предлагаю вам такую систему: первые 20 минут я усиленно занимаюсь с теми, кто понимает предмет, а от остальных нужна только тишина. Вторые 20 минут вторая группа „непонимающих“ пересказывает мне параграфы. Я ставлю вам четверки, и все счастливы, и аттестаты ни у кого не испорчены тройками. И если остается 5 минут, я рассказываю фантастические истории». Никто никогда не пропускал физику, и все очень старались, чтобы послушать ее истории. Одну до сих пор помню: про пришельца, который попал на чужую планету, и туда же попал пришелец-враг. Они оба были ранены, поэтому им пришлось сосуществовать и помогать друг другу.
На биофаке физику у нас вели просто волшебно. Курс был на один семестр, сдавать предстояло зачёт, а не экзамен. Пришёл дядечка с физфака и с порога объявил: "Я знаю, что биологи физику не любят, не понимают и учить не хотят, так что мучить вас не буду, а зачёт поставлю всем". И весь семестр вместо лекций травил байки. Зачёт, как и обещал, поставил всем. Одна беда: физики я, увы, так и не знаю, а нужна она в моей работе бывает не так уж редко.
«Вот сколько яблок подарили ученики одному из моих учителей»
Это Reddit. Яблоки раздают детям в школе, как второй завтрак. Вот они и отдали их любимому учителю.
- Проходила практику в школе, должна была вести уроки по изобразительному искусству. Первые несколько дней наблюдала за учителем, за его работой. Это был очень харизматичный и задумчивый старичок, такой себе вольный художник, которому пришлось устроиться в школу. Рассказывает он, значит, о великой силе искусства, потом дает задание пятиклассникам: «Прошу вас! Покажите мне бушующее море, покажите шторм, пускающий ко дну даже самые могучие корабли!» Мальчик с задней парты поднимает руку: «Можно нарисовать собачку?» Старичок разочарованно вздыхает: «Конечно, можно собачку».
Можно и собачку. За штурвалом корабля, преодолевшую шторм в бушующем море, которая спасла и себя, и команду, и корабль. Как-то так. 🤭 А вот учителю обломали полёт фантазии. 🥹
- В первом классе у нас была молодая учительница, которой было трудно справляться с нами, поэтому она решилась на хитрость. Сообщила, что в портрете Пушкина установлена камера, а родители наблюдают за нами, включая специальный канал в телевизоре. В принципе, это немного помогло, но был мальчик, который в конце дня мог повернуться к портрету и произнести: «Я уже иду домой! Пожарьте, пожалуйста, картошки!»
Уровень мании преследования - за нами следят даже через картины. 🙄😱 А потом родителям: "Почему не пожарили картошку? Я же просил! То есть, когда? В школе. Через портрет в классе". 🤭
Школьные учителя открывают нам путь в жизнь и вдохновляют нас своим примером. А еще иногда могут насмешить или приятно удивить. А чем вам запомнились ваши преподаватели?
Классные истории... А у нас как то учитель экономии устроил нам урок с импровизированным аукционом где каждый ученик это отдельная страна которая покупает друг у друга ресурсы а потом в конце урока проверяли кто сколько у кого купил и продал. А вместо монеток у нас были конфетки которые учитель сам купил) Классный преподаватель
Я был Австралией помню и по итогу ничего не продал своего 😄 кроме пустыни и кенгуру никто ничего брать не хотел )))