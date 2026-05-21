20+ теплых фото и историй об учителях, чье чувство юмора и поддержку мы помним сквозь года

На биофаке физику у нас вели просто волшебно. Курс был на один семестр, сдавать предстояло зачёт, а не экзамен. Пришёл дядечка с физфака и с порога объявил: "Я знаю, что биологи физику не любят, не понимают и учить не хотят, так что мучить вас не буду, а зачёт поставлю всем". И весь семестр вместо лекций травил байки. Зачёт, как и обещал, поставил всем. Одна беда: физики я, увы, так и не знаю, а нужна она в моей работе бывает не так уж редко.