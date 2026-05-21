18 теплых зарисовок о том, как с годами менялось гостеприимство

Раньше визит друзей или родных был знаменательным событием, к которому готовились за несколько дней. Из сервантов доставали лучшие сервизы, на кухне все от мала до велика строгали салаты и лепили пирожки (иногда даже можно было отщипнуть немного сырого теста). А в назначенный день вся компания уютно устраивалась за столом, и начиналась живая беседа, прерываемая трогательными речами и задушевными песнями. Мы решили вспомнить, какие маленькие радости таил в себе приход гостей в прежние дни.

Были времена, когда любая порядочная хозяйка всю ночь проводила на кухне перед приходом гостей. Причем на столе обязательно должно было красоваться коронное блюдо мастерицы. А у вас есть такой салат или выпечка, которые все просят приготовить?

Подержите мой капучино только что Нас тут друзья неожиданно озадачили - у джентльмена было день рождения и радостно предложили его у нас отметить, дескать я одна умею готовить любимый салат именинника с авакадо)) я бы честно говоря лучше бы просто дома его сделала и к ним привезла. Ну ладно, согласились. Ребята приехали заранее, чтоб мне на кухне помочь, а я не очень люблю когда там толпа народа тусуется и все с места на место перекладывает. Пережили, посидели хорошо, но больше я на такое наверное не соглашусь Ответить

Некоторые сервизы, кажется, годами пылились в серванте. Так, у моей бабушки был фарфоровый сервиз с загадочным названием «Мадонна». Даже когда собирались все родственники, доставать его запрещалось. Можно было только любоваться

Olga Dubrowski только что У меня нет деления посуды на праздничную и будничную.



Удивляюсь тому, что посуда, которую мыть в посудомоечной машине нельзя стоит ближе, чем другая. Ответить

Большое празднование было настоящим вызовом: как разместить гостей, если посадочных мест не хватает? Хорошо, что табуретки и стулья всегда можно было занять у соседей. Ну или раздобыть пару досок и устроить импровизированную скамейку

Olga Dubrowski только что На полу ели несколько дней, когда из общежития для переселенцев переехали в первую "нашу" квартиру. Но очень скоро купили мебель, с тех пор едим только за столом. Проблему со стульями решаем легко, т.к. есть и табуретки, и рабочие кресла (для работы в бюро). Ответить

В гости следовало отправляться на голодный желудок

Ездил по молодости с другом к нему в деревню. Добирались хоть и недолго, но проголодались знатно. Приехали, нас бабушка сразу за стол усадила ужинать и спрашивает: «Проголодались, видать, с дороги?» Приятель моментально сказал: «Ба, я не особо есть хочу, устал, наверное, просто перекусил бы чуть-чуть». А мне действительно есть хотелось, так что ответил положительно. Передо мной тут же поставили даже не тарелку, а блюдо с горой жареной картохи и грибами. На столе, кроме этого, были домашний хлеб, огурцы и помидоры, домашняя колбаса, масло, сыр. На мои жалкие отговорки друг тихо шикнул на ухо: «Поздно! Ешь, а то обидишь бабулю!» Помню, ел я долго и с перерывами. © Ikarius / Pikabu Линара Кузнецова только что Моя бабушка, всегда если знала заранее, что я приеду завтра. Готовила восхитительный суп-лапшу: это куриный бульон и домашняя лапша из пресного теста. И я продолжаю эту традицию - когда звонит дочка, то её ждёт ароматный куриный бульон и домашняя лапша в нем Ответить

Ни один праздник не обходился без застольных песен, причем в каждой семье был свой репертуар. Хоровое пение обычно начиналось спонтанно, когда восторг от вкушаемых яств переполнял гостей. А какие песни пели у вас за столом?

