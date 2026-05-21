Унизительная ситуация для девочки, на самом деле. И идея учительницы "просить скинуться на платье" простите, но не от большого ума и доброго сердца. Если хочешь помочь, пойди, молча купи платье и подари. Молча, а не с лозунгами "давайте скинемся".
И девочка права, что психанула, нормальная реакция на публичное унижение.
13 историй с последних звонков и выпускных, от которых веет майской грозой и ветром больших надежд
Выпускные вечера и последние звонки — это светлое время, когда вчерашние школьники готовятся вступить во взрослую жизнь. Они трогательно прощаются со своими учителями, одноклассниками и уверены, что все самое лучшее ждет их впереди.
- Классная руководительница за моей спиной попросила учителей скинуться на мое выпускное платье. Я вообще не хотела идти на праздник, а тут вообще психанула. Сообщила ей, что к платью нужны еще и туфли и все это вместе обойдется в стоимость наряда на свадьбу. Меня ждал шедевральный ответ: «Замуж можно выходить хоть десять раз, а выпускной — один раз в жизни».
«На выпускной мама сдала 4000 рублей. На макияж и прическу накопила сама 2500 рублей. Платье арендовали в салоне за 500 рублей. А это фото сделано у бабушки»
- Самый лучший выпускной был у моего младшего сына. На общем собрании, на котором присутствовало 45 выпускников, родители и учителя, решили, что никаких ресторанов, лимузинов и прочей мишуры. Празднуем в школе: весь второй этаж с большим залом выделили для детей. Каждый учитель, который вел какой-либо предмет, сделал в своем кабинете мини-презентацию-воспоминание. Кто-то сделал микс из фотографий, кто-то смонтировал видео, информатичка мультик показала. Учительница по музыке сыграла на баяне модные молодежные песни, физрук в костюме Бэтмена показывал акробатические трюки. Учителя по литературе загримировались под известных писателей и поэтесс, читали отрывки произведений, переиначенные для выпускников. А историк вышел в костюме пирата! Были и шуточные конкурсы между детьми и родителями.
Все эти комментарии и истории из моего деревенского детства,там каждый божий вечер на лавочках рассказывались случаи каждый день на разные темы и у каждого свои.Собирались соседи по шесть- семь человек и разных возрастов,часто родные( двоюродные и троюродные сестры,братья и дяди,тети
- На выпускном я танцевала с папой. Классная руководительница почему-то решила пошутить на этот счет. Мол, папина дочка я, кавалерам не позавидуешь. А мой папа на эту шутку ухмыльнулся и, недолго думая, пробасил: «Не переживайте. Хороших людей мы не отпугиваем».
«У меня есть чудесное фото с выпускного! Оно было сделано в школьном туалете. Шел 2004 год»
- После последнего звонка мы с ребятами поехали навестить нашу первую учительницу. Дружно вывалились из автобуса, она всех обняла, а меня за плечо ладошкой тронула и все. Подумала, обидно, ну ладно. А через время она обвела нас взглядом и задумчиво произнесла: «Так, это все хорошо, конечно. Ну а куда же вы (назвала меня по имени) дели?»
- У подруги затребовали на выпускной за двух дочерей 100000! Дочкам сказала, что таких денег у нее нет, но вроде как они и не расстроились. И что вы думаете? Остальные одноклассники в знак солидарности отказались праздновать выпускной. А это была почти что половина класса! Ребята сами собрались и тихо посидели в кафе с чаем и тортиком, а потом устроили шашлыки на даче у одного из одноклассников.
«На выпускной платья шили, кто сам, кто в ателье, готовых было не купить. Да и ткань с трудом находили. И туфли — тоже. Я не нашла, пошла в старых „сеточках“».
- 1975 год. На носу мой выпускной. Обошли с мамой все городские магазины в поисках платья. Все не то. На пути оказался салон для новобрачных. Зашли просто так. Мама увидела там скромное прямое платье из кримплена. А мне-то хотелось чего-то пышного, сказочного. Ситуацию спасла продавщица. Она достала с витрины два букетика флердоранжа, один из которых приколола на лиф платья. И платье тут же заиграло! Сразу же проявились вся нежность, скромность, чистота будущего образа.
В день выпускного мы, девчата, отправились в парикмахерскую. Всем сооружали высокие, покрытые лаком, помпадуры на голове, а мне парикмахер просто завила кудри. Ну вот, подумала я, у всех взрослые прически, а у меня ни пойми что. Но вечером, придя на выпускной, я радостно обнималась, забыв про свое плохое настроение. Каких только платьев не было! Кто-то сшил себе наряд самостоятельно, для кого-то постаралась портниха. А я была в своем скромном платье, но чувствовала себя празднично. Прическу мама мне украсила вторым букетиком флердоранжа.
Когда я шла с выпускного домой (ушла рано, еще и десяти часов вечера не было), дворовые мальчишки бежали за мной и весело кричали вслед: «Невеста! Невеста!» Выпускное платье прослужило мне несколько лет. Я носила его уже без букетика, просто, как обычное летнее платье.