Подержите мой капучино только что У нас бабушка (со стороны мамы) всегда очень неожиданно запевала. Народ чуть только салатами не давился. Много песен я в ее исполнении впервые услышала и как же удивилась, когда узнала, как они в действительности звучат))) Ответить

Если гости опаздывали на метро, им обязательно нужно было предоставить спальное место. Раскладушки были не у всех, поэтому в ход порой шли кресла и подушки от диванов

Lisenok22 только что Бывало, кто-то из подружек на ночь оставался, всё по обстоятельствам. А бывает, что специально собираемся с ночёвкой, но тогда уж очевидно)) Ответить

Теперь приглашение в гости отнюдь не значит, что вас там будут кормить

С бывшей одногруппницей не виделись лет 10. Списались в соцсетях, и она позвала меня в гости, причем с ребенком (у нее сын того же возраста). К счастью, решила свое чадо не брать. Закупаюсь гостинцами для взрослых и детей, еду на другой конец города. Встречают, предлагают чай и кофе, но молока нет, угощают блинами, но, к сожалению, сгущенка закончилась. Принесенные фрукты убирают в холодильник. Не понимаю: если зовешь человека с ребенком, отвари хотя бы макарон, ибо мелкий захочет есть, и постными блинами его не успокоишь. © NoEvil / Pikabu Sofi Annenkova только что Странно. Даже и без детей как можно позвать и ничем не угостить. Ведь понятно, что долго не виделись, будете сидеть за столом, беседовать… Ответить

Помню, всегда находился один гость, который, помимо обычного подарка, сочинял хвалебный стих, который обязательно зачитывался за столом. А по особенно торжественным случаям иногда даже делали стенгазету

Lisenok22 только что Ребёнком была, пришло в голову что-то сочинить и зачитать при праздновании нового года (ну, сколько бы это заняло, минут 5-10, не книгу ведь читаешь), подготовилась. Но не стала, так как одна дальняя родственница (у нас в гостях), при всех обхаяла эту идею, что не надо ничего, вообще нельзя детям лезть ко взрослым, не для этого она пришла в гости. А много ли надо ребёнку, чтобы обидеться? Зато другой случай. Праздновали у знакомых день рождения кого-то из них, там взрослые и дети были. И дети собрались (включая меня), придумали сценку, потом разыграли её перед гостями, будто в театре. Весело было)) Ответить

У каждой хозяйки обязательно была книжка, в которую она записывала особенно удачные варианты рецептов и вклеивала вырезки из газет. Правда, приготовить блюдо точь-в-точь все равно не всегда получалось

Lisenok22 только что Мальчик так хихикает в кулачок, будто уличил в чём-то и секрет выдал. Ну, берёт в кулинарии и что с того? По поводу "особых ингредиентов", уже заметила, что у каждой хозяйки получается свой оттенок вкуса, даже по одинаковым рецептам. Ответить

Если гость слишком вяло наворачивал оливье, не отдавал должное студню или селедке под шубой, хозяйка тут же начинала тревожиться и предлагать другие варианты. Даже если блюдо не слишком нравилось, его обязательно надо было попробовать

Michel Tögenvaag (Banšařakşa) только что Все эти три предложенных блюда я в гостях есть точно не буду. Бог его знает, когда они сделаны и где хранились Ответить

Иногда и гости могли рассчитывать на подарки

Когда я был мелкий, пошли мы с родителями в гости к маминой подруге — тете Марине. Она мне всегда дарила разные подарки. И вот родители и тетя Марина за столом сидят, а я по квартире ношусь с новым игрушечным самолетом. Тетя Марина подарила. По телеку «Гардемарины, вперед!» идут. Я со своим самолетиком подбегаю к столу, а там тетя Марина расстроенно родителям жалуется на какого-то Колю. Я, чтоб тетю Марину подбодрить, начинаю петь в ритме только что услышанной песни: «Не вешать нос, тетя Марина!» Сначала была пауза, потом взрослые начали смеяться, даже не смеяться — хохотать. В тот день я, помимо самолетика, еще коробку конфет получил. © Exphusb / Pikabu

Для гостей, которые впервые оказывались в доме, обязательно устраивали экскурсию. Кто-то хвастался собранием марок, другие демонстрировали раритетные сервизы. А у одних знакомых в серванте лежали яркие заморские жвачки. Так хотелось их попробовать!

Lisenok22 только что Я одна так не делаю? Могу про какую-то вещь рассказать, если про неё спросят. А экскурсия конкретно по дому, это если дом большой. Вряд ли в обычной квартире скажут "А теперь покажу вам нашу спальню и ванную". 😅 Но сталкивалась, что давали фотоальбомы. Один раз, ещё в детстве, были в гостях, я сижу, никого не трогаю, хозяйка дома приносит фотоальбом и говорит "На, полистай, а то скучно, наверное". Да, а разглядывать чужие фото, это весело)) В другой раз, уже старше была. Тоже в гостях, женщина принесла объёмный фотоальбом и начала рассказывать про каждое фото и человека. Но отпуская такие комментарии, что лучше бы ничего не показывала и не говорила, стремновато было. Ответить

Заглянуть к кому-нибудь в гости без предупреждения было в порядке вещей. А если люди жили недалеко от моря, то каждым летом им стоило готовиться к наплыву друзей и родственников. Некоторые могли задержаться и на пару недель

Lisenok22 только что "А зачем?" Серьёзно? Я люблю гостей, но не так, чтобы нагрянули без предупреждения. Мало ли чем я занята и какие планы. Если человек внезапно окажется на моём пороге, то подумаю, что-то случилось. Ведь у всех телефоны, чтобы элементарно спросить "Ты дома? Можно зайти?". Ответить

Иногда поход в гости напоминал визит в музей

Давно дело было: позвала меня одноклассница в гости. Прихожу, а там такие хоромы! Несколько комнат, включая даже отдельную столовую. Очень высокие потолки и деревянная белая мебель. Естественно, мне все хотелось рассмотреть, и я спросила маму подруги, можно ли зайти в их спальню. Женщина тактично отказала, оправдавшись развешанным бельем. Сейчас у меня тоже есть спальня, и гостей я в нее тоже не пускаю. До сих пор считаю, что самым важным для человека является возможность иметь личное пространство. © Unknown author / Pikabu Lisenok22 только что Правильно, зачем посторонним людям заходить в чужую спальню. Там гостей не принимают (речь не об однокомнатных квартирах, само собой). Ответить

Если дома что-то праздновали, то даже соседей, случайно заглянувших на огонек, стоило позвать к столу. Тем более что в некоторых многоквартирных домах все знали друг друга поименно

Lisenok22 только что На второй картинке, соседка явно недовольна, так что уже не важно, малознакомая или знают много лет. В любом случае, должно быть близкое общение, чтобы приглашать в свой дом. Ответить

Даже если человек приходил в квартиру по делу, например чтобы что-нибудь починить, его обязательно надо было угостить чаем. Ну или предложить полноценный обед

Noumen только что Когда у нас мастер чего-нибудь, мы не рассаживаемся так с ужином-обедом😁 Ответить

Отказаться от угощения было непросто

Забежала к подружке, чтобы учебник отдать, и ее мама тут же усадила меня за стол. На обед у них были рыбные котлеты, а я их с садика не люблю. Но не обижать же хозяйку! Немного поковыряла котлету, съесть не смогла и додумалась спрятать ее в карман юбки. Пока домой шла, про котлету уже и забыла. На следующее утро просыпаюсь от громкого лая. Заглядываю на кухню — божечки, там наш спаниель носится кругами с моей юбкой на голове. Видимо, решил котлету из кармана вытащить. Песеля поймала, юбку с него сняла, от котлеты избавилась. ADME Michel Tögenvaag (Banšařakşa) только что Вот я больше всего в юности терпеть не мог то, что мамули друзей усаживали за стол. И сейчас это не приветствую. Это неприятно. Ответить

Хотя гостиницы существовали и в прежние времена, родственники из других городов обычно их существование игнорировали. Так что порой в квартире было тесно, зато весело



Подержите мой капучино только что У второго мужа моей тети родители жили в Костроме. Сама тетя с мужем жила в Магадане. Как-то в начале 90-х они решили встретиться (тетя, муж, родители мужа и кажется его брат со всей семьей) в Питере и провести там неделю - давно же не виделись. А так как мы жили в центре города, то они решили остановиться у нас. Мама была немного в изумлении, но отказать было неудобно. Так что мы с братом на неделю к бабушке переехали. Бабушка тоже в восторге не была) Но надеюсь хоть родственники отдохнули хорошо, я к нам домой даже заглянуть боялась, так что видела их от силы минут 10))) Ответить