«Встретили рассвет на море в 6 утра, а поезд в столицу (в институт) в 12. Пришла домой, переоделась, схватила чемодан и бегом на вокзал. Поступила, кстати!»
Девушка в платье с цветочным узором как бы носом небо не пропорола.
- В 9 классе моя мама не могла явиться на мой выпускной из-за работы. Ее не отпускали даже на часок, а папы не было в городе. И как же было обидно, что никто не пришел. Я нехотя вышла на сцену за аттестатом, потому что зачем мне этот день, если в них нет моих родителей. На сцене с аттестатом в руках я увидела, что у выхода стоит мама! Она сбежала с работы ради меня. Я увидела маму и была более чем счастлива. А на выпускной в 11 классе пришла вся моя семья, включая глубоко беременную сестру. На выпуск из универа мои родители проделали путь в 2000 км ради этого дня. Люблю их безумно!
- А мы после последнего звонка пошли гулять в парк всем классом. Делали фото на мой фотик, катались на пруду на лодках, пели песни под гитару. Сказочная получилась прогулка! Фотки эти потом с одноклассником пару ночей печатали у меня дома, а мама пирогами нас кормила. Фото сохранились, все дружим до сих пор. А ведь прошло уже 35 лет! Многие разъехались, но связь поддерживаем.
- Запомнила свой выпускной из-за двух значимых для меня событий. На танец меня пригласил одноклассник, который мне нравился, а диджей мишку подарил! С одноклассником не случилось, он женат. А мишка до сих пор сидит на диване и напоминает тот вечер.
«А я на выпускном была самая приметная среди всех золушек в бальных платьях, с фельдеперсовыми прическами на голове и диадемами»
- Давно это было. Выпускной вечер, 8-й класс. Сестра попросила у своей подруги прекрасные белые лакированные туфли на один вечер для меня. И, как назло, при входе в школу от туфли отвалился бантик. И в этот же момент сестра приехала меня проведать. Я тут же кинулась к ней, рассказала о возникшей ситуации. Ее супруг, недолго думая, взял клей из машины и зафиксировал бантик к туфле. В общем, счастливая пошла в школу праздновать в белых колготках и белых туфлях. Это самое счастливое воспоминание. Моя сестра была моим ангелом.
- А я свою дочь на выпускном после 9-го класса вообще не узнал. Подошел к кафешке, ищу ее. Подошла такая мамзель в стильном брючном костюме, с макияжем, прической и говорит дочиным голосом: «Па, ну что стоишь, пошли!» После черных маек и берцев я аж попутал.
«Выпускной, 2005 год. Во всех салонах были объемные платья, а на мои 156 см они смотрелись не очень. Пришлось ехать в другой город за не пышным платьем»
- Организаторами школьного выпускного были мы сами — ученики всех трех 11 классов. То есть мы были и ведущими, и организаторами конкурсов, а также пели и танцевали. Одеты были скромненько. На столы принесли, кто что сколько смог из дома. Со всеми одноклассниками до сих пор общаемся.
- На выпускном красавчик из класса пригласил меня на медляк. Танцуем, и чувствую, что по моей ноге что-то скользит и падает. Партнер покраснел, глядя на эту тряпочку у моих туфель. А я засмущалась, когда физрук поднял «это» двумя пальцами. Ведь все увидели гигантский махровый папин носок, который мама вплела мне в прическу для создания идеального объема!
Я прошу прощения, но не могу не спросить: где была прическа с идеальным объемом, если носок сполз по ноге?...
Каждая из этих историй показывает главное: идеальный выпускной — вовсе не тот, где куплены самые дорогие платья или заказаны шикарные лимузины. Настоящее волшебство этого вечера кроется в искренних эмоциях и поддержке близких.
Комментарии
Мой выпускной пришёлся на 1995, когда в моде были цветные пиджаки. Малиновый был топчик, но и салатовый ничего. Класс у нас был простой, родители почти у всех зарабатывали немного. Но нашёлся один мажор, который пришёл в салатовом пиджаке. Как мы ему завидовали тогда и как мы (включая его) ржали над фото с выпускного, когда отмечали 10 лет выпуска😁
От выпускного дочери мне уже плохо. Хотя он только в следующем году. Но уже началась подготовка, потому что.. Оказывается, мы будем праздновать всей параллелью. Человек 300 с родителями. Я в ужасе, в полнейшем. Для меня это жесть, что там вообще делать? Толкаться в толпе? За это жуткое мероприятие ещё отдать деньги, не очень малую сумму. Опять же дочь хочет, вроде. Я в печали и раздумьях..
Насмешил коммент одной из мам (искали подходящую площадку, у нас в городе на столько человек их мало), типа "мы в прошлом году были там-то, было 600 человек, тесно, но нам понравилось" 😆 И что люди находят в таком времяпровождении..
А мой выпускной в Ашхабаде в 1989 году прошёл в школе, окружённой милицией и войсками, тогда как раз в союзных республиках волнения начались, так что рассвет мы не встречали....Но это нисколько не омрачило праздник, нам всё равно было весело)))